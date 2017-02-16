Эксперты об обвинениях РФ в нарушении договора РСМД

Речь идет о развертывании крылатых ракет комплекса "Искандер-К" [так в тексте, "Искандер-М"], которые могут применять крылатые ракеты малой дальности (с дальностью стрельбы 500 километров). Речь шла не о крылатых ракетах "вообще". Такие ракеты не запрещено размещать на земле, и у России есть такие ракеты.

По предыдущим договорам – ограничение стратегических наступательных вооружений, ПРО, ДОВСЕ – мы видим, что Россия всегда строго выполняет свои обязательства. Это неоднократно доказывалось проверками, которые наши контрагенты проводили по этим договорам. Нарушений ни разу никаких не было выявлено.

Всегда ищи, кому это выгодно. Сейчас в Конгрессе США обсуждаются планы модернизации стратегических ядерных сил США. Программа ни много ни мало на 400 миллиардов долларов. А когда открываешь список десятка крупнейших военно-промышленных корпораций мира, то видишь, что восемь из них – американские. Сразу возникает уверенность, что они так и хотят остаться в этой десятке. В том числе за счет участия в программах наращивания и модернизации вооружений.

А делается это все, чтобы оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности на базе установок Mk 41 под видом ПРО, которые сейчас США развертывают в Европе.