Эксперты об обвинениях РФ в нарушении договора РСМД
Как сообщает РИА Новости, 14 февраля газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации США указала, что российские военные якобы развернули подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля". По мнению издания, это нарушает договор РСМД 1987 года, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия отвергла данные обвинения, указав, что официально не предъявлялись доказательства указанной дислокации.
Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков полагает, что размещение комплексов "Искандер-М", с которых может производиться запуск ракет средней дальности РК-500, не противоречит международным обязательствам РФ, вытекающим из указанного договора:
Напротив, как полагает главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, Россия всегда стремилась соответствовать взятым на себя ограничениям:
Шумиха, поднятая в американских СМИ, по мнению В. Мураховского, призвана создать информационный фон, благоприятный для принятия программы модернизации ядерного вооружения США:
К. Сивков полагает, что США, предъявляя претензии РФ, пытаются оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности, маскируемой под системы противоракетной обороны:
Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков полагает, что размещение комплексов "Искандер-М", с которых может производиться запуск ракет средней дальности РК-500, не противоречит международным обязательствам РФ, вытекающим из указанного договора:
Речь идет о развертывании крылатых ракет комплекса "Искандер-К" [так в тексте, "Искандер-М"], которые могут применять крылатые ракеты малой дальности (с дальностью стрельбы 500 километров). Речь шла не о крылатых ракетах "вообще". Такие ракеты не запрещено размещать на земле, и у России есть такие ракеты.
Напротив, как полагает главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский, Россия всегда стремилась соответствовать взятым на себя ограничениям:
По предыдущим договорам – ограничение стратегических наступательных вооружений, ПРО, ДОВСЕ – мы видим, что Россия всегда строго выполняет свои обязательства. Это неоднократно доказывалось проверками, которые наши контрагенты проводили по этим договорам. Нарушений ни разу никаких не было выявлено.
Шумиха, поднятая в американских СМИ, по мнению В. Мураховского, призвана создать информационный фон, благоприятный для принятия программы модернизации ядерного вооружения США:
Всегда ищи, кому это выгодно. Сейчас в Конгрессе США обсуждаются планы модернизации стратегических ядерных сил США. Программа ни много ни мало на 400 миллиардов долларов. А когда открываешь список десятка крупнейших военно-промышленных корпораций мира, то видишь, что восемь из них – американские. Сразу возникает уверенность, что они так и хотят остаться в этой десятке. В том числе за счет участия в программах наращивания и модернизации вооружений.
К. Сивков полагает, что США, предъявляя претензии РФ, пытаются оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности, маскируемой под системы противоракетной обороны:
А делается это все, чтобы оправдать развертывание инфраструктуры ракет большой дальности на базе установок Mk 41 под видом ПРО, которые сейчас США развертывают в Европе.