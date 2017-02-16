09:31 16 февраля

Вашингтон подбивает арабских союзников на создание антииранской коалиции

Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с арабскими странами по поводу создания военного альянса, направленного против Тегерана и снабжающего Израиль разведывательной информацией, передает РИА Новости сообщение газеты «Wall Street Journal».



По данным газеты, ссылающейся на источники в правительствах ряда государств Ближнего Востока, в альянс могут «войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания». Вполне возможно, что к организации присоединятся и другие страны арабского мира.


Издание отмечает, что одним из принципов организации станет натовское положение об обоюдной защите – «атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на альянс в целом».

Как будет действовать создаваемый альянс, пока неясно. Положения, детализирующие функционирование организации, находятся в разработке, сообщили собеседники газеты.

Использованы фотографии: P Photo/ Manuel Balce Ceneta
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2
  1. Ампер Сегодня, 09:17
    Не кто и не сомневался что иран следующий,как бы вам зубки не обломить
    Ампер
  2. Александр романов Сегодня, 09:19
    Стоимость нефти будет 150$ .
    Делаите ставки,когда Трамп начнет ,какую нибудь воину.
    1.До начала весны.
    2.Весной.
    3.Летом.
    Александр романов

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня