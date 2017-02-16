Вашингтон подбивает арабских союзников на создание антииранской коалиции
Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с арабскими странами по поводу создания военного альянса, направленного против Тегерана и снабжающего Израиль разведывательной информацией, передает РИА Новости сообщение газеты «Wall Street Journal».
По данным газеты, ссылающейся на источники в правительствах ряда государств Ближнего Востока, в альянс могут «войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания». Вполне возможно, что к организации присоединятся и другие страны арабского мира.
Издание отмечает, что одним из принципов организации станет натовское положение об обоюдной защите – «атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на альянс в целом».
Как будет действовать создаваемый альянс, пока неясно. Положения, детализирующие функционирование организации, находятся в разработке, сообщили собеседники газеты.
По данным газеты, ссылающейся на источники в правительствах ряда государств Ближнего Востока, в альянс могут «войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания». Вполне возможно, что к организации присоединятся и другие страны арабского мира.
Издание отмечает, что одним из принципов организации станет натовское положение об обоюдной защите – «атака на одного из членов союза будет восприниматься как нападение на альянс в целом».
Как будет действовать создаваемый альянс, пока неясно. Положения, детализирующие функционирование организации, находятся в разработке, сообщили собеседники газеты.
Использованы фотографии: P Photo/ Manuel Balce Ceneta