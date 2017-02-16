Еще один выживший Т-62М
Как сообщает "Вестник Мордовии", в Сирии Т-62М, оказавшийся в стране благодаря российским поставкам, вновь успешно показал себя в ходе боевых действий.
Как полагает российский эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, репортаж сирийского спутникового телеканала "Аль-Ихбария", в котором был запечатлен Т-62М с поврежденной ходовой частью, сделан в центральной Сирии, в восточной части провинции Хомс, в районе боев между авиабазой Т4 и Пальмирой.
По мнению эксперта, создается впечатление, что Т-62М наехал на мину или взрывное устройство. При этом не исключено попадание какого-то противотанкового средства с обратной от объектива видеокамеры стороны танка. На бронетехнике видимые следы пожара и других повреждений отсутствуют.
Т-62М создавались с применением мер повышения противоминной стойкости. У танка имеется дополнительное бронирование днища в виде специального ячеистого каркаса, усилена защита аварийного люка. Также в отделении управления между днищем и крышей корпуса установлен так называемый пиллерс, который предотвращает прогиб днища при взрыве мины. Проведены специальные работы для защиты сидения механика-водителя. Все это резко повышает шансы на выживание экипажа Т-62М.
Как полагает российский эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, репортаж сирийского спутникового телеканала "Аль-Ихбария", в котором был запечатлен Т-62М с поврежденной ходовой частью, сделан в центральной Сирии, в восточной части провинции Хомс, в районе боев между авиабазой Т4 и Пальмирой.
По мнению эксперта, создается впечатление, что Т-62М наехал на мину или взрывное устройство. При этом не исключено попадание какого-то противотанкового средства с обратной от объектива видеокамеры стороны танка. На бронетехнике видимые следы пожара и других повреждений отсутствуют.
Т-62М создавались с применением мер повышения противоминной стойкости. У танка имеется дополнительное бронирование днища в виде специального ячеистого каркаса, усилена защита аварийного люка. Также в отделении управления между днищем и крышей корпуса установлен так называемый пиллерс, который предотвращает прогиб днища при взрыве мины. Проведены специальные работы для защиты сидения механика-водителя. Все это резко повышает шансы на выживание экипажа Т-62М.