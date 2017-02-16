В 2017 году Индонезия планирует закупить Су-35
Как сообщает «Интерфакс», директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации "Ростех" Виктор Кладов в ходе выставки "Aero India-2017" (Бангалор) заявил, что в 2017 году ожидается подписание контракта с Индонезией на поставку самолетов Су-35.
До этого помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал о благоприятном ходе соответствующего диалога:
Ранее посол Индонезии в России Вахид Суприяди озвучил информацию о планах закупки у России 8 – 10 истребителей Су-35, в связи с чем проходит обсуждение цены и условий контракта.
Су-35С имеет на вооружении 30-мм пушку, 12 точек подвески для ракет и бомб, дальность обнаружения целей превышает 400 км, а бортовой радар позволяет одновременно сопровождать до 30 целей. Он без дозаправки пролетает больше 3500 км. Среди отличительных особенностей самого мощного в мире истребителя четвертого поколения – новые двигатели, авионика и радиолокационная станция.
До этого помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал о благоприятном ходе соответствующего диалога:
Переговоры по поставке Индонезии 12 самолетов Су-35 идут позитивно.
Ранее посол Индонезии в России Вахид Суприяди озвучил информацию о планах закупки у России 8 – 10 истребителей Су-35, в связи с чем проходит обсуждение цены и условий контракта.
Су-35С имеет на вооружении 30-мм пушку, 12 точек подвески для ракет и бомб, дальность обнаружения целей превышает 400 км, а бортовой радар позволяет одновременно сопровождать до 30 целей. Он без дозаправки пролетает больше 3500 км. Среди отличительных особенностей самого мощного в мире истребителя четвертого поколения – новые двигатели, авионика и радиолокационная станция.