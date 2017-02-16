14:40 16 февраля

В 2017 году Индонезия планирует закупить Су-35

Как сообщает «Интерфакс», директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации "Ростех" Виктор Кладов в ходе выставки "Aero India-2017" (Бангалор) заявил, что в 2017 году ожидается подписание контракта с Индонезией на поставку самолетов Су-35.



До этого помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал о благоприятном ходе соответствующего диалога:
Переговоры по поставке Индонезии 12 самолетов Су-35 идут позитивно.



Ранее посол Индонезии в России Вахид Суприяди озвучил информацию о планах закупки у России 8 – 10 истребителей Су-35, в связи с чем проходит обсуждение цены и условий контракта.

Су-35С имеет на вооружении 30-мм пушку, 12 точек подвески для ракет и бомб, дальность обнаружения целей превышает 400 км, а бортовой радар позволяет одновременно сопровождать до 30 целей. Он без дозаправки пролетает больше 3500 км. Среди отличительных особенностей самого мощного в мире истребителя четвертого поколения – новые двигатели, авионика и радиолокационная станция.



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Комментарии 22
  1. cniza Сегодня, 09:42
    Ранее посол Индонезии в России Вахид Суприяди озвучил информацию о планах закупки у России 8 – 10 истребителей Су-35, в связи с чем проходит обсуждение цены и условий контракта.


    Реклама в Сирии работает , скоро будет очередь.
    cniza
    1. maxim947 Сегодня, 09:46
      Значит ранее поставленные 27 и 30-ые СУшки себя положительно зарекомендовали, и это хорошо
      maxim947
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
        Не последнюю роль сыграло и то , что их покупает Китай .
        bouncyhunter
    2. seti Сегодня, 09:50
      Информация на картинке о количестве Су-35С устарела. Уже ВКС получено по первому контракту 48 машин еще 50 по новому контракту на подходе.
      seti
    3. Донской Сегодня, 12:47
      Реклама в Сирии работает , скоро будет очередь.[/quote]
      Очереди на Су-35 не будет никогда. Это тяжелый истребитель, а емкость рынка таких истребителей 4-го поколения уже заполнен. Даже если и будут в будущем иностранные заказы на Су-35, то это будут единицы или десятка два-три максимум, ВСЕ! Сотнями уже заказывают многоцелевые легкие истребители пятого поколения и это, к сожалению, не наши самолеты. Такого класса самолетов у нас вообще пока нет.
      Донской
  2. Мар.Тира Сегодня, 09:44
    Разлетаются как горячие пирожки.Тьфу,тьфу.Как бы не сглазить.Это радует!
    Мар.Тира
    1. kenig1 Сегодня, 09:53
      Может быть я, что то упустил про СУ-35, куда они разлетаются?
      kenig1
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:02
    Цитата: kenig1
    Может быть я, что то упустил про СУ-35, куда они разлетаются?

    Самолёты разлетаются.Первая партия из четырёх самолётов Су-35 поставлена в Китай на основании контракта. В общей сложности в Китай должны быть поставлены 24 Су-35.
    Мар.Тира
    1. kenig1 Сегодня, 10:38
      В Китай продадут 24 самолетов, но такое количество самолетов Китаю не нужно, они изначально просили 4 шт, которые они хотели купить только для получения технологий. Мы поставили им условие 24 или ничего. Никаких пирожков нет, рынок тяжелых истребителей заполнен, нам Миг-35 начать продавать.
      kenig1
      1. Одиссей Сегодня, 13:41
        Цитата: kenig1
        Мы поставили им условие 24 или ничего.

        Наши хотели продать 48. В итоге договорились на 24.А так все правильно пишете. Су-35 потенциально еще можно продать в Вьетнам и Иран.Это все.
        Одиссей
  4. Alex_Tug Сегодня, 10:03
    Ранее посол Индонезии в России Вахид Суприяди озвучил информацию о планах закупки у России 8 – 10 истребителей Су-35, в связи с чем проходит обсуждение цены и условий контракта.

    Условия контракта - озвучьте в тоннах пальмого масла. Пальмовым маслом оплачивались предыдущие контракты.
    Alex_Tug
  5. 4ekist Сегодня, 10:21
    Индонезийцы знают что и где приобретать.
    4ekist
  6. Xroft Сегодня, 10:23
    12 самолетов? это вы называете разлетаются? +24 в китает 36....и сравните с американскими или даже французкими заказами...это ОЧЕНЬ скромные размеры. су-34 что то пока никто не покупает.
    Xroft
  7. weksha50 Сегодня, 10:23
    "Среди отличительных особенностей самого мощного в мире истребителя четвертого поколения – новые двигатели, авионика и радиолокационная станция"...

    Ну никак не устанут журналисты от "звездных" эпитетов... Кто у кого учится - они у Порошенко, или наоборот ? "Самая мощная и боеспособная армия на континенте"... laughing

    А в общем-то, сирийская операция служит хорошим маркетинговым ходом для нашей боевой техники... Плюс к тому же - вскрытые в ходе боевой работы недостатки оперативно устраняются...
    Пусть покупают...
    weksha50
    1. Вояджер Сегодня, 10:39
      Цитата: weksha50
      Ну никак не устанут журналисты от "звездных" эпитетов...

      В данном случае какой смысл отрицать очевидное? По совокупности параметров ему нет равных среди одноклассников.
      Вояджер
  8. Goldmitro Сегодня, 11:02
    [quote]Ранее посол Индонезии в России Вахид Суприяди озвучил информацию о планах закупки у России 8 – 10 истребителей Су-35, в связи с чем проходит обсуждение цены и условий контракта.[/quote][quote][
    Главное, ни в коем случае не соглашаться на оплату истребителей поставками пальмового масла! Наши ошалевшие от жажды сумасшедшей прибыли бизнесмены уже завалили этим дерьмом весь российский продуктовый рынок!
    Goldmitro
  9. Мар.Тира Сегодня, 11:11
    Цитата: kenig1
    В Китай продадут 24 самолетов, но такое количество самолетов Китаю не нужно, они изначально просили 4 шт, которые они хотели купить только для получения технологий. Мы поставили им условие 24 или ничего. Никаких пирожков нет, рынок тяжелых истребителей заполнен, нам Миг-35 начать продавать.

    Вас ребята не поймёшь?Не продают плохо,продают тоже плохо!Кто сколько смог,и на что способен.Это всё таки лучше,чем сидеть и нюни распускать.
    Мар.Тира
    1. kenig1 Сегодня, 11:21
      Нюня, писать надо адекватные продуманные комментарии, вы 5 января этого года зарегистрировались и уже 735 комментариев выдали, сказывается нехватка общения?.
      kenig1
  10. da Vinci Сегодня, 11:23
    Главное не поменять этого красавца-гордость страны, на бочку кокосового масла - гордость производителя "сгущенного молока"! recourse
    da Vinci
  11. Мар.Тира Сегодня, 11:28
    Цитата: kenig1
    Нюня, писать надо адекватные продуманные комментарии, вы 5 января этого года зарегистрировались и уже 735 комментариев выдали, сказывается нехватка общения?.

    Ага!Сопсен не хватает слющай!То я смотрю адекват так и прёт?Кроме соплей ни чего путнего?Заканчивай те это балаган.
    Мар.Тира
    1. kenig1 Сегодня, 11:35
      Не тыкайте., и выньте из рта то, что вам слова мешает выговаривать.
      kenig1
  12. sandroart Сегодня, 12:58
    АААА я допер зачем су-35 Китаю "втюхавали". Типа обладание таким авиационным комплексом заставит соседей покупать подобный для паритета в воздухе! Тогда всё понятно.
    sandroart

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