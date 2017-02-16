14:41 16 февраля

Курды перекроют пути отступления террористов из Мосула в Сирию

Силы пешмерги примут активное участие в уничтожении террористов, контролирующих западную часть иракского Мосула, в частности они создают за городом дополнительную линию обороны, чтобы не допустить бегства боевиков в Сирию, сообщают Известия.



«В минувшие выходные террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) начали операцию по прорыву из котла в иракском Мосуле. Они пытаются пробиться в соседнюю Сирию и неоднократно атаковали позиции иракского шиитского ополчения "Хашд аш-Шаабий" к западу от города. По информации из курдских источников, отбивать атаки боевиков шиитам помогают бойцы пешмерги», – пишет издание.


Как свидетельствую источники, нынешняя попытка прорыва – самая мощная с момента окружения города. Боевики пытаются пробить коридор сразу с двух сторон – из самого Мосула и от сирийской границы.

«Они одновременно атакуют со стороны Тал-Афара и Бааджа, используя тяжелое вооружение и управляемые смертниками заминированные автомобили», – рассказал один из командиров пешмерги Хашим Ситай.

Газета отмечает, что курдские силы насчитывают, по разным оценкам от 150 тыс. до 200 тыс. бойцов, в том числе порядка 7-ми тысяч обученных западными инструкторами. Подразделения имеют на вооружении большое количество артиллерии и бронетехники.

Эксперт, старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев:
Коалиция, которая сейчас сражается с ИГ в Ираке, уникальна. Именно благодаря сотрудничеству центрального правительства и властей Курдистана удалось нанести джихадистам серию крупных поражений. В 2014 году они оказались едва ли не единственной силой, способной эффективно противостоять ИГ. Иракские части, которые должны были защищать Мосул, просто разбежались или перешли на сторону радикалов, а курды упорно сражались и оттянули на себя значительные силы боевиков.


Однако при штурме Мосула пешмерга всё же будет играть вспомогательную роль.

Курдов отличают высокий боевой дух, дисциплина и приличный уровень подготовки личного состава. Они неплохо оснащены. Но есть политические ограничения. Арабское население города не доверяет курдам и боится резни при штурме, а центральные власти опасаются, что если курды возьмут город, то останутся в нем. Поэтому было решено задействовать их для прикрытия флангов основной группировки,
пояснил востоковед.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 13
  1. cniza Сегодня, 09:45
    Как свидетельствую источники, нынешняя попытка прорыва – самая мощная с момента окружения города. Боевики пытаются пробить коридор сразу с двух сторон – из самого Мосула и от сирийской границы.


    США поможет и выпустит их в Сирию.
    cniza
    1. maxim947 Сегодня, 09:51
      Так курды вроде не "проамериканские". Все идет к тому, что скоро появится новая страна Курдистан, или как вариант автономия на территории Сирии,
      maxim947
      1. cniza Сегодня, 09:58
        Курдов много и они разные , иракские курды с американцами.
        cniza
        1. maxim947 Сегодня, 10:03
          А какие еще курды в этом регионе? Если речь идет об "этих" курдах которых американцы используют с целью давления на турок, тогда Вы правы, выпустят...
          maxim947
          1. DMB_95 Сегодня, 10:14
            Цитата: maxim947
            А какие еще курды в этом регионе? Если речь идет об "этих" курдах которых американцы используют с целью давления на турок, тогда Вы правы, выпустят...

            Давление на турок - это бы ничего . Но если штаты не дадут курдам блокировать Мосул, оттуда ИГ уйдёт в Сирию. А это хреновый вариант .
            DMB_95
            1. maxim947 Сегодня, 10:23
              Я это понял, значит необходимо готовиться к "встрече". Хотя думаю "там" давно разобрались и готовятся.
              maxim947
          2. raki-uzo Сегодня, 12:26
            Там еще и протурецкие курды есть. По больше читайте про Месут Барзани - двойка вам. Там действуют пешмерге, которые получили оружия и подготовку у турецких солдатов.

            www.haberturk.com/galeri/gun
            dem/433112-diyarbakirda-tarihi-hafta-sonu
            raki-uzo
        2. Scoun Сегодня, 10:42
          Цитата: cniza
          иракские курды с американцами.

          Иракским курдам, Россия официально через Багдад оружие передавала.... там сложнее по ходу.
          Scoun
          1. Reptiloid Сегодня, 11:57
            Цитата: Scoun
            Цитата: cniza
            иракские курды с американцами.

            Иракским курдам, Россия официально через Багдад оружие передавала.... там сложнее по ходу.
            Да, Восток---дело тонкое. Их декларируемая позиция------не пропустить на территорию Сирии. А замыслы и результат могут быть самые разные.Вспомнить хвалебные лозунги амеров и результаты их действий. ....Да, там сложнее. И понятно кто и что становится гораздо позже.Хоть бы на стороне Сирии....
            Reptiloid
  2. Iline Сегодня, 10:14
    Если заявленные цели реальны. то это поможет немного разгрузить ситуацию в Сирии.
    И это не может не радовать.
    Iline
  3. Iline Сегодня, 10:14
    Если заявленные цели реальны. то это поможет немного разгрузить ситуацию в Сирии.
    И это не может не радовать.
    Iline
  4. Маз Сегодня, 12:25
    Танцуют курды красиво
    Маз
  5. Маз Сегодня, 12:27
    Боевики ИГИЛ выбили турецкую армию и их марионеток с территорий, захваченных ими ранее, на юге города Аль-Баб. И это "Вторая Армия НАТО"
    Маз

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