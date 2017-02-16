Курды перекроют пути отступления террористов из Мосула в Сирию

Коалиция, которая сейчас сражается с ИГ в Ираке, уникальна. Именно благодаря сотрудничеству центрального правительства и властей Курдистана удалось нанести джихадистам серию крупных поражений. В 2014 году они оказались едва ли не единственной силой, способной эффективно противостоять ИГ. Иракские части, которые должны были защищать Мосул, просто разбежались или перешли на сторону радикалов, а курды упорно сражались и оттянули на себя значительные силы боевиков.

Курдов отличают высокий боевой дух, дисциплина и приличный уровень подготовки личного состава. Они неплохо оснащены. Но есть политические ограничения. Арабское население города не доверяет курдам и боится резни при штурме, а центральные власти опасаются, что если курды возьмут город, то останутся в нем. Поэтому было решено задействовать их для прикрытия флангов основной группировки,