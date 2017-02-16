Курды перекроют пути отступления террористов из Мосула в Сирию
Силы пешмерги примут активное участие в уничтожении террористов, контролирующих западную часть иракского Мосула, в частности они создают за городом дополнительную линию обороны, чтобы не допустить бегства боевиков в Сирию, сообщают Известия.
«В минувшие выходные террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) начали операцию по прорыву из котла в иракском Мосуле. Они пытаются пробиться в соседнюю Сирию и неоднократно атаковали позиции иракского шиитского ополчения "Хашд аш-Шаабий" к западу от города. По информации из курдских источников, отбивать атаки боевиков шиитам помогают бойцы пешмерги», – пишет издание.
Как свидетельствую источники, нынешняя попытка прорыва – самая мощная с момента окружения города. Боевики пытаются пробить коридор сразу с двух сторон – из самого Мосула и от сирийской границы.
«Они одновременно атакуют со стороны Тал-Афара и Бааджа, используя тяжелое вооружение и управляемые смертниками заминированные автомобили», – рассказал один из командиров пешмерги Хашим Ситай.
Газета отмечает, что курдские силы насчитывают, по разным оценкам от 150 тыс. до 200 тыс. бойцов, в том числе порядка 7-ми тысяч обученных западными инструкторами. Подразделения имеют на вооружении большое количество артиллерии и бронетехники.
Эксперт, старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев:
Однако при штурме Мосула пешмерга всё же будет играть вспомогательную роль.
«В минувшие выходные террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) начали операцию по прорыву из котла в иракском Мосуле. Они пытаются пробиться в соседнюю Сирию и неоднократно атаковали позиции иракского шиитского ополчения "Хашд аш-Шаабий" к западу от города. По информации из курдских источников, отбивать атаки боевиков шиитам помогают бойцы пешмерги», – пишет издание.
Как свидетельствую источники, нынешняя попытка прорыва – самая мощная с момента окружения города. Боевики пытаются пробить коридор сразу с двух сторон – из самого Мосула и от сирийской границы.
«Они одновременно атакуют со стороны Тал-Афара и Бааджа, используя тяжелое вооружение и управляемые смертниками заминированные автомобили», – рассказал один из командиров пешмерги Хашим Ситай.
Газета отмечает, что курдские силы насчитывают, по разным оценкам от 150 тыс. до 200 тыс. бойцов, в том числе порядка 7-ми тысяч обученных западными инструкторами. Подразделения имеют на вооружении большое количество артиллерии и бронетехники.
Эксперт, старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев:
Коалиция, которая сейчас сражается с ИГ в Ираке, уникальна. Именно благодаря сотрудничеству центрального правительства и властей Курдистана удалось нанести джихадистам серию крупных поражений. В 2014 году они оказались едва ли не единственной силой, способной эффективно противостоять ИГ. Иракские части, которые должны были защищать Мосул, просто разбежались или перешли на сторону радикалов, а курды упорно сражались и оттянули на себя значительные силы боевиков.
Однако при штурме Мосула пешмерга всё же будет играть вспомогательную роль.
Курдов отличают высокий боевой дух, дисциплина и приличный уровень подготовки личного состава. Они неплохо оснащены. Но есть политические ограничения. Арабское население города не доверяет курдам и боится резни при штурме, а центральные власти опасаются, что если курды возьмут город, то останутся в нем. Поэтому было решено задействовать их для прикрытия флангов основной группировки,пояснил востоковед.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com