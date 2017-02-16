14:39 16 февраля

Испания направляет войска в Латвию

Как сообщает РИА Новости, на переговорах министров обороны стран-членов НАТО, идущих в настоящее время в Брюсселе, решено, что Испания направит в Латвию около 300 военнослужащих, шесть танков Leopard 2E и гусеничные бронетранспортеры Pizarro. Личный состав будет проходить службу в составе многонационального батальона НАТО.


Pizarro


Ранее озвучивалась информация, согласно которой Испания намерена перебросить в Латвию в середине мая около 350 военнослужащих 11-й механизированной пехотной бригады "Эстремадура", дислоцирующейся в Ботоа (Бадахос). В задачу контингента входило участие в учениях НАТО под руководством Канады.


Испания направляет войска в Латвию

Leopard 2E


По другим данным, парк боевой авиации, размещенный в Эстонии, будет пополнен четырьмя истребителями F-18, базирующимися на базе в Сарагосе (на период с мая по август).
На саммите альянса в Варшаве, проходившем в 2016 году, было решено разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на ротационной основе. Основные силы соединений должны составить контингенты Канады (в Латвии), Германии (в Литве), Великобритании (в Эстонии), США (в Польше).


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Комментарии 39
  1. cniza Сегодня, 10:28
    Такими действиями НАТО может поднять только рождаемость в Прибалтике , а не обороноспособность.
    cniza
    1. maxim947 Сегодня, 10:36
      Что то уже напрягает все эта крысиная возня. Вспомнил про интервенцию в период гражданской войны, кого там только не было для "борьбы" с большевизмом, каждой твари по паре, австралия, канада мадьяры, япошки и т.п., удобрения, блин, вот и испашки лезут...
      maxim947
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:40
        Испания направляет войска в Латвию
        пока латвия "воюет" с игил(запрещенонахрен), испания займёт её место и сожрёт все шпроты...в общем,"все умерли" (С). laughing
        андрей юрьевич
        1. cniza Сегодня, 10:48
          Цитата: maxim947
          Что то уже напрягает все эта крысиная возня. Вспомнил про интервенцию в период гражданской войны, кого там только не было для "борьбы" с большевизмом, каждой твари по паре, австралия, канада мадьяры, япошки и т.п., удобрения, блин, вот и испашки лезут...


          Тогда Россия была слаба , а сейчас они будут окапываться и ждать , когда Россия опять начнет внутренние разборки , не без их помощи , конечно, - вот в этом опасность.
          cniza
          1. maxim947 Сегодня, 11:00
            Думаю "слаба" не совсем подходящее слово, Россия была разрозненна, чем эти упыри и пользовались
            maxim947
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:51
          Цитата: андрей юрьевич
          пока латвия "воюет" с игил(запрещенонахрен), испания займёт её место и сожрёт все шпроты...в общем,"все умерли" (С). laughing

          Так вот почему испанцы ломанутся именно в Латвию - шпротов нахаляву потрескать ! wassat
          А вообще эта концентрация войск НАТО на сопредельных территориях начинает напрягать ...
          bouncyhunter
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:31
            Цитата: bouncyhunter
            А вообще эта концентрация войск НАТО на сопредельных территориях начинает напрягать

            что они могут? бряцать ..пусть бряцают,деньги лишние видимо...
            андрей юрьевич
      2. vovanpain Сегодня, 10:49
        Цитата: maxim947
        Вспомнил про интервенцию в период гражданской войны, кого там только не было для "борьбы" с большевизмом, каждой твари по паре, австралия, канада мадьяры, япошки и т.п., удобрения, блин, вот и испашки лезут...

        Коллега,можно еще вспомнить и нашествие Наполеона с Гитлером и чем это все закончилось. hi
        vovanpain
        1. майор147 Сегодня, 12:18
          Их Америка победила?
          майор147
      3. Iline Сегодня, 11:39
        Цитата: maxim947
        Что то уже напрягает все эта крысиная возня.

        Ничего... Скоро сами себя передавят на этом клочке суши.
        Iline
    2. майор147 Сегодня, 12:17
      И критически уменьшить поголовье бычков...
      майор147
    3. Svarog51 Сегодня, 12:53
      [/quote]может поднять только рождаемость в Прибалтике[quote]


      Это не конкистадоры у которых по гарему местных девок было - это "ГОЛУБАЯ" дивизия, у них "внутренняя" любовь. Так что и тут Латвия в пролёте, ещё и "за бездетность" налог будет платить. lol
      Svarog51
  2. Балу Сегодня, 10:30
    Надеюсь они не собираются отжать Калининград?
    Балу
    1. новичок Сегодня, 10:44
      вы серьёзно? заморятся пыль глатать. или захлебнутся брызгами балтики.
      новичок
  3. RUSOIVAN Сегодня, 10:31
    А что не зимой?
    RUSOIVAN
  4. Moskovit Сегодня, 10:32
    Пусть у дедушек поспрашивают, чем закончился их поход под Новгород. Тянет испанцев туда. К могилкам.
    Moskovit
  5. Altona Сегодня, 10:36
    Дедушки видимо не рассказали им про Сталинград, где похоронили испанскую, итальянскую и прочие европейские мощи.
    Altona
  6. Altona Сегодня, 10:38
    Цитата: cniza
    Такими действиями НАТО может поднять только рождаемость в Прибалтике , а не обороноспособность.

    ---------------------------
    После того как Криштиану Роналду(правда он портос) признался в нетрадиционной ориентации они наверное друг на друга переключаются.
    Altona
    1. Опасный Сегодня, 10:44
      Роналду португалец
      Опасный
      1. роман66 Сегодня, 11:06
        а не румын? wink или болгарин?
        роман66
  7. Masya Masya Сегодня, 10:39
    Прям голубая дивизия...
    Masya Masya
  8. klaus16 Сегодня, 10:40
    Эх испанцы! Мы им помогали в конце 30х, а они вот как значит!
    klaus16
    1. ssergn Сегодня, 12:54
      Цитата: klaus16
      Эх испанцы



      Как раз ничего удивительного. Испанцы в лидерах среди тех кто плохо к русским относятся. это , кстати, европейские опросы.
      Тока вот непонятно, им то мы что плохого сделали?
      ssergn
  9. Alexey-74 Сегодня, 10:42
    Ну вот еще кабальеро там не хватало...........
    Alexey-74
  10. raid14 Сегодня, 10:50
    Испанцы то куда лезут? Должок России отдать, за гражданскую войну в Испании в 1936-1939 года?
    raid14
  11. Vitalson Сегодня, 10:57
    Очередная "Голубая дивизия".
    Vitalson
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 10:58
    весь хлам натовский до кучи собирается... веселуха у прибалтов... laughing
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 11:07
      а хватит места разместить то?
      роман66
      1. jurijsv Сегодня, 11:27
        Хватит. Тут уже месьных скоро не будет, кроме "чинушей"
        jurijsv
  13. venik Сегодня, 11:10
    Да! 300 воинственных испанцев (не путать с 300 спартанцами!) и 6 (шесть!!!) танков "Леопард" - НАДЕЖНО ЗАЩИТЯТ латвию от "российской угрозы"!!
    Вот только одна незадача: САМОЙ надежной гарантией безопасности Латвии являются не 300 испанцев, а то, что эта самая Латвия на х...рен НИКОМУ НЕ НУЖНА!!!
    venik
    1. майор147 Сегодня, 12:21
      Так вся "пена" в том, что бы защищать то, что ни кому не нужно. Не напали, значит испугались!
      майор147
  14. 24rus Сегодня, 11:11
    Харэ! Латвия не резиновая !
    24rus
    1. роман66 Сегодня, 11:30
      как раз таки некоторое резиновое изделие напоминает, натянут ее на нату
      роман66
  15. Altona Сегодня, 11:19
    Цитата: Опасный
    Роналду португалец

    ------------------
    Я и написал в скобках "правда он портос". Разве нет?
    Altona
  16. Machete Сегодня, 12:38
    Все (и они и мы) понимают, что всё это показуха полная.
    Все эти войска ни на что не влияют и никого ни от кого не защищают.
    Мы на прибалтов не нападём, они не нападут на нас.
    А если нападут, то вся эта группировка интернациональная уничтожается в течении часов. И что?
    Machete
  17. ser-pov Сегодня, 12:56
    А!! Вот кто ещё не писал на латвийские газоны-испанцы.... fellow
    ser-pov
  18. пантера Сегодня, 13:31
    Походил по натовским каналам на ютубе. Много видео переброски и тренировки войск в Польше и Прибалтике. Прямо говорится что против нас. Российская угроза. Россия хочет напасть на всех соседей. И т.д. Судя по коментам электорат верит и поддерживает. Прибалты напуганы. Даже некоторые русскоязычные. Вот это видео про злобную Россию вообще называется "Европейская линия фронта..." https://www.youtube.com/watch?v=WsrEpHIbwqA
    И это уже после того как Трамп пришёл. Неуютно стало.
    пантера
  19. svp67 Сегодня, 14:22
    Испания направляет войска в Латвию
    В годы ВОВ Испания направила на восток - "голубую дивизию", а сейчас получается "голубой батальон"?
    svp67
  20. Злой 55 Сегодня, 14:38
    Зря Гишпанцы пришли в успешно проданную немцами России Курляндию..Русские "маки"-это не южноамериканские макаки, здесь загорелых парней встретят друг Калашников,дедушка Мороз и брат Колотун..
    Злой 55

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