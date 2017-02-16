Испания направляет войска в Латвию
Как сообщает РИА Новости, на переговорах министров обороны стран-членов НАТО, идущих в настоящее время в Брюсселе, решено, что Испания направит в Латвию около 300 военнослужащих, шесть танков Leopard 2E и гусеничные бронетранспортеры Pizarro. Личный состав будет проходить службу в составе многонационального батальона НАТО.
Ранее озвучивалась информация, согласно которой Испания намерена перебросить в Латвию в середине мая около 350 военнослужащих 11-й механизированной пехотной бригады "Эстремадура", дислоцирующейся в Ботоа (Бадахос). В задачу контингента входило участие в учениях НАТО под руководством Канады.
По другим данным, парк боевой авиации, размещенный в Эстонии, будет пополнен четырьмя истребителями F-18, базирующимися на базе в Сарагосе (на период с мая по август).
На саммите альянса в Варшаве, проходившем в 2016 году, было решено разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на ротационной основе. Основные силы соединений должны составить контингенты Канады (в Латвии), Германии (в Литве), Великобритании (в Эстонии), США (в Польше).
Pizarro
Ранее озвучивалась информация, согласно которой Испания намерена перебросить в Латвию в середине мая около 350 военнослужащих 11-й механизированной пехотной бригады "Эстремадура", дислоцирующейся в Ботоа (Бадахос). В задачу контингента входило участие в учениях НАТО под руководством Канады.
Leopard 2E
По другим данным, парк боевой авиации, размещенный в Эстонии, будет пополнен четырьмя истребителями F-18, базирующимися на базе в Сарагосе (на период с мая по август).
На саммите альянса в Варшаве, проходившем в 2016 году, было решено разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на ротационной основе. Основные силы соединений должны составить контингенты Канады (в Латвии), Германии (в Литве), Великобритании (в Эстонии), США (в Польше).