14:36 16 февраля

В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию

Канада изучает потребности украинской армии, чтобы определить наилучший способ поддержки страны, передает РИА Новости заявление представителя канадского оборонного ведомства Эвана Короневски.

В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию


Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении, о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем,
сказал Короневски журналистам.


Ранее Канада неоднократно предоставляла Украине помощь в виде нелетального вооружения, а также военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

Напомним, вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров контактной группы в Минске. С сентября 2014-го было принято уже три документа, в которых определена последовательность шагов по деэскалации конфликта. Однако решения минской группы не выполняются по вине киевских властей, продолжающих обстрел территорий самопровозглашенных республик.

Использованы фотографии: https://infokava.com
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Комментарии 33
  1. новичок Сегодня, 10:46
    ага, журналами плей бой и надувными бабами.
    новичок
    1. cniza Сегодня, 10:52
      Падальщики уже кружат над тушкой , ещё пока живой , Украиной.
      cniza
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:54
        В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию

        В Канаде лучше бы изучали непотребности, которые творят ВСУ на Донбассе! fool
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
          Привет , Саша ! hi drinks На все непотребства ВСУ на Донбассе Большой Брат приказал не обращать внимания . Мол , резвятся себе солдатики , что с них возьмёшь - онижедети .
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:06
            Цитата: bouncyhunter
            На все непотребства ВСУ на Донбассе Большой Брат приказал не обращать внимания

            Привет, Паша! hi drinks Ну , а нам значит, нужно класть Большой Болт на их Большого Брата! negative
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну , а нам значит, нужно класть Большой Болт на их Большого Брата! negative

              Что и делаем с большим успехом ! good Отчего залужные и страдают обильным слюно- , сопле- , пото- , моче- и каловыделением ! lol
              bouncyhunter
              1. Татьяна Сегодня, 11:24
                Иными словами, несмотря на то, что Киев демонстративно и нагло не выполняет Минские договорённости по прекращению обстрела непризнанных ЛНР и ДНР, Канада продолжает поддерживать оккупационный режим порошенковской фашистской хунты в Украине.
                При этом известно, что в Канаде имеется большая украинская диаспора националистического толка, которая может оказывать давление на правительство Канады. Однако следует учесть, что сама Канада входит в состав Королевства Великобритании и управляется Канада всё-таки из Великобритании.
                Именно Великобритания контролирует внешнюю политику Канады. А Великобританию контролируют частнособственнические банкиры-глобалисты ФРС США. Отсюда ветер дует.
                Татьяна
                1. Zibelew Сегодня, 12:51
                  Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении, о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину

                  примерно так все и будет....
                  Zibelew
      2. новичок Сегодня, 10:57
        вот_вот, я про тож. каждый стервятник из нато (особенно канадские потомки бандеровских недобитков) хотят урвать кусок рая для себя любимого. но ведь это наши земли_ русские.
        новичок
      3. Офицер запаса Сегодня, 11:14
        "В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию"

        Порошенко вытянул в Канаде счастливый лотерейный билет? А ведь наверняка спросит - а можно деньгами?
        А если серьезно - то, все-таки, в хоккей у канадцев лучше получается, чем в политике.
        Офицер запаса
    2. vovanpain Сегодня, 10:57
      Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении,

      У них только одна потребность,дайте денег и еще раз денег,а так же 1271 Джавелин. negative
      vovanpain
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:22
        В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию
        одна страна-микроб,делает вид,что помогает другому микробу...
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 13:12
          "Изучат потребности ВСУ", обалдеют от наглости и жадности и "не найдут возможности проинформировать о решении", т.е. "пошлют на ..." только молча. request
          Svarog51
    3. сибиралт Сегодня, 11:47
      Неужто у ВСУ с горилкой проблемы? belay
      сибиралт
  2. sir_obs Сегодня, 10:49
    Канада изучает потребности украинской армии, чтобы определить наилучший способ поддержки станы,

    Станы? "А" после "С" пропустили видимо.
    sir_obs
    1. cniza Сегодня, 10:53
      Нет , там вместо С надо Ш поставить.
      cniza
  3. Ferdinant Сегодня, 10:50
    2/3 помощи разворовываеться
    Ferdinant
    1. cniza Сегодня, 10:54
      Цитата: Ferdinant
      2/3 помощи разворовываеться


      Вы оптимист.
      cniza
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:52
    канадские земляки не забывают своих в укрокаклии, и подсыпают дровишек в огонь... angry
    a.s.zzz888
  5. Vitalson Сегодня, 10:54
    Беглые бандеровцы помогают братьям меньшим в кукраине.
    Vitalson
  6. Аристид Сегодня, 10:56
    Канадцы, вы охренели что-ли от сытой жизни? СовБез ООН подтвердил минские соглашения, где отмечается, что вооруженный конфликт на Донбассе гасить надо. А вы, канадцы, туда решаете оружие направить! Где мозги?
    Аристид
  7. роман66 Сегодня, 11:01
    нелетальное вооружение - игрушечные автоматы, чтоли?
    роман66
  8. Masya Masya Сегодня, 11:03
    как Канада наилучшим образом может поддержать Украину

    Вот то, что нужно...

    И не упадёт, и прыгать не перестанет! lol
    Masya Masya
  9. JonnyT Сегодня, 11:07
    все по старой схеме - канада тушит пожар бензином.
    Науськивают, натравливают. Мол идите на Россию - заграница Вам поможет))))

    Интересно увидеть лица укров, когда после очередного поражения "братская" Канада выставить счет за свою помощь
    JonnyT
    1. любитель Сегодня, 11:16
      Поднимем над Киевом триколоры и пять подоим Россию.

      Делов то
      любитель
    2. любитель Сегодня, 11:17
      Поднимем над Киевом триколоры и пять подоим Россию.

      Делов то
      любитель
  10. Маз Сегодня, 11:08
    Пришлите ещё сала, и ещё водки, бо холодно в донбасских степях
    Маз
  11. Blue Fox Сегодня, 11:10
    [Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении, о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем
    Дык всё просто, решение прямо так сказать, под ногами или между них. Отправьте всех канаТцев укропроисхождения сочуствующих 404 на фронт борьбы за свободу 404. Но что-то мне подсказывает, что в таком случае канаТские патриоты 404 начнут массово сдаваться ворогу, чтобы быстрее вернуться на рiдну Саскачеванщину!
    Blue Fox
  12. роман66 Сегодня, 11:37
    у укров с разведчиками беда - пусть шлют индейцев ( если остались)
    роман66
  13. skarl Сегодня, 11:57
    Усраине уже давным-давно поставляют летальное оружие, и западные ки этого не скрывают о каком НЕ летальном идет речь?
    skarl
  14. Горменгаст Сегодня, 12:28
    Потомки бандеровцев, убежавших от Красной Армии и СССР, решили помочь своим наследникам. laughing

    Уже не первый раз. В 1992 году канадец Плавьюк уже передал недо-президенту Кравчуку государственные регалии УНР. am

    Как от канадских регалий толку не было, так и от нынешней помощи проку не будет. am
    Горменгаст
  15. Ferdinant Сегодня, 12:40
    Пусть уголька подвезут
    Ferdinant
  16. Толстоевский Сегодня, 12:55
    ВСУ острейшим образом нуждаются в гробах
    Толстоевский

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