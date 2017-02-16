"В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию"

Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении, о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем,

Канада изучает потребности украинской армии, чтобы определить наилучший способ поддержки страны, передает РИА Новости заявление представителя канадского оборонного ведомства Эвана Короневски.сказал Короневски журналистам.Ранее Канада неоднократно предоставляла Украине помощь в виде нелетального вооружения, а также военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.Напомним, вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров контактной группы в Минске. С сентября 2014-го было принято уже три документа, в которых определена последовательность шагов по деэскалации конфликта. Однако решения минской группы не выполняются по вине киевских властей, продолжающих обстрел территорий самопровозглашенных республик.