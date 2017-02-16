В Канаде изучают потребности ВСУ, чтобы «наилучшим образом» повлиять на ситуацию
Канада изучает потребности украинской армии, чтобы определить наилучший способ поддержки страны, передает РИА Новости заявление представителя канадского оборонного ведомства Эвана Короневски.
Ранее Канада неоднократно предоставляла Украине помощь в виде нелетального вооружения, а также военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
Напомним, вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров контактной группы в Минске. С сентября 2014-го было принято уже три документа, в которых определена последовательность шагов по деэскалации конфликта. Однако решения минской группы не выполняются по вине киевских властей, продолжающих обстрел территорий самопровозглашенных республик.
Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении, о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем,сказал Короневски журналистам.
Ранее Канада неоднократно предоставляла Украине помощь в виде нелетального вооружения, а также военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
Напомним, вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждается в ходе переговоров контактной группы в Минске. С сентября 2014-го было принято уже три документа, в которых определена последовательность шагов по деэскалации конфликта. Однако решения минской группы не выполняются по вине киевских властей, продолжающих обстрел территорий самопровозглашенных республик.
Использованы фотографии: https://infokava.com