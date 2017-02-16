14:40 16 февраля

В Чехии добиваются роста военных расходов

Как сообщает РИА Новости, глава министерства обороны Чехии Мартин Стропницкий заявил о том, что необходимо ускорение роста военного бюджета с той целью, чтобы он мог достичь в 2020 году уровня в 1,4% ВВП вместо текущего 1,1%.

В Чехии добиваются роста военных расходов

Мартин Стропницкий


Пражский портал České noviny излагает заявление главы военного ведомства:

Министр заявил о том, что не может себе представить, чтобы не было выполнено взятое ныне правящей трехпартийной коалицией обязательство достичь в 2020 году уровня военного бюджета в размере 1,4% ВВП. В связи с этим он напомнил также и о давлении со стороны новой администрации США на своих союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои оборонные расходы, достигнув необходимых 2% ВВП.




Согласно текущим бюджетным планам темпы роста военных расходов не соблюдаются: в 2018 году должно быть выделено 57,8 миллиарда крон (около 2,3 миллиарда долларов), в 2019 году – 62,7 миллиардов крон (около 2,5 миллиарда долларов, 1,2% ВВП), что считают неприемлемым в минобороны.

В январе 2017 года М. Стропницкий заявил, что минобороны республики намерено в течение ближайших десяти лет израсходовать на модернизацию армии 180 миллиардов крон (около 7,2 миллиарда долларов), из которых 130 миллиардов (примерно 5,2 миллиарда долларов) будет направлены по линии обновления сухопутных сил.

Военное ведомство предполагает также увеличить численность армии и поднять оплату военнослужащим. На текущий момент в чешской армии состоит около 22 тысяч человек, включая техперсонал.


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Комментарии 22
  1. cniza Сегодня, 10:50
    Господи , да не выпить вам пива , на такое увеличение бюджета.
    cniza
    1. Großer Feldherr Сегодня, 10:56
      А что такого?
      Можно подумать посетители сайта не отдыхают так же drinks
      Großer Feldherr
      1. 210окв Сегодня, 11:20
        Только посетители сайта не министры обороны государства....Марку хоть надо держать..А вот честно,не верится в это!Но если это так на самом деле,то дела у чехов в обороне совсем швах.. crying drinks
        Цитата: Großer Feldherr
        А что такого?
        Можно подумать посетители сайта не отдыхают так же drinks
        210окв
        1. igor67 Сегодня, 12:17
          . И не президенты,
          Цитата: 210окв
          Только посетители сайта не министры обороны государства....Марку хоть надо держать..А вот честно,не верится в это!Но если это так на самом деле,то дела у чехов в обороне совсем швах.. crying drinks
          Цитата: Großer Feldherr
          А что такого?
          Можно подумать посетители сайта не отдыхают так же drinks
          igor67
    2. сибиралт Сегодня, 11:40
      Ха! Похоже, в Чехии нечем полностью платить за НАТО. Ну - ну. bully
      сибиралт
  2. Vitalson Сегодня, 10:52
    министерства обороны Чехии Мартин Стропницкий судя по фото профессиональный алкаш.
    Vitalson
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
      Цитата: Vitalson
      министерства обороны Чехии Мартин Стропницкий судя по фото профессиональный алкаш.

      Мастер спорта международного класса по литрболу . lol
      Чехи явно боятся лишиться поддержки матрасов , вот и истерят в поисках средств на оборону .
      bouncyhunter
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:57
    Глядя на этого "упитанного", можно подумать что он всю свою зарплату отдает на "ускорение роста военного бюджета"... бедолага. Так и кеды в угол поставить можно, с таким надрывом здоровья! laughing
    a.s.zzz888
  4. Арон Заави Сегодня, 10:59
    Ну при желании одну механизированную дивизию Чехия создать вполне может. А пока численость полиции там больше чем ВС.
    Арон Заави
    1. cniza Сегодня, 11:08
      А что на них кто то нападать собрался?
      cniza
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:14
      Цитата: Арон Заави
      Ну при желании одну механизированную дивизию Чехия создать вполне может.

      вопрос-зачем?
      андрей юрьевич
    3. pilot69 Сегодня, 11:24
      А оно им надо? По-моему отношение чехов к войне хорошо описал Ярослав Гашек, там все ясно и понятно.
      pilot69
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:35
        Цитата: pilot69
        А оно им надо? По-моему отношение чехов к войне хорошо описал Ярослав Гашек, там все ясно и понятно.

        laughing захотелось про Швейка перечитать... hi
        андрей юрьевич
        1. pilot69 Сегодня, 13:24
          Буквально неделю назад перечитывал, все один в один, как сейчас.
          pilot69
  5. raki-uzo Сегодня, 11:21
    Трамп сказал странам НАТО: "Мы не объязаны думать о будущем ваших детей больше чем Вы. Каждая страна должна выделить минимум 2% от общего бюджета на оборону."
    Сегодня %2 от общего бюджета на оборону выделяют - Эстония, США, Греция, Польша и Англия.
    Франция: 1.78%,
    Германия 1.19;
    Италия 1.11;
    Канада 0.99
    Турция 1.56.
    raki-uzo
    1. Scoun Сегодня, 11:30
      Привыкли на халяву орать - Россия не бряцай оружием а то мы ууух!
      Теперь за все свои "уух" "аах" будут платить деньги ))) а то любители "потрындеть" за чужой счёт )))
      Так что пусть урезаются в других сферах ))) и вкладываются в оборонку )))
      А то что то мигранты больно вялые )) Меркель деньгами усыпила их бдительность )) пора просыпаться кому то - либо брюггеру с фройлен либо Али с Ливии/Сирии..и др. стран.
      Scoun
  6. PValery53 Сегодня, 12:17
    Министру обороны Чехии: "Пить надо меньше! Меньше надо пить!"(Цитата их фильма) - Тогда фантомные страхи отступят(из диагноза МО Чехии).
    PValery53
    1. Vz.58 Сегодня, 14:07
      Министр обороны Чехии не является тем, кто решает, сколько дать на оборону. Это решает парламент и подписывает президент Чешской республики. Без указки со стороны США Первое фото Это фото с театральной вечеринки в году, так 1990. Там за левым плечём, тогда ещё театрального актёра Стропницкого, вижу тогдашнего президента Чешской республики Вацлава Гавела. А вы там, на диванах, тоже, все трезвенники, в свободное время и на вечеринках?
      Не знамши не паясничайте, генералы фиговы
      Vz.58
  7. Горменгаст Сегодня, 12:33
    Не 1,1% и не 1,4%, а 2%, и не к 2020 году, а с текущего года; Трамп проследит.
    В Мюнхене, в этом месяце. am

    Голодранцев надо гнать отовсюду! Не хочешь кормить свою армию - заткнись и корми чужую, например, плати ясак России - она же. типа, страшно агрессивная. am
    Горменгаст
  8. Jovanni Сегодня, 12:59
    Три с половиной года назад в Праге общался с чехами. Уже тогда всякую мясную продукцию завозили из Германии. То, что чехи испокон века делали сами, и ещё тех же немцев учили. Спрашиваю, а чего так? Нафига!? Не положено, говорят. Квота. ЕС. Из четырех самых знаменитых брендов пива, только один был ещё тогда не проданный иностранцам. А этот министр обороны с рожей бомжа, думает как бы ещё свою страну сильнее угробить...
    Jovanni
    1. Vz.58 Сегодня, 14:28
      Надо было в Праге меньше пить! У нас мяса и молока не хватает? Квоты? Перепил, вы братец, однако. Или на генерала на ВО зарабатываете?
      Продукты и экспортируем и импортируем по-надобности. Пивовары если проданы под чужие деньги, всё равно пиво в Чехии варим и по-чешским рецептам и руками чешского персоонала. Да и чешское пиво научили мужиков в Калуге варить с чешским оборудованием. Там Российского - только местная вода. Да и цены Российские в Москве, у метро "Маяковская" в "Плзеньском рестаране"
      Своё делать умеем. Это вам не иномарки отвёртками собирать
      Vz.58
  9. Злой 55 Сегодня, 14:29
    Интересно,что за дятел придумал джипу на фото канистры с топливом прилепить перед бампером...
    Злой 55

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