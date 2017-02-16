В Чехии добиваются роста военных расходов

Мартин Стропницкий

Министр заявил о том, что не может себе представить, чтобы не было выполнено взятое ныне правящей трехпартийной коалицией обязательство достичь в 2020 году уровня военного бюджета в размере 1,4% ВВП. В связи с этим он напомнил также и о давлении со стороны новой администрации США на своих союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои оборонные расходы, достигнув необходимых 2% ВВП.