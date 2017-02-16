В Чехии добиваются роста военных расходов
Как сообщает РИА Новости, глава министерства обороны Чехии Мартин Стропницкий заявил о том, что необходимо ускорение роста военного бюджета с той целью, чтобы он мог достичь в 2020 году уровня в 1,4% ВВП вместо текущего 1,1%.
Пражский портал České noviny излагает заявление главы военного ведомства:
Согласно текущим бюджетным планам темпы роста военных расходов не соблюдаются: в 2018 году должно быть выделено 57,8 миллиарда крон (около 2,3 миллиарда долларов), в 2019 году – 62,7 миллиардов крон (около 2,5 миллиарда долларов, 1,2% ВВП), что считают неприемлемым в минобороны.
В январе 2017 года М. Стропницкий заявил, что минобороны республики намерено в течение ближайших десяти лет израсходовать на модернизацию армии 180 миллиардов крон (около 7,2 миллиарда долларов), из которых 130 миллиардов (примерно 5,2 миллиарда долларов) будет направлены по линии обновления сухопутных сил.
Военное ведомство предполагает также увеличить численность армии и поднять оплату военнослужащим. На текущий момент в чешской армии состоит около 22 тысяч человек, включая техперсонал.
Мартин Стропницкий
Пражский портал České noviny излагает заявление главы военного ведомства:
Министр заявил о том, что не может себе представить, чтобы не было выполнено взятое ныне правящей трехпартийной коалицией обязательство достичь в 2020 году уровня военного бюджета в размере 1,4% ВВП. В связи с этим он напомнил также и о давлении со стороны новой администрации США на своих союзников по НАТО, чтобы они увеличили свои оборонные расходы, достигнув необходимых 2% ВВП.
Согласно текущим бюджетным планам темпы роста военных расходов не соблюдаются: в 2018 году должно быть выделено 57,8 миллиарда крон (около 2,3 миллиарда долларов), в 2019 году – 62,7 миллиардов крон (около 2,5 миллиарда долларов, 1,2% ВВП), что считают неприемлемым в минобороны.
В январе 2017 года М. Стропницкий заявил, что минобороны республики намерено в течение ближайших десяти лет израсходовать на модернизацию армии 180 миллиардов крон (около 7,2 миллиарда долларов), из которых 130 миллиардов (примерно 5,2 миллиарда долларов) будет направлены по линии обновления сухопутных сил.
Военное ведомство предполагает также увеличить численность армии и поднять оплату военнослужащим. На текущий момент в чешской армии состоит около 22 тысяч человек, включая техперсонал.