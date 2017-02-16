Россия готова к поставкам РЛС для индийских истребителей «Теджас»

Да, мы получили обращение корпорации HAL по поводу поставки РЛС с активной фазированной антенной решеткой для национального легкого многоцелевого истребителя Теджас. В настоящее время Рособоронэкспорт готовит свои предложения индийским партнерам,

Россия готова удовлетворить просьбу индийской авиастроительной корпорации о поставках РЛС для легкого истребителя «Теджас», передает Интерфакс-АВН сообщение заместителя гендиректора «Рособоронээкспорта» Сергея Гореславского.сказал журналистам Гореславский на авиасалоне «Аэро Индия 2017», проходящем в Бангалоре.HAL – крупнейшая авиастроительная государственная корпорация Индии, занимается разработкой и производством самолетов, вертолетов, двигателей и комплектующих изделий.«Теджас» («Бриллиант») – легкий многоцелевой однодвигательный истребитель индийской разработки с дельтавидным крылом. Относится к 4-му поколению самолетов. В настоящее время продолжаются его испытания. Серийное производство истребителя еще не начато (отдельные образцы выпускаются с 2007 года).