Россия готова к поставкам РЛС для индийских истребителей «Теджас»
Россия готова удовлетворить просьбу индийской авиастроительной корпорации о поставках РЛС для легкого истребителя «Теджас», передает Интерфакс-АВН сообщение заместителя гендиректора «Рособоронээкспорта» Сергея Гореславского.
HAL – крупнейшая авиастроительная государственная корпорация Индии, занимается разработкой и производством самолетов, вертолетов, двигателей и комплектующих изделий.
«Теджас» («Бриллиант») – легкий многоцелевой однодвигательный истребитель индийской разработки с дельтавидным крылом. Относится к 4-му поколению самолетов. В настоящее время продолжаются его испытания. Серийное производство истребителя еще не начато (отдельные образцы выпускаются с 2007 года).
Да, мы получили обращение корпорации HAL по поводу поставки РЛС с активной фазированной антенной решеткой для национального легкого многоцелевого истребителя Теджас. В настоящее время Рособоронэкспорт готовит свои предложения индийским партнерам,сказал журналистам Гореславский на авиасалоне «Аэро Индия 2017», проходящем в Бангалоре.
HAL – крупнейшая авиастроительная государственная корпорация Индии, занимается разработкой и производством самолетов, вертолетов, двигателей и комплектующих изделий.
«Теджас» («Бриллиант») – легкий многоцелевой однодвигательный истребитель индийской разработки с дельтавидным крылом. Относится к 4-му поколению самолетов. В настоящее время продолжаются его испытания. Серийное производство истребителя еще не начато (отдельные образцы выпускаются с 2007 года).
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru