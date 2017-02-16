14:35 16 февраля

Россия готова к поставкам РЛС для индийских истребителей «Теджас»

Россия готова удовлетворить просьбу индийской авиастроительной корпорации о поставках РЛС для легкого истребителя «Теджас», передает Интерфакс-АВН сообщение заместителя гендиректора «Рособоронээкспорта» Сергея Гореславского.



Да, мы получили обращение корпорации HAL по поводу поставки РЛС с активной фазированной антенной решеткой для национального легкого многоцелевого истребителя Теджас. В настоящее время Рособоронэкспорт готовит свои предложения индийским партнерам,
сказал журналистам Гореславский на авиасалоне «Аэро Индия 2017», проходящем в Бангалоре.


HAL – крупнейшая авиастроительная государственная корпорация Индии, занимается разработкой и производством самолетов, вертолетов, двигателей и комплектующих изделий.

«Теджас» («Бриллиант») – легкий многоцелевой однодвигательный истребитель индийской разработки с дельтавидным крылом. Относится к 4-му поколению самолетов. В настоящее время продолжаются его испытания. Серийное производство истребителя еще не начато (отдельные образцы выпускаются с 2007 года).

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru
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Комментарии 13
  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:45
    тоже "долгострой"...движок то свой хоть?
    андрей юрьевич
    1. Joker787 Сегодня, 11:50
      Да откуда ж у них...
      ТРДДФ General Electric F-404-GE-IN20 (HAL Tejas Mk.1)
      ТРДДФ General Electric F414-GE-INS6 (HAL Tejas Mk.2)
      Joker787
      1. cniza Сегодня, 11:51
        Россия готова удовлетворить просьбу индийской авиастроительной корпорации о поставках РЛС для легкого истребителя «Теджас»,


        За ваши деньги любой каприз.
        cniza
        1. Scoun Сегодня, 12:01
          Цитата: cniza
          Россия готова удовлетворить просьбу индийской авиастроительной корпорации о поставках РЛС для легкого истребителя «Теджас»,


          За ваши деньги любой каприз.

          Пока наши будут готовить предложение по их "капризу", придут с ним а там уже еврейский дядька будет сидеть с чашкой кофе и весело впаривать ещё авионику к самолёту.
          Туда скорей всего Израиль влезет ИМХА.
          Упс.
          спасибо за инфу. андрей юрьевич
          они собирались устанавливать АФАР совместной с Израилем разработки ELTA,...но что то пошло не так.

          Интересно узнать в что пошло не так? Или индусы жадные или евреи хитрые ))
          или наоборот? ))
          Scoun
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:51
      Да, мы получили обращение корпорации HAL по поводу поставки РЛС с активной фазированной антенной решеткой для национального легкого многоцелевого истребителя Теджас. В настоящее время Рособоронэкспорт готовит свои предложения индийским партнерам,
      опа...интересно:сначала они собирались устанавливать АФАР совместной с Израилем разработки ELTA,...но что то пошло не так. а движок да-американский F404.
      андрей юрьевич
    3. 210окв Сегодня, 11:52
      С авиацией(имеется в виду собственное производство)у Индии как то ни шатко,ни валко..Если бы не деньги,то вообще хреново..
      Цитата: андрей юрьевич
      тоже "долгострой"...движок то свой хоть?
      210окв
  2. Челентаныч Сегодня, 11:56
    Сборная солянка-Французский "Мираж"+двигатель американский+теперь русская РЛС будет.Стараются взять все лучшее понемногу.
    Челентаныч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:58
      Цитата: Челентаныч
      Сборная солянка-Французский "Мираж"+двигатель американский+теперь русская РЛС будет.Стараются взять все лучшее понемногу.

      основа-МиГ 21.-оттокнулись от концепции,самолёт давно знаком. ну и на "миражи" косились...
      андрей юрьевич
      1. Челентаныч Сегодня, 12:00
        Планер разрабатывали французы Дассо Авиэйшн ,они же и Мираж делали.
        Челентаныч
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:09
          Цитата: Челентаныч
          Дассо Авиэйшн

          кто же спорит.."ателье" уважаемое в мире "авиамоды" -свой "стайл"...
          андрей юрьевич
  3. Alex_Tug Сегодня, 11:58
    Готовы они выпускать самолеты? Иначе расширять производственные мощности, которые будут простаивать не комильфо.
    Alex_Tug
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:18
      Цитата: Alex_Tug
      Готовы они выпускать самолеты?

      ну летает что то...
      андрей юрьевич
  4. Печенег Сегодня, 12:51
    Главное для индусов - начало есть.
    Печенег

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