14:33 16 февраля

Минобороны РФ ждёт объяснений по поводу заявления главы Пентагона о России

Российское военное ведомство ждет разъяснений позиции Пентагона в связи с заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса о необходимости вести диалог с Москвой с позиции силы, передает канал RT.



Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны
, цитирует канал министра обороны России Сергея Шойгу.


Напомним, в среду новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с союзниками по НАТО сказал, что Вашингтон открыт для восстановления отношений с Москвой, но при этом добавил: «В то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы».

Шойгу напомнил, что 16 февраля в Баку состоится встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с коллегой из США Джозефом Дэнфордом. И на этой встрече Россия будет ждать разъяснений позиции Пентагона.

Как сообщалось ранее, на переговорах в Баку планируется обсудить «текущее состояние и перспективы военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросы предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 53
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:17
    Гитлера некоего спросите -тоже с позиции силы хотел с нами дела вести...
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 12:23
      Как уже задолбали эти вояки , а если серьёзно , это идет прощупывание России новой командой Трампа , которая не очень профи и тем более далека от дипломатии , будем посмотреть.
      cniza
      1. ИванИванов Сегодня, 12:40
        Цитата: cniza
        это идет прощупывание России новой командой Трампа

        Не факт он всегда был ястребом. а вот нашим хватит удивленно поднимать бровь, неужели неясно что в покое не оставят
        ИванИванов
        1. dorz Сегодня, 13:03
          Цитата: ИванИванов
          хватит удивленно поднимать бровь

          Что вы хотели от человека, никогда не имевшего ни жены, ни детей. Такой запросто спалит в пепле войны миллионы жизней.
          dorz
          1. Монос Сегодня, 13:37
            В то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы

            Пусть он поговорит с позиции силы с этими мужиками smile
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:25
              Витя , приветствую ! hi drinks Пусть этот генерал , которого в Матрасии считают боевым хоть на удобрения изойдётся ! Всё равно никогда не поймёт что есть "монтировкой по горбу" или "рессора от трактора в плечи" ...
              bouncyhunter
    2. Татьяна Сегодня, 12:23
      Изгоняющий либероидов
      Гитлера некоего спросите -тоже с позиции силы хотел с нами дела вести

      Плохо то, что Гитлер СССР всё-таки много нагадил! И этот При *урок собирается нам гадить! Думает, что США это с рук сойдёт! Они же за океаном!
      Татьяна
      1. cniza Сегодня, 12:26
        Это руками Гитлера гадили те же США и еже с ними.
        cniza
        1. Zibelew Сегодня, 12:41
          "Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом всё сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвётся когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал… Это весь Запад пришёл выказать своё отрицание России и преградить ей путь в будущее."
          Это написано .... в 1854 году, по поводу Крымской войны (1853–1856) русским поэтом и дипломатом Федором Тютчевым. Зачем нам сотрудничество с Пентагоном? Пусть этот "бешеный пёс" взахлёб лает за океаном и воет на Луну в Европе.
          Zibelew
          1. кэп54 Сегодня, 13:04
            Я согласен, пусть... но ведь как говорят: Собака лает - ветер носит... и в данный момент ветер дует не в нашу сторону. По моему мнению, я замечу: по моему мнению что бы нас уважали (а значит и боялись) - надо так где нибудь шумнуть, что бы они все же поняли, что лаять на нас не стоит - себе дороже... Сирия была достаточно хорошей попыткой, но не достаточной...
            кэп54
            1. BecmepH Сегодня, 13:58
              надо так где нибудь шумнуть, что бы они все же поняли, что лаять на нас не стоит - себе дороже...
              Предлагаете скакунов приземлить?
              BecmepH
        2. vadsonen Сегодня, 12:42
          Гитлер СССР всё-таки много нагадил!

          Правильнее сказать - раннему СССР. Будь то СССР 70х-80х, то даже все шавки собравшись вместе не рискнули бы.
          vadsonen
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:50
        забавно наблюдать за заявлениями этих крысинных морд,которые толком не имели никогда серьезного конфликта с равнозначным противником(не говоря уже о победе над таким противником),всегда прилипают к стороне победителя,снимают полит.,экономические и пр. сливки и громко орут что они главный участник и победитель,амерзота одним словом,не даром на гербе стервятника носят,только в современных реалиях за лужей отсидеться не выйдет,хотя по прежнему ищут дураков которые им каштаны из огня таскать будут(например Европа,которая уже давно своей головой не живет)
        Ратник с пулеметом
    3. Skubudu Сегодня, 12:37
      Скорее всего тонкости перевода и т.д.
      А как он еще мог рекомендовать разговаривать,,, со стороны "Слабости"?
      Это же США а не Тринидад и Тобаго какой ни будь...
      Все в рабочем порядке идет.
      Они поговорят со стороны Силы ... Мы ответим со стороны Силы... нормально все.
      Skubudu
    4. тол100в Сегодня, 13:18
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      с позиции силы хотел с нами дела вести...

      Это не позиция силы, а позиция хамства!
      тол100в
    5. ИНТЕР Сегодня, 13:23
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Гитлера некоего спросите -тоже с позиции силы хотел с нами дела вести...

      Не надо геройствовать, лучше вспомните сколько это стоило нам жизней, война никому не нужна. Вот было бы здорово если бы политики и генералы воевали бы друг против друга, я уверен Шойгу дал бы этому псу жару))))
      ИНТЕР
      1. Vita VKO Сегодня, 13:39
        Цитата: ИНТЕР
        лучше вспомните сколько это стоило нам жизней

        Есть замечательное правило: ХОЧЕШЬ МИРА - ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ.
        Гитлер потому и начал войну, что был уверен в неспособности СССР противостоять его армии.
        И если у таких как Мэттис появится уверенность в возможности безнаказанно развязать войну, поверьте они ее развяжут.
        Vita VKO
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:52
        вашу теорию давно озвучил один из героев Ремарка,только к сожалению практикой она так и не стала.
        Ратник с пулеметом
      3. BecmepH Сегодня, 14:01
        Вот было бы здорово если бы политики и генералы воевали бы друг против друга, я уверен Шойгу дал бы этому псу жару))))
        Не... Надо как в древние времена-вышли два вождя и разобрались между собой. Кто победил, того и войско, и весь скарб...
        BecmepH
  2. майор Юрик Сегодня, 12:19
    Кожугетыч,да не кошмарь его! Вишь у него куча звездочек на кителе,на рубашке,поди на пижаме тоже. Это чтоб головка не качалась от прожитых лет в холодной войне! Пущай булькотит! negative
    майор Юрик
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:24
      Минобороны РФ ждёт объяснений по поводу заявления главы Пентагона о России
      Мэттис-Шойгу...10 раундов...(всё ставлю на Шойгу)
      андрей юрьевич
    2. vovanpain Сегодня, 12:35
      Цитата: майор Юрик
      Кожугетыч,да не кошмарь его!

      Да будет Кежугетыч об эту покусанную бешеную собачонку руки марать.
      Цитата: андрей юрьевич
      Мэттис-Шойгу...10 раундов...(всё ставлю на Шойгу)

      Юрьевич,не надо в мире еще одного Кличко,да еще в США,итак двоих кличков в Украине хватит. hi
      vovanpain
    3. BecmepH Сегодня, 14:02
      Вишь у него куча звездочек на кителе,на рубашке,поди на пижаме тоже. Это чтоб головка не качалась от прожитых лет в холодной войне!
      Не... Это кольчуга...
      BecmepH
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:23
    Ну не туда парня занесло. Он со всеми привык с позиции силы разговаривать. А с Шойгу еще не пробовал. Вот, заявляется...
    Горный стрелок
    1. тол100в Сегодня, 13:22
      Цитата: Горный стрелок
      Он со всеми привык с позиции силы разговаривать.

      Со всеми - это Ирак, Афганистан, а Россия им не по зубам, тем более сейчас не 90-е годы! И уже пора им заявить, что в этот раз (не дай Бог) они за лужей не отсидятся!
      тол100в
  4. Jovanni Сегодня, 12:24
    Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны, цитирует канал министра обороны России Сергея Шойгу.


    Если "бешеная псина" имеет ввиду диалог один на один, Кужугетович его в первом же раунде уложит. У него тренер хороший....
    Jovanni
  5. Machete Сегодня, 12:26
    Ничего нет меняется.
    Machete
  6. Мар.Тира Сегодня, 12:28
    Цитата: cniza
    Как уже задолбали эти вояки , а если серьёзно , это идет прощупывание России новой командой Трампа , которая не очень профи и тем более далека от дипломатии , будем посмотреть.

    Сто процентов будет говорить,не обращайте внимания,это для внутренней аудитории.На так давно турецкий деятель тоже высказывался в таком же духе.А потом они извинялись.
    Мар.Тира
  7. V.ic Сегодня, 12:29
    Коллеги, ну что Вы так на старичка набросились? Ну, старый, ну тупой, ну не соображает, что мелет... но нельзя же так жестоко с ним! lol
    V.ic
  8. raid14 Сегодня, 12:31
    Наивно было думать, что с приходом Трампа отношения США к России изменятся и такие заявления это подтверждают.
    Ситуация прояснится только после встречи Трампа и Путина, сейчас делать дальнейшие прогнозы ещё рано.
    raid14
    1. barclay Сегодня, 12:38
      Прогнозы? Это не благодарное дело.
      Надеяться надо на лучшее, но готовиться к худшему.
      barclay
    2. pilot69 Сегодня, 12:54
      Эту тему всем навязали, по принципу всем известному - ".......(на усмотрение), порядок наведет". Трамп и его команда - это президент США, этим все сказано, а Путин - президент РФ. И после встречи ничего не изменится.На мой взгляд - слишком долго мы их называли "партнерами". Нужно вещи называть своими именами - и будет тебе счастье. Зависли мы в сюрпляссе, и очень долго, неприлично долго. Вот и получаем сейчас по своим ожиданиям. Уважают сильных, как правило.
      pilot69
      1. raid14 Сегодня, 13:05
        Если сейчас признать их не партнёрами, а открытыми врагами можно скатиться до войны, но нынешняя российская элита этого не хочет, ибо многое потеряет.
        Выход из сложившейся ситуации: переговоры и взаимные уступки, наша очередная капитуляция перед западом, либо открытое вооруженное противостояние.
        raid14
        1. pilot69 Сегодня, 13:20
          Согласен. Лучшая война - та, которой не было. Но в моем комменте основная мысль была, что "партнеры" - это ПАРТНЕРЫ, мы все на одном шарике существуем. И наши крикуны очень много упустили, когда была возможность.Не смогли, не устояли. Своя мошна - это знаете ли, своя laughing На мой взгляд, прогнется наш гарант. С...ка, за державу обидно.
          pilot69
    3. himRa Сегодня, 12:58
      Один факт говорит о многом 21 февраля Попрошенко летит в вашингтон на встречу с Трампом а встречи с Путиным не запланировано так как ВВП лететь к вам не желает! (флаг исправь wink )
      Цитата: raid14
      Наивно было думать, что с приходом Трампа отношения США к России изменятся и такие заявления это подтверждают.
      himRa
    4. тол100в Сегодня, 13:32
      Цитата: raid14
      Ситуация прояснится только после встречи Трампа и Путина,

      Не факт что прояснится. Трампа выдвигали точно такие же монстры, что и Клинтоншу, а из этого следует, что кардинальных изменений в политике СГА ожидать не стоит! А для поддержания своей зеленой бумажки и своего военно-промышленного комплекса им нужны войны по всему миру, которые они с регулярностью разжигают любыми способами!
      тол100в
      1. raid14 Сегодня, 13:38
        После встречи, хотя бы будет понятна позиция и требования Трампа по ключевым вопросам международной политики, ну а дальше будет разбор "кто виноват и что делать?
        raid14
  9. Рабинович Сегодня, 12:33
    Суровый дядька.
    Рабинович
    1. vovanpain Сегодня, 12:42
      Цитата: Рабинович
      Суровый дядька.

      Эх бабу бы ему бедолаге,а то суровый больно. wink
      vovanpain
      1. BecmepH Сегодня, 14:08
        Цитата: vovanpain
        Цитата: Рабинович
        Суровый дядька.

        Эх бабу бы ему бедолаге,а то суровый больно. wink

        Не... Дулина ему...
        BecmepH
    2. egor-kz Сегодня, 13:02
      Все эти "бешеные псы" суровы, как правило, с мирным населением, а прозвища они сами себе придумывают. Просто этот персонаж с нашими ребятами не сталкивался. У них там моду такие как Маккейн задают, которые не могут позор своей личной трусости забыть...
      egor-kz
  10. barclay Сегодня, 12:34
    Эта старая псина, говорят, никогда любезностью с дипломатией не отличалась. Дипломатия - не военное ремесло. Но видимо по другому они не умеют заявлять о себе и особо не пытаются. В принципе, ничего нового. Без подобной риторики их быстро заносят в списки агентов кремля и отправляют в отставку. Но интересно будет посмотреть на этого престарелого ковбоя на личной встрече с Шойгу. Когда то ведь она состоится?
    barclay
  11. mitrich Сегодня, 12:45
    Какие ещё обьяснения от этих, ждут в нашем МО? Они нужны? И что они дадут? Надо четко следовать своей концепции, и всё. А не реагировать нервно на каждый тупой чих и с нетерпением ждать, что же, эти бешеные псы и тупые коровы имели ввиду. Мы что, Руанда- Сомали- Самоа?
    Вот тут с Китая надо брать пример, зря не отрясают воздух.
    mitrich
  12. Печенег Сегодня, 12:48
    Боюсь но когда-нибудь эти "партнеры" перейдут от слов к делу. напичкают сами себя желчью и пойдут кровушку проливать.
    Печенег
  13. Masya Masya Сегодня, 12:59
    «В то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы».

    Первый что ли? В очередь...
    Masya Masya
  14. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: cniza
    Как уже задолбали эти вояки , а если серьёзно , это идет прощупывание России новой командой Трампа , которая не очень профи и тем более далека от дипломатии , будем посмотреть.

    ------------------------
    Мэттис в своей риторике не отдает себе отчета, что его поставили управлять Пентагоном, а не отстреливаться в окопе как раньше. Минобороны ему ответило в духе "вы хочете силы, их есть у меня" и даже ядерные, сопоставимые с американскими.
    Altona
  15. Герман 4223 Сегодня, 13:02
    Россия это все мы вместе,это о каждом из нас.От себя я этого пин..оса посылаю на..уй.
    Герман 4223
  16. Николай Болотников Сегодня, 13:07
    Друган в Севастополе служит и был в Сирии, говорит на наш один современный корабль у НАТО пять современных, вся говорить наша пропаганда гроша ломаного не стоит, да и корабли у нас еще с СССР.
    А если взять весь бардак и блятство которое царит в экономике и политике то мы вообще в заднице щас не Сталин у власти и мы далеко не СССР. Прежде чем начинать компанию в Сирии не мешало бы в Украине навести порядок, а то в Сирии бомбим, а в Донбассе нас бомбят и гибнут тысячи русских.
    Николай Болотников
    1. тол100в Сегодня, 13:40
      Цитата: Николай Болотников
      , да и корабли у нас еще с СССР.

      Не знаю,где служил, и служил ли вообще Ваш друган, а вот Вы подпевалой Госдепа точно служите или выслуживаетесь!
      тол100в
  17. RUSIVAN Сегодня, 13:09
    Минобороны РФ ждёт объяснений по поводу заявления главы Пентагона о России
    Когда псы страдают бешенством им делают уколы...от бешенства,только Сергей Кужугетович по талончикам принимает...
    RUSIVAN
  18. Толстоевский Сегодня, 13:19
    очередной общечеловеческийвысер от очередного фюрера
    Толстоевский
  19. PValery53 Сегодня, 13:42
    Какой бы "бешеный пёс" он ни был, но при попытке нас "куснуть" потеряет все свои чеслы, вместе со своей страной.
    PValery53
  20. To be or not to be Сегодня, 13:44
    С ША увязли в войнах ..просто какое -то ...болото.!
    -в Ираке с августа 1990 года и снова с 2003 год
    -в Афганистане с октября 2001 года
    " В ЧЕМ СИЛА АМЕРИКАНЕЦ!"
    To be or not to be
  21. Комментарий был удален.

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