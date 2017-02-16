Минобороны РФ ждёт объяснений по поводу заявления главы Пентагона о России

Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны

Российское военное ведомство ждет разъяснений позиции Пентагона в связи с заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса о необходимости вести диалог с Москвой с позиции силы, передает канал RT , цитирует канал министра обороны России Сергея Шойгу.Напомним, в среду новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе встречи с союзниками по НАТО сказал, что Вашингтон открыт для восстановления отношений с Москвой, но при этом добавил:Шойгу напомнил, что 16 февраля в Баку состоится встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с коллегой из США Джозефом Дэнфордом. И на этой встрече Россия будет ждать разъяснений позиции Пентагона.Как сообщалось ранее, на переговорах в Баку планируется обсудить «текущее состояние и перспективы военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросы предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».