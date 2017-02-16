Представители силовых структур Индии заинтересовались российской РЛС «Сова»
Представители полиции и пограничной службы Индии проявляют интерес к российской радиолокационной станции «Сова», предназначенной для охраны масштабных объектов, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслава Дзиркална.
В прошлом году «Сова» показывалась на выставке «Дефэкспо Индия – 2016». В «Алмаз-Антее» тогда сообщили, что интерес к станции проявили представители ряда стран, в том числе Республики Корея, Бангладеша и Мьянмы.
Согласно информации производителя, «РЛС "Сова" предназначена для обеспечения охраны крупных гражданских объектов», таких как прибрежная или портовая зона, электростанция и др.
Станция способна работать круглосуточно при температурах окружающей среды от -30 до +50 Сº. При этом РЛС обнаруживает движущиеся объекты на расстоянии до 8 километров в ручном режиме и до 20-ти – в автоматическом.
Наши индийские партнеры – пограничная служба и министерство внутренних дел – заинтересовались этой радиолокационной станцией "Сова",сказал журналистам Дзиркалн на выставке «Аэро Индия – 2017» в Бангалоре.
В прошлом году «Сова» показывалась на выставке «Дефэкспо Индия – 2016». В «Алмаз-Антее» тогда сообщили, что интерес к станции проявили представители ряда стран, в том числе Республики Корея, Бангладеша и Мьянмы.
Согласно информации производителя, «РЛС "Сова" предназначена для обеспечения охраны крупных гражданских объектов», таких как прибрежная или портовая зона, электростанция и др.
Станция способна работать круглосуточно при температурах окружающей среды от -30 до +50 Сº. При этом РЛС обнаруживает движущиеся объекты на расстоянии до 8 километров в ручном режиме и до 20-ти – в автоматическом.
Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru