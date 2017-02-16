14:34 16 февраля

Представители силовых структур Индии заинтересовались российской РЛС «Сова»

Представители полиции и пограничной службы Индии проявляют интерес к российской радиолокационной станции «Сова», предназначенной для охраны масштабных объектов, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслава Дзиркална.



Наши индийские партнеры – пограничная служба и министерство внутренних дел – заинтересовались этой радиолокационной станцией "Сова",
сказал журналистам Дзиркалн на выставке «Аэро Индия – 2017» в Бангалоре.


В прошлом году «Сова» показывалась на выставке «Дефэкспо Индия – 2016». В «Алмаз-Антее» тогда сообщили, что интерес к станции проявили представители ряда стран, в том числе Республики Корея, Бангладеша и Мьянмы.

Согласно информации производителя, «РЛС "Сова" предназначена для обеспечения охраны крупных гражданских объектов», таких как прибрежная или портовая зона, электростанция и др.

Станция способна работать круглосуточно при температурах окружающей среды от -30 до +50 Сº. При этом РЛС обнаруживает движущиеся объекты на расстоянии до 8 километров в ручном режиме и до 20-ти – в автоматическом.

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 7
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:03
    Заинтересовать и продать-две большие разницы. Индусы очень долго выбирают товар, и также долго подготавливают сделки, поэтому нужно уметь с ними работать, убедить что им именно этот товар и нужен.
    Изгоняющий либероидов
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 13:11
      Да ведут они себя как бандерлоги из мультика про Маугли...
      Скептик-Самоучка
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
        Индусы уже не раз проявили свою чрезмерную вычурность . А не пора ли их вычурность пристроить к кормушке ? А то начали забывать чем прибор российский пахнет ...
        bouncyhunter
    2. Jovanni Сегодня, 13:17
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Заинтересовать и продать-две большие разницы.

      Вот точно! Индусы, - они такие, интересуются! Любознательный народ...
      Jovanni
  2. Altona Сегодня, 13:04
    Логотип на обороте антенны больше похож на летучую мышь-рубленые крылья и крысиные ушки.
    Altona
    1. seregatara1969 Сегодня, 14:29
      да-да на сове и летучая мышь-хотя и сова и летучая мышь ночью всё видят и всё слышат
      seregatara1969
  3. g1washntwn Сегодня, 14:21
    Рисунок акварелью какой-то. Может быть что-то типа гражданской версии подобного девайса?

    (на фото Фара)
    g1washntwn

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