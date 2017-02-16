Индийский AMCA поднимется в воздух в 2030 году
Согласно графику Агентства авиационных разработок Индии, истребитель 5-го поколения отечественной разработки AMCA должен впервые подняться в воздух в 2030 году, сообщает N+1 со ссылкой на портал LiveFist.
Сборка полномасштабного макета перспективного самолета, получившего название «Advanced Medium Combat Aircraft» (AMCA) уже началась. К концу года на этом макете будут проверять «эффективную площадь рассеяния».
«По предварительным данным, длина боевого самолета составит 17,2 метра, а размах крыла – 11,8 метра. Истребитель с максимальной взлетной массой 36 тонн сможет развивать скорость до 2,7 тыс. километров в час, а его боевой радиус составит около тысячи километров», – говорится в материале.
Планируемое вооружение – 30-мм авиационная пушка. Кроме того, самолет будет оснащен 8-ю точками подвески ракет и бомб во внутреннем отсеке. Еще 6 точек подвески будут размещены под консолями крыла. Во внутреннем отсеке истребитель сможет нести до 4-х тон боеприпасов.
Между тем, индийская компания «Hindustan Aeronautics Limited» совместно с «Сухим» с 2010 года ведет разработку еще одного перспективного самолета – тяжелого истребителя 5-го поколения FGFA. Его предполагается создать на базе российского авиакомплекса Т-50. Работы продвигаются крайне медленно – сторонам лишь недавно удалось согласовать объемы своего участия в проекте.
Сборка полномасштабного макета перспективного самолета, получившего название «Advanced Medium Combat Aircraft» (AMCA) уже началась. К концу года на этом макете будут проверять «эффективную площадь рассеяния».
«По предварительным данным, длина боевого самолета составит 17,2 метра, а размах крыла – 11,8 метра. Истребитель с максимальной взлетной массой 36 тонн сможет развивать скорость до 2,7 тыс. километров в час, а его боевой радиус составит около тысячи километров», – говорится в материале.
Планируемое вооружение – 30-мм авиационная пушка. Кроме того, самолет будет оснащен 8-ю точками подвески ракет и бомб во внутреннем отсеке. Еще 6 точек подвески будут размещены под консолями крыла. Во внутреннем отсеке истребитель сможет нести до 4-х тон боеприпасов.
Между тем, индийская компания «Hindustan Aeronautics Limited» совместно с «Сухим» с 2010 года ведет разработку еще одного перспективного самолета – тяжелого истребителя 5-го поколения FGFA. Его предполагается создать на базе российского авиакомплекса Т-50. Работы продвигаются крайне медленно – сторонам лишь недавно удалось согласовать объемы своего участия в проекте.
Использованы фотографии: LiveFist