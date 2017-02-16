19:06 16 февраля

Индийский AMCA поднимется в воздух в 2030 году

Согласно графику Агентства авиационных разработок Индии, истребитель 5-го поколения отечественной разработки AMCA должен впервые подняться в воздух в 2030 году, сообщает N+1 со ссылкой на портал LiveFist.

Индийский AMCA поднимется в воздух в 2030 году


Сборка полномасштабного макета перспективного самолета, получившего название «Advanced Medium Combat Aircraft» (AMCA) уже началась. К концу года на этом макете будут проверять «эффективную площадь рассеяния».


«По предварительным данным, длина боевого самолета составит 17,2 метра, а размах крыла – 11,8 метра. Истребитель с максимальной взлетной массой 36 тонн сможет развивать скорость до 2,7 тыс. километров в час, а его боевой радиус составит около тысячи километров», – говорится в материале.

Планируемое вооружение – 30-мм авиационная пушка. Кроме того, самолет будет оснащен 8-ю точками подвески ракет и бомб во внутреннем отсеке. Еще 6 точек подвески будут размещены под консолями крыла. Во внутреннем отсеке истребитель сможет нести до 4-х тон боеприпасов.

Между тем, индийская компания «Hindustan Aeronautics Limited» совместно с «Сухим» с 2010 года ведет разработку еще одного перспективного самолета – тяжелого истребителя 5-го поколения FGFA. Его предполагается создать на базе российского авиакомплекса Т-50. Работы продвигаются крайне медленно – сторонам лишь недавно удалось согласовать объемы своего участия в проекте.

Использованы фотографии: LiveFist
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Комментарии 45
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:16
    Их сам Будда не поймет -сотня проектов, вагоны закупок разношерстной техники,еще бы китайские "цяни "себе заказали.Я так уверен что они и совместный и свой проекты просто завалят, и будут долго искать крайнего.
    Изгоняющий либероидов
    1. Arh Сегодня, 15:21
      Желаю индусам удачи !!! hi
      Arh
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:40
        Цитата: Arh
        Желаю индусам удачи !!! hi

        Тут не удача...они ждут двухместный ПАК ФА (FGFA) с двигателями второго этапа...а этот AMCA наверняка будет с одним изделием 30...поэтому и сроки 2030 год...
        НЕКСУС
        1. Arh Сегодня, 17:29
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Arh
          Желаю индусам удачи !!! hi

          Тут не удача...они ждут двухместный ПАК ФА (FGFA) с двигателями второго этапа...а этот AMCA наверняка будет с одним изделием 30...поэтому и сроки 2030 год...


          Я так думаю что они хотели бы не проч сделать свою машину !!!)
          Arh
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:35
            Цитата: Arh
            Я так думаю что они хотели бы не проч сделать свою машину !!!)

            Двигателей у них хороших нет и не предвидятся...а изделие 30 уже ими ,как и нашей стороной проплачено.Так зачем изобретать велосипед? К 30 году у них должен быть в строю уже и двухместный ПАК ФА...
            НЕКСУС
    2. vanek77 Сегодня, 15:22
      Амбиции конечно не кислые, но для начала надо научиться четвертое поколение выпускать. Для пятого поколения нужны соответствующие двигатели, но думая о них, в голову не лезет слово Индус. Уж лучше сразу совместно с Микояном разрабатывать, чем набив шишки и потеряв деньги, все равно обратятся к тем, кто это дело осилил, или осиливает.
      vanek77
      1. Scoun Сегодня, 15:40
        Цитата: vanek77
        Амбиции конечно не кислые, но для начала надо научиться

        Даже на картинке чуть сглаженная копия Ф-22 ))) Великие выдумщики ))
        У ф22 ближе к соплам два "бугра" а у этого их почти нет в остальном копия 22-го ))
        Scoun
        1. voyaka uh Сегодня, 15:53
          Что-то среднее между Ф-22 и Т-50 ?
          voyaka uh
          1. Дормидонт2 Сегодня, 17:01
            у т50 ракеты между движками, а не перед ними, это чисто схемаф22
            Дормидонт2
        2. Alex_Tug Сегодня, 18:45
          на картинке чуть сглаженная копия Ф-22

          Вообще-то это только картинка. Не имеет к реальности никакого отношения.
          Alex_Tug
    3. xetai9977 Сегодня, 15:55
      К тому времени ведущие страны будут уже вовсю разрабатывать 6-е поколение...Хотя целеустремлённость индусов вызывает уважение!
      xetai9977
    4. birs Сегодня, 15:59
      Учитывая, что в разы более простой Tejas индусы делают четвертое десятилетие, заявление о поднятии AMCA в воздух к 2030 году звучит на грани фантастики
      birs
      1. Дормидонт2 Сегодня, 17:02
        индусы не сделав 5 поколение, переключаться сразу на 7
        Дормидонт2
    5. AID.S Сегодня, 16:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Их сам Будда не поймет -сотня проектов, вагоны закупок разношерстной техники



      Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ

      Может и нам что перепадет, если клювом в мутной водичке щелкать не будем
      AID.S
  2. Громобой Сегодня, 15:19
    Ещё с американцами скооперируйтесь,чтобы полный зоопарк был.
    А вообще такая разработка может указывать,что Индия в будущем хочет стараться опираться на собственные силы.Не знаю,что из этой затеи получится,может и станут они во многих направлениях самодостаточны,но сейчас с ними надо очень плотно работать,что мы и делаем.Это выгодно,мани-мани хорошие.
    Громобой
    1. Zaurbek Сегодня, 15:25
      Унификация- нет не слышали...
      Zaurbek
    2. Zoldat_A Сегодня, 15:32
      Цитата: Громобой
      такая разработка может указывать,что Индия в будущем хочет стараться опираться на собственные силы

      Кто 40 лет назад всерьёз воспринимал Китай? Так что неизвестно, что с Индией через 40 лет может стать. Две основы экономического взлёта Китая - огромная масса незанятых рабочих рук и их дешевизна - в Индии налицо. А по части дешевизны Индия ещё и Китай нехило переплёвывает.... Единственное - по части дисциплинированности индусы до Китая не дотягивают. По крайней мере те, которых мне приходилось видеть. Работают как таджики-гастарбайтеры у нас сейчас. Пока стоишь смотришь - работают в силу соображения и криворукости. Отворачиваешься РОВНО на 15 секунд, прикурить - они уже побросали лопаты и сидят пьют неизвестно откуда взявшийся чай....
      Zoldat_A
      1. GregAzov Сегодня, 15:39
        Ну вот видишь какие дисциплинированные, синхронно, движения до автоматизма заучены. А Вы им такую низкую оценку.
        GregAzov
      2. Громобой Сегодня, 15:47
        Я Вам искренне сочувствую))),работать с ними(и с другими народами похожей ментальности) совсем не подарок.У меня копали они кое-что,но тут им проще:качество гнать не надо,вообщем то старательно как кроты упёрлись и сделали.Только один момент сильно рассмешил.Один подходит и говорит:"Хозяин,дай труба без дырка!"Я им обрезок трубы принёс ,а он головой машет."Нет,говорит.Взял лопату и черенком по земле стучит" Я догадался,что ему нужен ЛОМ laughing
        Громобой
        1. Zoldat_A Сегодня, 16:07
          Цитата: GregAzov
          Ну вот видишь какие дисциплинированные, синхронно, движения до автоматизма заучены. А Вы им такую низкую оценку.
          lol good
          Цитата: Громобой
          Я Вам искренне сочувствую))),работать с ними(и с другими народами похожей ментальности) совсем не подарок.

          Да я с ними и не работаю... Ни с ними, ни с кем другими такими же.... Лет 15 назад нанял траншею под ленточный фундамент копать. Там технику не загонишь, а фундамента, в общей сложности, метров 75. Всё на свете проклял - как по производительности, так и по качеству. Нет уж! Пусть дороже, но уж лучше свои "понаехавшие" из деревень! Переделывать за гастарбайтерами - втрое выходит.... Сейчас взял на пробу зятя с тестем с Донбасса. Зять сварщик, тесть слесарь. Работают 5 месяцев - пока доволен. Серьёзные мужики, гражданство оформляют, про ипотеку думают. Решили насовсем тут остаться - трое детей мелких.
          Zoldat_A
          1. болот Сегодня, 16:49
            Цитата: Zoldat_A
            Да я с ними и не работаю... Ни с ними, ни с кем другими такими же.... Лет 15 назад нанял траншею под ленточный фундамент копать.

            Зря,ранние бригада из десяти человек за сезон дом в 100 кв,под крышу возводила за 10 шт. убитых енотов. Штукатуры и отделочники брали 7-8 штук.
            Все от мастерства и региона зависит,в моем случае пригород Алматы.С рассвета "пашут" до обеда-жара-сиеста laughing А потом до заката.Дом вышел 150 кв м.,утепленный мансардный этаж,в 30 тысячь,с учетом расположении ,дом с участком в 150 тысячь ранние оценивали.Сейчас можно продать за 80-90 тысяч. smile
            болот
      3. Zaurbek Сегодня, 17:52
        Китай не Индия... посмотрите на самые ответственные програмы индусов: Танк Арджун 1 и 2, Теджас и тд....С системным подходом у них явно проблемы...
        Zaurbek
  3. mitrich Сегодня, 15:27
    Какое это будет 5-е поколение, Шива надвое сказала. Дай бог, если 4+ выдавят. Надеюсь, у нас уже появится 6-е.
    mitrich
  4. болот Сегодня, 15:36
    А что индусам сразу Виманы не строить,по Бхаватгите одной книги «Махабхараты» они здорово ранние воевали,что были под властью Моголов и Британской империи,вернее Ост-Индской компании-вот тут ГЛОБАЛИЗМ,транснациональная компания laughing Ротшильды. laughing
    болот
  5. voyaka uh Сегодня, 15:48
    Пока что индусы мировой рекорд установили: одной своей ракетой вывели
    на орбиты аж 104 (сто четыре) спутника!
    Правда, большинство спутников по 1,5 -2 кило... wink но рекорд - есть рекорд .
    voyaka uh
    1. болот Сегодня, 15:55
      Цитата: voyaka uh
      Правда, большинство спутников по 1,5 -2 кило... но рекорд - есть рекорд .

      А что за спутники те которые по 1.725 кг? laughing Да же есть казахстанский,правда по нему нет инфы.
      Для калибровки какого то оборудования?
      болот
      1. voyaka uh Сегодня, 15:58
        "Нано-спутники" - так их для смеха зовут. Но они настоящие - для интернета.
        Поэтому ценно уметь производить "нано" электронику. Платят-то за вес.
        Там и израильский был.
        voyaka uh
        1. болот Сегодня, 16:05
          Цитата: voyaka uh
          "Нано-спутники" - так их для смеха зовут. Но они настоящие - для интернета

          Теперь понятно.Хотя как выглядят представить не могу.
          Цитата: voyaka uh
          Там и израильский был.

          А сами еще свое или место для запусков ракет в космос еще не заимели?А то можно было бы в Kазахстане пусковую площадку к примеру в Мангистау а посадочную для первой ступени в любом регионе ,как у Маска. smile
          болот
          1. voyaka uh Сегодня, 17:01
            У нас паршивый космодром, прямо на пляже посередине страны .
            Прямо скажем, места нет.
            Наши легкие ракеты выводили в космос со спутниками-шпионами на низкие орбиты.
            А тяжелые спутники, то Россия выводит, то американцы. Вот и индусы тоже.
            voyaka uh
            1. болот Сегодня, 17:10
              Цитата: voyaka uh
              Прямо скажем, места нет.

              Ну вот предлагаем smile Мало того станции сопровождения есть,да в собственности. Да и спутники можем собирать,плохо что не производим.На Байконуре уже площадка есть под нашей юристдиции,скоро совсем к нам перейдет. smile
              болот
              1. voyaka uh Сегодня, 18:04
                Я думаю, будут присматриваться к новым площадкам. fellow
                voyaka uh
            2. Zaurbek Сегодня, 17:53
              Там что то про невыгодную траекторию запуска писали. Энергии много зря уходит.
              Zaurbek
              1. болот Сегодня, 18:09
                Цитата: Zaurbek
                ам что то про невыгодную траекторию запуска писали. Энергии много зря уходит.

                Что за не выгодная траектория.
                Были вообще запуски ,где первая ступень не падала в РФ а вторая сгорала ,то же над территории Казахстана,можно вообще и с Китаем договорится в качестве международной кооперации.
                Мангистау-Мангышлак,просто на карту взгляните.
                болот
                1. Zaurbek Сегодня, 18:10
                  Я про то что Израиль находиться на невыгодное широте для запусков.
                  Zaurbek
                  1. болот Сегодня, 18:22
                    Цитата: Zaurbek
                    Я про то что Израиль находиться на невыгодное широте для запусков.

                    Широта то что нужно,чем южнее тем лучше,просто не куда сбрасывать отработанную первую ступень.Да же взять что Илон Маск создал,первая ступень как понял на место старта не возвращается,200-400 км нужно.По этому с Калифорнии запускают или на морскую платформу садят.
                    болот
          2. Oleg7700 Сегодня, 18:46
            Вот два таких израильских нафаршированных "нанотехнологичных", по 4.5-5 кг. С мощными процессорами, как пишут, а один и с некой многоспектральной оптикой.
            Oleg7700
            1. болот Сегодня, 18:55
              Цитата: Oleg7700
              С мощными процессорами, как пишут, а один и с некой многоспектральной оптикой.

              Типо шпиона? laughing
              У самих по мимо телекоммуникационных спутников,пару есть с оптикой ДЗЗ,даже преступление раскрыли. laughing А снимки,он-лайн режим Египет,Иордан ,Франция(создатели) покупают. smile
              болот
              1. Oleg7700 Сегодня, 19:00
                Нет, один биологический, а другой гео-метеорологический, международные программы.
                Oleg7700
  6. Арон Заави Сегодня, 16:17
    Уууу. А чего не в 2040?
    Арон Заави
  7. Дормидонт2 Сегодня, 16:59
    китайцы движок не могут сделать, а индусы тем более не смогут , одна надежда у индусов только на двухместный т50 , они его по лицензии вроде будут собирать, так чего заморачиваться своим недосамолетом 5 поколения
    Дормидонт2
    1. Zaurbek Сегодня, 18:11
      Индусы и с движком то готовым американским Теджас допиливают с трудом. Про вертолеты та же история
      Zaurbek
  8. Monster_Fat Сегодня, 17:36
    А в это время "Российские С-400 «Триумф» оказались бессильны перед истребителями F-35" https://newinform.com/45303-dn-rossiiskie-s-400-t
    riumf-okazalis-bessilny-pered-istrebitelyami-f-35
    Monster_Fat
    1. Zaurbek Сегодня, 17:53
      бессильны что сделать?
      Zaurbek
    2. voyaka uh Сегодня, 18:09
      Я не удивлен. Если новейший мощный АФАР последней версии Пэтриот
      как-говорится, "в упор" не видит Ф-35 (что ошеломило американских ПВОшников
      на учениях) , то можно предположить, что и С-400 - тоже.
      voyaka uh
      1. Alex_Tug Сегодня, 19:02
        Как-то не верится, за 200 км может быть, а за 20 км? Инфакрасный след от движков никто не отменял.
        Alex_Tug

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