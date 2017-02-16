Латвия отказалась от права судить военнослужащих из контингента США
Информационная служба LETA сообщает о решении латвийских парламентариев по вопросу деятельности иностранного военного контингента в стране. Речь идёт об американских военнослужащих, и конкретно о том, под юрисдикцией какого суда они будут находиться в случае совершения преступлений на латвийской территории. Юрисдикция рассматривалась в рамках законопроекта "О государственном договоре о сотрудничестве между Латвией и США в сфере обороны".
Депутаты Сейма большинством голосом приняли документ, в котором сообщается, что американские военнослужащие будут неподсудны для латвийского правосудия в случае совершения ими преступлений. Парламентарии «независимой» Латвии приняли текст договора, в котором Латвия официально отказывается от права на уголовное наказание для преступивших закон американских военных, находящихся в составе иностранного контингента в Латвии. Все права на осуществление наказания передаются американской стороне.
Аргументировано такое вассальное решение тем, что якобы в случае совершения преступления американскими военнослужащими именно американские военные трибуналы «в оперативном порядке смогут выносить решения». Причём о том, что это может быть обвинительное решение, даже если речь идёт о гипотетическом тяжком преступлении, не говорится. Да и история совершённых американскими военными преступлений за пределами США даёт понять, что в подавляющем большинстве случаев они (военнослужащие) не несут реально сурового наказания, если речь заходит даже о таких тяжких преступлениях как убийство или изнасилование. За последние 10 лет в одной только Японии число преступлений сексуального характера, совершённого американскими военнослужащими, выросло почти вдвое. Однако чаще всего наказание – не более чем увольнение со службы.
Необходимо добавить, что латвийская Генпрокуратура на основании закона, как сообщают в МО Латвии, «теоретически может отозвать отказ от уголовного наказания военнослужащих ВС США, если речь идёт об особо тяжком преступлении». Теоретически – может, а практически?..
Депутаты Сейма большинством голосом приняли документ, в котором сообщается, что американские военнослужащие будут неподсудны для латвийского правосудия в случае совершения ими преступлений. Парламентарии «независимой» Латвии приняли текст договора, в котором Латвия официально отказывается от права на уголовное наказание для преступивших закон американских военных, находящихся в составе иностранного контингента в Латвии. Все права на осуществление наказания передаются американской стороне.
Аргументировано такое вассальное решение тем, что якобы в случае совершения преступления американскими военнослужащими именно американские военные трибуналы «в оперативном порядке смогут выносить решения». Причём о том, что это может быть обвинительное решение, даже если речь идёт о гипотетическом тяжком преступлении, не говорится. Да и история совершённых американскими военными преступлений за пределами США даёт понять, что в подавляющем большинстве случаев они (военнослужащие) не несут реально сурового наказания, если речь заходит даже о таких тяжких преступлениях как убийство или изнасилование. За последние 10 лет в одной только Японии число преступлений сексуального характера, совершённого американскими военнослужащими, выросло почти вдвое. Однако чаще всего наказание – не более чем увольнение со службы.
Необходимо добавить, что латвийская Генпрокуратура на основании закона, как сообщают в МО Латвии, «теоретически может отозвать отказ от уголовного наказания военнослужащих ВС США, если речь идёт об особо тяжком преступлении». Теоретически – может, а практически?..
Использованы фотографии: LNT