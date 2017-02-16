19:02 16 февраля

Латвия отказалась от права судить военнослужащих из контингента США

Информационная служба LETA сообщает о решении латвийских парламентариев по вопросу деятельности иностранного военного контингента в стране. Речь идёт об американских военнослужащих, и конкретно о том, под юрисдикцией какого суда они будут находиться в случае совершения преступлений на латвийской территории. Юрисдикция рассматривалась в рамках законопроекта "О государственном договоре о сотрудничестве между Латвией и США в сфере обороны".

Латвия отказалась от права судить военнослужащих из контингента США


Депутаты Сейма большинством голосом приняли документ, в котором сообщается, что американские военнослужащие будут неподсудны для латвийского правосудия в случае совершения ими преступлений. Парламентарии «независимой» Латвии приняли текст договора, в котором Латвия официально отказывается от права на уголовное наказание для преступивших закон американских военных, находящихся в составе иностранного контингента в Латвии. Все права на осуществление наказания передаются американской стороне.


Аргументировано такое вассальное решение тем, что якобы в случае совершения преступления американскими военнослужащими именно американские военные трибуналы «в оперативном порядке смогут выносить решения». Причём о том, что это может быть обвинительное решение, даже если речь идёт о гипотетическом тяжком преступлении, не говорится. Да и история совершённых американскими военными преступлений за пределами США даёт понять, что в подавляющем большинстве случаев они (военнослужащие) не несут реально сурового наказания, если речь заходит даже о таких тяжких преступлениях как убийство или изнасилование. За последние 10 лет в одной только Японии число преступлений сексуального характера, совершённого американскими военнослужащими, выросло почти вдвое. Однако чаще всего наказание – не более чем увольнение со службы.

Необходимо добавить, что латвийская Генпрокуратура на основании закона, как сообщают в МО Латвии, «теоретически может отозвать отказ от уголовного наказания военнослужащих ВС США, если речь идёт об особо тяжком преступлении». Теоретически – может, а практически?..

Использованы фотографии: LNT
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Комментарии 44
  1. barclay Сегодня, 15:41
    Разве ручная болонка может голос повышать на своего хозяина? А самое интересное, что лабусы это оккупацией не считают. Ну что же, до них как всегда, доходит не сразу.

    Примеры уже есть. Вероятно Сейму просто наплевать на своих граждан.
    barclay
    1. himRa Сегодня, 15:43
      Все правильно исключительным то можно ... по свойски простить и понять! crying
      himRa
      1. cniza Сегодня, 16:36
        Теоретически – может, а практически?..


        Не теоритически , не практически , ничего не способна , она оккупирована и все этим сказано.
        cniza
        1. Pirogov Сегодня, 17:17
          Цитата: cniza
          Не теоритически , не практически , ничего не способна , она оккупирована и все этим сказано.

          Причём оккупантам дозволено получается всё ,нужно принять меры и защитить русских в латвии ,потому как тамошнии власти своих не могут защитить ,а наших тем более.
          Pirogov
      2. тол100в Сегодня, 16:48
        Цитата: himRa
        Все правильно исключительным

        Пока " исключительных" не отправят на их место для ЛГБТ, то они и будут беспредельничать везде где они находятся!
        тол100в
    2. Zibelew Сегодня, 15:44
      Детишки черненькие у прибалтов родятся!
      Кстати говоря Латышам вход в Ригу в XVIII веке был запрещен, потому что над вратами в Ригу висела известная надпись «Собакам и латышам вход в Ригу запрещен». И никто иной, как Петр I, император Российской империи, открыл латышам ворота в Ригу, которая тогда совсем не была латышским городом. Рановато снял...
      Zibelew
      1. тол100в Сегодня, 16:51
        Цитата: Zibelew
        Рановато снял...

        Может исправить этот казус?
        тол100в
    3. bouncyhunter Сегодня, 15:46
      Депутаты Сейма большинством голосом приняли документ, в котором сообщается, что американские военнослужащие будут неподсудны для латвийского правосудия в случае совершения ими преступлений.

      Полный бизнес Стране Копчёной Кильки ... Всё съедят , всё обгадят , всё обсикают , всё что осталось чпокнут . Европа , вашу дивизию . Вот и ещё одна причина гишпанцам щемиццо в Латвию .
      bouncyhunter
    4. vkl.47 Сегодня, 15:51
      Все члены алянсадолжны так же поступить.пусть их всех перетрахают и переубивают
      vkl.47
    5. vovanpain Сегодня, 16:13
      Цитата: barclay
      А самое интересное, что лабусы это оккупацией не считают.

      Да уж,как говорится:-"Горе побежденным".А этих лабусов американцы даже не побеждали,как Японию.Слов нет. belay
      vovanpain
    6. НЕКСУС Сегодня, 17:33
      Цитата: barclay
      Примеры уже есть. Вероятно Сейму просто наплевать на своих граждан.

      А вы это только сейчас поняли? Ребята отрабатывают транши на их личные счета...и тут очень ясна граница где народ,а где политическая элита. Но прибалты не новороссы,а потому все стерпят и утрутся...ведь они под защитой гегемона мирового...мне их,если честно совсем не жаль.Может когда избиение и унижение этих горе-европейцев дойдет до точки кипения людского,их взгляды на КТО ЕСТЬ ХУ? изменяться...хотя вряд ли. Вечные обиженные и оккупированные.Тьфу..
      НЕКСУС
      1. leshiy076 Сегодня, 18:06
        Конечно, хрен бы с ними, со всеми чухонцами. Да ведь там сколько русскоязычных осталось со времен СССР. Вот их по-настоящему жалко. Они ведь там даже не граждане, вот дерьмкратия-то.
        leshiy076
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:45
    Есть еще гордые эстонцы и латыши lol Тоже впрочем рабы госдепа, одна мысль что высшее существо из за океана присутствует на территории своих колоний греет душенки властьимущих, или,точнее,временно упровляющих тремя суперимпериями под общим названием "вымиратус эмигрантус "! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. тол100в Сегодня, 16:56
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      на территории своих колоний греет душенки властьимущих, или,точнее,временно упровляющих тремя суперимпериями под общим названием "вымирату с эмигрантус "!

      Под общим названием : П Р И Е Б А Л Т У С ! Если у страны (стран) нет собственной экономики (энергетики, транспорта, связи и банков), то по определению НЕТ и этих стран!
      тол100в
  3. Altona Сегодня, 15:51
    Ну и правильно, судить их не надо, надо сразу монтажкой или бейсбольной битой по черепу. Вот такое моментальное правосудие.
    Altona
    1. GUARDS MAJOR Сегодня, 17:01
      нееет зачем так ? все нормально пусть литовцы сполна прочувствуют демократию и защитников своих от нас русских
      GUARDS MAJOR
    2. тол100в Сегодня, 17:02
      Цитата: Altona
      Ну и правильно, судить их не надо,

      Нет, судить надо! Но по законам военного времени. В расход!
      тол100в
  4. Alexey RA Сегодня, 15:53
    Да чего там мелочиться - надо было им сразу принять "Приказ о применении военной подсудности и об особых мерах войск":
    Командующие могут по согласованию с ответственными командующими ввести подсудность гражданских лиц военными судами.
    В случае нападения на военнослужащих категорически запрещается задержание заподозренных для предания их суду после введения подсудности для местного населения. Если обстоятельства не позволяют быстро установить конкретных виновников, то должны быть немедленно применены коллективные насильственные меры.
    За действия, совершенные личным составом и обслуживающим персоналом в отношении гражданских лиц, не будет обязательного преследования даже в тех случаях, когда эти действия являются военным преступлением или проступком.
    Судья решает, следует ли в таких случаях наложить дисциплинарное взыскание, или необходимо судебное разбирательство. Судья предписывает преследование деяний против местных жителей в военно-судебном порядке лишь тогда, когда речь идет о несо­блюдении воинской дисциплины или возникновении угрозы безопасности войск. Это относится, например, к тяжким проступкам на почве сексуальной распущенности, преступных наклонностей, или к проступкам, способным привести к разложению войск. Не подлежат смягчению уголовные действия, в результате которых были бессмысленно уничтожены места расположения, а также запасы в ущерб своим войскам.
    При рассмотрении необходимо чрезвычайно осторожно относиться к показаниям гражданских лиц.

    Кейтель бы одобрил.
    Alexey RA
    1. тол100в Сегодня, 17:03
      Цитата: Alexey RA
      При рассмотрении необходимо чрезвычайно осторожно относиться к показаниям гражданских лиц.

      Ну тогда мне карта и поперла!
      тол100в
  5. пушкарь Сегодня, 15:54
    Обычная практика оккупационных войск. Осталось только : "Солдаты, я освобождаю вас от химеры... и т.д.".
    пушкарь
  6. Горменгаст Сегодня, 15:57
    Государство - есть совокупность традиционных институтов, одним из которых является судебная власть.

    Суверенитет означает, что судебная власть распространяется в пространстве, во времени и в отношении субъектов, относящихся к этому государству, за специальными изъятиями дипломатических представителей (традиция такая).

    Военнослужащие, даже если они возлюбленные содомиты laughing , никак не могут быть "дипломатическими представителями".

    Суверенитет, таким образом, размывается, но частичного суверенитета не бывает; он либо есть, либо его нет.

    Латвия, в связи с вышесказанным, не обладает суверенитетом и даже не является государством. laughing

    Последнее провокационное замечание - может быть агрессия только в отношении государства, и аннексия только суверенных территорий; а если нет ни государства, ни суверенитета? laughing
    Горменгаст
    1. barclay Сегодня, 16:19
      Цитата: Горменгаст
      Латвия, в связи с вышесказанным, не обладает суверенитетом и даже не является государством.

      Латвия и две её гордые сестрички только формально являются государствами, т. к. самостоятельно существовать не имеют физической возможности. Они и при СССР жили в долг, и сейчас продолжают эту традицию. А в настоящее время все это вылилось в то, что они превращены просто в территории, используемые в интересах США.
      barclay
      1. Горменгаст Сегодня, 16:23
        только формально являются государствами, т. к. самостоятельно существовать не имеют физической возможности.


        Они уже и формально не являются! am
        Горменгаст
    2. Mole Сегодня, 16:36
      Они - суверенное государство и вправе принимать любые законы. laughing
      По Лаврову: Д.билы ...! wassat
      Mole
    3. тол100в Сегодня, 17:07
      Цитата: Горменгаст
      но частичного суверенитета не бывает; он либо есть, либо его нет.

      Для них это должно быть понятно : рыба бывает только первой свежести ...
      тол100в
  7. Толстоевский Сегодня, 16:02
    дикие курляндские туземцы не имеют права даже поднимать глаза на белого господина
    Толстоевский
  8. alexvdv78 Сегодня, 16:11
    Как хорошо,что мой дед,латыш, не дожил до этого времени. Они еще имеют наглость обвинять нас в оккупации. А настоящих то оккупантов сами позвали и ляжки раздвинули. Делайте,что хотите, а мы еще шире ноги раздвинем....Чего хотели, то и получат,очень надеюсь,что скоро и в полном объёме.
    alexvdv78
  9. svp67 Сегодня, 16:24
    Повторяется история с появлением крестоносцев в тех краях...
    svp67
  10. Fedalex Сегодня, 16:30
    Пускай "чпокуют", а мы посмотрим... bully
    Fedalex
  11. ДМ51 Сегодня, 16:32
    Что-то латыши полумерами ограничились,сразу надо было бы принять закон - чтобы не сделал бравый американский солдат на территории Латвии латышам,виноваты латыши - штраф,тюрма и публичное извинение на коленях с лобзанием американского берца
    ДМ51
    1. GUARDS MAJOR Сегодня, 16:59
      все верно - шавки латыши этого заслуживает - они лают на русских за это им кость дают
      GUARDS MAJOR
  12. tihon4uk Сегодня, 16:38
    Ну что тут скажешь, колония однако.
    tihon4uk
  13. Dart2027 Сегодня, 16:42
    И что странного? Когда это туземцы судили белых господ?
    Dart2027
  14. Jovanni Сегодня, 16:46
    Латвия отказалась от права судить военнослужащих из контингента США

    Ну правильно! Как вассал может осуждать своего сюзерена...
    Jovanni
  15. GUARDS MAJOR Сегодня, 16:48
    а как они хотели пришли на их землю защитники их хозяева америкосы - теперь прибалтам тихо молчать сидя по квартиркам- ну как прибалты защитники от РОССИИ ВАМ нравятся ? ну ну толи ище будет - а я русский я рад за ВАС!
    GUARDS MAJOR
  16. GUARDS MAJOR Сегодня, 16:49
    Цитата: barclay
    Разве ручная болонка может голос повышать на своего хозяина? А самое интересное, что лабусы это оккупацией не считают. Ну что же, до них как всегда, доходит не сразу.

    Примеры уже есть. Вероятно Сейму просто наплевать на своих граждан.

    ХОЗЯИН ЕМУ СКАЗАЛ УЙТИ ЧТО НЕ УШОЛ
    GUARDS MAJOR
  17. GUARDS MAJOR Сегодня, 16:56
    ЛАТЫШИ радуйтесь хозяева пришли - бистро все по норам и молча сидеть - это не русские вы им никто вы шавки лайте на РОССИЮ от вас это требуют и только поэтому ище вас кормят
    GUARDS MAJOR
  18. Evgenijus Сегодня, 17:05
    Вот это настоящая оккупация!
    Эти оккупанты ни одной школы в Латвии не построят, ни детского садика, даже пивного заводика. Но от наказания за будущие преступления уже освобождены, авансом. В постельку к оккупантам сами легли, первыми парламентарии ...
    Стыдоба за латышей и Латвию, это же как надо унизить себя и всю нацию ...
    Evgenijus
  19. polev66 Сегодня, 17:15
    яйки млеко деффки... ничего не напоминает ? ниггеры в риге устроят им секспросвет по американски, а латыши утрутся и радостно нагнутся
    polev66
  20. Ferdinant Сегодня, 17:36
    Это русские виноваты,зачем бедных прибалтов покинули.
    Ferdinant
  21. seregatara1969 Сегодня, 17:47
    ну теперь хапнут от нато по первое число
    seregatara1969
  22. Alex_Tug Сегодня, 18:25
    О чём речь? Штатовские военные всегда были вне юриспрудиенции стран базирования. Что латвийцы кукарекуют мало интересуют штатников. Тем более и бриты принимают у себя такой закон.
    Alex_Tug
  23. skarl Сегодня, 18:43
    Еще однии НЕРАБЫ....
    skarl
  24. brasist Сегодня, 18:48
    Латвия отказалась от права судить военнослужащих из контингента США
    А кто бы им разрешил они уже давно получили статус пассивного партнёра...
    brasist

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