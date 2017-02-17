День Службы горючего ВС РФ

17 февраля День Службы горючего Вооружённых Сил Российской Федерации.Служба горючего ВС РФ – одна из самых молодых служб Тыла. Она выполняет одну из важных задач в обеспечении боевой готовности ВС России – поставляет в войска горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ракетное топливо, обеспечивая функционирование военной техники и вооружений как в парках и на учебных маневрах, так и в реальных боевых операциях.В составе Службы горючего состоят и постоянно работают: специальные центры по обеспечению войск топливом и техническими средствами; ремонтные предприятия и службы; многочисленные части трубопроводных войск; НИИ; специализированные лаборатории и транспортные подразделения.История Службы горючего началась 81 год назад, когда по Приказу Народного Комиссара Обороны СССР №024 от 17.02.1936 года было создано Управление по снабжению горючим.Первым руководителем Управления по снабжению горючим был Николай Николаевич Мовчин. Ещё до официального создания Службы горючего он стал одним из инициаторов формирования структуры снабжения горючим Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).Массовое оснащение Красной Армии и Военно-морского флота новыми моделями военной техники увеличило потребность в горюче-смазочных материалах.В 1937 году была успешно организована работа по строительству складов горючего и в составе армии образовалась целая сеть войсковых и окружных складов.В годы Великой Отечественной войны своевременная доставка топлива часто решала исход военных действий, которые в свою очередь составили единую картину разгрома гитлеровской армии. Боеспособность советских войск напрямую зависела от того, как быстро будет организовано их снабжение горючим. Военнослужащие, входившие в подразделение Службы горючего, нередко совершали настоящие подвиги, транспортируя топливо для военной техники непосредственно на передовую.При обороне Ленинграда, когда единственный путь к городу лежал через Ладожское озеро, офицеры и солдаты Службы горючего, проявив мужество и героизм, сутками работая под бомбёжками, проложили по дну озера 27-километровый трубопровод.Всего за время блокады по ладожскому трубопроводу было перекачено свыше 47 тысяч тонн различного вида горючего, что позволило обеспечить потребности войск и гражданского населения, пережить тяжёлые годы блокады.Правительственные награды в годы войны получили более 1500 сотрудников Службы.С появлением ядерного оружия перед Службой горючего были поставлены новые задачи по обеспечению войск и сил флота жидким ракетным топливом. Для решения этого вопроса потребовалось освоение новых технологий и глубокие научные проработки, в связи с этим в 1946 году был открыт Научно-исследовательский институт горюче-смазочных материалов (НИИ ГСМ), сегодня – 25-й Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации.Неоднократно сотрудникам Службы горючего приходилось осуществлять свою деятельность в «горячих точках». Для обеспечения горюче-смазочными материалами советских войск в Афганистане в течение длительного времени были использованы полевые магистральные трубопроводы. Перекачка горючего по трубопроводу велась круглосуточно, и это притом, что он являлся одной из первостепенных целей для т.н. "моджахедов" (душманов). Топливопровод постоянно подрывали, простреливали, пробивали кирками. Специалистам Службы горючего постоянно приходилось устранять последствия аварий и диверсий.Общая протяженность трубопровода в Афганистане составляла более 1200 километров, через него было перекачено 5,4 млн. тонн горючего. Всего в Афганистан было поставлено 6,8 млн тонн топлива.В общей сложности в военных действиях на афганской территории участие приняли более 6 тысяч представителей Службы горючего.Нельзя в этом контексте обойти вниманием и страницу истории, посвящённую Чеченским кампаниям. Во время обеспечения горючим войск в вооруженном конфликте на территории Чечни, заправлять военную технику приходилось под угрозой огневого воздействия боевиков. Поэтому необходимо было повысить организованность и скорость работы Службы, а так же усилить маскировку. Несмотря на многочисленные проблемы с обеспеченностью необходимыми силами и средствами, военнослужащие Службы выполнили все основными поставленными перед ними задачи.Служба горючего в очередной раз показала свой профессионализм и высокую готовность к выполнению задач при обеспечении подачи воды для тушения пожаров 1972 года, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, при обеспечении подачи питьевой воды в города Армении, разрушенные страшнымземлетрясением.В 2010 году началось формирование, становление и развитие Службы горючего как единой системы материально-технического обеспечения (МТО). В целях повышения технической готовности и улучшения материальной базы в 2015 году проведена модернизация пунктов заправки и закуплено технических средств Службы горючего на 316 миллионов рублей.Министерство обороны совместно с российскими топливными компаниями ввело в строй 8 топливозаправочных комплексов, завершается строительство ещё 4, а в 2017 году с опережением на три года будут построены ещё 11 современных ТЗК на аэродромах главного оборонного ведомства.Сергей Шойгу отметил, что министерство уже получило со стороны нефтяных компаний 12 миллиардов рублей. Общий объём инвестиций на все 23 заправочных комплекса составит не менее 18 млрд.В 2010 году годовой оборот горючего в ВС РФ составлял около 8 миллионов тонн, на данный момент эта цифра выросла почти на 50%. Это говорит о повышении интенсивности деятельности ВС РФ, что в свою очередь даёт повод говорить и о повышении обороноспособности.Сегодня Служба горючего решает задачи по хранению, транспортировке топлива по суше, морю и воздуху. Специалисты СГ ВС РФ выполняют заправочные работы, обслуживая сотни складов, автоматизированных пунктов выдачи топлива, заправочных пунктов, баз различного подчинения и постоянно находятся в полной боевой готовности.