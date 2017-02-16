НАТО хочет быстрее перемещаться к границам России

Совместное коммюнике направлено на достижение к июню правоспособности принимать части быстрого реагирования НАТО в течение 24 часов и части предварительного размещения в течение 48 часов,

В Латвии, Литве и Эстонии никогда не было натовских баз, вся инфраструктура там к этому не готова. То есть если сегодня нужно перебросить войска в страны Балтии для быстрого реагирования на "российскую угрозу", то они не будут способны их принять. Раньше это все было на уровне теории. Очевидно, соответствующую инфраструктуру теперь будут развивать. То есть эта процедура будет запущена,