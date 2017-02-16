19:08 16 февраля

НАТО хочет быстрее перемещаться к границам России

Страны Балтии подписали в среду политическое соглашение о быстром и упрощенном перемещении сил НАТО по территории Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства.



Совместное коммюнике направлено на достижение к июню правоспособности принимать части быстрого реагирования НАТО в течение 24 часов и части предварительного размещения в течение 48 часов,
сказал при подписании министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).


Он подчеркнул, что «бюрократия и границы союзных государств не должны стать помехой для готовности и быстрого перемещения союзных войск НАТО».

По словам замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, это техническое соглашение – «станы Балтии входят в альянс уже 13 лет, а теперь будут фактически выполнять то, ради чего они находятся в НАТО».

В Латвии, Литве и Эстонии никогда не было натовских баз, вся инфраструктура там к этому не готова. То есть если сегодня нужно перебросить войска в страны Балтии для быстрого реагирования на "российскую угрозу", то они не будут способны их принять. Раньше это все было на уровне теории. Очевидно, соответствующую инфраструктуру теперь будут развивать. То есть эта процедура будет запущена,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: Mindaugas Kulbis/AP
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Комментарии 30
  1. mig29mks Сегодня, 16:18
    Страны Балтии подписывают все!!! Все что хозяин желает!!!! Уже даже не смешно!!!
    mig29mks
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
      Спокойствие , все готовы к визиту новых НАТОвцев , хоть и напрягают они вблизи границы ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:27
        Пусть "вазелина" побольше закупят , а то без него не получится ускорить переброску войск.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
          Я бы лучше посоветовал всем пройти испытание зонтиком , вставленным в зад . А затем его раскрыть ! Получится экономия вазелина , заодно и вновьприбывшие будут знать что есть снаряд в зопе ! am
          bouncyhunter
        2. Ампер Сегодня, 17:51
          Особенно на трритории эстонии,там вазилин самое то
          Ампер
      2. Политотдел Сегодня, 16:42
        Цитата: bouncyhunter
        Спокойствие , все готовы к визиту новых НАТОвцев , хоть и напрягают они вблизи границы ...

        Всегда готовы! Нам не впервой со стороны этой ожидать "гостей"....Встретим, как всегда!
        Политотдел
        1. капрал Сегодня, 17:15
          Цитата: Политотдел
          ..Встретим, как всегда!

          belay Шо..опять до Волги драпать будете? А сибирским дивизиям опять вашу задницу спасать?
          Ох уж эти замполиты........... recourse
          капрал
          1. Политотдел Сегодня, 17:52
            Цитата: капрал
            Цитата: Политотдел
            ..Встретим, как всегда!

            belay Шо..опять до Волги драпать будете? А сибирским дивизиям опять вашу задницу спасать?
            Ох уж эти замполиты........... recourse

            В этот раз "драпать " бесполезно..Всех накроют сразу! А вот оборону держать придется ...Уж не знаю как Сибирь,а Урал выстоит ,нам бежать некуда... soldier
            Политотдел
          2. Александр Абдрахманов Сегодня, 18:36
            Чтобы до волги дойти - надо сначала Российскую границу перейти . В современной войне , 24 и 48 часов очень много , это приблизительно как до луны. Они пугают не Россию а сами себя. Что Российская ВКС делала против ИГЛ , для них еще был рай . Тут будит сплошной АД - языком чесать одно , на практике буде кому то очень тяжело . Сегодня танк , в современном бою - это железный гроб .
            Александр Абдрахманов
    2. To be or not to be Сегодня, 17:30
      Финляндия и НАТО..
      16 февраля 2017 г. НАТО и Финляндия подписали политическое рамочное Соглашения о сотрудничестве в киберзащите.
      "Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего ситуационной осведомленности и обмена передовым опытом с Финляндией, в том числе через специальные пункты связи для оперативного обмена информацией об информации раннего предупреждения и накопленного опыта," сказал посол Сорин Дукару, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности.

      "Это соглашение является хорошим примером сотрудничества между НАТО и Финляндии - это практично, существенным и в то же время взаимовыгодным. Финляндия видит много возможностей расширения сотрудничества, например, в проведении обучения и тренировок в кибер области ", сказал г-н Юкка Juusti, постоянный секретарь Министерства обороны Финляндии.
      Финляндия активно сотрудничает с НАТО по ряду кибер-оборонной деятельности, в том числе участвует в ежегодном учении по киберзащиты НАТО - – Cyber Coalition и учении. по управлению кризисным и ситуациями НАТО -NATO’s Crisis Management Exercise.""
      To be or not to be
  2. Мар.Тира Сегодня, 16:18
    Да мы к этому готовы,так пусть не торопятся.С вводом иностранных войск,эти карликовые государства окончательно похоронили свою идентичность.
    Мар.Тира
  3. kouldoom Сегодня, 16:20
    страны Балтии символ мировой политическои проституцыи.
    kouldoom
    1. mig29mks Сегодня, 16:34
      Это какими опущенными надо быть?
      mig29mks
      1. kouldoom Сегодня, 16:35
        Некоторым нравится пресмыкатся перед более сильными
        kouldoom
        1. Пленник Сегодня, 16:47
          Во-во. Садомазохисты да и только.
          Пленник
  4. Andrey160479 Сегодня, 16:23
    Прибалты похожи на сильно похотливую женщину-давай без условностей, бери меня и побыстрей. Где логика, они же за независимость, а тут прямая добровольная само оккупация. Бред какой то.
    Andrey160479
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:25
    Нужно просто в вымиратах местных бюрократов заменить на американских -один шут хозяевам колоний рано или поздно но придется ввести тотальную демократию во все местные как бы органы власти.
    Изгоняющий либероидов
  6. Горменгаст Сегодня, 16:34
    Д-а-а-йте денег на инфраструкту-у-у-ру. laughing

    Десять лет и три года прибалтийский Илья Муромец сидел на печи. Щас придут калики перехожие, в лице НАТОвских бюрократов, и он расправит свои могучие плечи. laughing
    Горменгаст
  7. Jovanni Сегодня, 16:43
    НАТО хочет быстрее перемещаться к границам России

    Осторожнее надо. Эдак с разгону на границе прямо в сырую земельку угодить можно. Если не успеть тормознуть...
    Jovanni
  8. Пленник Сегодня, 16:46
    А по уму НАТе бы быстрее перемещаться ОТ российских границ.
    Пленник
  9. viktor. Сегодня, 16:47
    мечтают быстро УМЕРЕТЬ?
    viktor.
  10. Влад5307 Сегодня, 16:53
    Все это элементы системы быстрого глобального удара по России и их продолжают разворачивать на наших границах и не только западных. От планов порабощения и разделения России никто там даже и не собирается отказываться, с приходом Трампа-па финансовая нагрузка на Европу просто вырастет по содержанию НАТО, но концепции уничтожения России не поменяются. И все их миролюбивые заверения как были 200 лет тому назад дымовой завесой подготовки к агрессии, так ими и остались! stop
    Влад5307
  11. twincam Сегодня, 17:03
    Смотрю многие тут блещут бодрыми речевками, а реальной ситуации не видят в корне.
    twincam
  12. Дормидонт2 Сегодня, 17:11
    всё равно Искандер с ябч летит быстрее, не успеют натовцы доползти до границы РФ
    Дормидонт2
  13. To be or not to be Сегодня, 17:15
    15 февраля 2017 г на зимней сессии министров обороны НАТО принято решение о создании нового регионального центра для Юга на базе Объединенного командования сил НАТО в Неаполе. Центр является частью ответа альянса на угрозы, вытекающие из Ближнего Востока и Северной Африки. .Он поможет углубленно понимать региональные вызовы
    15 февраля 2017 г. министры обороны из Германии, Румынии и Чехии подписали соглашения по углублению связей в области обороны
    4 бригадв быстрого развертывания Чехии (4th Rapid Deployment Brigade) и 81 механизированная бригада Румынии будет работать в тесном взаимодействии с 10 бронетанковой дивизии Германии и дивизией быстрого реагирования Сил специальных операций
    Германии (Germany’s 10 Armoured Division and Rapid Response Forces Division.)
    Это часть новой концепции НАТО по интеграции частей и соединений « меньших» стран с соединении ВС «большой «страны НАТО
    16 февраля 2017 г Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - альянс укрепит его воздушного и морского присутствия в регионе Черного моря. .(сухопутный .воздушный и морской компоненты.) Будет постоянное присутствие НАТО в ЧМ …
    Генеральный секретарь также сообщил на пресс-конференции, что НАТО модернизирует Структуру управления ОВС НАТО в ответ на новые вызовы безопасности.
    16 февраля рассматривался вопрос по смешанному командованию специальных операций (C-SOCC)(( Letter of Intent on Composite Special Operations Component Command (C-SOCC)))
    16 февраля одобрен план по киберзащите..
    Рассмотрены вопросы по развертыванию многонациональных сил в Эстонии .Литве .Латвии и Румынии.- многонациональные рамочные бригады .Полная готовность до июля 2017 года
    Увеличение оборонных расходов стран НАТО
    To be or not to be
    1. To be or not to be Сегодня, 17:43
      16 февраля 2017 года Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения национальной безопасности на перспективу.
      ""Усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, отдельными государствами. Посмотрите: в ряде стран Ближнего Востока, Азии, Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки, а фактически – террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств.

      На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно, собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьёзное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в него ведущих государств.

      Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России.

      Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить.
      , ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе – 16 терактов.
      По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб."
      To be or not to be
  14. Коллега Сегодня, 17:20
    Акт полной оккупации
    Коллега
  15. Iline Сегодня, 17:25
    Парни! Не торопитесь уж так то. Современное оружие России достанет вас в любой точке планета Земля. soldier
    Iline
  16. Alex_Tug Сегодня, 18:28
    П... какой-то. Прибалтов никто и не будет спрашивать раз попросили батальоны НАТО в прибалтике.
    Alex_Tug
  17. Evgeniy_711 Сегодня, 18:40
    Я так думаю, засеять вдоль границы с балтией противотанковые семена с км шириной , вдруг "эмигранты" попрут!
    Evgeniy_711

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