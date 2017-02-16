НАТО хочет быстрее перемещаться к границам России
Страны Балтии подписали в среду политическое соглашение о быстром и упрощенном перемещении сил НАТО по территории Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства.
Он подчеркнул, что «бюрократия и границы союзных государств не должны стать помехой для готовности и быстрого перемещения союзных войск НАТО».
По словам замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, это техническое соглашение – «станы Балтии входят в альянс уже 13 лет, а теперь будут фактически выполнять то, ради чего они находятся в НАТО».
Совместное коммюнике направлено на достижение к июню правоспособности принимать части быстрого реагирования НАТО в течение 24 часов и части предварительного размещения в течение 48 часов,сказал при подписании министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).
Он подчеркнул, что «бюрократия и границы союзных государств не должны стать помехой для готовности и быстрого перемещения союзных войск НАТО».
По словам замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, это техническое соглашение – «станы Балтии входят в альянс уже 13 лет, а теперь будут фактически выполнять то, ради чего они находятся в НАТО».
В Латвии, Литве и Эстонии никогда не было натовских баз, вся инфраструктура там к этому не готова. То есть если сегодня нужно перебросить войска в страны Балтии для быстрого реагирования на "российскую угрозу", то они не будут способны их принять. Раньше это все было на уровне теории. Очевидно, соответствующую инфраструктуру теперь будут развивать. То есть эта процедура будет запущена,сказал эксперт.
Использованы фотографии: Mindaugas Kulbis/AP