19:01 16 февраля

Испанская газета: за фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон» в Черном море наблюдала пара Су-24

Пара российских бомбардировщиков Су-24 наблюдала за испанским фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон», находящимся в Черном море, самолеты облетали корабль на небольшой высоте, передает РИА Новости сообщение газеты АВС.



Как пишет испанская газета со ссылкой на военный источник, «инцидент» (имеется в виду появление российских самолетов) произошел после международного учения «Морской щит-2017», когда фрегат находился в международных водах.


«Близкое наблюдение российскими самолетами – нормальная практика действий в этой морской зоне», – отметил собеседник издания.

Агентство уточняет, что «фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО под командованием Германии». Экипаж корабля – 200 человек.

Ранее беспокойство по поводу пролета российских самолетов с выключенными транспондерами рядом с эсминцем Porter выразила представитель Пентагона Мишель Балданса.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что подобных инцидентов 10 февраля не было. В министерстве отметили также, что все полеты российской авиации «совершаются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».

Напомним, в учении «Морской щит-2017» было задействовано 16 кораблей и 10 самолетов из 7 стран НАТО, а также около 2,8 тыс. военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.espanarusa.com
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Комментарии 49
  1. Политотдел Сегодня, 17:00
    И что здесь Испания забыла..? Мы пока предупреждаем...
    Во времена СССР, слишком наглые американские корабли ,буквально таранами изгоняли из Черного моря...
    Политотдел
    1. cniza Сегодня, 17:14
      Странно было бы , что бы мы не присматривали , шляются у нас под носом и хотят что бы мы молчали.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 17:24
        Цитата: cniza
        Странно было бы , что бы мы не присматривали , шляются у нас под носом и хотят что бы мы молчали.

        Все верно это наша ... эта ...как ее... зона ответственности во! балуются со спичками пожар на борту там или могут потонуть а кто спасать будет!? х.охлы чтоль wassat
        himRa
    2. Burbon Сегодня, 17:20
      Цитата: Политотдел
      И что здесь Испания забыла..? Мы пока предупреждаем...

      Международные воды, и у тебя Михан спрашивать не будут, и правильно сделают!
      Мы это кто? ты?
      Burbon
      1. Политотдел Сегодня, 18:40
        Цитата: Burbon
        Цитата: Политотдел
        И что здесь Испания забыла..? Мы пока предупреждаем...

        Международные воды, и у тебя Михан спрашивать не будут, и правильно сделают!
        Мы это кто? ты?

        Зря радуетесь...Мы ,это мы,нас не уничтожить... soldier
        Политотдел
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:24
      Цитата: Политотдел
      И что здесь Испания забыла..?

      Вопрос надо ставить ребром-КАКОГО ХУАНА ОН ТАМ ДЕЛАЛ?
      НЕКСУС
      1. активатор Сегодня, 18:32
        а мне интересно почему все корыта водоплавающие кошмарят именно бомберы ? а не там су 30
        активатор
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:37
          Цитата: активатор
          а мне интересно почему все корыта водоплавающие кошмарят именно бомберы ? а не там су 30

          Ну по поводу 34-го...он может и ПКР нести на себе...а в скором будущем и 30-й Брамос сможет нести...
          НЕКСУС
    4. Alexey RA Сегодня, 17:38
      Цитата: Политотдел
      И что здесь Испания забыла..?

      То же самое, что наши корабли у берегов Испании.
      И вообще, испанцам в ЧМ можно - пользовались же мы их базой в Сеуте при ротации кораблей в Средиземке. smile
      Alexey RA
      1. Политотдел Сегодня, 18:18
        Цитата: Alexey RA
        И вообще, испанцам в ЧМ можно - пользовались же мы их базой в Сеуте при ротации кораблей в Средиземке.

        А какой вой поднялся в мире..? Здесь в Черном море совсем другое дело...Угрожать России они приплыли , в составе НАТО. Так что пусть не обижаются потом ,если что...
        Политотдел
        1. Alexey RA Сегодня, 18:21
          Цитата: Политотдел
          А какой вой поднялся в мире..?

          Ещё какой - Испанию тогда обвинили чуть ли не в предательстве интересов демократии и блока НАТО. smile
          Цитата: Политотдел
          Здесь в Черном море совсем другое дело...Угрожать России они приплыли , в составе НАТО. Так что пусть не обижаются потом ,если что...

          Ну да. ну да... наши доблестные разведчики и их коварные шпионы. smile
          Alexey RA
  2. Удав КАА Сегодня, 17:01
    Ну, если страшно...чего тогда претесь к нашим берегам!? am
    Удав КАА
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
      Вообще-то испанцев (да и не только их) в Чёрное море никто не звал . А с незваными гостями сами знаете что бывает ... Как там неуравновешенные матрасные матросики поживают ? Уже не пысаются по ночам ? wassat
      bouncyhunter
      1. Burbon Сегодня, 17:21
        Цитата: bouncyhunter
        Вообще-то испанцев (да и не только их) в Чёрное море никто не звал

        а нас к берегам Испании? вы звали, или Румыния не член Нато?
        Burbon
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:32
          О как ! А Вы видели где Румыния в бассейне ЧМ и где Россия ? И посмотрите на карте где находится испанский порт Сеута (подскажу - испанский анклав в Марокко) и не поленитесь поискать на просторах паутины как иначе корабли Северного флота могут пройти в Средиземное море .
          bouncyhunter
          1. Burbon Сегодня, 17:40
            Цитата: bouncyhunter
            А Вы видели где Румыния

            скажу больше, я не только видел ,я там часто бывал
            Цитата: bouncyhunter
            как иначе корабли Северного флота могут пройти в Средиземное море .

            а что забыли корабли ВМФ РФ с Средиземке? вы их звали,? с такими как вы на вашем языке
            Burbon
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
              Burbonа что забыли корабли ВМФ РФ с Средиземке? вы их звали,? с такими как вы на вашем языке

              Вы , извините , с какой планеты прилетели ? А в Сирию корабли СФ должны были пешком идти ? А уж то что ВС РФ находятся в Сирии на абсолютно законных основаниях - это Вы , надеюсь , оспаривать не станете ?
              bouncyhunter
              1. Burbon Сегодня, 18:21
                Цитата: bouncyhunter
                Вы , извините , с какой планеты прилетели ? А в Сирию корабли СФ должны были пешком идти ?

                а в Украине они то же по приглашению и в Румынии так же и в Болгарии так же. вопросы есть?
                Цитата: bouncyhunter
                А уж то что ВС РФ находятся в Сирии на абсолютно законных основаниях - это Вы , надеюсь , оспаривать не станете ?

                ВС да но через воды и небо Нато, ну кроме иран-ирак-сирия, так что слезы лить вам не надо, ну зашли и что? что истерим? наш разведчик что делает у берегов СаША? че не истерим по этому поводу, куда Шойгу смотрит? отозвать разведчика срочно!
                Burbon
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:28
                  Цитата: Burbon
                  ну зашли и что? что истерим? наш разведчик что делает у берегов СаША? че не истерим по этому поводу, куда Шойгу смотрит? отозвать разведчика срочно!

                  По-моему это вы истерите вместе с испанцами и матрасами . Может , пора успокоиться ?
                  bouncyhunter
            2. vovanpain Сегодня, 18:05
              Цитата: Burbon
              скажу больше, я не только видел ,я там часто бывал

              Это радует. yes
              Цитата: Burbon
              а что забыли корабли ВМФ РФ с Средиземке?

              А вы забыли? request С памятью что то у вас коллега.
              Цитата: Burbon
              вы их звали,

              А встречный вопрос-А вы? wink
              Цитата: Burbon
              с такими как вы на вашем языке

              Уважаемый с какими такими,ох не грубите,лучше фактами,фактами и аргументами. yes
              Цитата: Burbon
              Международные воды, и у тебя Михан спрашивать не будут

              Ой е,на вы,коллега,на вы На ВО общаются,вы же воспитанный человек.С уважением Коллега. hi
              vovanpain
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:32
        Цитата: bouncyhunter
        Вообще-то испанцев (да и не только их) в Чёрное море никто не звал .

        Вообще-то испанцы по-своему ведут себя, как государство - член НАТО. Достаточно вспомнить с каким воем Европа. да и не только, выли по поводу захода наших кораблей в испанские порты!
        Чёрный Полковник
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:40
          Да , выли . Несмотря на существовавшую договорённость с Испанией ... В результате что ? Испании пришлось отказаться от взаимовыгодного сотрудничества под давлением матрасов .
          bouncyhunter
  3. AID.S Сегодня, 17:02
    Хуан бурбону был рядом...
    AID.S
    1. Burbon Сегодня, 17:22
      Цитата: AID.S
      Хуан бурбону был рядом...

      я всегда рядом
      Burbon
  4. 1536 Сегодня, 17:06
    Испанцы мечтают о "Непобедимой армаде"? Это плохо кончится для них.
    1536
  5. Jovanni Сегодня, 17:06
    Испанская газета: за фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон» в Черном море наблюдала пара Су-24

    После того как "Кузю" отказались заправлять, реально глаз наблюдавших за вами, амиго, было больше... Просто вы не заметили...
    Jovanni
  6. Дормидонт2 Сегодня, 17:07
    не плохо было бы сделать возвращаемую на аэродром ПКР, чтобы не гонять пилота су24, пролетела мимо корабля пкр на скорости 3000км\час и вернулась на аэродром или приземлилась бы на парашюте laughing
    Дормидонт2
  7. МПК105 Сегодня, 17:11
    А что Испания?Член НАТО-все пошли,и они пошли...Я бы шире поставил вопрос-что ВСЕЙ НАТО надо у рубежей морских и сухопутных наших?
    МПК105
  8. Ferdinant Сегодня, 17:13
    Операция ,,Коррида"
    Ferdinant
  9. Рабинович Сегодня, 17:14
    Наблюдать бомбардировщиками? Это же тяжелый не маневренный самолёт. Этот как слон притаившийся в кустах.

    Транспондеры вообще не предусмотрены в конструкции российских самолётов, насколько мне известно. Так что говорить про включенность их или выключенность странно.
    Рабинович
    1. rudolff Сегодня, 17:21
      Почему бы и нет? Есть Су-24МР, разведка его профиль.
      rudolff
      1. Рабинович Сегодня, 17:26
        Ну из статьи не понятно какой именно. Написано что бомбардировщик.
        Рабинович
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:35
          Достаточно того, что это был русский самолёт. А вой и озабоченность будут гарантированы.
          Чёрный Полковник
    2. Alex_Tug Сегодня, 17:25
      Транспондеры? Речь о чём? Если речь не идет о трассах гражданской авиации. Транспондеры нужны для международных трасс ГА чтоб не нервировать пилотов ГА.
      Alex_Tug
      1. Рабинович Сегодня, 17:28
        Я не в курсе где нужно включать транспондеры по правилам. Я писал что российские боевые самолёты в принципе ими не оборудованы. Их нет.
        Рабинович
        1. Alex_Tug Сегодня, 17:34
          Если не оборудованы значит им этого и не надо. Транспондер нужен для ГА, чтобы система TCAS гражданских авиалайнеров работала и показывала пилотам опасные ситуации в воздухе.
          Alex_Tug
    3. GregAzov Сегодня, 17:28
      транспондеры - самолетные ответчики СО69, СОМ и т.п. стоят еще на всех древних военных бортах, тем более на современных.
      GregAzov
    4. Pirogov Сегодня, 17:40
      Цитата: Рабинович
      Наблюдать бомбардировщиками? Это же тяжелый не маневренный самолёт. Этот как слон притаившийся в кустах.

      Транспондеры вообще не предусмотрены в конструкции российских самолётов, насколько мне известно. Так что говорить про включенность их или выключенность странно.

      Не делайте нам мозги Рабинович !
      Pirogov
    5. Alexey RA Сегодня, 17:44
      Цитата: Рабинович
      Наблюдать бомбардировщиками?

      Это мог быть разведчик Су-24МР из 43 омшап. Визуально отличить бомбер от разведчика не так-то просто.
      Alexey RA
  10. Alex_Tug Сегодня, 17:21
    Нарушали госграницу Испании? В смысле пролетали над фрегатом Испании? Рядом пролетать никакие конвенции не запрещают.
    Alex_Tug
  11. лысова Сегодня, 17:23
    Да, нормально всё. Всегда существовала такая практика, хоть на суше, хоть на море. Причём иногда наши и взыскания получали за лишние выкрутасы ( чистое любопытство).
    лысова
    1. Монархист Сегодня, 18:39
      Совершенно верно, литуны традиционно любили порисоваться. В детстве в село приезжал курсант авиационного училища (кажется Качинского)и пацанам втирал какой он отменный и прч.,что в таких случаях говорит хвастуны
      Монархист
  12. Atlant-1164 Сегодня, 17:30
    господа-товарищи..не превращайте наш сайт в сайт желтой прессы..я не понимаю смысловую нагрузку таких постов. урякалки -крякалки.. хочется действительно что -то интересно-познавательское читать.. обидно сущай.(С)!!
    Atlant-1164
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:35
    Испанцы забыли указать что самолеты наблюдали за ними из под воды. ..
    Изгоняющий либероидов
  14. Влад5307 Сегодня, 17:51
    Что-то все натовцы сильно истерят, как только завидят наши ВКС рядом с собой, им всем надо вместо пива и вина давать какое-нибудь успокоительное, причем в тех же количествах что они потребляют в баре на берегу. Ну посмотрели на них наши самолетики, себя показали - крылышками помахали и удалились, что сразу плакать-то?! lol
    Влад5307
  15. svp67 Сегодня, 18:22
    «Близкое наблюдение российскими самолетами – нормальная практика действий в этой морской зоне», – отметил собеседник издания.
    Плохо, что эти ребята на своем кораблике у нас в Черном море, но хорошо, что хоть адекватные...
    И вот что странно, американцы заявили о ЧЕТЫРЕХ наших самолетах в том районе...Испанцы, что не всех заметили?
    svp67
  16. Монархист Сегодня, 18:23
    "самолёты облетели корабль на небольшой высоте",чтоб рассмотреть какой такой Хуан де Бурбон примерная к нам,а заодно себя показать
    Монархист
  17. skarl Сегодня, 18:24
    Как вы судно назовете так оно и ....
    skarl
  18. Altona Сегодня, 19:00
    Цитата: НЕКСУС
    Вопрос надо ставить ребром-КАКОГО ХУАНА ОН ТАМ ДЕЛАЛ?

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    Пил двойной бурбон. Неужели не ясно? drinks
    Altona

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