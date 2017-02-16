Испанская газета: за фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон» в Черном море наблюдала пара Су-24
Пара российских бомбардировщиков Су-24 наблюдала за испанским фрегатом «Адмирал Хуан де Бурбон», находящимся в Черном море, самолеты облетали корабль на небольшой высоте, передает РИА Новости сообщение газеты АВС.
Как пишет испанская газета со ссылкой на военный источник, «инцидент» (имеется в виду появление российских самолетов) произошел после международного учения «Морской щит-2017», когда фрегат находился в международных водах.
«Близкое наблюдение российскими самолетами – нормальная практика действий в этой морской зоне», – отметил собеседник издания.
Агентство уточняет, что «фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО под командованием Германии». Экипаж корабля – 200 человек.
Ранее беспокойство по поводу пролета российских самолетов с выключенными транспондерами рядом с эсминцем Porter выразила представитель Пентагона Мишель Балданса.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что подобных инцидентов 10 февраля не было. В министерстве отметили также, что все полеты российской авиации «совершаются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».
Напомним, в учении «Морской щит-2017» было задействовано 16 кораблей и 10 самолетов из 7 стран НАТО, а также около 2,8 тыс. военнослужащих.
Как пишет испанская газета со ссылкой на военный источник, «инцидент» (имеется в виду появление российских самолетов) произошел после международного учения «Морской щит-2017», когда фрегат находился в международных водах.
«Близкое наблюдение российскими самолетами – нормальная практика действий в этой морской зоне», – отметил собеседник издания.
Агентство уточняет, что «фрегат "Адмирал Хуан де Бурбон" входит во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО под командованием Германии». Экипаж корабля – 200 человек.
Ранее беспокойство по поводу пролета российских самолетов с выключенными транспондерами рядом с эсминцем Porter выразила представитель Пентагона Мишель Балданса.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что подобных инцидентов 10 февраля не было. В министерстве отметили также, что все полеты российской авиации «совершаются в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности».
Напомним, в учении «Морской щит-2017» было задействовано 16 кораблей и 10 самолетов из 7 стран НАТО, а также около 2,8 тыс. военнослужащих.
Использованы фотографии: http://www.espanarusa.com