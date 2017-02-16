Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно
Неделю назад два российских бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам, не нарушая воздушного пространства. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя Mirage 2000-5 и один истребитель Rafale. Самолеты ВВС Франции сопровождали «Белых лебедей» до тех пор, пака не передали «Эстафету» испанским F-18, сообщает Defence.ru со ссылкой на издание Jean Guisnel.
Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров».
«Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», – сказал изданию представитель французских ВВС.
«С учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима, в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», – пояснил он.
Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения». Так, россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете», чтобы заявить о своем присутствии.
Как отметили во французском военном ведомстве, это уже четвертый подобный инцидент за последние 2 года.
Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров».
«Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», – сказал изданию представитель французских ВВС.
«С учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима, в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», – пояснил он.
Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения». Так, россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете», чтобы заявить о своем присутствии.
Как отметили во французском военном ведомстве, это уже четвертый подобный инцидент за последние 2 года.
Использованы фотографии: ВВС Франции