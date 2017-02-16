18:59 16 февраля

Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно

Неделю назад два российских бомбардировщика Ту-160 приблизились к французским берегам, не нарушая воздушного пространства. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя Mirage 2000-5 и один истребитель Rafale. Самолеты ВВС Франции сопровождали «Белых лебедей» до тех пор, пака не передали «Эстафету» испанским F-18, сообщает Defence.ru со ссылкой на издание Jean Guisnel.



Представитель Минобороны Франции отметил, что Ту-160 «не нарушали воздушное пространство страны, которое начинается в 22 километрах от берега, их скорость составляла около 900 км/ч, и в ходе полета они не приближались к французскому побережью ближе, чем на 100 километров».


«Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», – сказал изданию представитель французских ВВС.

«С учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима, в случае, если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства», – пояснил он.

Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения». Так, россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете», чтобы заявить о своем присутствии.

Как отметили во французском военном ведомстве, это уже четвертый подобный инцидент за последние 2 года.

Использованы фотографии: ВВС Франции
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Комментарии 49
  1. Рабинович Сегодня, 17:30
    Красивый самолёт этот лебедь.
    Рабинович
    1. cniza Сегодня, 17:33
      Красиво летать не запретишь , пусть шумят , пусть голосят , а мы будем делать свою работу.
      cniza
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:43
        Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно

        Неужели отказались отведать лягушачьих лапок? belay laughing
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:55
          Цитата: СРЦ П-15
          Неужели отказались отведать лягушачьих лапок? belay laughing

          Саш , они на бреющем сачком устриц черпанули , вот французы и посчитали их действия враждебными . Типа - самим мало ! wassat
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:03
            Цитата: bouncyhunter
            Саш , они на бреющем сачком устриц черпанули ,

            Я думаю, Паш, если бы наши "Лебеди" пролетели на бреющем, то устрицы сами бы в сачок повыскакивали. smile
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:09
              Цитата: СРЦ П-15
              Я думаю, Паш, если бы наши "Лебеди" пролетели на бреющем, то устрицы сами бы в сачок повыскакивали. smile

              Так оно возможно так и было - мы же не знаем , нас там не было (а жаль !) . Может это и объясняет , почему французы заявили об этом спустя неделю - так офигели от зрады французских устриц ... wassat
              bouncyhunter
      2. Ампер Сегодня, 17:48
        Че-то французы прям скромно!вот еслиб возле бритов ,вот это было бы шума,дня на три
        Ампер
      3. birs Сегодня, 17:56
        И как же самолету демонстрировать добрые намерения? Приветливо махать крылом подлетающим самолетам сопровождения?
        birs
        1. rasputin17 Сегодня, 18:30
          Приветливо махать крылом подлетающим самолетам сопровождения?
          Скорее пускать ракеты в сторону их стратегических объектов в место фейерверков выражая им свою любовь!! wassat
          На своей русофобии и клинических страхах они уже совсем помешались! Клиника тут бессильна! а самопиар на фоне этой истерии раздутой на пустом месте зашкаливает все пределы кре.тинмзма! fool
          rasputin17
      4. тол100в Сегодня, 17:58
        Цитата: cniza
        а мы будем делать свою работу.

        Цитата: cniza
        «С учетом такой скорости, реакция с нашей стороны была необходима,

        Французы просто забыли, а может и не знают чем вооружены Ту-160! Им просто нет необходимости подходить к непонятной ФРАКЦИИ, что-бы сравнять ее с уровнем мирового океана!
        тол100в
    2. Scoun Сегодня, 17:33
      Цитата: Рабинович
      Красивый самолёт этот лебедь.

      и Красная звезда, прям очень и очень ему к лицу!!!
      Нету Триколора, только надпись ВВС России, но Красная звезда она охватывает гораздо больше чем ВВС России, она целый исторический пласт России показывает.
      Scoun
      1. Монос Сегодня, 17:38
        «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения»

        Они там что, совсем ку-ку? Стратегический бомбардировщик с "добрыми намерениями"... Они не в курсе, что их задача стирать с лица Земли города и страны?
        Монос
        1. himRa Сегодня, 18:04
          Ну если разобраться строже то у военных все норм в этим ку ку(поэтому перехватили и сопровождали) а вот своим гражданским надо объяснить за что налоги возрастающие приходится платить lol
          Цитата: Монос
          Они там что, совсем ку-ку? Стратегический бомбардировщик с "добрыми намерениями"... Они не в курсе, что их задача стирать с лица Земли города и страны?
          himRa
    3. Политотдел Сегодня, 17:39
      А то что у него внутри спрятано ,еще красивее будет смотреться...(если Россию разозлить...)))
      Политотдел
    4. mitrich Сегодня, 17:48
      А рядом француз- уродец, гадкий утятя. Вот если бы рядом летел наш красавец, СУ-30СМ или СУ-35С, вот это была бы полная гармония красоты и стиля! good
      mitrich
      1. opus Сегодня, 18:27
        Цитата: mitrich
        А рядом француз- уродец, гадкий утятя

        Dassault Rafale уродец?


        ?
        Mirage 2000 вероятно то же?
        movie Les Chevaliers Du Ciel (Sky Fighters) -Thirteen Senses - Into The Fire.
        opus
  2. GregAzov Сегодня, 17:31
    Летать надо чаще. Для укрепления веры в добрые намерения
    GregAzov
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:34
    А креститься французы не пробовали, раз им показалось?
    Изгоняющий либероидов
    1. Topotun Сегодня, 17:37
      Надоели уже эти истерики... Надо чаще летать, пусть привыкнут....
      Topotun
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:45
        они страну меньше чем за неделю сдали) истерики французов - это нормальное явление которое укладывается в понятие "французский воин")

        другого не дано

        не играть же им мускулами - а поистерить самое то)
        с-т Petrov
        1. просто экспл Сегодня, 17:57
          - Как называется группа из 100 000 французов с руками, поднятыми вверх?
          - Французские Вооруженные силы.

          - Почему Франция должна вступить в войну с Ираком?
          - Чтобы показать иракцам как сдаваться в плен.

          - Какого цвета флаг Вооруженных сил Франции?
          - Белого.

          - Зачем вдоль Елисейских полей насажены платаны?
          - Чтобы немцы могли маршировать в тени.

          - Что изучают французские новобранцы в начале службы?
          - Как звучит «Сдаюсь! » на 17 различных языках.

          - Зачем французским танкам зеркало заднего вида?
          - Чтобы можно было видеть поле боя.

          - Сколько французов нужно для обороны Парижа?
          - Никто не знает, поскольку никто еще не пробовал.

          - Почему запретили фейерверки в Евро-Диснейленде?
          - Потому что всякий раз французские работники норовят сдаться в плен.
          просто экспл
  4. НЕКСУС Сегодня, 17:38
    Весна скоро...вот и Лебеди потянулись домой... laughing А будут нагнетать,то и Грачи могут прилететь.
    НЕКСУС
    1. Alex_Tug Сегодня, 18:13
      Грачи туда не долетят. Нет у них дозаправки.
      Alex_Tug
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:17
        Цитата: Alex_Tug
        Грачи туда не долетят. Нет у них дозаправки.

        У нас на такой случай и другие пернатые имеются...Утята...те и долетят и Весну установят.
        НЕКСУС
  5. Freelancer7 Сегодня, 17:38
    Им спасибо нам надо сказать, что держим в боеготовности их силы, а то ожирели бы уже там совсем.
    Freelancer7
  6. Стройбат запаса Сегодня, 17:39
    Лягушатников шпроты покусали?
    Стройбат запаса
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:47
      это комплексы неполноценности распространенные в медиапространстве
      с-т Petrov
  7. nail1972 Сегодня, 17:39
    Когда кажется, креститься надо!
    nail1972
  8. Ferdinant Сегодня, 17:44
    Истребитель ,,Мираж" называется,вот и показалось.
    Ferdinant
  9. Влад5307 Сегодня, 17:45
    Они должны нашему МО за все улучшающееся взаимодействие ВВС НАТО по сопровождению наших стратегов, а значит за лучшую безопасность их стран, за то что держат в тонусе их ВВС, а то разжирели за предыдущие 25 лет! laughing
    Влад5307
    1. Alexey RA Сегодня, 18:02
      В первую очередь они должны нам за то, что их военный бюджет увеличивают только благодаря нам. smile
      Я уже предлагал организовать при МО специальное коммерческое подразделение.
      Хотите увеличить свой военный бюджет, но политики кричат о снижении угроз и необходимости его сокращения? Не беда - обратитесь в ООО "Агрессор". За 25% от суммы увеличения Вашего военного бюджета мы будем летать и плавать у Ваших границ, пугая Ваших парламентариев до икоты. За дополнительное вознаграждение можем провести учения.
      Alexey RA
  10. Jovanni Сегодня, 17:53
    «Однако их максимальная скорость в 2200 км/ч теоретически позволяет им преодолеть эти 100 км примерно за три минуты», – сказал изданию представитель французских ВВС.

    Зачем им самим преодолевать? Х-15с долетит быстрее...
    Jovanni
  11. Старый военрук Сегодня, 17:54
    Красавец Ту-160! А кому не нравится, то,как пели кубинские барбудос, пусть пьёт касторку.
    Старый военрук
  12. seregatara1969 Сегодня, 17:55
    неправильные лебеди летают неправильным курсом -но это уже не их проблемма
    seregatara1969
  13. Wedmak Сегодня, 18:06
    Так, россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете

    А боевую нагрузку декларировать на таможне? А военные самолеты НАТО тоже предоставляют ВКС РФ план полета вдоль наших границ?
    Wedmak
  14. Мар.Тира Сегодня, 18:07
    если бы они изменили свой курс и направились в сторону французского воздушного пространства»..Если бы у бабушки были усы,она была бы дедушкой1Теоретически им и заходить туда не надо.Крылатые ракеты это позволяют сделать намного дальше.Радуются поди,что возле исполинов фотографировались?
    Мар.Тира
  15. Громобой Сегодня, 18:08
    россиянами якобы не был заранее представлен полетный план, и они «не использовали средства связи при вхождении в районы информирования о полете», чтобы заявить о своем присутствии.
    А чего информировать если Туполева как эстафетную палочку передают во время вхождения в натовское воздушное пространство,из одной зоны ответственности в другую.Только не понятно какой у него маршрут будет на случай реальной войны с НАТО.Прорываться через напичканный истребителями европейский театр,куда и зачем?
    Громобой
  16. Alex_Tug Сегодня, 18:10
    Бред сивой кобылы. Обычная практика - показывают бомболюки. Что они пустые. Если агрессивно, то были бы истребители и топливозаправщики.
    Alex_Tug
  17. Владимир Постников Сегодня, 18:13
    Да бомбить втихаря собирались Францию. Но тут эти истребители все недобрые намерения и порушили. Но мы коварные. Мы еще вернемся, когда все спать будут.
    Владимир Постников
  18. dakty Сегодня, 18:17
    Смотрю на фото и представляю мысли французского пилота: "какой красавец! Какая скрытая мощь! Все бы отдал, чтобы попробовать на таком попилотировать! Надо узнать у них на счет гражданства..."
    Завидуйте, лягушкоеды!!!!
    dakty
  19. VadimSt Сегодня, 18:18
    Нужно и на тушки поставить станции РЭБ, способные вывести всю электронику "сопровождающих"...и предупредить, о минимально допустимой дистанции для "дружеского сопровождения".
    VadimSt
  20. svp67 Сегодня, 18:19
    Собеседник заявил также, что экипажи Ту-160 «действовали не так, как если бы у них были добрые намерения».
    И я их понимаю, летишь, ни кого не трогаешь, а "эти" как мухи вокруг вьются, того и глядишь какую гадость кинуть могут... Так как еще не отменял принцип
    svp67
    1. rasputin17 Сегодня, 18:39
      Да ладно! Давайте проявим терпимость к их беспомощности и попыткам пустобрехства хозяйских собак и попыткой привлечь внимание вокруг себя этим мертворожденным выкидышем, поскольку дальше это никак не жизнеспособно и будет иметь развитие! Они пукнули в лужу и на этом все умрет! Собаки будут лаить а караван идти!! hi !!
      rasputin17
      1. svp67 Сегодня, 18:44
        Цитата: rasputin17
        Собаки будут лаить а караван идти!!

        А "Белый лебедь" - ЛЕТАТЬ...
        svp67
        1. rasputin17 Сегодня, 18:50
          Цитата: svp67
          А "Белый лебедь" - ЛЕТАТЬ...

          Рожденный жить в небе не будет ходить по земле!! good
          rasputin17
  21. commbatant Сегодня, 18:26
    Французам показалось, что пролетавшие мимо «Белые лебеди» настроены враждебно


    когда кажется, креститься надо...
    commbatant
    1. vasilev Сегодня, 18:33
      С языка сняли. smile
      vasilev
  22. 16112014nk Сегодня, 18:30
    Когда что то кажется, надо крестится, а не кидаться в панике к истребителям! yes
    16112014nk
  23. vasilev Сегодня, 18:31
    Французам показалось,что пролетавшие мимо "белые лебеди" настроены враждебно
    Когда кажется креститься надо.
    vasilev

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