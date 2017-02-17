Новая модернизация ЗРК «Оса» в Белоруссии
Разработка обновленной версии ЗРК «Оса» началась в Белоруссии в 2012 году, в 2016 году она была принята на вооружение. Доработанная боевая машина 9А33Б, входящая в состав комплекса, обнаруживает цели на расстоянии не более 40 км и имеет максимальную дальность поражения воздушных объектов не выше 9 км.
Новая БМ 9А33–1Б, разработанная «2566-м заводом по ремонту радиоэлектронного вооружения», увеличила данные показатели соответственно до более 60 км (обнаружение) и 12 км (поражение). Повышение боевых возможностей достигнуто за счет модернизации электронных систем «Осы».
Опытный образец 9А33–1Б в настоящее время, как сообщает интернет-портал warspot.ru, проходит испытания на полигоне Полесский в Брестской области: осуществляются ракетные пуски и проверяется соответствие обновленного ЗРК «Оса» заявленным характеристикам. Параллельно завершаются работы по модернизации станций сопровождения цели и визирования ракет и по оснащению комплекса новейшей аппаратурой функционального контроля.
В России проводятся аналогичные работы по модернизации ЗРК. В 2016 году был представлен публике вариант «Оса-АКМ1», разработанный Ижевским электромеханическим заводом «Купол», призванный продлить боевую службу комплекса еще 10–15 лет.
ЗРК «Оса» был разработан московским Научно-исследовательским электромеханическим институтом. Работы по его созданию начались в 1960 году, а спустя десять лет состоялись первые испытания, по результатам которых в 1971 году «Оса» была принята на вооружение советской армии. За 45 лет боевой службы комплекс неоднократно модернизировался. Новейшей в российской армии является модификация «Оса-АКМ», разработанная еще в 1980 году. За время производства было выпущено порядка 1200 единиц ЗРК «Оса».
Новая БМ 9А33–1Б, разработанная «2566-м заводом по ремонту радиоэлектронного вооружения», увеличила данные показатели соответственно до более 60 км (обнаружение) и 12 км (поражение). Повышение боевых возможностей достигнуто за счет модернизации электронных систем «Осы».
БМ 9А33–1Б
Опытный образец 9А33–1Б в настоящее время, как сообщает интернет-портал warspot.ru, проходит испытания на полигоне Полесский в Брестской области: осуществляются ракетные пуски и проверяется соответствие обновленного ЗРК «Оса» заявленным характеристикам. Параллельно завершаются работы по модернизации станций сопровождения цели и визирования ракет и по оснащению комплекса новейшей аппаратурой функционального контроля.
В России проводятся аналогичные работы по модернизации ЗРК. В 2016 году был представлен публике вариант «Оса-АКМ1», разработанный Ижевским электромеханическим заводом «Купол», призванный продлить боевую службу комплекса еще 10–15 лет.
БМ ЗРК "Оса-АКМ1"
ЗРК «Оса» был разработан московским Научно-исследовательским электромеханическим институтом. Работы по его созданию начались в 1960 году, а спустя десять лет состоялись первые испытания, по результатам которых в 1971 году «Оса» была принята на вооружение советской армии. За 45 лет боевой службы комплекс неоднократно модернизировался. Новейшей в российской армии является модификация «Оса-АКМ», разработанная еще в 1980 году. За время производства было выпущено порядка 1200 единиц ЗРК «Оса».