В Сирии увеличивается число гантраков УАЗ-3151 и грузовиков ЗИЛ-131
Как сообщает «Вестник Мордовии», в сирийской армии и союзных ей формированиях увеличивается число УАЗ-3151, переделанных в гантраки (легкие, то есть небронированные, штурмовые автомобили). Судя по опубликованным в интернет-пространстве фотоматериалам, их счет уже идет на десятки.
На вооружении состоят старые, но проверенные в ходе многих конфликтов и войн 12,7-мм пулеметы ДШК с массивными бронещитами, защищающими не только стрелка, но и других находящихся в салоне бойцов.
В октябре 2011 г. министерство обороны РФ решило свести к минимуму закупку новых УАЗ-3151 как морально устаревших внедорожников. Уже имеющиеся в войсках машины, по всей видимости, снимаются с вооружения, проходят ремонт и отправляются в Сирию.
По всей видимости, по мере снятия с вооружения и расконсервации ЗИЛ-131, признанных еще в 2012 году не соответствующим требованиям российской армии и заменяемых КамАЗами и Уралами, увеличиваются их поставки в Сирию. Правительственные войска все более массово используют данные автомобили, прекрасно зарекомендовавшие себя в качестве простых и надежных машин, хорошо известных бойцам сирийской армии.
На вооружении состоят старые, но проверенные в ходе многих конфликтов и войн 12,7-мм пулеметы ДШК с массивными бронещитами, защищающими не только стрелка, но и других находящихся в салоне бойцов.
В октябре 2011 г. министерство обороны РФ решило свести к минимуму закупку новых УАЗ-3151 как морально устаревших внедорожников. Уже имеющиеся в войсках машины, по всей видимости, снимаются с вооружения, проходят ремонт и отправляются в Сирию.
По всей видимости, по мере снятия с вооружения и расконсервации ЗИЛ-131, признанных еще в 2012 году не соответствующим требованиям российской армии и заменяемых КамАЗами и Уралами, увеличиваются их поставки в Сирию. Правительственные войска все более массово используют данные автомобили, прекрасно зарекомендовавшие себя в качестве простых и надежных машин, хорошо известных бойцам сирийской армии.