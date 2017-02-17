11:43 17 февраля

В Сирии увеличивается число гантраков УАЗ-3151 и грузовиков ЗИЛ-131

Как сообщает «Вестник Мордовии», в сирийской армии и союзных ей формированиях увеличивается число УАЗ-3151, переделанных в гантраки (легкие, то есть небронированные, штурмовые автомобили). Судя по опубликованным в интернет-пространстве фотоматериалам, их счет уже идет на десятки.

В Сирии увеличивается число гантраков УАЗ-3151 и грузовиков ЗИЛ-131


На вооружении состоят старые, но проверенные в ходе многих конфликтов и войн 12,7-мм пулеметы ДШК с массивными бронещитами, защищающими не только стрелка, но и других находящихся в салоне бойцов.




В октябре 2011 г. министерство обороны РФ решило свести к минимуму закупку новых УАЗ-3151 как морально устаревших внедорожников. Уже имеющиеся в войсках машины, по всей видимости, снимаются с вооружения, проходят ремонт и отправляются в Сирию.



По всей видимости, по мере снятия с вооружения и расконсервации ЗИЛ-131, признанных еще в 2012 году не соответствующим требованиям российской армии и заменяемых КамАЗами и Уралами, увеличиваются их поставки в Сирию. Правительственные войска все более массово используют данные автомобили, прекрасно зарекомендовавшие себя в качестве простых и надежных машин, хорошо известных бойцам сирийской армии.



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Комментарии 69
  1. рич Сегодня, 08:27
    министерство обороны РФ решило свести к минимуму закупку новых УАЗ-3151 как морально устаревших внедорожников. Уже имеющиеся в войсках машины, по всей видимости, снимаются с вооружения, проходят ремонт и отправляются в Сирию.

    Надеюсь хоть не в качестве подарка
    рич
    1. Серый брат Сегодня, 08:30
      Цитата: рич
      Надеюсь хоть не в качестве подарка

      Нельзя быть таким жадным.
      Серый брат
      1. рич Сегодня, 08:39
        Причем тут это. Ведь подарок то не от меня лично, а от всех россиян получится, даже от моей новорожденной внучки которая и говорить то пока не умеет.
        Сколько Россия уже таких подарков наделала. И никто нас не спросил. А долгов сколько списали, даже до смешного мы им долги многомиллиардные списываем, а они в благодарность против нас в ООН голосуют или памятники нашим воинам сносят.
        рич
        1. Серый брат Сегодня, 08:43
          Цитата: рич
          . Ведь подарок то не от меня лично, а от всех россиян получится

          Мне, как россиянину, не жалко. Дело-то благое.
          даже от моей новорожденной внучки которая и говорить то пока не умеет.

          Она не платит налоги, так что не надо внучек сюда приплетать - это безграмотно.
          Серый брат
          1. himRa Сегодня, 09:05
            хе хе ...
            himRa
        2. Borets Сегодня, 09:21
          Если бы не Сирия, то уже бы подходил к концу строительства газопровод из Катара в ЕС.
          Borets
          1. Вас Влад Сегодня, 11:07
            И ЕС, по приказу из Вашингтона перестала бы покупать не правильный газ и нефть России.Потеря рынка однозначно со временем или продажа по демпенгированным ценам .То есть, нас вежливо будут грабить.
            Вас Влад
        3. ватник Сегодня, 10:15
          Цитата: рич
          Причем тут это. Ведь подарок то не от меня лично, а от всех россиян получится, даже от моей новорожденной внучки которая и говорить то пока не умеет.

          Как раз это здесь очень причём и делая такого рода "подарки" наше правительство оберегает нас россиян от того чтобы мы сейчас воевали с террористами не на территории Сирии руками сирийцев ливанцев иранцев лишь с нашей помощью а где нибудь на нашем Кавказе - собственноручно.
          Или вы хотите чтобы ваш сын сейчас воевал с этим ИГИЛ в России?
          ватник
          1. Вас Влад Сегодня, 11:16
            Ватник,вам уже по вашим комментариям пора ник менять на Кузьма Прутков. drinksА то помню я были не довольные. laughing
            Вас Влад
      2. Юджин-Евгений Сегодня, 08:51
        У него ник говорящий
        Юджин-Евгений
        1. PatriotRU Сегодня, 09:01
          он дело говорит, раздавать технику не надо. а то как ссср окажемся на миллиарды Египту технику подарили, плотину построили, заново страну подняли с колен. И что потом Египт сделал, забыл наши подарки и помощь и стали нашими противниками. А его внучко он сюда приплюсовал, так как наше правительство тратя баснословные деньги на сирию меньше потратит на дет.сады,школы и больницы
          PatriotRU
          1. ватник Сегодня, 10:20
            Цитата: PatriotRU
            А его внучко он сюда приплюсовал, так как наше правительство тратя баснословные деньги на сирию меньше потратит на дет.сады,школы и больницы

            Если террористы придут в наш дом (Россию) то уже никаких денег на больницы детские сады школы и подобные детские учреждения не понадобятся все эти деньги будут уходить на войну и мы и наши сыновья будут погибать там.
            Так что весь ваш патриотизм PatriotRU более похож на провокацию.
            ватник
            1. PatriotRU Сегодня, 10:42
              Постройка новых детсадов, больниц и школ это провокация? А раздача военной техники не провокация. Они сюда не пройдут если погранцы и ФСБ будет свою работу хорошо выполнять. Не смешите
              PatriotRU
              1. neri73-r Сегодня, 10:55
                Цитата: PatriotRU
                Постройка новых детсадов, больниц и школ это провокация? А раздача военной техники не провокация. Они сюда не пройдут если погранцы и ФСБ будет свою работу хорошо выполнять. Не смешите


                Хорошо так на наших погранцов и ФСБников надеятся, находясь и живя за границей!!! Как там у вас в Румынии беженцы не задолбали???? Ах, да, они к вам ехать не хотят, им Германию подавай. Никакие погранцы не удержат игиловцев, если они будут на наших границах, воевать придётся на своей земле!!! hi Так, что лучше помочь сирийцам сейчас, чем потом умирать самим!
                neri73-r
                1. PatriotRU Сегодня, 10:59
                  Господа я с России, просто меняю Ip адрес постоянно. Поймите Террористов никогда не победит, они будут всегда. И пока мы будем огромные средства дарить другим странам, нам самим ничего не останется. людям по 2 года зарплату не выдают, какая еще помощь Другим?
                  PatriotRU
                  1. ватник Сегодня, 11:17
                    Цитата: PatriotRU
                    людям по 2 года зарплату не выдают

                    Где? Укажите пожалуйста конкретно.
                    Цитата: PatriotRU
                    какая еще помощь Другим?

                    То есть вы считаете лучше гнить в окопе на Кавказе?
                    ватник
              2. ватник Сегодня, 11:00
                Цитата: PatriotRU
                Постройка новых детсадов, больниц и школ это провокация?

                Провокация то что такие как вы спекулируя на нехватки детских садов хотите чтобы были сокращенны деньги выделяемые на оборону страны и в конечном итоге подобные вам хотят развязывания конфликта уже на территории нашей страны чтобы мы сами с оружием в руках отбывали атаки террористов где нибудь в районе Москвы. В то время пока наши дети внуки и правнуки будут не посещать детские сады и школы а прятаться в бомбоубежищах.
                Вот и весь смысл "стонаний" таких "патриотов" которые ратуют за новые больницы и прекращение помощи странам воюющим с терроризмом.
                ватник
                1. PatriotRU Сегодня, 11:05
                  Я не говорю сокращать расходы обороны! Я лишь говорю не надо наши с вами деньги и ресурсы разбрасывать на другие страны. У нас самих проблем хватает. Есть прямая корреляция между образованием и уровнем преступности и террористов. Я не хочу развязывания конфликта. Просто поймите мы всем прощаем долги, платим свои долги и дарим военную технику всем подряд! Разве не это подрыв мощи и обороноспособности страны?
                  PatriotRU
                  1. ватник Сегодня, 11:14
                    Цитата: PatriotRU
                    Я лишь говорю не надо наши с вами деньги и ресурсы разбрасывать на другие страны

                    Да никто как раз деньги и не разбрасывает наше правительство лишь борется с бандитами которые могут прийти к нам.
                    Цитата: PatriotRU
                    Просто поймите мы всем прощаем долги, платим свои долги и дарим военную технику всем подряд! Разве не это подрыв мощи и обороноспособности страны?

                    техника эта уже давно устарела и дешевле её даже просто отдать чем держать её на базах хранения тратя огромные деньги на её техобслуживание выплаты денежного довольствия охране и так далее.
                    Цитата: PatriotRU
                    Разве не это подрыв мощи и обороноспособности страны?

                    Нет это не подрыв мощи и обороноспособности а наоборот её укрепление так как мы мало того что помогаем Сирии уничтожить террористов часть которых там и из нашей страны мы ещё и обкатываем там новые вооружения и тактику борьбы с крупными бандформированиями.
                    ватник
              3. ватник Сегодня, 11:04
                Цитата: PatriotRU
                Они сюда не пройдут если погранцы и ФСБ будет свою работу хорошо выполнять

                Ну это вообще просто "бред" в наш век технологий и интернета такое просто не возможно со 100% увереностью.
                Тем более если террористы подстрекаемые США Израилем ЕС Саудовской Аравией захватят например Сирию то никакие ФСБ и "погранцы" их уже не остановят тут нужна будут вся мощь нашей армии.
                ватник
          2. МЮД Сегодня, 11:35
            Вот уж точно, за этот металлолом детсадов и школ настроят уйму.
            УАЗ можно продать 50-100 тыс. сотня таких 5-10 мил. Это только фундамент зальют один.
            Та же картина и с ЗИЛами.
            Вот народ то обогатится. И будут смотреть на недострой.
            А так великому делу машинки послужат.
            И нечего "хлам" собирать, пусть промышленность работает и новое на консервацию ставят.
            МЮД
      3. ПАМ Сегодня, 10:39
        Цитата: Серый брат
        Цитата: рич
        Надеюсь хоть не в качестве подарка

        Нельзя быть таким жадным.

        с УАЗми то ладно как говорится для достижения целей самое то дешево и сердито, а главное для нашей армии он уже реально устарел, а вот с зилами блин раздайте фермерам с разрешением доработки силовой установки (перевести на газ, поставить впрыск вместо карбюратора, мощности компрессором или турбиной догнать) народ бы сказал спасибо и смог развиваться на селе.
        ПАМ
    2. dik-nsk Сегодня, 08:48
      Надеюсь хоть не в качестве подарка

      да 100% подарки, разве что преференциями вернется после окончания войны.. но тут палка о двух концах, что дешевле - сбросить в качестве подарка старье союзнику, который и этому безмерно рад, и повысить боеспособность, или утилизировать это старье, вопрос))) думаю, Шойгу все считает
      dik-nsk
      1. PatriotRU Сегодня, 08:54
        Можно было сельчанам или строительным компаниям продать за символическую цену.А то что туда отправляем, это как воду в песок
        PatriotRU
        1. пантера Сегодня, 09:04
          В России, увы, так не делается. Ещё в 90-e поднимали этот вопрос, по передаче излишков грузовиков с военных складов населению по символической цене. Решили тогда, что это подорвёт отечественных автопроизводителей. В итоге грузовики и мотоциклы в отличном состоянии с армейских складов пошли под каток. Лучше уж Асаду отдать.
          пантера
          1. Серый брат Сегодня, 09:30
            Цитата: пантера
            . Ещё в 90-e поднимали этот вопрос, по передаче излишков грузовиков с военных складов населению по символической цене.

            Каждому по ЗиЛ-131!!! Ахахахаха!
            Вот нефтяники-то поднимутся! laughing
            Серый брат
          2. Серый брат Сегодня, 09:57
            Цитата: пантера
            пошли под каток

            Ага, прям так пошли под каток что до сих пор их продают с хранения и конца-края им не видно.
            И, надо сказать, что всё это дело мало кому нужно потому что военная техника, по большей своей части, не подходит для коммерческого использования.
            Серый брат
        2. neri73-r Сегодня, 10:58
          [quote=PatriotRU][/quote]


          А что это Вы так флаги меняете? VPN ? Реальную страну показать не хотите, можно я попробую угадать -..........ээээээ Украина или Польша?
          neri73-r
          1. PatriotRU Сегодня, 11:01
            За мои антиправительственные высказывания можно и срок схлопотать. Береженого бог бережет.
            PatriotRU
      2. lis-ik Сегодня, 11:01
        Цитата: dik-nsk
        Надеюсь хоть не в качестве подарка

        да 100% подарки, разве что преференциями вернется после окончания войны.. но тут палка о двух концах, что дешевле - сбросить в качестве подарка старье союзнику, который и этому безмерно рад, и повысить боеспособность, или утилизировать это старье, вопрос))) думаю, Шойгу все считает

        Зачем утилизировать новую, с хранения технику. Я бы от УАЗика не отказался бы, да думаю многие по остаточной цене купили бы.
        lis-ik
    3. Владимир Постников Сегодня, 08:53
      Цитата: рич
      Надеюсь хоть не в качестве подарка

      Всё, что отправляется в Сирию, можете рассматривать как подарки. Страна разрушена. Никто не возьмется предсказать будущее устройство этой страны и ее границы. Даже "если", то всё равно никто не будет нести ответственности за сегодняшние договоренности с Башаром Асадом. no
      Нельзя быть таким жадным.
      sad
      Владимир Постников
      1. Oznob Сегодня, 09:55
        Не подарки, а инвестиции. Страну, обладающую углеводородами, заново отстраивать надо будет. Догадайтесь компании какой страны там будут отстраивать всё и нефть качать. Не надо так мелочиться на зилах\уазах, которые хранятся в войсках и требуют бюджет на обслуживание, кстати. Всё это окупится. Главное чтоб не профукали всё, а то мы таланты в этом... да.
        Oznob
        1. PatriotRU Сегодня, 10:46
          Советский союз инвестировал миллиарды в Африку, а где девидиенты? Нефть к сожалению прошлое в скором будущем ее роль будет только уменьшаться.
          PatriotRU
    4. Koshak Сегодня, 10:58
      Цитата: рич
      Надеюсь хоть не в качестве подарка

      А что, пусть лучше сгниет, но даром не отдам? Как собака на сене - сам не съем и другим не дам.
      Koshak
  2. Печенег Сегодня, 08:36
    И овцы целы и волки сыты. Сирия получает от России действенную поддержку, Россия избавляется от старья. Все правильно.
    Печенег
    1. рич Сегодня, 08:45
      УАЗ это не танк. Не проще ли было это "старье" селянам подешевле продать. И деньги бы в казне появились и трат бы избежали на ремонт и переправку в Сирию
      рич
      1. PatriotRU Сегодня, 08:53
        Товраищ рич, бесполезно им объяснять что не надо раздавать наше добро. В основном тут как я понял сидят ура патриоты, которые обоими руками за партию Единная Россия, для которых 13тыс рублей считается очень нормальной пенсией, а прощать миллиардные долги и раздавать миллиарды это нормально. Бесполезно
        PatriotRU
        1. Cat Man Null Сегодня, 09:12
          Цитата: PatriotRU
          Товраищ рич, ... тут сидят ура патриоты...

          - точно...
          - а еще здесь сидит товраищ, зачем-то обозвавшийся патриотом.ру, и тупо троллит.
          - то, что у товраища при этом нерусский флажок, это так... рельеф местности.
          - товраищ Лето пользуется отсутствием на сайте инструмента под названием "минус". Поскольку при его наличии товраища на сайте уже не было бы.

          Верной дорогой идете... товраищ yes
          Cat Man Null
          1. PatriotRU Сегодня, 09:19
            если вы не поняли я сижу под разными ip адресами. могу сейчас в США изменить. вы мне объясните, как я троллю? Ведь действительно многие собравшиеся тут это ура патриоты, которые думают что мы одни такие хорошие, а запад сидит и видет как нам поднасрать
            PatriotRU
            1. Cat Man Null Сегодня, 09:24
              Цитата: PatriotRU
              если вы не поняли я сижу под разными ip адресами. могу сейчас в США изменить...

              - с какой целью шифруетесь? Я вот, примером, не шифруюсь, хотя тоже умею wink

              Цитата: PatriotRU
              вы мне объясните, как я троллю?

              - троллите Вы... толсто. Меня очень удивляет, что здесь таки находится конь Тингент, который на это ведется.
              - впрочем, как я говорил уже, ВО - это такой Ноев ковчег, где каждой твари - по харе паре yes

              Цитата: PatriotRU
              Ведь действительно многие собравшиеся тут это ура патриоты, которые думают что мы одни такие хорошие, а запад сидит и видет как нам поднасрать

              - слово "ура" в Вашем определении, ИМХО, лишнее
              - "западу" дейтвительно невыгодно, чтобы РФ была "богатой и здоровой"
              - "западу" предпочтительно, чтобы РФ была бедной и больной. Как при Боре Ельцине примерно laughing
              Cat Man Null
              1. PatriotRU Сегодня, 10:39
                Обычному западному обывателю плевать на нас, многие из них верят про Балалайку и ручных медведей вместо псов.Троллинг это когда вы кидаете ложную инфу, а то что я кидаю проверено
                PatriotRU
              2. PatriotRU Сегодня, 10:40
                У нас правительство за репосты сажает людей, подстраховка. Неизвестно что система сделает с тобой
                PatriotRU
                1. Cat Man Null Сегодня, 10:53
                  Цитата: PatriotRU
                  У нас правительство за репосты сажает людей, подстраховка

                  - пуганая ворона, сталбыть... так и запишем wink

                  Цитата: PatriotRU
                  ... правительство за репосты сажает людей...

                  - Ваша безграмотность умиляет порой
                  - Правительство никого "сажать" не может
                  - для этого есть суд и прочие там... ФСИН-ы

                  Вот так-то... товраищ laughing
                  Cat Man Null
                  1. PatriotRU Сегодня, 11:08
                    Признайте у нас суды политизированы , а их решения антиконституционны порой! Суды у нас полностью подчинены властям!!!
                    PatriotRU
              3. PatriotRU Сегодня, 10:52
                мы сами себя обедняем и убиваем здоровье. Например чуть какой праздник сразу говорим " накатим по 100 грамм" и т.д Собираемся Ларки с алкоголем и сигаретами около Школ и Больниц разрешить! Заметьте это делает Правительство!!!
                А насчет бедности посмотрите
                Шахтёры города Гуково, которым 2 года не выплачивают зарплату, записали видеообращение к Путину https://www.youtube.com/watch?v=sAXyqWvuNEE
                PatriotRU
          2. Монос Сегодня, 09:26
            Цитата: Cat Man Null
            Верной дорогой идете... товраищ

            smile Это один и тот же "товарисч"... по-моему. Зарегистрирован 12.02 и 08.02.
            Сам с собой разговаривает. Вы, кажется, это тоже заметили. laughing
            Монос
            1. PatriotRU Сегодня, 10:40
              Монос, рано вы шизофрению диагностируете. Это у вас кажется параноидальный бред. Я зарегался не раньше месяца назад
              PatriotRU
        2. Олег Монархист Сегодня, 10:18
          Ну а Вы какой патриот будете? В Англиях на врача за 13 тыс. рублей в месяц обучались? laughing
          Или просто наворовали? Вы или родители?
          Олег Монархист
          1. PatriotRU Сегодня, 10:37
            По конкурсу, грант получил на обучение, проживания и питания. Что наше правительство не практикует, выдавая мизерную стипендию.
            PatriotRU
    2. Сухов Сегодня, 09:37
      Цитата: Печенег
      И овцы целы и волки сыты...

      ... и пастуху вечная память. smile
      Сухов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:46
    Если техника идет в Сирию массово, то это подтверждает сообщения что у сирийской армии в этом плане все очень и очень печально. Только поставки из России и могут как то изменить положение сложившаяся в армии Сирии.
    Изгоняющий либероидов
    1. Вадим237 Сегодня, 08:52
      Да, противотанковые ракеты там всю технику в хлам разносят.
      Вадим237
    2. Koshak Сегодня, 11:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если техника идет в Сирию массово, то это подтверждает сообщения что у сирийской армии в этом плане все очень и очень печально.

      Еще бы, не печально. Пять лет непрерывной войны при полностью разрушенной инфраструктуре.
      Koshak
  4. Jovanni Сегодня, 08:49
    Никого не хочу обидеть, но эти хлопцы на фотках на армию как-то не очень похожи... Будем надеяться, что те наши мужики которые автомобили поставляют, хорошо разбираются кто из этих бармалеи, а кто айболиты...
    Jovanni
    1. donavi49 Сегодня, 09:34
      ну, кто есть. На армию там похожи Хезы только, да тигрята.

      Из того что есть, пытаются научить, выходит так себе. Вон в Дараа король Абдала разрешил прощупать - бабахи устроили разведку боем, армейцы за пару часов убежали с района Мансиян до 132 базы. Даже бабахи такого не ждали, что 1/4 города им упадет.

      Сейчас же стягивают силы, выбивают с этого района постепенно обратно. Отбили где-то половину района пока. Но там судя по отчетам изначально 3,5 тойоты и 5,5 бармалеев шло с целью - под переговоры.

      Новых бойцов и советники обучают - посмотрим что выйдет с 5 АК.
      donavi49
  5. faiver Сегодня, 08:59
    и на что же пересаживается наша армия с уазиков интересно? на патриоты?
    faiver
    1. TRex Сегодня, 09:14
      Современные, технологичные, прогрессивные и т.д. и т.п. "Патриоты". Правда стоят они в два раза дороже, к тому же часть комплектующих - импортные... И вообще, на хрена военной машине дорогущие, огромные блок-фары? Прожорливый,слабый, бензиновый двигатель?
      Никакой полноценной замены 469 не сделали. Все это блеф для поддержки штанов отечественного автопрома.
      И никто не гарантирует, что завтра эти бармалеи на этих УАЗиках с этими пулеметами уедут в Ракку.
      TRex
    2. tchoni Сегодня, 09:15
      Боже спаси от этих "патриотов". Ехать не едет, мильен стоит и ломается так, что у генералов ручка в руках остается.
      tchoni
  6. Batar Сегодня, 09:19
    Я всю "срочку" под ЗИЛами и УАЗами пролазал. Вдоль и поперёк из изучил. И разбирал и собирал до винтика и по винтику. Не очень понимаю в чём они устарели. "Жрут" много? (как двигун отрегулируешь) Или современных наворотов нет? Так это больше плюс. Ведь в армии чем проще, тем более ремонтопригодное. Мы вчетвером с помощью МТОшки за 3 часа снимали, перебирали и ставили движки на 131-х (и это в "поле") За 1.5 часа на УАЗе меняли всю электрику. Смогут ли это сделать с современной техникой. Или поломка и вызывай "эвакуатор" и вези на ремзавод.
    Ну а к тому, что передают в Сирию. Нормально, хотя скорее всего бесплатно. Там действительно они нужнее. Да и рембызы там хорошей нет.
    Batar
    1. активатор Сегодня, 09:57
      Цитата: Batar
      Мы вчетвером с помощью МТОшки за 3 часа снимали, перебирали и ставили движки на 131-х (и это в "поле")

      А я на урале 43202 к двигателю вообще не лазил ну там масло фильтра и прет не в пример карбюраторному утюгу. Для меня вообще карбюраторная техника в армии это вредительство ,ну уаз, 66ой простительно,а тем кто в бтр 70 два движка всунул вообще руки поотрывал бы.
      активатор
      1. Ardein Сегодня, 11:32
        Два движка в БТР не от хорошей жизни втыкали. Были случаи, когда при повреждении одного из двигателей БТР своим ходом уходил, спасая жизнь экипажа.
        Ardein
    2. sibiryk Сегодня, 10:13
      Batar Сегодня, 09:19 Сейчас в войсках сами ничего не ремонтируют ибо ремонтников в войсках не осталось, сейчас приезжают сервисмены с предприятий... короче если что-то накрылось, жди пока заводчики приедут...
      sibiryk
    3. Koshak Сегодня, 11:23
      Цитата: Batar
      Мы вчетвером с помощью МТОшки за 3 часа снимали, перебирали и ставили движки на 131-х (и это в "поле") За 1.5 часа на УАЗе меняли всю электрику.

      А ЗиС-5 и "полуторку" можно было в любой деревенской кузнице капитально отремонтировать. Так что, теперь, на новую технику не нужно переходить?
      Koshak
  7. kunstkammer Сегодня, 09:32
    по мере снятия с вооружения и расконсервации ЗИЛ-131, признанных еще в 2012 году не соответствующим требованиям российской армии

    ну да, ну да... полагаю «не соответствующий требованиям» и снимаемый с вооружения «устаревший» Тополь-М можно подарить... ополченцам Новороссии. Немного, всего-то парочку, а?
    То-то «радости» у бесноватых укронацистов будет!
    kunstkammer
    1. Svarog51 Сегодня, 10:08
      Не-е! Тополь-М нельзя, он же М-модернизированный, ещё самим пригодится и послужит. wink
      В Сирию УАЗики и ЗИЛы без "М" идут, там даже ДШК, а не ДШКМ. Не всёж бармалеям на Тойотах разезжать, пусть и айболиты на УАЗиках за ними приглядывают. Я б ещё чего-нибудь под тенты ЗИЛам пристроил, да чтобы тент быстросъёмный был. soldier
      Svarog51
  8. 23424636 Сегодня, 10:22
    Зил 131 отличная машина правда расход 50 литров зато надежная ,Камаз это уже класс потяжелее но то, что его используют как развозной вместо Зил или Газ это просто вредительство. Наверно на это была направлена стратегия штатов всячески поощравшая химика лужкова уничтожить завод им.Лихачева флагмана автостроения. да и Казанские лоббисты не сидели сложа руки первыми начав акционирование камаза под дудку амеров.
    23424636
  9. vvp2412 Сегодня, 11:09
    Помощь Сирии, это, конечно, хорошо.
    Но Уазы и Зилы отлично бы покупали в России, если бы их продавали открыто, а не через 10 рук. И цена была адекватной до 300 000 руб!
    vvp2412
  10. Ardein Сегодня, 11:18
    Почитав комменты, добавлю несколько моментов:
    1. Это всё НЕ бронированная техника и у нас место ей исключительно в тылу, и то, большой вопрос.
    Сейчас основная проблема в абсолютном большинстве конфликтов - диверсионная работа. Так что правильно, что снимают этот металлолом. И его экономические показатели (расход топлива и прочее) уж точно не для современного аграрного или иного бизнеса.
    2. В Сирии из них получается достаточно эффективные боевые машины (именно для сирийского ТВД). Причём, 12.7мм ДШК на внедорожнике для большинства гораздо более осмысленный инструмент чем ЗСУ-23-2. Для борьбы с небольшими мобильными группами бармалеев в пустыни.
    3. В плане замены - у нас очень активно в войска поставляются Тигры разных версий (классов защиты) - и это осмысленно и правильно. Теперь ещё и Тайфуны-К. В той же Сирии наши рос.гварды на тайфунах и перемещаются. И ЭТО -таки тоже осмысленно и правильно.

    P.S. Надеюсь, не надо объяснять смысл и целесообразность замены в ВС РФ уазиков на тигры, а зил на тайфун?...

    P.P.S. Радует хотя бы отсутствие вопросов, почему на уазиках поставили ДШК. И не нужно объяснять, что такое КОРД.
    Ardein
    1. ватник Сегодня, 11:23
      Цитата: Ardein
      В Сирии из них получается достаточно эффективные боевые машины (именно для сирийского ТВД).

      В частности Зил-131 морской пехоты Сирии с 25-мм спаренной морской башенной установкой 2М3
      ватник

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