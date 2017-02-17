Новые жертвы среди мирного населения в Йемене

Удар был нанесен вечером в среду, 16 февраля, в деревне Ашира к северу от Саны по дому вождя племени, союзного движению хоуситов. Там собрались люди на поминальную церемонию по умершей женщине,

В результате удара, нанесенного авиацией арабской коалиции по пригороду Саны, столицы Йемена, погибли 9 женщин и один ребенок, десятки жителей получили ранения, передает Лента.ру сообщение «Рейтер».говорится в сообщении.По словам одного из очевидцев, заслышав звук самолетов, люди начали выбегать из дома. Бомбы попали точно в здание, крыша обрушилась.Командование коалиции заявило, что приступило к проверке сообщений о гибели мирных жителей.Издание напоминает, что в октябре 2016-го авиация коалиции нанесла удары по похоронной процессии в Сане. Тогда погибли более 200 человек и свыше 500 получили ранения. В неофициальном порядке Эр-Рияд признал, что в авианалете принял участие один из самолетов арабской коалиции.