11:45 17 февраля

Новые жертвы среди мирного населения в Йемене

В результате удара, нанесенного авиацией арабской коалиции по пригороду Саны, столицы Йемена, погибли 9 женщин и один ребенок, десятки жителей получили ранения, передает Лента.ру сообщение «Рейтер».

Новые жертвы среди мирного населения в Йемене
Архивное фото

Удар был нанесен вечером в среду, 16 февраля, в деревне Ашира к северу от Саны по дому вождя племени, союзного движению хоуситов. Там собрались люди на поминальную церемонию по умершей женщине,
говорится в сообщении.


По словам одного из очевидцев, заслышав звук самолетов, люди начали выбегать из дома. Бомбы попали точно в здание, крыша обрушилась.

Командование коалиции заявило, что приступило к проверке сообщений о гибели мирных жителей.

Издание напоминает, что в октябре 2016-го авиация коалиции нанесла удары по похоронной процессии в Сане. Тогда погибли более 200 человек и свыше 500 получили ранения. В неофициальном порядке Эр-Рияд признал, что в авианалете принял участие один из самолетов арабской коалиции.

Использованы фотографии: Khaled Abdullah / Reuters
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Комментарии 12
  1. dik-nsk Сегодня, 08:49
    верные последователи матрасов
    dik-nsk
    1. Karasik Сегодня, 09:20
      Убийства во время похорон - это верх цинизма!
      Karasik
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
        Цитата: dik-nsk
        верные последователи матрасов

        Цитата: Karasik
        Убийства во время похорон - это верх цинизма!

        Каков поп , таков и приход . Коли уж матрасы бахают куда попало , то чему они могут научить ? am
        bouncyhunter
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:50
          где,вой и стенания "международной общественности" ?
          андрей юрьевич
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
            Цитата: андрей юрьевич
            где,вой и стенания "международной общественности" ?

            Не дождётесь , Андрей Юрьевич ! hi Вот если бы ВКС РФ или ВВС Сирии бахнули - были бы Вам и вой , и стенания , и половецкие пляски на лугу у Белого Дома . wassat
            bouncyhunter
      2. Ныробский Сегодня, 10:18
        Цитата: Karasik
        Убийства во время похорон - это верх цинизма!

        А что вы хотели? Это у них в порядке вещей бомбить, то похороны, то свадьбы. Школы и больницы вообще на первом месте в целях для уничтожения. Кто с США поведётся, тот от них и наберётся.
        Цинизм - это их официальная политика.
        Ныробский
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:50
    "Арабская коалиция"-за этим словосочетанием прячутся обычные подонки и убийцы мирного населения.
    Изгоняющий либероидов
    1. рич Сегодня, 09:07
      ИГИЛ на самолетах, по другому и не назвать
      рич
      1. лысова Сегодня, 11:11
        А ведь кто то корректирует скопление людей и эти отморозки среди мирного населения. И прекрасно знают, что это мирное сборище и те кто получают информацию, тоже в курсе - не люди.
        лысова
  3. Jovanni Сегодня, 08:54
    Медальки дадут небось авиаторам... Ну, как украинским. А чё, учителя то одни...
    Jovanni
  4. victorsh Сегодня, 09:01
    А где возмущение"мировой общественности"?Где санкции?
    victorsh
    1. Злой543 Сегодня, 10:11
      Против них санкции низзя, нефть подскочил, её так долго некоторые опускали.
      Злой543

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