Трамп: ложные репортажи СМИ затрудняют налаживание отношений с Россией
Президент США вновь раскритиковал западные СМИ за «фейковые новости», которые «усложняют возможность заключить сделку с Россией», передает РИА Новости.
По словам Дональда Трампа, «фейковые новости идут по телевизору сюжет за сюжетом». Он назвал «ерундой», «фейком», «мошенничеством» и «уловкой» новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией.
Трамп подчеркнул, что хотел бы «поладить с Россией», хотя, «в политическом плане это не очень хорошо».
Президент отметил, что, конечно, было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве.
«Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира», – сказал он.
Трамп указал на то, что США и Россия – ядерные державы, и «ядерный холокост ни с чем не сравнится».
Президент также прокомментировал сообщение СМИ о российском военном корабле, который якобы был замечен у побережья США. В сообщении говорилось: «Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния».
По словам Дональда Трампа, «фейковые новости идут по телевизору сюжет за сюжетом». Он назвал «ерундой», «фейком», «мошенничеством» и «уловкой» новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией.
Возможно, Путин считает, что не сможет прийти к договоренностям со мной, потому что, с политической точки зрения, достижение такого рода договоренностей для меня не будет популярным,сказал он.
Трамп подчеркнул, что хотел бы «поладить с Россией», хотя, «в политическом плане это не очень хорошо».
Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон, который будет встречаться с ними.
Президент отметил, что, конечно, было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве.
«Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира», – сказал он.
Трамп указал на то, что США и Россия – ядерные державы, и «ядерный холокост ни с чем не сравнится».
Если у нас будут хорошие отношения, поверьте мне, это будет хорошо, а не плохо,добавил он.
Президент также прокомментировал сообщение СМИ о российском военном корабле, который якобы был замечен у побережья США. В сообщении говорилось: «Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния».
Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!" Но это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией,заявил Дональд Трамп.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru