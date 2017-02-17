11:41 17 февраля

Трамп: ложные репортажи СМИ затрудняют налаживание отношений с Россией

Президент США вновь раскритиковал западные СМИ за «фейковые новости», которые «усложняют возможность заключить сделку с Россией», передает РИА Новости.

Трамп: ложные репортажи СМИ затрудняют налаживание отношений с Россией


По словам Дональда Трампа, «фейковые новости идут по телевизору сюжет за сюжетом». Он назвал «ерундой», «фейком», «мошенничеством» и «уловкой» новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией.


Возможно, Путин считает, что не сможет прийти к договоренностям со мной, потому что, с политической точки зрения, достижение такого рода договоренностей для меня не будет популярным,
сказал он.

Трамп подчеркнул, что хотел бы «поладить с Россией», хотя, «в политическом плане это не очень хорошо».

Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон, который будет встречаться с ними.


Президент отметил, что, конечно, было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве.
«Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира», – сказал он.

Трамп указал на то, что США и Россия – ядерные державы, и «ядерный холокост ни с чем не сравнится».

Если у нас будут хорошие отношения, поверьте мне, это будет хорошо, а не плохо,
добавил он.

Президент также прокомментировал сообщение СМИ о российском военном корабле, который якобы был замечен у побережья США. В сообщении говорилось: «Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния».

Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!" Но это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией,
заявил Дональд Трамп.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 46
  1. Самаритянин Сегодня, 09:21
    Да все уже привыкли к вашей лжи, внимания не обращаем!!!
    Самаритянин
    1. himRa Сегодня, 09:24
      Цитата: Самаритянин
      Да все уже привыкли к вашей лжи, внимания не обращаем!!!

      Лозунги они такие ... бесплатные! laughing
      himRa
      1. Самаритянин Сегодня, 09:27
        Он бизнес мен, а это равносильно балабол! ради выгоды будет заливать до последнего...
        Вон отсосед - порошенко такие дифирамбы поёт, я пару раз послушал и сам поверил в исключительность нации укров...
        Самаритянин
        1. Татьяна Сегодня, 09:39
          Трамп правильно говорит. Это есть сознательно предупредительная атака в СМИ на новые веяния Трампа в политике США со стороны представителей прежней администрации глобалистов - Обамы, Клинтонов и их ставленников - с тем и проводится, чтобы «прогнуть» Трампа и его ставленников под себя любимых.
          Татьяна
          1. Самаритянин Сегодня, 09:43
            Цитата: Татьяна
            Трамп правильно говорит. Это есть сознательно предупредительная атака в СМИ на новые веяния Трампа в политике США со стороны представителей прежней администрации глобалистов - Обамы, Клинтонов и их ставленников - с тем и проводится, чтобы «прогнуть» Трампа и его ставленников под себя любимых.

            А зато, как удобно, всегда можно на кого-то свалить... опять же пример украинцы: призыв на новый майдаун - российские хакеры, убили - ФСБ, журналист говорит правду - адепт Путина... чего сказать удобненько устроились!
            Самаритянин
            1. Татьяна Сегодня, 10:01
              Самаритянин
              А зато, как удобно...
              «Удобно – не удобно», но пока в стране – США - организована Обамой и Х.Клинтон «буча» в народе против президента Трампа с его предвыборной политикой, Трамп волей-неволей вынужден с «народным» мнением считаться и под него подлаживаться, хотя это «народное» мнение и формируют агентурные СМИ Обамы и Х.Клинтон.
              Именно поэтому Трамп по несколько раз в неделю меняет суть своих высказываний о своей политике. Чем это кончится у Трампа - сказать пока трудно. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но пока Трамп всё-таки хоть как-то сопротивляется старому - глобалистскому - лобби США и коллективного Запада. Тут ещё огромную роль играет военщина Пентагона, у которой свои персональные частнособственнические барыши в виде "откатов" на войне в разных точках мира.
              Татьяна
              1. Scoun Сегодня, 10:41
                Цитата: Татьяна
                «Удобно – не удобно», но пока в стране – США - организована Обамой и Х.Клинтон «буча» в народе против президента Трампа с его предвыборной политикой, Трамп волей-неволей вынужден с «народным» мнением считаться и под него подлаживаться

                Татьяна, просто у нас многие строчат и вообще не думают, думают что ВВП что Трамп абсолютно всемогущие люди.
                ВВП только с олигархами немного порядок сделать сколько всего вытерпеть пришлось, народ не помнит как запад давил на нас, народ не помнит как в СМИ у нас порядок наводился и куда все Кисилёвы и Швондеры или как их там делись...
                Народ быстро к хорошему привыкает )))
                Тут многие думают сможет ли Трамп вообще срок президентский отсидеть и гадают грохнут или импичмент?
                А нашим диванным сразу, давай Трамп делай хорошо России.. ))
                Забывают что это в первую очередь их президент, их страны, и что наши просто ожидают от Трампа договороспособности а не позиции обиженного мальчика Обамки.... который кроме слов обисключительности США ничего толкового и мявкнуть не мог.. хуже Псаки...
                Scoun
              2. Самаритянин Сегодня, 11:10
                Цитата: Татьяна
                Самаритянин
                А зато, как удобно...
                «Удобно – не удобно», но пока в стране – США - организована Обамой и Х.Клинтон «буча» в народе против президента Трампа с его предвыборной политикой, Трамп волей-неволей вынужден с «народным» мнением считаться и под него подлаживаться, хотя это «народное» мнение и формируют агентурные СМИ Обамы и Х.Клинтон.
                Именно поэтому Трамп по несколько раз в неделю меняет суть своих высказываний о своей политике. Чем это кончится у Трампа - сказать пока трудно. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но пока Трамп всё-таки хоть как-то сопротивляется старому - глобалистскому - лобби США и коллективного Запада. Тут ещё огромную роль играет военщина Пентагона, у которой свои персональные частнособственнические барыши в виде "откатов" на войне в разных точках мира.


                Татьяна, вы правда верите в Трампа?
                Вот вам таблетка для памяти, как приходил Обама с Клинтон с перезагрузкой и дружбой навек:
                Хиллари у Познера:
                Самаритянин
                1. Scoun Сегодня, 11:28
                  Цитата: Самаритянин
                  Татьяна, вы правда верите в Трампа?
                  Вот вам таблетка для памяти, как приходил Обама с Клинтон с перезагрузкой и дружбой навек:

                  Хилари кто нить травил как Трампа?
                  Вспышка цветных "революций" на БВ когда началась?
                  Выдворение всяких НКО в России когда началось?
                  США на тот момент были уверены что всколыхнут легко Россию, после этого разговора о "дгужбе" была Болотная, или вы сами забыли хронологию? )))
                  Scoun
              3. васильев ю Сегодня, 11:37
                Цитата: Татьяна
                Самаритянин
                А зато, как удобно...
                «Удобно – не удобно», но пока в стране – США - организована Обамой и Х.Клинтон «буча» в народе против президента Трампа с его предвыборной политикой, Трамп волей-неволей вынужден с «народным» мнением считаться и под него подлаживаться, хотя это «народное» мнение и формируют агентурные СМИ Обамы и Х.Клинтон.
                Именно поэтому Трамп по несколько раз в неделю меняет суть своих высказываний о своей политике. Чем это кончится у Трампа - сказать пока трудно. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но пока Трамп всё-таки хоть как-то сопротивляется старому - глобалистскому - лобби США и коллективного Запада. Тут ещё огромную роль играет военщина Пентагона, у которой свои персональные частнособственнические барыши в виде "откатов" на войне в разных точках мира.

                Для того, чтобы кричать ''уря-патриотические'' лозунги мозгов не нужно и не нужно думать, иметь своё мнение.
                васильев ю
            2. 0255 Сегодня, 10:56
              Цитата: Самаритянин
              А зато, как удобно, всегда можно на кого-то свалить... опять же пример украинцы: призыв на новый майдаун - российские хакеры, убили - ФСБ, журналист говорит правду - адепт Путина... чего сказать удобненько устроились!

              А в России не то же самое? Во всём плохом виноваты США и ЕС, кто чем-то недоволен - тот агент госдепа продавшийся за печеньки.
              0255
              1. Cat Man Null Сегодня, 10:58
                Цитата: 0255
                А в России не то же самое? Во всём плохом виноваты США и ЕС, кто чем-то недоволен - тот агент госдепа продавшийся за печеньки

                - точно yes
                - а еще у нас в РФ по улицам шляются медведи в ватниках, валенках и ушанках, пьют водку и лабают на балалайках wassat
                Cat Man Null
                1. 0255 Сегодня, 10:59
                  Цитата: Cat Man Null
                  - а еще у нас в РФ по улицам шляются медведи в ватниках, валенках и ушанках, пьют водку и лабают на балалайках wassat

                  Я этого не говорил.
                  0255
                  1. Cat Man Null Сегодня, 11:01
                    Цитата: 0255
                    Я этого не говорил

                    - я заметил
                    - но то, что сказали Вы, вполне в конь Тексте моего, гм, дополнения.
                    - и наоборот тоже правильно будет.

                    ИМХО, естессно yes
                    Cat Man Null
              2. Самаритянин Сегодня, 11:13
                Цитата: 0255
                Цитата: Самаритянин
                А зато, как удобно, всегда можно на кого-то свалить... опять же пример украинцы: призыв на новый майдаун - российские хакеры, убили - ФСБ, журналист говорит правду - адепт Путина... чего сказать удобненько устроились!

                А в России не то же самое? Во всём плохом виноваты США и ЕС, кто чем-то недоволен - тот агент госдепа продавшийся за печеньки.

                Ой, да ладно... если у меня яма на дороге или воду отключили я знаю кто виноват! А в глобальном плане сша наш враг! И старается удержать гегемонию в мире!
                Самаритянин
          2. Vadivak Сегодня, 10:57
            Цитата: Татьяна
            Трамп правильно говорит

            Зря мы что ли его выбирали?
            Vadivak
      2. васильев ю Сегодня, 11:33
        Цитата: himRa
        Цитата: Самаритянин
        Да все уже привыкли к вашей лжи, внимания не обращаем!!!

        Лозунги они такие ... бесплатные! laughing

        Это вы только про американцев, или о нас тоже?
        васильев ю
    2. Смог Сегодня, 09:31
      Цитата: Самаритянин
      Да все уже привыкли к вашей лжи, внимания не обращаем!!!


      Это да. Так что -
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
        Костик , приветос ! hi drinks Самое смешное , что все всё понимают . Но придушить проплаченые СМИ низзя - свобода слова и демократия ...
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 09:43
          Паша, здарова drinks ! А ишшо у этих проплаченных сми и утех кто это все проплачивает очень, очень много бабла..
          А бабло , Паша, это и "свобода" слова и "демократия" , ну и прочие "прелести" в одном флаконе.
          Смог
          1. Монос Сегодня, 09:51
            Приветствую вас, отцы. hi
            Зато у России появился новый могучий союзник - пранкеры Вован и Лексус. Наконец то они до Маккейна добрались. Развели таки сбитого лётчика, паршивцы. wassat
            Монос
            1. Смог Сегодня, 09:56
              Цитата: Монос
              Приветствую вас, отцы.

              И Вам, боярин, не хворать drinks hi laughing ! :
              Развели таки сбитого лётчика, паршивцы

              Плачет........ болезный???????? crying
              Смог
            2. bouncyhunter Сегодня, 10:01
              Привет , Витя ! hi drinks Я вчера у ящика ржал так , что чуть не грохнулся с кресла ! Жду следующего выступления Вована и Лексуса ! good
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 10:18
                Цитата: bouncyhunter
                Привет , Витя ! hi drinks Я вчера у ящика ржал так , что чуть не грохнулся с кресла ! Жду следующего выступления Вована и Лексуса ! good




                но с ЛимпопОЙ было веселее good
                Смог
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:51
            Деньги правят миром ...
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 10:06
              Цитата: bouncyhunter
              Деньги правят миром ...

              А и добавить то нечего
              Смог
    3. Комментарий был удален.
    4. сибиралт Сегодня, 09:47
      В этой империи лжи верят всему. Они готовы провести панихиду по свергнутому в Лимпопо Бармалею и идти сражаться с путинской марионеткой Айболитом. Наши пранкеры разыграли еще четверых конгрессменов, в том числе, Маккейна. Пообещали скоро выложить переговоры в интернете. Скоро вся Америка будет ржать над своим конгрессом.
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
        Вчера в новостях смотрел - думал сдохну от смеха ! Развели ощипаного как детсадовца младшей ползунковой группы ! good lol
        bouncyhunter
    5. Венд Сегодня, 10:11
      А Трамп все помнит. Теперь американским СМИ не поздоровится, памятуя их отношение к Трампу во время выборов.
      Венд
  2. silberwolf88 Сегодня, 09:22
    Война есть война ... даже если она информационная ... а оправдывающийся (да путь и на откровенную ложь) всегда выглядит менее презентабельно "разоблачителей" ... а лобби против с огромным капиталом просто так не сдаётся ...
    silberwolf88
    1. Starik72 Сегодня, 10:38
      silberwolf88. ..........а лобби согромным капиталом просто так не сдаётся.... . Вот,вот и в России тоже лобби,и то же не сдаётся. Развязана информационная война,против равноправного налаживания отношений,между Россией и Беларусью.
      Starik72
  3. Jovanni Сегодня, 09:24
    Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!" Но это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией, заявил Дональд Трамп.

    Вот по этой же причине всякие "дональды куки" и "портеры" ещё плавают...
    Jovanni
  4. новичок Сегодня, 09:27
    хотел бы я посмотреть, как бы он осмелился стрелять в наш корабль, в международнфх водах.
    новичок
  5. Karasik Сегодня, 09:29
    Вот так вот - СМИ своими фейками мешают наладить отношения. Вроде бы не наивный человек этот Трамп, понимать должен что за каждым фейком торчат ушки определённого лоббиста из его окружения.
    Karasik
  6. Кент0001 Сегодня, 09:33
    Он прикидывается идиототом.......или нет. Уже достали его однозначные предложения.
    Кент0001
  7. Бедняк Сегодня, 09:33
    Не бъзди Дональд! Россия свои интересы не сдаёт.
    Бедняк
  8. BerBer Сегодня, 09:35
    Я не питаю иллюзий, об отношении Трампа к России, но хочу признать его несомненную адекватность.
    BerBer
  9. Suharik.inline Сегодня, 09:37
    Если все что написано в этой статье не вранье или как сейчас модно говарить фейк, то он здравомыслящий человек .
    А что будет дальше годать не хочется, но он пока что не делает на мой взгляд каких то резких движений . Оценивая положение дел ,что то же правильно, а то шашкой намахать можно так, что разгрибаться весь срок будешь.
    Он все же на мой взгляд прагматик,ну а что руководит его прогматичностью мы я думаю увидим в будующем.
    Suharik.inline
  10. WildFox Сегодня, 09:52
    Цитата: новичок
    хотел бы я посмотреть, как бы он осмелился стрелять в наш корабль, в международнфх водах.

    И что Россия сделает? запретит фрукты ввозить? Су-24 помните? Где жесткий ответ? Высылка дипломатов , да и вообще похищение русских в третьих странах, не говоря уже о Буте, которого в США взяли и ничем не рисковали.
    Кто не урапатриот тот понимает что США крепко нас держат за экономический блок и центробанк. Не думаю что Трамп отпустит, слишком выгодная позиция при переговорах. Единственный шанс уцелеть это самим выпутаться.
    hi
    WildFox
    1. новичок Сегодня, 10:11
      слушайте, да хватит уже ярлыки вешать. достали уже вам подобные миноры, которым если не нравятся чьи либо высказывания, то сразу “уря...“. а по вашему мы не дожали до белого коления османов помидорами, как бы ни смешео это выглядеоо для таких миноров как вы. для меня же это тонкая инра, в которой нагнули противника. и не надо лепить винегрет, всё в кучу, вфсказал что накипело, но к месту ли? а теперь к моему комменту. имелось в виду, что даже в самые взрывоопасные моменты, а у нас их было не мало, я не слышал, чтоб ввп, или кежегетыч так прямолинейно высказывались:“ выстрелю, обстреляю, потоплю...“. а человек, который на таком посту как презик янки, если допускает такие речи, значит в определённый момент, он это сделает, или допцскает возможным в угоду пиплу. во всяком случае я так воспринял его речь.
      новичок
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:58
    Открой канал трамп ньюс и говори на нем 24часа в сутки,а то ваша пресса наврет, а весь мир эту ложь повторяет.
    Изгоняющий либероидов
  12. krops777 Сегодня, 10:08
    Президент США вновь раскритиковал западные СМИ за «фейковые новости», которые «усложняют возможность заключить сделку с Россией»


    Да в чем проблема то смотри наши СМИ и будет тебе счастье. yes
    krops777
  13. twincam Сегодня, 10:17
    Трамп просто кросава!!!!
    twincam
  14. Starik72 Сегодня, 10:44
    Я хотел бы здесь добавить, прежде чем судить других,посмотрите на себя в зеркало,и спросите себя,а правильно ли я поступаю.
    Starik72
  15. 0255 Сегодня, 10:51
    Ага, говорит о дружбе, но военную технику перебрасывает в Польшу и Прибалтику, продолжает авианалёты на Сирию, вообще собирается увеличить военные расходы США и стран НАТО... Ещё кто-то думает что "Трамп наш"?
    Народ, вспомните Обаму, тот вообще обещал никого не бомбить, даже нобелевку за свои лозунги получил, а потом развязал "арабскую весну" и разбомбил Ливию.
    0255
  16. лысова Сегодня, 11:28
    Да, как кой что на ветру. И биржу с их падением и взлётом акций напоминает, а там нет постоянства. Бизнесмен.
    лысова

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