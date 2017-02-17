Трамп: ложные репортажи СМИ затрудняют налаживание отношений с Россией

Возможно, Путин считает, что не сможет прийти к договоренностям со мной, потому что, с политической точки зрения, достижение такого рода договоренностей для меня не будет популярным,

Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон, который будет встречаться с ними.

Если у нас будут хорошие отношения, поверьте мне, это будет хорошо, а не плохо,

Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!" Но это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией,