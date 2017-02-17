Индия списывает старейший авианосец в мире «Вираат»
Как сообщает интернет-портал flot.com, 6 марта 2017 года состоится церемония вывода из состава военно-морского флота Индии старейшего авианосца «Вираат». В мероприятии примет участие министр обороны страны Манохар Паррикар.
Последующая судьба корабля остается неясной. В настоящее время интерес к авианосцу проявили власти штата Андхра-Прадеш.
Авианосец был заложен в 1944 году, закрыв серию британских легких авианосцев типа "Центавр". В 1945 году его постройка было прекращена, однако в 1950-е годы строительство возобновили. Корабль под именем "Гермес" в ноябре 1959 года был передан Королевским ВМС, где он нес службу до 1985 года, поучаствовав в Фолклендской войне с Аргентиной в 1982 году. В 1987 году он был передан Индии, где ему присвоили имя "Вираат".
Авианосец полным водоизмещением 28,7 тысячи тонн развивает максимальную скорость хода 28 узлов. Несет авиагруппу из 26 летательных аппаратов, включая 16 самолетов вертикального взлета "Си Харриер" (Sea Harrier), а также противолодочные и многоцелевые вертолеты.
Последующая судьба корабля остается неясной. В настоящее время интерес к авианосцу проявили власти штата Андхра-Прадеш.
На службе ВМС Индии
Авианосец был заложен в 1944 году, закрыв серию британских легких авианосцев типа "Центавр". В 1945 году его постройка было прекращена, однако в 1950-е годы строительство возобновили. Корабль под именем "Гермес" в ноябре 1959 года был передан Королевским ВМС, где он нес службу до 1985 года, поучаствовав в Фолклендской войне с Аргентиной в 1982 году. В 1987 году он был передан Индии, где ему присвоили имя "Вираат".
Возвращение с Фолклендов, апрель 1982 года
Авианосец полным водоизмещением 28,7 тысячи тонн развивает максимальную скорость хода 28 узлов. Несет авиагруппу из 26 летательных аппаратов, включая 16 самолетов вертикального взлета "Си Харриер" (Sea Harrier), а также противолодочные и многоцелевые вертолеты.