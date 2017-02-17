11:38 17 февраля

Индия списывает старейший авианосец в мире «Вираат»

Как сообщает интернет-портал flot.com, 6 марта 2017 года состоится церемония вывода из состава военно-морского флота Индии старейшего авианосца «Вираат». В мероприятии примет участие министр обороны страны Манохар Паррикар.
Последующая судьба корабля остается неясной. В настоящее время интерес к авианосцу проявили власти штата Андхра-Прадеш.


На службе ВМС Индии



Авианосец был заложен в 1944 году, закрыв серию британских легких авианосцев типа "Центавр". В 1945 году его постройка было прекращена, однако в 1950-е годы строительство возобновили. Корабль под именем "Гермес" в ноябре 1959 года был передан Королевским ВМС, где он нес службу до 1985 года, поучаствовав в Фолклендской войне с Аргентиной в 1982 году. В 1987 году он был передан Индии, где ему присвоили имя "Вираат".


Возвращение с Фолклендов, апрель 1982 года


Авианосец полным водоизмещением 28,7 тысячи тонн развивает максимальную скорость хода 28 узлов. Несет авиагруппу из 26 летательных аппаратов, включая 16 самолетов вертикального взлета "Си Харриер" (Sea Harrier), а также противолодочные и многоцелевые вертолеты.


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Комментарии 8
  1. dojjdik Сегодня, 09:55
    хе хе надо его нам купить-как музей человеческой глупости пойдет
    dojjdik
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
      Индия списывает старейший авианосец в мире «Вираат»

      Отходил своё старичок . Пора на покой ...
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:38
        Цитата: bouncyhunter
        Отходил своё старичок . Пора на покой ...

        Приветствую,Паша! hi
        Индусы программу перевооружения и обновления армии и флота понимают очень хорошо...и этот балласт 70-ти летний уже пора на металлолом отправить,тк деньги "кушает" а толк с него уже не тот ,что в 50-е годы...
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:45
          Привет , Андрей ! hi Эти хитрованы прекрасно понимают , что кормить такую рухлядь , не соответствующую современным реалиям слишком дорого и хлопотно . Да и не стоит забывать о "добрых соседях" в лице Пакистана и Китая . Вот и модернизируют свою армию ударными темпами . И радует то , что Россия самым непосредственным образом участвует в этом .
          bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 10:14
      Да он даже еще почти не дымит, а его собираются списывать? belay И вообще, кого индусы собираются колонизировать?
      сибиралт
  2. demiurg Сегодня, 09:56
    Такого старикана в музей нужно переделывать.
    Причем самой Великобритании.
    И как Мидуэй показывать всем

    demiurg
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:03
    Укроине продайте, или подарите, они на нем пойдут "отвоевывать" Крым у нас.
    Изгоняющий либероидов
    1. Joker787 Сегодня, 10:11
      Они ж его на лом порежут и пропьют, пускай лучше музеем будет)
      Joker787

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