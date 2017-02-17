11:39 17 февраля

CNN опубликовал снимки российских самолетов над эсминцем «Портер»

Телеканал CNN опубликовал в «Твиттере» две фотографии российских военных самолетов, снятые палубы ракетного эсминца ВМС США «Портер», находившегося в Черном море. Об этом сообщает газета Взгляд.

CNN опубликовал снимки российских самолетов над эсминцем «Портер»


Канал утверждает, что фотографии были сделаны 10 февраля. Представитель европейского командования США Дэвид Фаггард заявил, что «капитан корабля назвал эти действия (российских летчиков) небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии».


По словам американского офицера, «по меньшей мере, четыре самолета пролетели рядом с кораблем на предельно низких высотах и на высокой скорости».



Сначала моряки с эсминца «Портер» заметили противолодочный самолет Ил-38, а затем «рядом с кораблем проследовали три бомбардировщика Су-24».

Ранее российские летчики объясняли, что понятия «грубый перехват», как и ограничение на сближение, в военной авиации не существует. Кроме того, по их словам, такие перехваты делаются по приказу или из военной необходимости. Причем как российскими, так и западными пилотами.

Использованы фотографии: https://twitter.com/CNN
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Комментарии 48
  1. новичок Сегодня, 10:21
    а чё, красиво так.
    новичок
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:23
      Ракурс хреновый...
      Надо бы повторить фотосесию
      Скептик-Самоучка
      1. новичок Сегодня, 10:25
        согласен. ценю ваш коммент.
        новичок
        1. Topotun Сегодня, 10:33
          А как бы красиво смотрелась ПКР "Москит" например на подлете к их борту... Вот бы сессию сделать....
          Topotun
      2. LÄRZ Сегодня, 10:31
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Ракурс хреновый...
        Надо бы повторить фотосесию

        И фотографов заменить на профи.
        LÄRZ
      3. Зяблицев Сегодня, 10:34
        Видать через иллюминатор гальюна снимал... laughing
        Зяблицев
      4. opus Сегодня, 11:00
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Надо бы повторить фотосесию

        фотографа пожалейте.
        opus
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:24
      Всё бы этим западникам вонять по поводу и без . Россия же не истерит при сопровождении НАТОвцами российских кораблей и самолётов ? request
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 10:28
        толлеранты, что с них взять. бегают, плачут, жалуются.
        новичок
    3. сибиралт Сегодня, 10:32
      Хорошее фото! А что ж этот капитан не беспокоится о возможном столкновении, например, с МКС? belay
      сибиралт
    4. vovanpain Сегодня, 10:35
      Представитель европейского командования США Дэвид Фаггард заявил, что «капитан корабля назвал эти действия (российских летчиков) небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии».

      Трижды fool fool fool
      российские летчики объясняли, что понятия «грубый перехват», как и ограничение на сближение, в военной авиации не существует. Кроме того, по их словам, такие перехваты делаются по приказу или из военной необходимости. Причем как российскими, так и западными пилотами.

      Вроде как последние лет 70 перехватываем так друг друга и кроме НАТО никто не истерит. feel
      vovanpain
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:37
        Что-то мне начинает казаться, что поколение пепси не только у нас выросло...
        Скептик-Самоучка
  2. 210окв Сегодня, 10:23
    В непрофессионализме нужно бы обвинить самого капитана боевого корабля..Надо было принимать меры..Освобождать гальюны,ну поставить на худой случай дымовую завесу..
    210окв
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:23
    Вы находитесь в Русском море-и самолеты что его охраняют тоже естественно Русские, а все остальные тут -гости.
    Изгоняющий либероидов
    1. Burbon Сегодня, 10:34
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вы находитесь в Русском море

      с чего вдруг Черное стало русским? а как же Турки? Болгары-Румыны-Грузины-и даже украина?
      Burbon
      1. Jovanni Сегодня, 10:47
        с чего вдруг Черное стало русским? а как же Турки? Болгары-Румыны-Грузины-и даже украина?

        Тем более что выкопали его великие украинцы! Парадокс, однако...Но в VI—XVII веках, как в русских, так и в арабских, итальянских и иных источниках благодаря активному мореплаванию славян использовалось название «Русское море» . В «Повести временных лет» говорится «А Дънепрь вътечеть в Понтьское море трьми жерелы, еже море словеть Руськое…»
        Jovanni
        1. Михаил м Сегодня, 10:53
          Когда то и Русь была Киевской, И княжество Литовское Великим.
          Михаил м
      2. Алекс_1973 Сегодня, 10:54
        Burbon Сегодня, 10:34 ↑ Новый
        с чего вдруг Черное стало русским? а как же Турки? Болгары-Румыны-Грузины-и даже украина?
        Учите матчасть как говорится. Черное море испокон веков называлось Русским, еще со времен торгового пути "из варяг в греки". Украина и Грузия, это всего лишь отколовшиеся части Российской империи. Да и потом, смешно говорить о их море при отсутствии флота у этих недогосударств. Единственная страна, которая могла бы с нами потягаться в военном плане, это Турция. Да вот беда, турки за всю историю не выиграли не одной русско-турецкой войны.
        Так что Черное море, было, есть и будет Русским морем. А вам в этом что то не нравится?
        Алекс_1973
        1. Burbon Сегодня, 11:05
          Цитата: Алекс_1973
          Учите матчасть как говорится. Черное море испокон веков называлось Русским

          тогда будьте последовательны и давай называться Киевской Русью, ведь испокон веков так было.

          Цитата: Алекс_1973
          Так что Черное море, было, есть и будет Русским морем. А вам в этом что
          то не нравится?

          оно было есть и будет Ченым и мне это очень нравится, а по поводу Турков так их ВМФ гораздо превосходит флот ЧФ как в количестве так и в качестве, но это не говорит что победа будет за ними - это говорит что после начала боевых действий победителя не будет- она нато+ все нато влезает= наш ЯУ по противнику и ответка, занавес все умерли
          Burbon
          1. Алекс_1973 Сегодня, 11:13
            Burbon Сегодня, 11:05 ↑
            она нато+ все нато влезает= наш ЯУ по противнику и ответка, занавес все умерли
            Очень сильно сомневаюсь, что НАТО впишется за Турцию, да и вообще за кого либо кроме разве что англичан или французов. Этот блок не для того существует, он для выколачивания бабла из гейропы. Другое дело, что и турки не дураки с нами воевать. Да и живучесть кораблей в Черном море ограничена временем полета "Гранита" или "Бастиона", как то так.
            Алекс_1973
            1. Burbon Сегодня, 11:20
              Цитата: Алекс_1973
              турки не дураки с нами воевать

              уверены? а су24? все шло к войне
              Цитата: Алекс_1973
              Да и живучесть кораблей в Черном море ограничена временем полета "Гранита" или "Бастиона", как то так.

              согласен, вот только зачем истерить по поводу фрегатов-эсминцев в Черном море?
              Burbon
              1. Алекс_1973 Сегодня, 11:27
                Burbon Сегодня, 11:20 ↑
                согласен, вот только зачем истерить по поводу фрегатов-эсминцев в Черном море?
                Дак а мы и не истерим, по-моему. Наш ГШ вполне спокойно к этому относится. Просто уж больно они зачастили. Другое дело, что сами матрасники постоянно истерят, когда наши рядом летают. Не нравится им "теплый" прием понимаешь... laughing
                уверены? а су24? все шло к войне
                Реально уверен. Матрасники хоть и дятлы, но не до такой степени, чтобы своими руками воевать с Россией. Они на нас будут натравливать всех и скаклов, и турок, и грузин, и прибалтов, но только не сами. Вся их история об этом говорит. Они привыкли вступать в войну в последний момент на стороне победителя, так было и в ПМВ и в ВМВ, так будет и теперь.
                Алекс_1973
    2. Jovanni Сегодня, 10:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вы находитесь в Русском море-и самолеты что его охраняют тоже естественно Русские, а все остальные тут -гости.

      Причем непрошеные...
      Jovanni
      1. sabakina Сегодня, 10:46
        На всех старых картах, даже Британских, Чёрное море раньше называлось Русским. Историю надо изучать.
        sabakina
        1. Burbon Сегодня, 11:11
          Цитата: sabakina
          На всех старых картах, даже Британских, Чёрное море раньше называлось Русским. Историю надо изучать.

          на старых картах, когда фараоны правили, слово русский вообще не существовало, но не в этом дело. Название моря не говорит о его принадлежности к 1-му государству, мне параллельно когда заходят фрегаты и эсминцы Нато, важно что бы соблюдали договоренность о нахождении в черном море, ведь наши ПЛ и разведкорабли находятся рядом с америкой и
          англией давайте будем правдивы и последовательны
          Burbon
  4. Machete Сегодня, 10:25
    И что?
    Теперь это модно. Все летают друг над другом, как у себя дома.
    Machete
    1. Koshak Сегодня, 10:36
      Цитата: Machete
      И что?
      Теперь это модно. Все летают друг над другом, как у себя дома.

      Нет, не "теперь". Этой "моде" уже много лет.
      Koshak
      1. Alexey RA Сегодня, 11:20
        И наоборот:

        Во время Холодной войны "Орионы" были непременными спутниками наших кораблей. Любимый сюжет флотских баек - чем и на каком корабле пугали этих прилипал: от раздвижного упора до картофелемёта. smile
        Alexey RA
    2. askort154 Сегодня, 10:39
      Machete....И что?Теперь это модно. Все летают друг над другом, как у себя дома.

      Почему теперь? Это было всегда с обеих сторон и, даже сталкивались. Затишье было только в 90-х.
      askort154
      1. Machete Сегодня, 10:46
        Раньше про это молчали.
        А теперь надо всем поорать.
        Machete
  5. To be or not to be Сегодня, 10:31
    "Представитель европейского командования США Дэвид Фаггард заявил, что «капитан корабля назвал эти действия (российских летчиков) небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии»."
    Аварии где?
    На Портере =гальюн забьют?? laughing laughing
    To be or not to be
    1. Topotun Сегодня, 10:34
      С гальюна сброс в воду. Наносят удар по экологии...
      Topotun
  6. LÄRZ Сегодня, 10:32
    Да воздастся вам вашим же.
    LÄRZ
  7. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:32
    Сначала моряки с эсминца «Портер» заметили противолодочный самолет Ил-38, а затем «рядом с кораблем проследовали три бомбардировщика Су-24».

    Такое впечатление, что кто-то тупо сидел в "вороньем гнезде" - ни приборов. ни хрена... только "чиста визуальна..." (с)
    Скептик-Самоучка
  8. g1washntwn Сегодня, 10:37
    "НАД эсминцем" вместо "пролетели РЯДОМ с эсминцем" значительно повышает рейтинг новости. Обыденная отработка учебной атаки. Повторного сеанса и подсказок про погашенный Иджис больше не будет. Налейте уже кто-нибудь американцам чаю с мятой и пустырником, пусть успокоятся.
    g1washntwn
  9. Смог Сегодня, 10:38
    Да ни хрена америкосы не понимают. Наши парни им воблы к пивку хотели сбросить! drinks laughing А они сразу истерить.
    Ну тупые.....
    Смог
  10. gabonskijfront Сегодня, 10:38
    Я стесняюсь СУ-24,модель 1963 года,в таком уже ни кто не воюет.
    gabonskijfront
    1. askort154 Сегодня, 10:47
      gabonskijfront.....Я стесняюсь СУ-24,модель 1963 года,в таком уже ни кто не воюет.

      Ваша "стеснительность" - мешает вашим познаниям.
      askort154
      1. gabonskijfront Сегодня, 10:51
        что такого ты можешь мне открыть ,чего не может википедия ?
        gabonskijfront
  11. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:43
    Это только у меня или у всех, пиксели вокруг самолетов "скачут"? recourse
    КИБЕРНИНДЗЯ
  12. Curt Сегодня, 10:50
    Мне интересно а если они собьют наш самолет в Черном море - мы их лоханку потопим или утремся и будем грозить санкциями
    Curt
  13. romandostalo Сегодня, 10:52
    Конечно непрофессионально! Профессионально будет - увидел чужое корыто поблизости от нашего берега и профессионально ракету ему под ватерлинию!
    romandostalo
  14. Бомба Сегодня, 10:52
    в кают-компании повесят в рамку =)
    Бомба
  15. ЗВС Сегодня, 10:57
    Ну и где-же тут "над эсминцем"?
    ЗВС
  16. Sovetskiy Сегодня, 11:01
    Ранее российские летчики объясняли, что понятия «грубый перехват», как и ограничение на сближение, в военной авиации не существует.

    А в толерантной к половой ориентации Армии США, данное понятие «грубый перехват» существует! lol
    Sovetskiy
  17. Маз Сегодня, 11:09
    надо нашим пилотам поставить на самолёты автокамеры, нехай снимают каждый вылет, а потом в ютуб
    Маз
  18. Bearhug Сегодня, 11:32
    вообще пролет тем же курсом, я не вижу фоток с пролетом НАД их посудиной...и почему опять без электронного подавления их систем как с Куком))?
    Bearhug
  19. dubowitskij.vick Сегодня, 11:34
    Цитата: Алекс_1973
    .......Единственная страна, которая могла бы с нами потягаться в военном плане, это Турция. Да вот беда, турки за всю историю не выиграли не одной русско-турецкой войны.
    Так что Черное море, было, есть и будет Русским морем. А вам в этом что то не нравится?

    В итоге всех поражений, Турция стала швейцаром, пропускающим или нет, корабли не причерноморского бассейна. Договором Монтрё.
    dubowitskij.vick

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