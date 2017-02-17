CNN опубликовал снимки российских самолетов над эсминцем «Портер»
Телеканал CNN опубликовал в «Твиттере» две фотографии российских военных самолетов, снятые палубы ракетного эсминца ВМС США «Портер», находившегося в Черном море. Об этом сообщает газета Взгляд.
Канал утверждает, что фотографии были сделаны 10 февраля. Представитель европейского командования США Дэвид Фаггард заявил, что «капитан корабля назвал эти действия (российских летчиков) небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии».
По словам американского офицера, «по меньшей мере, четыре самолета пролетели рядом с кораблем на предельно низких высотах и на высокой скорости».
Сначала моряки с эсминца «Портер» заметили противолодочный самолет Ил-38, а затем «рядом с кораблем проследовали три бомбардировщика Су-24».
Ранее российские летчики объясняли, что понятия «грубый перехват», как и ограничение на сближение, в военной авиации не существует. Кроме того, по их словам, такие перехваты делаются по приказу или из военной необходимости. Причем как российскими, так и западными пилотами.
Канал утверждает, что фотографии были сделаны 10 февраля. Представитель европейского командования США Дэвид Фаггард заявил, что «капитан корабля назвал эти действия (российских летчиков) небезопасными и непрофессиональными из-за возможности возникновения аварии».
По словам американского офицера, «по меньшей мере, четыре самолета пролетели рядом с кораблем на предельно низких высотах и на высокой скорости».
Сначала моряки с эсминца «Портер» заметили противолодочный самолет Ил-38, а затем «рядом с кораблем проследовали три бомбардировщика Су-24».
Ранее российские летчики объясняли, что понятия «грубый перехват», как и ограничение на сближение, в военной авиации не существует. Кроме того, по их словам, такие перехваты делаются по приказу или из военной необходимости. Причем как российскими, так и западными пилотами.
Использованы фотографии: https://twitter.com/CNN