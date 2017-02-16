Душенов. Война - 16.02.2017. Путин предложил Западу капитулировать

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.- Кто теперь главный в Сирии?- Есть ли у России военно-стратегическая доктрина?- Иран русским союзник или враг?- Сумеют ли румыны и поляки стать «противоракетным барьером» США?- Кто развалил вооружённые силы Великобритании?