Душенов. Война - 16.02.2017. Путин предложил Западу капитулировать
Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.
- Кто теперь главный в Сирии?
- Есть ли у России военно-стратегическая доктрина?
- Иран русским союзник или враг?
- Сумеют ли румыны и поляки стать «противоракетным барьером» США?
- Кто развалил вооружённые силы Великобритании?
- Кто теперь главный в Сирии?
- Есть ли у России военно-стратегическая доктрина?
- Иран русским союзник или враг?
- Сумеют ли румыны и поляки стать «противоракетным барьером» США?
- Кто развалил вооружённые силы Великобритании?