11:41 17 февраля

Душенов. Война - 16.02.2017. Путин предложил Западу капитулировать

Программа Константина Душенова, посвящённая различным аспектам развития армии РФ и международной обстановке.

- Кто теперь главный в Сирии?
- Есть ли у России военно-стратегическая доктрина?
- Иран русским союзник или враг?
- Сумеют ли румыны и поляки стать «противоракетным барьером» США?

- Кто развалил вооружённые силы Великобритании?



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