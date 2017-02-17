Новый лик Hurkus: Турция создает учебно-боевой самолет
Как сообщает блог bmpd, турецкие СМИ, ссылаясь на министерство обороны, выложили фотографии опытного образца турбовинтового учебно-боевого самолета Hurkus-С, созданного на базе учебно-тренировочного самолета Hurkus-А (первый полет последнего состоялся 29 августа 2013 года). Летные испытания собственно Hurkus-С предполагается начать в ближайшее время, закупки для нужд ВС Турции – с 2018 года.
Двухместный самолет Hurkus-С сохранил базовый двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-68T взлетной мощностью 1600 л.с. с пятилопастным воздушным винтом Hartzell HC-B5MA-3. При этом он способен нести до 1500 кг вооружения, размещаемого на шести внешних подвесках. Подфюзеляжная круглосуточная оптико-электронная станция Aselsan ASEFLIR-300 позволяет применять управляемое оружие с лазерной полуактивной системой наведения. Самолет будет оснащен модифицированным комплексом авионики, включая аппаратуру передачи данных. Предполагается установка бортового комплекса обороны, кабина пилотов будет прикрыта элементами бронирования.
В состав вооружения Hurkus-С войдут обычные бомбы, неуправляемые ракет, подвесные контейнеры с 12.7-мм пулеметами и 20-мм пушками (стандартный набор), управляемые авиационные бомбы GBU-12 и новые турецкие управляемые бомбы Tubitak SAGE KGK 82 и HGK 3, 70-мм корректируемые ракеты Roketsan Cirit и противотанковые управляемые ракеты Roketsan UMTAS.
Учебно-тренировочный самолет Hurkus-A стал первым самолетом турецкой разработки более чем за 50 лет.В июле 2016 года самолет получил турецкий и одновременно европейский сертификаты типа в качестве самолета общего назначения и пилотажного. На его базе ведется разработка не только учебно-боевого Hurkus-С, но и самолета основного этапа подготовки Hurkus-B (поставки ожидаются с 2018 года), легкого боевого варианта Hurkus-C (аналогичный срок начала поставок), штурмового варианта Hurkus-D. Планируется также создание на основе планера Hurkus-A патрульного и беспилотного вариантов.
Самолет Hurkus получил название в честь турецкого летчика и первого турецкого авиаконструктора Веджихи Хуркуша (Vecihi Hürkuş, 1895 - 1969). В турецкой традиции Хуркуш считается первым турецким летчиком, сбившим самолет противника - русский аэроплан на Кавказском фронте осенью 1917 года. Русскими источниками это не подтверждается. В то же время сам Хуркуш во время вылета на двухместном самолете Albatros C.III из состава 7-й турецкой авиационной роты 25 сентября (8 октября) 1917 года на бомбардировку русского Эрдзижанского аэродрома был сбит в воздушном бою командиром русского 2-го Кавказского корпусного авиаотряда штабс-капитаном М.Л. Мачавариани, и вместе со своим летнабом попал в русский плен.
Двухместный самолет Hurkus-С сохранил базовый двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-68T взлетной мощностью 1600 л.с. с пятилопастным воздушным винтом Hartzell HC-B5MA-3. При этом он способен нести до 1500 кг вооружения, размещаемого на шести внешних подвесках. Подфюзеляжная круглосуточная оптико-электронная станция Aselsan ASEFLIR-300 позволяет применять управляемое оружие с лазерной полуактивной системой наведения. Самолет будет оснащен модифицированным комплексом авионики, включая аппаратуру передачи данных. Предполагается установка бортового комплекса обороны, кабина пилотов будет прикрыта элементами бронирования.
В состав вооружения Hurkus-С войдут обычные бомбы, неуправляемые ракет, подвесные контейнеры с 12.7-мм пулеметами и 20-мм пушками (стандартный набор), управляемые авиационные бомбы GBU-12 и новые турецкие управляемые бомбы Tubitak SAGE KGK 82 и HGK 3, 70-мм корректируемые ракеты Roketsan Cirit и противотанковые управляемые ракеты Roketsan UMTAS.
Учебно-тренировочный самолет Hurkus-A стал первым самолетом турецкой разработки более чем за 50 лет.В июле 2016 года самолет получил турецкий и одновременно европейский сертификаты типа в качестве самолета общего назначения и пилотажного. На его базе ведется разработка не только учебно-боевого Hurkus-С, но и самолета основного этапа подготовки Hurkus-B (поставки ожидаются с 2018 года), легкого боевого варианта Hurkus-C (аналогичный срок начала поставок), штурмового варианта Hurkus-D. Планируется также создание на основе планера Hurkus-A патрульного и беспилотного вариантов.
Самолет Hurkus получил название в честь турецкого летчика и первого турецкого авиаконструктора Веджихи Хуркуша (Vecihi Hürkuş, 1895 - 1969). В турецкой традиции Хуркуш считается первым турецким летчиком, сбившим самолет противника - русский аэроплан на Кавказском фронте осенью 1917 года. Русскими источниками это не подтверждается. В то же время сам Хуркуш во время вылета на двухместном самолете Albatros C.III из состава 7-й турецкой авиационной роты 25 сентября (8 октября) 1917 года на бомбардировку русского Эрдзижанского аэродрома был сбит в воздушном бою командиром русского 2-го Кавказского корпусного авиаотряда штабс-капитаном М.Л. Мачавариани, и вместе со своим летнабом попал в русский плен.