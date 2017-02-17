11:41 17 февраля

Турецкие войска всё активнее наступают на позиции курдов в Сирии

Из Сирии поступают сообщения о начале полномасштабной военной операции турецких войск против вооружённых курдских формирований на севере САР. Турецкая армия и ранее действовала не только на фронте борьбы с ИГ (*запрещено в РФ), но и против курдских отрядов, которые в Анкаре называют террористическими. Теперь в районе Эль-Баба открыт полноценный второй фронт – именно против курдских вооружённых формирований, выступающих против ИГ.

Находящийся в нескольких десятках км к северу о Алеппо населённый пункт Таль-Рифат, рядом с которым располагаются курдские позиции, подвергся обстрелу турецкой артиллерии. В обстреле были задействованы и миномётные расчёты. Курдские лидеры заявили о том, что теперь вынуждены активно противостоять не только игиловцам, но и турецкой армии. По словам одного из лидеров курдских отрядов пешмерга, «турецким оккупантам и их приспешникам будет дан жёсткий ответ». Под «приспешниками» в данном случае понимаются отряды так называемой сирийской свободной (освободительной) армии (ССА), которые активно поддерживаются Анкарой.

Турецкие войска всё активнее наступают на позиции курдов в Сирии



Тем временем, турецкий портал «Анадолу» сообщает, что из Турции доставляются строительные материалы для восстановления городской застройки в сирийском Джераблусе. Ранее этот город был освобождён от ИГ (*).

Таким образом, фактически подтверждается информация, согласно которой Турция намеревается создать буферную зону на севере Сирии, и на этих территориях не планируется наличия ни ИГ, ни курдов. Основной силой планируется сделать упомянутую ССА, которая в данной ситуации не способна на проведение операций без поддержки Анкары.

Использованы фотографии: Al Jazeera
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Комментарии 1
  1. Machete Сегодня, 11:35
    Кому что: кому ИГИЛ, кому курды.
    Все решают свои задачи.
    Machete

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