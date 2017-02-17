Турецкие войска всё активнее наступают на позиции курдов в Сирии
Из Сирии поступают сообщения о начале полномасштабной военной операции турецких войск против вооружённых курдских формирований на севере САР. Турецкая армия и ранее действовала не только на фронте борьбы с ИГ (*запрещено в РФ), но и против курдских отрядов, которые в Анкаре называют террористическими. Теперь в районе Эль-Баба открыт полноценный второй фронт – именно против курдских вооружённых формирований, выступающих против ИГ.
Находящийся в нескольких десятках км к северу о Алеппо населённый пункт Таль-Рифат, рядом с которым располагаются курдские позиции, подвергся обстрелу турецкой артиллерии. В обстреле были задействованы и миномётные расчёты. Курдские лидеры заявили о том, что теперь вынуждены активно противостоять не только игиловцам, но и турецкой армии. По словам одного из лидеров курдских отрядов пешмерга, «турецким оккупантам и их приспешникам будет дан жёсткий ответ». Под «приспешниками» в данном случае понимаются отряды так называемой сирийской свободной (освободительной) армии (ССА), которые активно поддерживаются Анкарой.
Тем временем, турецкий портал «Анадолу» сообщает, что из Турции доставляются строительные материалы для восстановления городской застройки в сирийском Джераблусе. Ранее этот город был освобождён от ИГ (*).
Таким образом, фактически подтверждается информация, согласно которой Турция намеревается создать буферную зону на севере Сирии, и на этих территориях не планируется наличия ни ИГ, ни курдов. Основной силой планируется сделать упомянутую ССА, которая в данной ситуации не способна на проведение операций без поддержки Анкары.
Находящийся в нескольких десятках км к северу о Алеппо населённый пункт Таль-Рифат, рядом с которым располагаются курдские позиции, подвергся обстрелу турецкой артиллерии. В обстреле были задействованы и миномётные расчёты. Курдские лидеры заявили о том, что теперь вынуждены активно противостоять не только игиловцам, но и турецкой армии. По словам одного из лидеров курдских отрядов пешмерга, «турецким оккупантам и их приспешникам будет дан жёсткий ответ». Под «приспешниками» в данном случае понимаются отряды так называемой сирийской свободной (освободительной) армии (ССА), которые активно поддерживаются Анкарой.
Тем временем, турецкий портал «Анадолу» сообщает, что из Турции доставляются строительные материалы для восстановления городской застройки в сирийском Джераблусе. Ранее этот город был освобождён от ИГ (*).
Таким образом, фактически подтверждается информация, согласно которой Турция намеревается создать буферную зону на севере Сирии, и на этих территориях не планируется наличия ни ИГ, ни курдов. Основной силой планируется сделать упомянутую ССА, которая в данной ситуации не способна на проведение операций без поддержки Анкары.
Использованы фотографии: Al Jazeera