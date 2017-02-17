Россельхознадзор - Лукашенко. Новый раунд

Сегодня официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о том, что ведомство готово расширить запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из Белоруссии. Речь в первую очередь идёт о мясе и другой продукции белорусского животноводства. При этом в ведомстве дают понять, то запрет вовсе не тотален. Он направлен против тех компаний, которые привыкли под видом белорусской говядины и свинины реализовывать в Россию мясо зарубежных поставщиков.В Россельхознадзоре отмечают, что ряд белорусских компаний поставляли в Россию мясо, приобретённое ранее у украинских и европейских производителей, тем самым нарушая законодательный запрет, действующий в РФ в отношении закупки продуктов питания из этих государств.Напомним, что 6 февраля Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки из РБ в РФ говядины. 14 февраля запрет был расширен.Ограничительные меры были введены в отношении Жлобинского мясокомбината, в продукции которого были выявлены листерии. Эти бактерии способны вызывать ряд болезней у человека и животных. Отмечается, что листерии погибают при высокотемпературной обработке мяса.Заявления о небелорусском происхождении продукции белорусских предприятий, а также о заражении её болезнетворными бактериями, стали активно появляться после заявлений президента РБ Лукашенко о необходимости возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Судя по всему, Данкверт решил проверить, что страшнее и эффективнее в противостоянии: угрозы Лукашенко или обнаруженные листерии в белорусской говядине?..