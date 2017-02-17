15:27 17 февраля

Россельхознадзор - Лукашенко. Новый раунд

Сегодня официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о том, что ведомство готово расширить запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции из Белоруссии. Речь в первую очередь идёт о мясе и другой продукции белорусского животноводства. При этом в ведомстве дают понять, то запрет вовсе не тотален. Он направлен против тех компаний, которые привыкли под видом белорусской говядины и свинины реализовывать в Россию мясо зарубежных поставщиков.

Россельхознадзор - Лукашенко. Новый раунд


В Россельхознадзоре отмечают, что ряд белорусских компаний поставляли в Россию мясо, приобретённое ранее у украинских и европейских производителей, тем самым нарушая законодательный запрет, действующий в РФ в отношении закупки продуктов питания из этих государств.
Напомним, что 6 февраля Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки из РБ в РФ говядины. 14 февраля запрет был расширен.


Ограничительные меры были введены в отношении Жлобинского мясокомбината, в продукции которого были выявлены листерии. Эти бактерии способны вызывать ряд болезней у человека и животных. Отмечается, что листерии погибают при высокотемпературной обработке мяса.

Заявления о небелорусском происхождении продукции белорусских предприятий, а также о заражении её болезнетворными бактериями, стали активно появляться после заявлений президента РБ Лукашенко о необходимости возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Судя по всему, Данкверт решил проверить, что страшнее и эффективнее в противостоянии: угрозы Лукашенко или обнаруженные листерии в белорусской говядине?..

Использованы фотографии: Ворон Ньюс
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Комментарии 34
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:33
    Россельхознадзор - Лукашенко. Новый раунд
    Я ставлю на Россельхознадзор laughing А бацка нефть из Ирана уже привёз у Беларусь? bully
    P/S Упаси боже народу Беларуссии прения по поводу бацкиных фиглей миглей на свой счёт записывать.
    Наблюдатель2014
    1. Тралл Сегодня, 14:35
      Россельхознадзора даже НАТО время от времени побаивается smile
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
        Цитата: Наблюдатель2014
        А бацка нефть из Ирана уже привёз у Беларусь? bully

        Сергей hi Уже прибыла первая партия , было сообщение БелТА .
        За качелями Бацька - Россельхознадзор очень многие (и не только в РФ и РБ) наблюдают с нескрываемым интересом ...
        bouncyhunter
    2. maxim947 Сегодня, 14:59
      Это 2 года надо было му-му делать, чтобы к этому прийти. Сразу нельзя было!!! Необходима понятная и последовательная политика, а то тут "играем" тут - "не играем", там "друзья"... Так нас уважать не будут
      maxim947
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:07
        maxim947
        Это 2 года надо было му-му делать, чтобы к этому прийти. Сразу нельзя было!!!
        Так это фирменный почерк bully А подождать?Вдруг одумаются feel А зайти с такого края,что сами забыли с какого и какого это нужноlaughing
        Наблюдатель2014
  2. Громобой Сегодня, 14:35
    Неужели российские таможенники настолько беспомощны,что не могут определить откуда товар или белорусы документы подделывают?Задолбали эти "торговые войны",если честно.
    Похоже,что деньги на Белоруссию закончились и дальше будет только хуже.Эх и собиратели земель bully
    Громобой
    1. Стропорез Сегодня, 14:46
      Цитата: Громобой
      Неужели российские таможенники настолько беспомощны,что не могут определить откуда товар или белорусы документы подделывают?

      Дело в том , что много коммерческих организаций открыто в РБ гражданами РФ.
      Многие поставки санкционной продукции были "перекинуты" через РБ нашими же ретейлерами.
      И обратите внимание ,Уважаемый Коллега hi , на тот факт , что многие нашисограждане,живя при капитализме и довольные происходящим, хотят социальной справедливости и совестливости общества с соц формацией, забывая при этом основной постулат кап-ма :"деньги не пахнут".
      Стропорез
      1. Dym71 Сегодня, 14:58
        Цитата: Стропорез
        Многие поставки санкционной продукции были "перекинуты" через РБ нашими же ретейлерами.

        Ни капли сомнения по этому поводу! Шею намылить, как следует, таким козлятам! am Причём и в Беларуси и у нас bully
        Dym71
      2. kapitan92 Сегодня, 15:00
        Цитата: Стропорез
        нашисограждане,живя при капитализме и довольные происходящим, хотят социальной справедливости и совестливости общества с соц формацией, забывая при этом основной постулат кап-ма :"деньги не пахнут".

        Витиевато излагаете! Причем здесь формации, Вы уже написали "деньги не пахнут"! Дельцам по барабану, взял за рубль, продал за пять, и плевали они на формации. hi
        kapitan92
    2. Cветлейший Сегодня, 14:54
      "У каждой проблемы есть фамилия имя отчество"(С) С.И.В.
      Cветлейший
    3. Александр романов Сегодня, 15:25
      Цитата: Громобой
      Неужели российские таможенники настолько беспомощны,что не могут определить откуда товар или белорусы документы подделывают?З

      На креветки и рыбу подделывают в наглую.Почему вы считает,что на мясо не подделывают. И самое главное,судя по всему с ведома и поощрения Лукашенко.
      Александр романов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:37
    Бизнес для Лукашенко превыше всего!
    Изгоняющий либероидов
  4. Рабинович Сегодня, 14:37
    С такими темпами Беларуси придётся отказаться не только от нефти, но и от газа из России.
    И кому лучше. Убытки всем будут.
    Рабинович
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:58
      Рабинович
      С такими темпами Беларуси придётся отказаться не только от нефти, но и от газа из России.
      И кому лучше. Убытки всем будут.
      Это конечно таки да.Насчёт убытков сильно не уверен.Где написано шо Россия должна по дешёвке нефть продавать?Которую перепродают? Ведь сало ,колбасу и картошку Россия из Беларуси не перепродаёт.А насчёт газа не надо нагнетать.Уже вылечили синдром "перепродамгаз" называется.Теперь "пошукаюнефтьподешовке" пройдёт(это типо ветрянки лечить не нужно само проходит).И сразу на лечение острой фазы "перепродамнефть" laughing И будет всё хорошо.Сказать по секрету бацка каждые пять лет коники выкидывает.Пора с этим заканчивать.Гос долг15 лярдов зелёных плюс реальная угроза что колхозы мгновенно прикажут долго жить.Поэтому повторюсь.Всё будет хорошо. fellow
      Наблюдатель2014
      1. Рабинович Сегодня, 15:06
        Не уверен что Россия продаёт Беларуи газ, нефть с большой скидкой. Попробовал в гугле узнать по какой цене но так и не нашёл, запутанно всё.

        Надо понимать что от всей этой торговли и поставок простым беларусам нет выгоды...
        Рабинович
        1. Александр романов Сегодня, 15:27
          Цитата: Рабинович
          Надо понимать что от всей этой торговли и поставок простым беларусам нет выгоды...

          Белоруссия эта та страна с которой мы разберемся,без вмешательства граждан государства Израиль.
          Александр романов
    2. kapitan92 Сегодня, 15:05
      Цитата: Рабинович
      И кому лучше. Убытки всем будут.

      Однако, Израиль не продает морковку в Россию по себестоимости, есть рыночные цены и по ним идет торговля. Кстати, при кризисе во взаимоотношениях с Турцией, Египтом цены на отдых в Израиле выросли на 25-30%. Бизнес однако!!! hi
      kapitan92
  5. adma Сегодня, 14:38
    Россельхознадзор...В ход пошла тяжёлая артиллерия.
    adma
  6. kouldoom Сегодня, 14:38
    Я не поиму чего он добивается
    kouldoom
    1. Alexey RA Сегодня, 14:41
      Цитата: kouldoom
      Я не поиму чего он добивается

      Всё как всегда: бахатовекторный хочет денег.
      Alexey RA
    2. To be or not to be Сегодня, 14:55
      Устал!
      При нахождении на такой большой должности и много много лет теряется реальность бытия.
      To be or not to be
    3. To be or not to be Сегодня, 15:24
      17 февраля 2017 г в пресс-службе Газпрома сообщили :- Газпром может прекратить участие в своей белорусской транзитной компании — Газпром трансгаз Запад.
      Данный вопрос внесен в повестку дня Совета директоров, заседание которого пройдет 27 февраля 2017 г.
      Газпром трансгаз Запад — 100% дочка Газпрома, которая была создана в 2010 г.
      Компания была приобретена по договору с Белоруссией для создания совместного белорусско-российского газотранспортного предприятия.
      Тогда Газпром купил долю участия 50% Белтрансгаза.
      To be or not to be
  7. рич Сегодня, 14:40
    Например Белоруссия закупила на Украине скот. Забила, разделала, расфасовала. Затем продала нам. Это уже чья продукция считается? Попадает ли она под санкции? Кто нибудь может объяснить.
    рич
    1. Володин Сегодня, 14:50
      Цитата: рич
      Например Белоруссия закупила на Украине скот. Забила, разделала, расфасовала. Затем продала нам. Это уже чья продукция считается? Попадает ли она под санкции? Кто нибудь может объяснить.

      В рамках действующих договорённостей в ЕАЭС, куда РБ и РФ входят, вся сельхозпродукция реализуется на основании т.н. с/х паспортов (этакий коровий или свиной "ПТС"), в которых указано, где бурёнку или свинку растили, где забивали, кто и когда готов это мясо покупать. Если с/х паспорта на животноводческую продукцию не подделывать, то всё как на ладони - решение вынести легко. Ну а если... то... Отсюда и претензии по поводу некоторых нестыковок по числу выращиваемых бурёнок в РБ и объёмах поставок говядины в РФ.
      Володин
      1. рич Сегодня, 15:22
        Все равно не понял. Вот фины купили у нас лес, из него сделали бумагу. Она так во всем мире и зовется - финская бумага. Качество -люкс! Гордость финской промышленности. И не кто в мире не спорит что это финская продукция.
        А вот с мясом я так и не понял. Ведь белорусы его не тупо нам перепродали а переработали, колбасы или котлет из него наделали. А продукция все равно украинской считается что-ли? Юридически то как правильно?
        рич
  8. CRONOS Сегодня, 14:47
    Ой! Да не ужели они вдруг заметили, что спустя 2,5 года, РБ заваливало РФ продуктами и деликатесами из европки? Видимо раньше, креветки из белорусского моря ни у кого подозрений не вызывали, а тут вдруг как началась грызня из-за нефти, так опомнились. Тьфу, лицемеры...
    CRONOS
    1. Тралл Сегодня, 14:50
      Цитата: CRONOS
      креветки из белорусского моря

      Белорусская пресноводная креветка
      В озере под Березой водятся креветки
      Вода в озере Белое, что рядом с Березовской ГРЭС, прогревается да 28 градусов. Это единственное место в Беларуси, где водится большая пресноводная креветка.
      Креветки вырастают здесь до 7 сантиметров в длину. "За час можно и ведро собрать", - говорят местные рыболовы. Лучше всего креветки ловятся в теплую погоду и ночью.
      Тралл
      1. CRONOS Сегодня, 15:02
        А давайте не будем частный, локальный случай приравнивать к массовым поставкам? Тонны и десятки тонн морепроудктов ежегодно и ведро креветок - это совершенно не то, о чём я говорил и про что имел ввиду.
        CRONOS
        1. Тралл Сегодня, 15:09
          Вот Вам тогда секретная карта белорусских морепродуктов. smile
          Тралл
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:13
        Тралл hi Ну пресноводные креветки ладно.А вот сёмга ,морская капуста где у вас там водится?В Бресте расфасованные laughing
        Наблюдатель2014
    2. Jovanni Сегодня, 15:01
      А помните как Щукарь за "вустриц" лягушек выдавал? fellow Ото и здесь похожий фортель...
      Jovanni
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:02
    Белорусы подделывают документы. Батька на это "закрывает глаза", и делает вид, что у него действительно в семь раз увеличилась площадь яблоневых садов, и в болотах Беловежской Пущи уродилось невиданное количество устриц wassat
    Задолбал этот "председатель колхоза" с замашками местечкового торгаша.
    Горный стрелок
    1. ruskih Сегодня, 15:05
      Белорусы подделывают документы.
      Факты конкретные в студию.
      ruskih
      1. To be or not to be Сегодня, 15:20
        Белоруссия вновь объявила об импорте нефти из Ирана.
        Цирк зажигает
        To be or not to be

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