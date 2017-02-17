15:24 17 февраля

Казахстанских военнослужащих во время учений накрыла снежная лавина

Казахстанский информационный портал Nur.kz пишет о трагическом инциденте во время учений подразделений армии республики. В материале говорится, что в ходе учебных занятий по боевой подготовке военнослужащих в/ч 91678 произошёл внезапный сход лавины. Пресс-служба главного военного ведомства Казахстана сообщает, что в районе схода лавины, а это ущелье Коксай Жамбыльский (Джамбульской) области, идут поисково-спасательные работы.

В проведении работ задействованы представители комитета по ЧС Республики Казахстан, органы внутренних дел, военнослужащие армейских подразделений.

В других источниках сообщается, что существует опасность повторного схода лавины, поэтому поисково-спасательная операция проводится с соблюдением повышенных мер осторожности.


На данный момент нет данных о том, сколько военнослужащих оказалось под снежной лавиной в ущелье Коксай.

Казахстанских военнослужащих во время учений накрыла снежная лавина


Накануне пресс-служба МО РК сообщила о том, что на одном из полигонов (по некоторым данным, речь о полигоне "Шыгыс") в зимних климатических условиях проводилась проверка эксплуатационных возможностей казахстанского бронеавтомобиля "АРЛАН".

Из сообщения:
В рамках тест-драйва военнослужащие совершили марш на броневиках по пересеченной заснеженной местности, в действии испытали боевой модуль «САРП», которым оснащен «АРЛАН», а также проверили бронемашину на прочность, обстреляв из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.

В результате бронемашина показала высокую проходимость, маневренность и защиту, обеспечивающую безопасность личного состава.




Через некоторое время после первых сообщений о сходе лавины стали поступать данные о гибели 7 военнослужащих. На данную минуту известно, что спасти удалось 10 человек.

Использованы фотографии: https://vk.com
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Комментарии 4
  1. сибиралт Сегодня, 14:54
    Какой черт их туда понес? belay Там сейчас метели бушуют!
    сибиралт
    1. Svarog51 Сегодня, 15:01
      Приказ выполняли. Не в самоход же в самом деле, раз машину тестировали.
      Лишь бы живы остались.
      Svarog51
      1. рич Сегодня, 15:04
        Сейчас в новостях передали - 7 чел.погибло
        рич
        1. Svarog51 Сегодня, 15:08
          Ё-маё! Как парней жалко! В мирное то время!
          Всему Казахстану - мои соболезнования.
          Svarog51

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