"Правый сектор" угрожает Порошенко "АТО" под его окнами"

Мы готовим обращение к Порошенко с призывом остановить псов режима и террористов которых подвозит Ахметов. Мы призываем одуматься!

Украинские СМИ сегодня публикуют заявления одного из боевиков радикального вооружённого формирования «Правый сектор» (организация запрещена в РФ). Боевик с позывным «Сивый» заявил о том, что «ПС» готовит обращение к Петру Порошенко. В обращении правосеки планируют потребовать от президента Украины «остановить своих псов», иначе с субботы «ПС» начнёт «АТО» под окнами президентской администрации и зданием ВРУ.На украинском портале Elise Journal частично публикуется текст заявления:Речь идёт о попытках со стороны официальных властей противодействовать радикалам, осуществляющим так называемую угольную блокаду Донбасса. Напомним, что сегодня Семенченко в Фейсбуке опубликовал заявление о том, что к месту осуществления блокады съезжаются люди в военной форме, готовые начать штурм позиций. По заявлениям "активистов", это спецназ главка МВД.На этом фоне издание «Корреспондент» публикует материал, в котором говорится, что сегодня принято решение о закрытии центра Киева на пять дней. Речь идёт о закрытии центра столицы Украины не только для транспорта, но и для проведения митингов и акций, не санкционированных властями. Повышенные меры безопасности в Киеве предпринимаются в связи с третьего годовщиной майдана.