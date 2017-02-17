18:44 17 февраля

"Правый сектор" угрожает Порошенко "АТО" под его окнами

Украинские СМИ сегодня публикуют заявления одного из боевиков радикального вооружённого формирования «Правый сектор» (организация запрещена в РФ). Боевик с позывным «Сивый» заявил о том, что «ПС» готовит обращение к Петру Порошенко. В обращении правосеки планируют потребовать от президента Украины «остановить своих псов», иначе с субботы «ПС» начнёт «АТО» под окнами президентской администрации и зданием ВРУ.

"Правый сектор" угрожает Порошенко "АТО" под его окнами


На украинском портале Elise Journal частично публикуется текст заявления:
Мы готовим обращение к Порошенко с призывом остановить псов режима и террористов которых подвозит Ахметов. Мы призываем одуматься!



Речь идёт о попытках со стороны официальных властей противодействовать радикалам, осуществляющим так называемую угольную блокаду Донбасса. Напомним, что сегодня Семенченко в Фейсбуке опубликовал заявление о том, что к месту осуществления блокады съезжаются люди в военной форме, готовые начать штурм позиций. По заявлениям "активистов", это спецназ главка МВД.

На этом фоне издание «Корреспондент» публикует материал, в котором говорится, что сегодня принято решение о закрытии центра Киева на пять дней. Речь идёт о закрытии центра столицы Украины не только для транспорта, но и для проведения митингов и акций, не санкционированных властями. Повышенные меры безопасности в Киеве предпринимаются в связи с третьего годовщиной майдана.

Использованы фотографии: Вести
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Комментарии 49
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:43
    Вот конкретно как-то пофиг...
    Пусть перестреляют друг друга...
    И особо Кличко морду лица набьют
    Скептик-Самоучка
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
      В обращении правосеки планируют потребовать от президента Украины «остановить своих псов», иначе с субботы «ПС» начнёт «АТО» под окнами президентской администрации и зданием ВРУ.

      Ну что , затариваемся пивом , а так же другими горючими и сопутствующими материалами и устраиваемся поудобнее у телевизоров и мониторов ? laughing
      А сли серьёзно : как я говорил ранее - разброд и шатание . Правосеки ультиматум Поросёнке выдвинули . Просто интересно , какие выводы из этого сделает Петюня (если он , конечно , в состоянии думать) и как собирается разруливать ситуацию .
      bouncyhunter
      1. vovanpain Сегодня, 16:50
        Цитата: bouncyhunter
        какие выводы из этого сделает Петюня (если он , конечно , в состоянии думать) и как собирается разруливать ситуацию .

        Да вот так. wink
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:53
          На месте николаевцев я бы затаривался обогревателями "Доброе тепло" в ёмкостях 0,5л. , 0,7л. и 1л. ! drinks wassat
          bouncyhunter
      2. APASUS Сегодня, 17:29
        Цитата: bouncyhunter
        Просто интересно , какие выводы из этого сделает Петюня (если он , конечно , в состоянии думать) и как собирается разруливать ситуацию .

        А Петя долго думать не будет ,у него только один выход - война!
        1 Утилизирует горячие головы ,как в первую волну всех с Майдана
        2 Война в очередной раз покажет западным спонсорам какая агрессивная Россия,крику будет море.
        3 Военный конфликт на Украине, под бодрые крики спонсоров этого бардака, не дает сблизить позиции американского президента и российского по борьбе с терроризмом.
        Так что выход прямо на поверхности.
        APASUS
    2. Политотдел Сегодня, 15:54
      Цитата: Скептик-Самоучка
      И особо Кличко морду лица набьют

      А его то болезного за шо...? laughing

      Пусть готовит к земле Киев..
      А вообще на Украине во всех проблемах виновный ОДИН..!
      Замглавы кабмина Павел Розенко заявил, что Россия якобы использует организаторов блокады Донбасса против "украинского государства". Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
      https://life.ru/t/новости/975109/v_kiievie_zaiavi
      li_o..
      Политотдел
      1. cniza Сегодня, 16:28
        [quote=bouncyhunter][quote]Ну что , затариваемся пивом , .[/quote]

        Я столько пива не выпью , это на долго...
        cniza
    3. Александр романов Сегодня, 16:01
      Пардон,кто тут Гиркина еще поддерживает? Прокоментируите плиссс своего протеже
      Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков впервые провел переговоры со своим бывшим противником, главой «Правого сектора» Дмитрием Ярошем, сообщает пресс-служба организации «Юго-Восток Центр».

      Переговоры прошли под слоганом «Примирение во имя будущего

      https://actualnews.pro/russia/742
      По итогам переговоров политики приняли совместную декларацию, которую планируется опубликовать через несколько дней.
      Александр романов
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:37
        что-то совсем на фейк похоже...
        ибо после этого интервью стрелкова можно смело на нары отправлять
        Скептик-Самоучка
        1. Orionvit Сегодня, 18:14
          Кончился Стрелков после Славянска. Был герой, но попёрся в политику, связался с Лимоновым и компанией, и стал посмешищем.
          Orionvit
  2. Тралл Сегодня, 15:43
    Вопрос только в том, кто в этот раз в революционном порыве залезет на бронивичок "Азовец" smile
    Тралл
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:45
      Скорее всего Юлька
      Скептик-Самоучка
      1. Тралл Сегодня, 15:48
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Скорее всего Юлька

        С бензокосой laughing
        Тралл
    2. ватник Сегодня, 15:47
      Очень интересно будет посмотреть как Яроши с компанией будут "грызть" разных Порошенко(Вальцманов) Гройсманов с их компанией lol
      ватник
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:50
        Интересно другое. Заорет ли компания Порося и Гройсманов о холокосте или нет...
        Скептик-Самоучка
      2. kapitan92 Сегодня, 15:54
        Цитата: ватник
        Очень интересно будет посмотреть как Яроши с компанией будут "грызть" разных Порошенко(Вальцманов) Гройсманов с их компанией lol

        Даешь Майдан 3 !!! Грабь - награбленное! laughing
        kapitan92
      3. изя топ Сегодня, 16:06
        Цитата: ватник
        Очень интересно будет посмотреть как Яроши с компанией будут "грызть" разных Порошенко(Вальцманов) Гройсманов с их компанией lol

        изя топ
    3. rasputin17 Сегодня, 15:53
      Цитата: Тралл
      Вопрос только в том, кто в этот раз в революционном порыве залезет на бронивичок "Азовец"

      О этом не плохо бы спросить в гос.депе кого они назначили в этот раз торпедами а кого паровозом!! laughing
      rasputin17
  3. рич Сегодня, 15:47
    Лихо там у них закручивается если центр Киева закрывают. МВД с правосеками решили померяться у кого очко крепче
    рич
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:50
      Ставлю на правосеков... Там все же есть маргиналы по убеждению. а не как в МВД - по призыву
      Скептик-Самоучка
  4. Л. А. А. Сегодня, 15:49
    Что за ущемление прав свободных украинцев? Долой Порошенко.
    Л. А. А.
  5. Толстоевский Сегодня, 15:49
    такое ощущение, что всё проплачено продавцами поп-корна
    Толстоевский
  6. kepmor Сегодня, 15:49
    Блефуют...ой как блефуют "сивый" вместе с "раненным в дупу"...без печенек из фашингтона им явно "не по зубам" очередной майдан замутить...
    kepmor
    1. barclay Сегодня, 15:58
      Речь идёт о закрытии центра столицы Украины не только для транспорта, но и для проведения митингов и акций, не санкционированных властями.
      Может что и замутят. Хотя - это только теоретически.
      barclay
      1. kepmor Сегодня, 16:19
        Замутят...ещё как замутят...самогону нажрутся и давай друг другу морды бить...по другому никак...
        kepmor
      2. oldzek Сегодня, 18:07
        а он был разве?нельзя вернуть то чего не было.
        oldzek
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:50
    Ну теперь запасаемся чипсами и пивом! Новый акт "Марлезонского балета". Вопрос, кто спер алмазные подвески, уже не стоит. На повестке дня вопрос, как скоро на Майдании заморгает свет и начнут "размораживаться" системы отопления. wassat
    Горный стрелок
  8. rasputin17 Сегодня, 15:50
    Боевик с позывным «Сивый» заявил о том, что «ПС» готовит обращение к Петру Порошенко. В обращении правосеки планируют потребовать от президента Украины «остановить своих псов», иначе с субботы «ПС» начнёт «АТО» под окнами президентской администрации и зданием ВРУ.
    Чего то "Сивый" прибурел!!!! Видать готовиться в небесную сотню баранов!!!
    rasputin17
  9. MoJloT Сегодня, 15:51
    ..заявления одного из боевиков радикального вооружённого формирования «Правый сектор» с позывным «Сивый» готовит обращение к Петру Порошенко... ВС украины в страхе)) Ничего не будет ни в 3 ни в 5 ни в 10 годовщину переворота.
    MoJloT
  10. Бомба Сегодня, 15:52
    Ахах...просто обасса.......я можно. Уголовная шушера ставит в позу "законную" власть.
    Бомба
    1. kepmor Сегодня, 16:22
      ...так там и "законная" власть та же самая уголовная шушера будет...так что пусть обсссы....ются и те и другие....
      kepmor
  11. SR81 Сегодня, 15:54
    Чет как то вяло. Романтизму нет. Разгонял нац.гвардией эту шоблу, и всё.
    Мда, первый сезон сериала "Украина" был куда интересней, а сейчас сплошная Санта-Барбара пошла. Могли бы хоть с ПС в сценарии замутить, но нет, сплошной слив.
    SR81
  12. Не служил Сегодня, 16:01
    Да ничего не будет, вот уведите. Блокаду тихо мирно снимут.
    Не служил
  13. RUSOIVAN Сегодня, 16:03
    Вот за "с субботы" отдельное спасибо. А прямая трансляция будет?
    RUSOIVAN
  14. HAM Сегодня, 16:04
    Да не будет никакого "кина"--одно дело,перед телекамерами угрожать,а другое-дупу реально под пули подставлять.Поорут,поорут и разбегутся,как обычно.
    HAM
  15. Altona Сегодня, 16:05
    Когда корм заканчивается, то корм надо искать у братьев по разуму, которые сконцентрированы во власти. Одни куля да штык, да грошей пшик. А другим престижные хаты да грошей богато. А вообще, еврейские погромы для Украины не в новинку.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 16:06
    Цитата: SR81
    Мда, первый сезон сериала "Украина" был куда интересней, а сейчас сплошная Санта-Барбара пошла. Могли бы хоть с ПС в сценарии замутить, но нет, сплошной слив.

    --------------------
    Там сценарная интрига была, а сейчас дешевые малобюджетные сиквелы.
    Altona
  17. Мавр Сегодня, 16:18
    "Правый сектор" угрожает Порошенко "АТО" под его окнами"
    Ну да, АТО под окнами Порошенко - это безопаснее, чем на Донбассе. Вояки хреновы am
    Мавр
  18. brasist Сегодня, 16:23
    В самый критический момент у сёмы опять обнаружится ранение в дупу и как в прошлый раз бросит своих недоносков и слиняет.
    brasist
  19. Shuttle Сегодня, 16:26
    А между тем Захарченко заявил о готовности в случае чего дойти до Киева. Совпадение? Ну может и да.
    Shuttle
  20. PBF Сегодня, 16:32
    Слово надо держать. Сказали в субботу, значит в субботу. Начинаю с субботы смотреть ТВ новости.
    PBF
  21. любитель Сегодня, 16:33
    Доборолась Україна до краю,гірше ляха свої розпинають...
    (Т.Г.Шевченко)
    любитель
  22. 1536 Сегодня, 16:41
    Зреют основания ввести на Украину войска НАТО для стабилизации обстановки. По всей видимости, всё на это и рассчитано.
    1536
  23. Мар.Тира Сегодня, 16:43
    Цитата: Александр романов
    Пардон,кто тут Гиркина еще поддерживает? Прокоментируите плиссс своего протеже
    Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков впервые провел переговоры со своим бывшим противником, главой «Правого сектора» Дмитрием Ярошем, сообщает пресс-служба организации «Юго-Восток Центр».

    Переговоры прошли под слоганом «Примирение во имя будущего

    https://actualnews.pro/russia/742
    По итогам переговоров политики приняли совместную декларацию, которую планируется опубликовать через несколько дней.

    Вы знаете где находиться этот сайт?Посмотрите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NetRange: 188.0.0.0 - 188.255.255.255
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    OrgName: RIPE Network Coordination Centre
    OrgId: RIPE
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    PostalCode: 1001EB
    Country: NL
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    Updated: 2013-07-29
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    OrgTechHandle: RNO29-ARIN
    OrgTechName: RIPE NCC Operations
    OrgTechPhone: +31 20 535 4444
    OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
    OrgTechRef: https://whois.arin.net/rest/poc/RNO29-ARIN
    Мар.Тира
    1. просто экспл Сегодня, 17:10
      а разговор гиркина и яроша был или нет ?
      просто экспл
    2. g1v2 Сегодня, 17:22
      Много сайтов за границей сервера имеет вроде как.Думаю что ВО не исключение. А по поводу новости, то я бы тоже подумал так, но взаимные реверансы они не в первый раз выказывают.
      Наберите просто в поисковике - Стрелков о яроше и Ярош о Стрелкове. Тч это логичный шаг. request
      g1v2
  24. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
    Позывной боевика "сивый от фамилии Сивомеринов?
    Изгоняющий либероидов
  25. Orionvit Сегодня, 17:51
    к месту осуществления блокады съезжаются люди в военной форме, готовые начать штурм позиций
    Это как съезжаются? Своим ходом добираются что ли, или на маршрутках, или на перекладных? С оружием или без? Кто такое пишет?
    принято решение о закрытии центра Киева на пять дней. Речь идёт о закрытии центра столицы Украины не только для транспорта, но и для проведения митингов и акций, не санкционированных властями. Повышенные меры безопасности в Киеве предпринимаются в связи с третьего годовщиной майдана.
    Торжество демократии во всей красе. Главное достижение майдана, это опасность ещё одного майдана. Да чего уж там, майданьте дальше, или теперь кишка тонка? При настоящей демократии могут и расстрелять, это вам не "кровавый" Янукович.
    Orionvit
  26. Incvizitor Сегодня, 18:18
    Пусть убивают друг друга-мир всё равно чище будет.
    Incvizitor

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