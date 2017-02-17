18:44 17 февраля

Финская армия увеличится на 50 тыс человек

Власти Финляндии решили увеличить численность национальной армии на 50 тысяч человек, сообщает Взгляд со ссылкой на правительственный доклад, посвященный оборонной политики государства.

Финская армия увеличится на 50 тыс человек


Таким образом, численность финской армии вырастет до 280-ти тысяч военнослужащих.


Такая мера, по словам правительственных чиновников, вызвана «ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на Востоке Украины».

Россия стремится укрепить свой статус мировой державы и высказала намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния,
говорится в докладе.

Москва при этом «выразила готовность применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов для достижения своих целей», отметили в правительстве.

В связи с увеличением армии ежегодные выплаты из бюджета Финляндии увеличатся на € 55 млн.

По данным газеты, до 2012 года финская армия насчитывала 350 тыс. человек, затем была сокращена до 230-ти тысяч. Теперь ее численность возрастет до 280 тыс. Напомним, Финляндия не является членом НАТО.

Использованы фотографии: http://far-maroc.forumpro.fr
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Комментарии 28
  1. cniza Сегодня, 16:37
    Да флаг вам в руки , мы на вас не обижаемся.
    cniza
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:37
      однако мейнстрим такой
      ПС что-то подумалось... фиников даже завоевывать не надо - просто подогнать к границе и "забыть" состав со спиртом...
      Скептик-Самоучка
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:41
        Цитата: Скептик-Самоучка
        однако мейнстрим такой
        ПС что-то подумалось... фиников даже завоевывать не надо - просто подогнать к границе и "забыть" состав со спиртом...

        Сергей hi Это уже садизм какой-то ! А кто им потом пиво составами на опохмел гонять будет ? lol
        bouncyhunter
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:46
          :) сумел нажрюкаться сумей и похмелиться :)
          Мы им потом на опохмел полвагона печенье курабье подгоним :)
          Скептик-Самоучка
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:39
      Витя , а чего на них обижаться ? Результаты залужной промывки мозгов заслуживают жалости , а не обид !
      bouncyhunter
    3. Политотдел Сегодня, 16:46
      Вот и фины включились в "общий лай" на границе с Россией..(уже уши закладывает от воя со всех сторон)..Если что то начнется , то фины даже испугаться не успеют в этот раз...
      Политотдел
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:56
        Финская армия увеличится на 50 тыс человек

        Да хоть на двести! Только сидите финны на месте! stop
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:03
          Цитата: СРЦ П-15
          Да хоть на двести! Только сидите финны на месте! stop

          Саш , а что - думаешь припрутся в гости Карелию возвращать ? wink
          bouncyhunter
          1. Pirogov Сегодня, 17:16
            Цитата: bouncyhunter
            Саш , а что - думаешь припрутся в гости Карелию возвращать ?

            Не знаю как Карелию,а вот то что обложили со всех сторон Россию это уже к бабке не ходи.
            Pirogov
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:31
              Цитата: bouncyhunter
              Саш , а что - думаешь припрутся в гости Карелию возвращать ?

              Паш, я имел в виду: если будете сидеть тихо, то не тронем. yes
              СРЦ П-15
          2. APASUS Сегодня, 17:16
            Цитата: bouncyhunter
            Саш , а что - думаешь припрутся в гости Карелию возвращать ?

            Сомневаюсь что они решаться ,но и цель этой пропаганды совсем в другом.Уже несколько лет идет подготовка населения и промывка мозгов в сторону вступления в НАТО.А в стране где почти треть экономики завязано на Россию говорить о конфликте просто смешно,именно благодаря свооей молчаливой политике финны и так хорошо укрепились на нашем рынке.
            APASUS
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:25
              Да , Финляндию и Швецию всеми правдами и неправдами запихондривают в НАТО . Если не ошибаюсь , из всей Скандинавии только они сохранили внеблоковый статус ...
              bouncyhunter
            2. vadsonen Сегодня, 17:31
              А между тем, 280000 на 5.4 миллиона населенеия. Получается каждый 20-й человек - военнослужащий. Там с нулями ничего не перепутали?
              vadsonen
              1. Никкола Мак Сегодня, 18:20
                7-8 тысяч - контрактники, 12-14 тыс.- срочники.
                Остальные - резервисты. Вот их-то и хотят увеличить!
                Есть ещё погранохрана 3600 (из них 500 - призывники) и около 12 тыс . резервистов.
                Никкола Мак
    4. Berkut752 Сегодня, 17:34
      Цитата: cniza
      Да флаг вам в руки , мы на вас не обижаемся.

      А мне это напомнило анекдот:
      Фин собрался на зимнею рыбалку
      Вышел сел в машину, а она не запускается.
      Плюнул и вернулся в дом, разделся и лёг к жене под бочёк.
      - Она ему говорит, а что такой холодный?
      - Он в ответ.
      - Так на улице -30.
      - Она, а мой на рыбалку поехал.
      У всех стран НАТО, разная техника, но ГЛАВНОЕ, РАЗНОЕ ТОПЛИВО.Топливо Финам поставляет РФ, но при обострении ситуации, топливо конечно "0" поставкам.
      Berkut752
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:50
    А этим то чего спокойно не спится? Езжайте в Россию в гости водку пить-в плену будите из лужи хлебать водичку.
    Изгоняющий либероидов
  3. Aleksahndr Сегодня, 16:55
    Всемирный весенний психоз. А если им опять лес-кругляк перекрыть? Доходы-то поубавятся, а с голодухи не шибко радуркуешь
    Aleksahndr
  4. sergo1914 Сегодня, 16:55
    16.02 - Финляндия готова принять 50 тыс беженцев
    17.02 - финская армия увеличится на 50 тыс человек.
    18.02 - родственники новобранцев финской армии приступают к заливке бетонных колпаков.
    ...
    Пожалуй, лучший стартап 2017 года
    sergo1914
  5. wasjasibirjac Сегодня, 16:56
    какие-то дешевые у финов солдатики: 55 млн.евро за 50 тыс. солдат, т.е. по 1100 евро на человека в год. или по 90 евро в месяц. на такую сумму у нас даже пенсионеры существовать не могут. а тут европейцы. а, понял!!!!! вот куда "сирийские беженцы" пойдут!!!! fellow
    wasjasibirjac
  6. Шептун Сегодня, 17:06
    Статья лажовая. Финов 5 млн. Откуда у них армия 250 тысяч? Они бы такой армией весь северо-запад раскатали без проблем! У нас, тогда армия д.б. при таком соотношении 7 млн.
    Да и где они ее прячут? Там людей то почти нет в этой Финляндии! :)
    Шептун
    1. Либероид- Сегодня, 17:09
      Эти "армейцы" просто по домам сидят...Вот и вся арифметика!
      Либероид-
    2. Арон Заави Сегодня, 17:23
      Цитата: Шептун
      Статья лажовая. Финов 5 млн. Откуда у них армия 250 тысяч? Они бы такой армией весь северо-запад раскатали без проблем! У нас, тогда армия д.б. при таком соотношении 7 млн.
      Да и где они ее прячут? Там людей то почти нет в этой Финляндии! :)

      В Финляндии сильный резерв.
      Арон Заави
      1. EvilLion Сегодня, 17:38
        Они примерно столько же при меньшем населении в 1939-ом нагнали вообще-то, потому с ними и возились долго.
        EvilLion
      2. Yeraz Сегодня, 18:21
        Цитата: Арон Заави
        В Финляндии сильный резерв

        резерв резервом,но реально слишком огромное число для страны с населением 5.5.
        В 145млн России 800 тысяч,а тут 280.ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД.Тем более в мирное время.

        Вики выдает инфу в 37 тысяч в армии Финляндии.
        Yeraz
  7. Oznob Сегодня, 17:23
    Какие движения нереальные вокруг. Это жжж не спроста.
    Oznob
  8. Шептун Сегодня, 17:33
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Шептун
    Статья лажовая. Финов 5 млн. Откуда у них армия 250 тысяч? Они бы такой армией весь северо-запад раскатали без проблем! У нас, тогда армия д.б. при таком соотношении 7 млн.
    Да и где они ее прячут? Там людей то почти нет в этой Финляндии! :)

    В Финляндии сильный резерв.

    Речь не о мобилизационном резерве идет. Посмотрите реальную численность финской армии.
    Шептун
  9. EvilLion Сегодня, 17:37
    Ну готовим "путинские кувалды" для них. Правда завоевывать их никто и не собирался вроде.
    EvilLion
  10. Стройбат запаса Сегодня, 17:54
    О как! Финны забеспокоились! Восток сруины - это жеж у них под боком, а там пятикратно уничтоженная 76 дивизия ВДВ при поддержке бурятских бронекопытных лыжников свирепствует! Кошмарт!

    Весеннее обострение в МО Финляндии.
    Стройбат запаса

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