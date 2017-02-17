Финская армия увеличится на 50 тыс человек
Власти Финляндии решили увеличить численность национальной армии на 50 тысяч человек, сообщает Взгляд со ссылкой на правительственный доклад, посвященный оборонной политики государства.
Таким образом, численность финской армии вырастет до 280-ти тысяч военнослужащих.
Такая мера, по словам правительственных чиновников, вызвана «ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на Востоке Украины».
Москва при этом «выразила готовность применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов для достижения своих целей», отметили в правительстве.
В связи с увеличением армии ежегодные выплаты из бюджета Финляндии увеличатся на € 55 млн.
По данным газеты, до 2012 года финская армия насчитывала 350 тыс. человек, затем была сокращена до 230-ти тысяч. Теперь ее численность возрастет до 280 тыс. Напомним, Финляндия не является членом НАТО.
Таким образом, численность финской армии вырастет до 280-ти тысяч военнослужащих.
Такая мера, по словам правительственных чиновников, вызвана «ростом военной напряженности в Балтийском регионе и действиями России на Востоке Украины».
Россия стремится укрепить свой статус мировой державы и высказала намерение создать систему безопасности, основанную на сферах влияния,говорится в докладе.
Москва при этом «выразила готовность применять регулярные вооруженные силы и широкий спектр других инструментов для достижения своих целей», отметили в правительстве.
В связи с увеличением армии ежегодные выплаты из бюджета Финляндии увеличатся на € 55 млн.
По данным газеты, до 2012 года финская армия насчитывала 350 тыс. человек, затем была сокращена до 230-ти тысяч. Теперь ее численность возрастет до 280 тыс. Напомним, Финляндия не является членом НАТО.
Использованы фотографии: http://far-maroc.forumpro.fr