Госдума в первом чтении одобрила проект о военной службе по контракту
Сегодня Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий право мужчинам, имеющим среднее профобразование и не пребывающим в запасе, служить по контракту в Вооруженных силах РФ, передает РИА Новости.
В настоящее время поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, имеющие высшее образование.
«Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава», – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предоставляет право «срочникам» поступать на военную службу по контракту до истечения установленного 3-месячного срока.
В правительстве полагают, что принятие этого закона позволит «укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники», а также «создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».
В настоящее время поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, имеющие высшее образование.
«Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава», – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предоставляет право «срочникам» поступать на военную службу по контракту до истечения установленного 3-месячного срока.
В правительстве полагают, что принятие этого закона позволит «укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники», а также «создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».
Использованы фотографии: http://ruwest.ru