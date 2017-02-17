18:43 17 февраля

Госдума в первом чтении одобрила проект о военной службе по контракту

Сегодня Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий право мужчинам, имеющим среднее профобразование и не пребывающим в запасе, служить по контракту в Вооруженных силах РФ, передает РИА Новости.

Госдума в первом чтении одобрила проект о военной службе по контракту


В настоящее время поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, имеющие высшее образование.


«Реализуемая законопроектом идея заключается в предоставлении гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, права заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предоставляет право «срочникам» поступать на военную службу по контракту до истечения установленного 3-месячного срока.

В правительстве полагают, что принятие этого закона позволит «укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники», а также «создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».

Использованы фотографии: http://ruwest.ru
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Комментарии 11
  1. грау Сегодня, 17:42
    Что за хе вголовах дибах гуздуме
    грау
    1. Политотдел Сегодня, 17:56
      Давно пора было этот закон принять...! Время напряженное , ну и престиж Армии и Флота поднялся (в военкоматах очереди) Есть такая профессия ,Родину защищать ...Такое право ,должно быть не только у офицеров ..Мужики внимательно вчитывайтесь в статью , а то сейчас начнется избиение толпой.. soldier
      Политотдел
      1. 210окв Сегодня, 18:09
        Виталий,ты противоречишь.Да,в военкоматах очереди..Значит есть из кого выбирать.Зачем на контракте молодежь не нюхавшая(пардон)портянок?Согласен,найдутся желающие..ну отслужи ты срочку-определись..
        Цитата: Политотдел
        Давно пора было этот закон принять...! Время напряженное , ну и престиж Армии и Флота поднялся (в военкоматах очереди) Есть такая профессия ,Родину защищать ...Такое право ,должно быть не только у офицеров ..Мужики внимательно вчитывайтесь в статью , а то сейчас начнется избиение толпой.. soldier
        210окв
    2. Стропорез Сегодня, 17:57
      Цитата: грау
      Что за хе вголовах дибах гуздуме

      Это простому разуму не подвластно.
      А вот рождаются многие законопроекты в головах
      правительственный законопроект
      , именно правительства, очень эффективного с точки зрения даже темнейшего, вызывает ,мягко говоря, удивление.
      Стропорез
    3. 210окв Сегодня, 18:00
      Что за хе?Видимость борьбы с безработицей,серыми зарплатами итд..Правильно это или нет,тут мнения неоднозначны.Молодой человек должен понимать куда он идет и на что.Не имея элементарных понятий сложно определится..Ну не понравится эта служба через неделю и дальше что..Выполнять обязанности кое как и через силу?
      Цитата: грау
      Что за хе вголовах дибах гуздуме
      210окв
  2. Teberii Сегодня, 17:43
    Повсей видимости востребованная тема.
    Teberii
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:43
    Вы его лучше выложите в свободное пользование чтобы все желающие могли ознакомится, а то понапринимаете законов таких что у лысых кожа на голове встает дыбом.
    Изгоняющий либероидов
    1. Политотдел Сегодня, 18:02
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вы его лучше выложите в свободное пользование чтобы все желающие могли ознакомится, а то понапринимаете законов таких что у лысых кожа на голове встает дыбом.

      Все будет доступно и в скором времени...
      Политотдел
  4. Ампер Сегодня, 17:49
    Норм закон,рабочие специальности в армии нужны,это тыл
    Ампер
  5. фа2998 Сегодня, 18:23
    Цитата: Политотдел
    , ну и престиж Армии и Флота поднялся (в военкоматах очереди) Есть такая профессия ,Родину защищать ...

    Вот если ты патриот, и престиж поднялся-вот иди служи срочную БЕСПЛАТНО(раз ты Родину любишь)!Это как испытательный срок-и ты посмотришь на службу,и там на тебя посмотрят.А за деньги-это уже работа,ОТСЛУЖИ СРОЧНУЮ -а потом в контрактники.Одно другому не мешает,все логично! soldier hi
    фа2998
  6. domnich Сегодня, 18:24
    Цитата: Teberii
    Повсей видимости востребованная тема.


    Северный флот, к примеру, полностью отказался от военнослужащих срочной службы на боевых кораблях. И правильно - на корабле за год-два специальности не обучить.
    domnich

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