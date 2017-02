Якобы развернута, будто бы нарушила

14 февраля в газете The New York Times была опубликована статья, в которой со ссылкой на представителей американской администрации утверждалось, что Россия в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) развернула наземные пусковые установки стратегических крылатых ракет. Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов разъяснил «Ленте.ру», о чем именно ведут речь американские чиновники.В статье The New York Times, видимо, имеется в виду дальнобойная крылатая ракета 9М729 (американское обозначение SSC-8), разработанная екатеринбургским ОКБ «Новатор» и якобы введенная в состав ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М».До настоящего времени в комплексе «Искандер-М» использовались несколько модификаций оперативно-тактических баллистических ракет серии 9М723 (общее американское обозначение SS-26) с дальностью стрельбы до 500 километров. Также применялась разработанная «Новатором» крылатая ракета 9М728 (она же Р-500, американское обозначение SSC-7), для которой заявлена официальная дальность 500 километров, что соответствует лимитам Договора по РСМД 1987 года, запрещающего крылатые ракеты наземного базирования с дальностью более 500 километров.Теперь создана более дальнобойная ракета 9М729, которая, видимо, фактически является наземным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр». Для «Калибра» ранее командующим Каспийской флотилией называлась дальность до 2600 километров. Различные американские источники дают для SSC-8 оценки дальности от 2000 до 5500 километров.Как можно судить, конструктивно 9М729 представляет аналог 9М728, увеличенный по длине приблизительно с 6,7 до 8,1 метра, за счет чего значительно увеличен объем топливного бака (и, соответственно, дальность). Но из-за увеличенной длины ракеты вместо типовой самоходной пусковой установки «Искандера» 9П78-1 пришлось создать новую пусковую установку (предположительный индекс 9П701) и, соответственно, новую транспортно-заряжающую машину 9Т256. Обе выполнены на том же белорусском шасси МЗКТ-7930.По американским данным, все испытания 9М729 завершены, и теперь Россия будто бы приступила к развертыванию этих ракет, что является нарушением Договора РСМД. Укажу, что в 2015 году московский ГосНИИП (Государственный научно-исследовательский институт приборостроения), отвечающий за создание системы управления данных ракет, заявил в отчете за 2014 год о «завершении государственных испытаний ракет 9М728, 9М729 и их усовершенствованного варианта».В статье The New York Times говорится, что уже развернуты два дивизиона этих ракет. Один учебный — в Капустином Яре, а второй — он же первый боевой, который в декабре 2016 года передан с Капустина Яра в неназванное место дислокации «в центральной части России». По российским открытым источникам, в ноябре 2016 года очередной бригадный комплект комплекса «Искандер-М» был передан 119-й отдельной ракетной бригаде 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в поселке Еланский Свердловской области. Каждый дивизион, как утверждается в статье, насчитывает четыре самоходные пусковые установки, несущие по шесть ракет, а также, видимо, четыре транспортно-заряжающие машины.Отметим, что в открытом опубликованном плане закупок АО «Центральное конструкторское бюро "Титан"» (Волгоград) на 2016 год фигурировало приобретение восьми колесных шасси МЗКТ-7930 для изготовления новых самоходных пусковых установок 9П701 и транспортно-заряжающих машин 9Т256 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».Если американские данные верны, то формальное нарушение РСМД налицо. Мотивы таких действий российской стороны не очень понятны (почему бы прямо не денонсировать Договор по РСМД, если он не нравится?), тем более что вряд ли развертывание ракет 9М729 будет по-настоящему массовым, хотя бы по экономическим причинам.Могу предположить, что это «ответ действием» на то, что российская сторона считает масштабными нарушениями Договора РСМД с американской стороны. К ним относятся развертывание в Румынии и Польше наземных объектов ПРО, оснащенных универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, пригодными для запуска крылатых ракет Tomahawk (для размещения там Tomahawk нужно лишь поменять часть программного обеспечения в системе управления комплекса, что требует несколько часов), а также на массовое применение США ударных беспилотных летательных аппаратов (типа того же Reaper). Ударные БЛА большой дальности юридически тоже подпадают под ограничения РСМД по крылатым ракетам, поскольку в тексте договора нет никакой оговорки относительно многоразовости или одноразовости применительно к используемому там понятию «крылатая ракета».Кроме того, США также используют в процессе испытаний своих систем ПРО специально разработанные баллистические ракеты-мишени, характеристики которых совпадают с ракетами средней дальности, а создание таких ракет (пусть даже в качестве мишеней) запрещено условиями Договора. США же полностью отрицают факт всех трех нарушений, отказываясь даже обсуждать их с российской стороной в рамках обозначенных в Договоре механизмов (специальная контрольная комиссия и т.п.) — что, к слову, тоже противоречит соглашению.Нарушая Договор РСМД в ответ на эти американские действия, Россия, возможно, хочет принудить США к предметной дискуссии о Договоре с обсуждением всех спорных моментов. И, похоже, эта тактика сработала. Как известно, в ноябре 2016 года США после 16-летнего отказа от работы в специальной контрольной комиссии по Договору сами выступили инициатором ее созыва в Женеве, чтобы обсудить российское нарушение Договора с ракетой 9М729. Правда, заседание комиссии, как пишут, свелось к оглашению взаимных претензий. Но это уже что-то.США теперь поставлены в положение, когда они уже не смогут публично выдвигать претензии к 9М729 без неизбежного при этом обсуждения встречных претензий России. Это положительный факт как с точки зрения активации контрольных механизмов Договора РСМД (ранее блокировавшихся именно американцами), так и с точки зрения внесения сопутствующих тем в дискуссию о контроле за вооружениями. В частности, вопрос о применении беспилотников (особенно ударных) очевидно назрел для регулирования на международном уровне.