16:05 18 февраля
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Евгений Спицын: Пока президент не поменяет экономический курс, Сталин будет набирать популярность год от года

Евгений Спицын: Пока президент не поменяет экономический курс, Сталин будет набирать популярность год от года


По последним опросам "Левада-центра", россияне все больше симпатизируют советским лидерам Иосифу Сталину, Леониду Брежневу. Антипатии же россиян по-прежнему связаны с Никитой Хрущевым, Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам авторов исследования, за год положительное отношение к Сталину выросло потому, что он ассоциируется с "порядком в стране", с другой стороны, Ельцин столь нелюбим, потому что ассоциируется с "развалом". Своим экспертным мнением о том, почему фигура "вождя народов" остается популярна спустя столько десятилетий, с Накануне.RU поделился историк-практик, автор единого "народного" учебника по истории Евгений Спицын:

- Во-первых, "Левада-центр" – это главный либеральный ресурс социологических исследований. Особо верить его исследованиям не стоит, потому что они часто просто манипулируют общественным мнением. Тут ведь важно – как задать вопрос. Во-вторых, все, кто сидят в этих околонаучных центрах и "кормятся" не за счет государственных средств, а главным образом за счет средств компрадорской буржуазии, – они служат их интересам, тем более, что "Левада-центр" был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. И эти социологи совершенно не понимают причин того, почему фигура Сталина и его эпоха становятся все более популярны в обществе.


С одной стороны, это, конечно, нынешнее ухудшение социально-экономической ситуации в стране, особенно в регионах, потому что из Москвы не разглядишь того, что творится на Урале, на Волге, особенно в небольших городах, где тотальная безработица и апатия. Среди причин, безусловно, и те реформы в здравоохранении и образовании, которые фактически убили бесплатную систему. За каждый чих приходится платить.

Это и гигантский, немыслимый разрыв между доходами основной массы населения и той кучки власть предержащих, которая существует у нас в стране. Социальное неравенство носит просто несоизмеримый характер. И тут люди вспоминают о Сталине еще и потому, что после его смерти из личных вещей практически ничего не было. Человек не гнался за наживой.

Плюс, конечно, играет роль и обострение внешнеполитической ситуации, того традиционного противостояния с так называемыми "западными партнерами". Тут имеется в виду нерешительность в одних вопросах и, напротив, излишнее рвение в других.

В целом, это многофакторные обстоятельства, почему фигура Сталина год от года набирает популярность. К тому же люди начинают понимать масштабы этого человека, масштабы деяний. Они начинают осознавать, что все заявления по поводу, прежде всего, репрессий, те цифры "миллионных жертв", причем "безвинных жертв" – это все, оказывается, была ложь. Люди поверили, а оказывается, что многие из репрессированных не были такими уж невинными – те же "власовцы", "бандеровцы", "лесные братья". А кто марширует и сейчас, и 20 лет назад в новеньких костюмах "бандеровцев" и "лесных братьев" на Украине и в Прибалтике? Так это те же самые, кто при Сталине получили большие сроки, а при Никите Хрущеве были реабилитированы.

И я убежден в том, что количество людей, которые в той или иной мере в целом положительно оценивают его роль в нашей истории – гораздо больше, чем в подобных соцопросах "рисуют". Я уверен, что как минимум 2/3 людей поддерживают Сталина именно как государственного деятеля, и многие - как вполне реальную фигуру, которую они хотели бы видеть сейчас во главе государства.

Что касается улучшения отношения к Ельцину – это из той же оперы – я уверен, что эти данные "рисуют". Но если это действительно так – ну, что ж, приходится с большой печалью констатировать, что у нас вырос процент исторически неграмотных людей. В целом, общество стало больше интересоваться историей, но она людям не нужна как серьезная наука или как научно-популярный сегмент этой науки - обществу больше подавай "разоблачительных" историй, "жареных фактов" и прочего. Люди вполне осознанно "покупаются" на всю эту ерунду.

А как будет дальше меняться отношение и какое отношение будет у народа к нынешнему президенту, будет зависеть от внутренней политики государства. Если президент обопрется на народ и поймет, что экономический курс губителен для страны, если он сделает хоть какой-то поворот или хотя бы видимость этого поворота на иные рельсы – то он получит реальную поддержку. Прежде всего – когда отправит правительство Медведева в отставку и назначит профессионалов, патриотов не на словах, а на деле.
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112610/


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Комментарии 6
  1. krops777 Сегодня, 15:13
    По словам авторов исследования, за год положительное отношение к Сталину выросло потому, что он ассоциируется с "порядком в стране"

    Опрос похоже проводили среди своих, потому что большинство имя Сталина связывает с победой над фашизмом, с экономическим и технологическим подъемом страны, а уж потом все остальное.
    krops777
    1. МПК105 Сегодня, 15:20
      Я думаю стабильности той не хватает,самоуважения,спокойствия за своё и своих детей будущее,да много чего,что сегодня нет у людей...
      МПК105
    2. EvgNik Сегодня, 15:26
      Цитата: krops777
      Опрос похоже проводили среди своих

      А как же? Только в своей среде. И то в недоумении, почему всё чаще вспоминают Сталина.Такого развала в стране не было даже при ЕБН, не к ночи будь помянут. Тогда ещё жили за счёт ресурсов наработанных при СССР. Теперь и они заканчиваются. Остаётся повышать налоги и распродавать остатки.
      EvgNik
  2. Громобой Сегодня, 15:20
    Социальное неравенство носит просто несоизмеримый характер. И тут люди вспоминают о Сталине еще и потому, что после его смерти из личных вещей практически ничего не было. Человек не гнался за наживой.
    Да даже не в этом дело.Меня например возмущает,что нет ответственности в стране.Очень часто чиновник нашкодит и под домашний арест(ну,как же ,не в СИЗО же такую голубую кровь).Покричат,покричат и вот он уже "всплывает" спокойно где-нибудь на частной вилле в Калифорнии или оклеветанный ,но верный делу партии занимает очередной пост в госструктурах.Кумовство,блат,большая коррупция---вот борьбы с чем маловато будет.Вот психологический эффект и приходит,что при Сталине бы уж разобрались.Забывая,что такая чистка и простого народа потом коснётся:и уже не важно---коррумпированный суд простого человека по этапу отправит или тройка.
    Громобой
  3. krass Сегодня, 15:28
    такоеи впечатление , что популярность мёртвого , может как то помешать рейтингу живого request
    krass
    1. народник Сегодня, 15:37
      krass
      такоеи впечатление , что популярность мёртвого , может как то помешать рейтингу живого

      Совершенно верно!
      Губернатора Сахалина два года посадить не могут. А у него 1млрд дома на карманные расходы лежал. Другой спец по экономическому развитию под домашним арестом за 2 мл зеленью. Ну, мыслимо ли было такое при Сталине. am
      народник

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