Евгений Спицын: Пока президент не поменяет экономический курс, Сталин будет набирать популярность год от года

По последним опросам "Левада-центра", россияне все больше симпатизируют советским лидерам Иосифу Сталину, Леониду Брежневу. Антипатии же россиян по-прежнему связаны с Никитой Хрущевым, Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам авторов исследования, за год положительное отношение к Сталину выросло потому, что он ассоциируется с "порядком в стране", с другой стороны, Ельцин столь нелюбим, потому что ассоциируется с "развалом". Своим экспертным мнением о том, почему фигура "вождя народов" остается популярна спустя столько десятилетий, с Накануне.RU поделился историк-практик, автор единого "народного" учебника по истории Евгений Спицын:- Во-первых, "Левада-центр" – это главный либеральный ресурс социологических исследований. Особо верить его исследованиям не стоит, потому что они часто просто манипулируют общественным мнением. Тут ведь важно – как задать вопрос. Во-вторых, все, кто сидят в этих околонаучных центрах и "кормятся" не за счет государственных средств, а главным образом за счет средств компрадорской буржуазии, – они служат их интересам, тем более, что "Левада-центр" был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. И эти социологи совершенно не понимают причин того, почему фигура Сталина и его эпоха становятся все более популярны в обществе.С одной стороны, это, конечно, нынешнее ухудшение социально-экономической ситуации в стране, особенно в регионах, потому что из Москвы не разглядишь того, что творится на Урале, на Волге, особенно в небольших городах, где тотальная безработица и апатия. Среди причин, безусловно, и те реформы в здравоохранении и образовании, которые фактически убили бесплатную систему. За каждый чих приходится платить.Это и гигантский, немыслимый разрыв между доходами основной массы населения и той кучки власть предержащих, которая существует у нас в стране. Социальное неравенство носит просто несоизмеримый характер. И тут люди вспоминают о Сталине еще и потому, что после его смерти из личных вещей практически ничего не было. Человек не гнался за наживой.Плюс, конечно, играет роль и обострение внешнеполитической ситуации, того традиционного противостояния с так называемыми "западными партнерами". Тут имеется в виду нерешительность в одних вопросах и, напротив, излишнее рвение в других.В целом, это многофакторные обстоятельства, почему фигура Сталина год от года набирает популярность. К тому же люди начинают понимать масштабы этого человека, масштабы деяний. Они начинают осознавать, что все заявления по поводу, прежде всего, репрессий, те цифры "миллионных жертв", причем "безвинных жертв" – это все, оказывается, была ложь. Люди поверили, а оказывается, что многие из репрессированных не были такими уж невинными – те же "власовцы", "бандеровцы", "лесные братья". А кто марширует и сейчас, и 20 лет назад в новеньких костюмах "бандеровцев" и "лесных братьев" на Украине и в Прибалтике? Так это те же самые, кто при Сталине получили большие сроки, а при Никите Хрущеве были реабилитированы.И я убежден в том, что количество людей, которые в той или иной мере в целом положительно оценивают его роль в нашей истории – гораздо больше, чем в подобных соцопросах "рисуют". Я уверен, что как минимум 2/3 людей поддерживают Сталина именно как государственного деятеля, и многие - как вполне реальную фигуру, которую они хотели бы видеть сейчас во главе государства.Что касается улучшения отношения к Ельцину – это из той же оперы – я уверен, что эти данные "рисуют". Но если это действительно так – ну, что ж, приходится с большой печалью констатировать, что у нас вырос процент исторически неграмотных людей. В целом, общество стало больше интересоваться историей, но она людям не нужна как серьезная наука или как научно-популярный сегмент этой науки - обществу больше подавай "разоблачительных" историй, "жареных фактов" и прочего. Люди вполне осознанно "покупаются" на всю эту ерунду.А как будет дальше меняться отношение и какое отношение будет у народа к нынешнему президенту, будет зависеть от внутренней политики государства. Если президент обопрется на народ и поймет, что экономический курс губителен для страны, если он сделает хоть какой-то поворот или хотя бы видимость этого поворота на иные рельсы – то он получит реальную поддержку. Прежде всего – когда отправит правительство Медведева в отставку и назначит профессионалов, патриотов не на словах, а на деле.