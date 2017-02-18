07:49 18 февраля

День продовольственной и вещевой службы Вооружённых сил России

«…ведать все хлебные запасы на дачу ратным людям, а также сбором их и дачею, на Москве и других городах…»

Этими словами 18 февраля 1700 года в своём Указе император Пётр I учредил должность генерала-провиантмейстера. А вскоре появляется соответствующий приказ, получивший название – Провиантский, в зону "ответственности" которого входило продовольственное и вещевое обеспечение армии. Создание приказа позволило одеть русскую армию по единому образцу и с определенными сроками ношения обмундирования.

До середины XVII века войскам не выделялись средства на продовольствие, и солдаты были вынуждены сами заботиться о своём пропитании. Трофеи были не на последнем месте. Служивые люди приобретали продукты, тратя на это своё жалование, а пищу готовили с помощью подручной посуды.


Петровский указ предписывал генерал-провиантмейстеру заведовать пищевыми запасами, предназначенными для нужд армии, контролировать их сбор и распределение среди солдат.

Таким образом, Петром I был заложен фундамент будущей продовольственной службы. Именно петровский указ и стал главным поводом для того, чтобы День продовольственной и вещевой службы был связан с датой 18 февраля.

Снабжение продовольствием армии и флота, организация своевременного и сбалансированного питания личного состава войск всегда были предметом заботы государства.

Особое внимание этим вопросам уделялось в период Великой Отечественной войны, так как от полного удовлетворения войск продовольствием во многом зависела боеспособность солдат, сражавшихся с врагом.

Начавшееся 22 июня 1941 года военное лихолетье потребовало преобразования всего тылового обеспечения Красной Армии и Военно-морского флота, в первую очередь это коснулось продовольственного снабжения. Надо добавить, что в годы Великой Отечественной войны в службе продовольственного снабжения постоянно производились изменения, по поводу снабжения продовольствием и фуражом было издано около ста приказов НКО, половина из них пришлась на 1942 год, когда окончательно сложилась система обеспечения фронта продовольствием.

Неблагоприятная обстановка в начале войны поставила продовольственное снабжение Красной Армии в тяжёлые условия - в связи с отступлением наших войск государство лишилось большого количества продовольственных складов, оказавшихся в оккупированных районах.
Чтобы обеспечить снабжение продовольствием войска на фронте потребовалось колоссальное напряжение сил тружеников тыла. Самыми знаменитыми лозунгами того времени были: «Всё для фронта! Всё для Победы!»

По решению советского правительства были разработаны нормы продовольственного снабжения на военное время, которые были изложены в постановлении Государственного комитета обороны от 12 сентября 1941 года «О нормах продовольственного снабжения».

Согласно данному документу, военнослужащие делились на несколько категорий, каждой, из которой предусматривалась определённая норма снабжения.

Например, красноармеец на передовой должен был получать в день 800 г ржаного хлеба (с октября по май на 100 г больше), 500 г картофеля, 320 г овощей, 170 г круп и макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров, 35 г сахара, 30 г соли и 20 г махорки.

Не курящим военнослужащим дополнительно было положено выдавать по 200 г шоколада или 300 г конфет в месяц. По понятным причинам, "бумажные" нормы, мягко говоря, не всегда совпадали с суровыми военными реалиями.

Среднему и высшему начальствующему составу полагалось ещё по 40 г сливочного масла, 20 г печенья, 50 г рыбных консервов и 25 папирос в сутки.

Также военнослужащим передовой линии действующей армии каждый день выдавались знаменитые «наркомовские» 100 грамм водки, обязательно выдавалась горячая пища, обычно это происходило утром до рассвета и вечером - после заката. Из рациона полевой кухни: кулеш, борщ, тушёный картофель, гречка с мясом.

День продовольственной и вещевой службы Вооружённых сил России


За время Великой Отечественной войны около 31 тысячи специалистов продовольственной службы были награждены орденами и медалями.

Возвращаясь к нынешним временам, продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются правительством Российской Федерации, в порядке определённом министерством обороны РФ.

Сегодня у российских войск качественная и узнаваемая форма, при создании которой были учтены пожелания самих военных, международный опыт и российские климатические условия.

В декабре 2015 года завершился переход Вооруженных сил России на ношение всеми категориями военнослужащих всесезонного функционального комплекта полевого обмундирования, который позволяет выполнять боевые и специальные задачи в различных климатических условиях.



Вещевое обеспечение российской армии организованно по 54 нормам снабжения с использованием более 3 тысяч наименований вещевого имущества.



В большинстве воинских частей Минобороны РФ военнослужащим предлагается выбор блюд, что ещё 15-20 лет назад могло показаться фантастикой.



В ежедневный рацион питания российского солдата входит: мясо, рыба, яйца, сыр, молоко, масло растительное, масло сливочное, крупы и бобовые, мука пшеничная (хлеб), сахар, соль, макароны, картофель и свежие овощи, чай/кофе, сухофрукты, поливитамины.

По сравнению с нормами суточного довольствия в советской армии в 80-х годах для солдат и сержантов срочной службы кардинальных изменений в питании не произошло. Однако в новом рационе увеличена доля мясных изделий, рыбы, сливочного масла, яйца выдаются каждый день, а не 2 раза в неделю, появились сыр, молоко, сок и кофе.

Таким образом можно констатировать, что отношение к питанию военнослужащих, проходящих службу по призыву, изменилось существенно.

Безусловно, хватает и своих перегибов. Один из таких – система определения военнослужащего на раздаче в столовой по отпечаткам пальцев, которую Минобороны собирается внедрять чуть ли не повсеместно.

Специалисты пояснили, что идентификация будет происходить в момент прикосновения пальцем к биометрическому считывающему устройству.
Внедрение прогрессивной системы учета будет стоить министерству около 600 миллионов рублей, а сэкономит порядка 3,5 миллионов рублей в год.

Далеко не все эксперты в восторге от этой технологии, считая, что контроль в армейских столовых можно было наладить и более экономичными способами.

Новая форма, ответственный подход к питанию военнослужащих - это не столько "внешняя обёртка" современной армии, сколько элементы её общего достоинства.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 11
  1. kouldoom Сегодня, 05:00
    Довольны солдат накормлены солдат
    kouldoom
  2. Svarog51 Сегодня, 05:23
    Как бы не шутили про тыловую службу снабжения, а многое для ведения успешных боевых действий, зависит именно от неё. Лишение противника тылового обеспечения - одна из составляющих победы.
    Мои поздравления тыловым службам! hi
    Svarog51
    1. Тринадцатый Сегодня, 06:53
      Особенно задорно пошутил об интендантах А.В.Суворов. Не помню дословно, смысл в том, что через год службы любого из них можно смело ставить к стенке))) В чем то я с ним согласен. Насмотрелся я на "работу" зампотылов всех мастей. Ворюги, клейма ставить негде!
      Тринадцатый
      1. Анатоль Клим Сегодня, 07:10
        Цитата: Тринадцатый
        Особенно задорно пошутил об интендантах А.В.Суворов.

        Александр Суворов сам несколько лет прослужил интендантом, а его отец закончил службу главным интендантом русской армии, так что Александр Васильевич знал всю интендантскую "кухню" и зря шутить бы не стал.
        Анатоль Клим
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:06
    В Сирии наши кошевары,помогают выживать мирным жителям.Голодная армия,это уже не армия.Смотришь на этот сброд ВСУ,который рыскает по окрестным сёлам,и деревням в надежде поживиться продуктами,да водярой,неприятно становится.В праздником !
    Мар.Тира
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:20
    Ну,за вас "кормильцы, одевальцы " lol можно и даже должно выпить drinks как всегда-по 150 грамм на каждый зуб!! lol soldier hi drinks Кто хочет больше -не возврожаю! good
    Изгоняющий либероидов
    1. himRa Сегодня, 06:49
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      можно и даже должно выпить

      а вот тут я ЗА и про солдат ....думаю тоже ! здравствуй уважаемый
      himRa
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
        Рахим hi -да и вам не болеть! drinks
        Изгоняющий либероидов
  5. Spartanez300 Сегодня, 06:44
    Поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих тыловой службы , не было бы побед без сытого и одетого солдата. drinks
    Spartanez300
  6. МВГ Сегодня, 07:08
    Всем зампотылам, начпродначвещам, завскладам, завстоловым, и их подчиненным троекратное Ура ! )))
    И мне тоже )))))
    МВГ
  7. ser65 Сегодня, 07:41
    в далеком 90м на полигоне Сары-Шаган начпрод консервой отравился...
    ser65

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