Пограничники в Крыму задержали радикала из украинского формирования "Аскер"
Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым сообщают о задержании члена радикальной группировки «Аскер», пытавшегося проникнуть на территорию Крымского полуострова. Необходимо отметить, что радикальная группировка курируется главарями так называемого «меджлиса» - организации, деятельность которой запрещена в РФ по решению суда. Верхушку организации составляют нардепы ВРУ Р.Чубаров и М.Джемилев, получающие иностранное финансирование.
В пограничном управлении сообщили имя задержанного. Им оказался 20-летний Сеит-Ибрагим Зайтуллаев. Он пытался проникнуть на территорию Республики Крым в обход пункта пограничного контроля. Удостоверение представителя «Аскера» было обнаружено в ходе обыска.
Отмечено, что в ходе допроса было выяснено, что Зайтуллаев около года состоял в так называемом батальоне им.Н.Челибиджихана, который курируется другим представителей укромеджлиса Ленуром Ислямовым. Боевики из этой структуры в своё время осуществили террористический акт в Херсонской области, подорвав опоры ЛЭП и обесточив не только Крым, но и несколько районов Херсонской и Николаевской областей самой Украины.
РИА Новости сообщает, что в отношении Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, выразил обеспокоенность попытками осуществления украинскими гражданами терактов и диверсий в Крыму.
В пограничном управлении сообщили имя задержанного. Им оказался 20-летний Сеит-Ибрагим Зайтуллаев. Он пытался проникнуть на территорию Республики Крым в обход пункта пограничного контроля. Удостоверение представителя «Аскера» было обнаружено в ходе обыска.
Отмечено, что в ходе допроса было выяснено, что Зайтуллаев около года состоял в так называемом батальоне им.Н.Челибиджихана, который курируется другим представителей укромеджлиса Ленуром Ислямовым. Боевики из этой структуры в своё время осуществили террористический акт в Херсонской области, подорвав опоры ЛЭП и обесточив не только Крым, но и несколько районов Херсонской и Николаевской областей самой Украины.
РИА Новости сообщает, что в отношении Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, выразил обеспокоенность попытками осуществления украинскими гражданами терактов и диверсий в Крыму.
Использованы фотографии: Kherson.life