07:49 18 февраля

Пограничники в Крыму задержали радикала из украинского формирования "Аскер"

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым сообщают о задержании члена радикальной группировки «Аскер», пытавшегося проникнуть на территорию Крымского полуострова. Необходимо отметить, что радикальная группировка курируется главарями так называемого «меджлиса» - организации, деятельность которой запрещена в РФ по решению суда. Верхушку организации составляют нардепы ВРУ Р.Чубаров и М.Джемилев, получающие иностранное финансирование.

В пограничном управлении сообщили имя задержанного. Им оказался 20-летний Сеит-Ибрагим Зайтуллаев. Он пытался проникнуть на территорию Республики Крым в обход пункта пограничного контроля. Удостоверение представителя «Аскера» было обнаружено в ходе обыска.

Пограничники в Крыму задержали радикала из украинского формирования "Аскер"



Отмечено, что в ходе допроса было выяснено, что Зайтуллаев около года состоял в так называемом батальоне им.Н.Челибиджихана, который курируется другим представителей укромеджлиса Ленуром Ислямовым. Боевики из этой структуры в своё время осуществили террористический акт в Херсонской области, подорвав опоры ЛЭП и обесточив не только Крым, но и несколько районов Херсонской и Николаевской областей самой Украины.

РИА Новости сообщает, что в отношении Зайтуллаева возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, выразил обеспокоенность попытками осуществления украинскими гражданами терактов и диверсий в Крыму.

Использованы фотографии: Kherson.life
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Комментарии 21
  1. himRa Сегодня, 06:59
    Ну .. зацепится есть за что
    himRa
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
      Как клопы лезут и цепляются в больное место лишь бы укусить,одного прихлопнут следующие лезут...по идее лучше всего сам клоповник ликвидировать.
      Тот же ЛЕХА
    2. рич Сегодня, 07:14
      Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, выразил обеспокоенность попытками осуществления украинскими гражданами терактов и диверсий в Крыму
      .
      Оперативно отреагировали на обеспокоенность Президента!
      В пограничном управлении сообщили имя задержанного. Им оказался 20-летний Сеит-Ибрагим Зайтуллаев. Он пытался проникнуть на территорию Республики Крым в обход пункта пограничного контроля. Удостоверение представителя «Аскера» было обнаружено в ходе обыска.

      Ну вот, и доказательство. А папки со своим личным делом в руках у Зайтуллаева не было?
      рич
      1. himRa Сегодня, 07:17
        Дружишше ...доказательство незаконное пересечение границы !привыкли ходить своими тропками и плевать что все изменилось..ну насчет остального да может и отрабатывают ...но главное что работают!как положено
        himRa
        1. рич Сегодня, 07:38
          привыкли ходить своими тропками и плевать что все изменилось..

          Да они там, Дружишше, и ходят стадами, что с одной, что с другой стороны, привыкли когда границы небыло. Местные жители, что с ними сделаешь. Их погранцы знают и смотрят на них вполглаза. Я про другое, уж больно быстро после выступления Путина его поймали, да еще с ксивой. Каким-то спектаклем попахивает.
          А вернее всего после коллегии границу на замок берут. Показательно дают местным понять что незаконное пересечение границы закончилось!
          himRa: работают! как положено

          Знамо дело работают и до этого граница дырявой не была. Все что надо видели. Знаю что говорю. Сам 26 лет ПВ отдал
          рич
    3. Зяблицев Сегодня, 07:23
      Какие то идио..ты, а не радикалы - с удостоверениями нацбанд едут в Крым.... laughing
      Зяблицев
  2. 210окв Сегодня, 07:02
    Вот что с этим недоноском сделать..?Заставить питаться одним салом?Хотя наверное этот "хлопец"решил на "заработки" податься..
    210окв
    1. himRa Сегодня, 07:03
      Судить за незаконное пересечение границы
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 07:05
        Это само собой..Но надо делать все это креативнее,что бы другие задумались..
        Цитата: himRa
        Судить за незаконное пересечение границы
        210окв
        1. himRa Сегодня, 07:07
          мусульман салом ? ну ты и сказал судить и отправить на стройки века например на восточный
          himRa
    2. Александр романов Сегодня, 07:11
      Цитата: 210окв
      Заставить питаться одним салом?

      Думаешь мусульмане сало не едят? Не просто едят,а ждут прикивая,приговаривая-Аллах сейчас спит и ничего не видит
      Александр романов
      1. 210окв Сегодня, 07:25
        Ага,и водку лакают(было дело в одной компании)..А вот израильтяне трупы террористов одно время хоронили в свиных шкурах..Помогало,пока не решили быть гуманнее..
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        Заставить питаться одним салом?

        Думаешь мусульмане сало не едят? Не просто едят,а ждут прикивая,приговаривая-Аллах сейчас спит и ничего не видит
        210окв
  3. viktor. Сегодня, 07:08
    ну какой это диверсант,с удостоверением террориста, в лагерь его лет на 30 в Сибирь wassat
    viktor.
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    ...выразил обеспокоенность попытками осуществления украинскими гражданами терактов и диверсий в Крыму.

    Обеспокоенность это конечно хорошо. Но меры должны осуществляться как в прифронтовой полосе с фильтрацией (к фильтрационным лагерям не призываю, обстановка еще не та), тщательной проверкой всех кто идет с той стороны. Привыкли относиться как к своим, а потом начинаем за ухом чесать.
    rotmistr60
    1. himRa Сегодня, 07:11
      все верно но нет немного беременных ...по всей строгости закона судить за незаконное пересечение границы кто не в курсе границы наши !
      himRa
  5. Spartanez300 Сегодня, 07:15
    Пинками выгнать за территорию РФ , еще кормить эту гниду , а при повторной попытке незаконного пересечения границы если таковая будет пристрелить как бешенную собаку .
    Spartanez300
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:16
    Зачем такое брать живым? Не могли его по тихому "угомонить "?
    Изгоняющий либероидов
    1. злой партизан Сегодня, 07:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Зачем такое брать живым?

      Эх, не панимаешь ты текущего момента! request А явки, пароли, адреса? wink
      hi
      злой партизан
    2. himRa Сегодня, 07:46
      аполитично рассуждаешь!
      himRa
  7. злой партизан Сегодня, 07:25
    20 лет это у него возраст или срок? what
    злой партизан
  8. Наган Сегодня, 07:35
    Пограничники в Крыму задержали радикала из украинского формирования "Аскер"
    Простите, ради чего? Дефицит удобрений, что ли?
    Наган

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