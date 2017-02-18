07:43 18 февраля

Батальон из Чечни задерживается в Сирии на полгода

Как сообщает интернет-портал defence.ru, принято решение о продлении командировки в Сирии военнослужащим батальона военной полиции из Чечни на полгода, до августа 2017 года.



Подразделение, дислоцированное в Алеппо, укомплектовано 500 контрактниками. В Сирии оно пребывает с начала декабря 2016 года. Глава республики Рамзан Кадыров пояснил, что чеченцы выполняют задачи «по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов». То есть фактически подразделение выполняет полицейские функции в прифронтовом городе, сочетая их с противодиверсионной и контртеррористической работой.


При отправке военных из Чечни в Сирию, возникли слухи о вовлечении чеченцев в непосредственные боевые операции правительственных. Р. Кадыров опроверг их:

Отечественные СМИ тиражируют сообщения об «отправке» в Сирию «военнослужащих батальонов «Восток», «Запад» и «чеченского спецназа». Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов «Восток» и «Запад». В Чечне, как и в любом другом регионе, дислоцированы подразделения Министерства обороны РФ. В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов Федерации. Хорошо известно, что российские войска не принимают участия в наземной операции в Сирии. В то же время Министерство обороны никогда не делало секрета из того, что в Сирии есть авиабаза и ее безопасность обеспечивают военнослужащие МО РФ. Периодически происходит их ротация. Одни команды прибывают, другие убывают




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Комментарии 8
  1. himRa Сегодня, 07:14
    Работайте ребятки надо значит и до августа !
    himRa
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
      Рахим hi почему-то я уверен что они там задержатся надолго good
      Изгоняющий либероидов
      1. himRa Сегодня, 07:29
        Я тоже подозреваю но есть сроки ротации ...то что они там нужны будут еще долго это не оспаривается
        himRa
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:17
    Пускай там шороху наведут басмачам.
    Spartanez300
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
    Как говорится -раз надо значит надо,если это кому то на пользу!
    Изгоняющий либероидов
  4. 210окв Сегодня, 07:21
    Интересное фото..Особенно батюшки среди фактически "мусульманского" батальона смотрятся..Вот уж воистину-Бог один..
    210окв
    1. himRa Сегодня, 07:31
      Когда прижмет даже атеисты типа меня начнут верить бог это надежда в моем понимании
      Цитата: 210окв
      .Вот уж воистину-Бог один..
      himRa
  5. 501Legion Сегодня, 07:23
    Вернитесь живыми главное домой.
    501Legion

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