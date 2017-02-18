Батальон из Чечни задерживается в Сирии на полгода

Отечественные СМИ тиражируют сообщения об «отправке» в Сирию «военнослужащих батальонов «Восток», «Запад» и «чеченского спецназа». Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов «Восток» и «Запад». В Чечне, как и в любом другом регионе, дислоцированы подразделения Министерства обороны РФ. В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов Федерации. Хорошо известно, что российские войска не принимают участия в наземной операции в Сирии. В то же время Министерство обороны никогда не делало секрета из того, что в Сирии есть авиабаза и ее безопасность обеспечивают военнослужащие МО РФ. Периодически происходит их ротация. Одни команды прибывают, другие убывают

Как сообщает интернет-портал defence.ru , принято решение о продлении командировки в Сирии военнослужащим батальона военной полиции из Чечни на полгода, до августа 2017 года.Подразделение, дислоцированное в Алеппо, укомплектовано 500 контрактниками. В Сирии оно пребывает с начала декабря 2016 года. Глава республики Рамзан Кадыров пояснил, что чеченцы выполняют задачи «по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов». То есть фактически подразделение выполняет полицейские функции в прифронтовом городе, сочетая их с противодиверсионной и контртеррористической работой.При отправке военных из Чечни в Сирию, возникли слухи о вовлечении чеченцев в непосредственные боевые операции правительственных. Р. Кадыров опроверг их: