07:47 18 февраля

В Moody’s решили улучшить прогноз в отношении российской экономики

Международное рейтинговое агентство Moody’s нашло в себе силы изменить прогноз по уровню суверенного рейтинга российской экономики с «негативного» на «стабильный». Такое же «повышение» было проведено агентством в отношении прогноза по российским облигациям. Аргументация представителей «Мудис» выглядит следующим образом:

Стабилизация прогноза связана в том числе с рядом внешних изменений. В частности, со стабилизацией цен на нефть. Экономика России впервые продемонстрировала рост после двухлетнего непрерывного спада.


В Moody’s решили улучшить прогноз в отношении российской экономики



В Moody’s заявили, что уровень цен на углеводороды соответствует тем значениям, которые позволяют правительству России исполнять принятый бюджет.

Напомним, что ранее в Минэкономразвития РФ было заявлено, что правительство восстановит практику накоплений в резервные фонды в том случае, если цена барреля нефти достигнет значения 50 долларов США. В последние несколько месяцев баррель торгуется выше 50 долларов.

Улучшение прогноза суверенного рейтинга международными кредитными агентствами в конечном итоге даст возможность российским финансовым организациям, действующим от имени правительства, осуществлять заимствования на внешнем рынке под меньший процент.
Однако проблема для тех, кто такие заимствования хочет осуществить, состоит в том, что де-юре западные источники кредитования для РФ как бы закрыты в связи с санкциями, а те источники, которые открыты, мягко говоря, не всегда доверяют «независимым» рейтинговым агентствам и кредитуют под тот процент, который рассчитывается их собственными финансовыми аналитиками в качестве оптимального. Помимо всего прочего, санкции за то время, в течение которого они действуют, научился фактически обходить как сам Запад, так и Россия... Так что решение «Мудис» в первую очередь говорит о том, что структура захотела напомнить о себе.

Использованы фотографии: CNBC.com
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Комментарии 13
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
    Международное рейтинговое агентство Moody’s нашло в себе силы изменить прогноз по уровню суверенного рейтинга российской экономики с «негативного» на «стабильный».


    И какие же это силы...интересно кто подмазал эту продажную контору?
    Тот же ЛЕХА
    1. Зяблицев Сегодня, 07:21
      Мудис, он и в Африки мудис.... laughing
      Зяблицев
    2. himRa Сегодня, 07:21
      все стремятся держать нос по ветру ...чтоб потом ссылаться было на что ..никто их не подмазывал!
      himRa
    3. Серый брат Сегодня, 07:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      И какие же это силы...интересно кто подмазал эту продажную контору?

      Может наоборот, не подмазали?
      Серый брат
      1. ИНТЕР Сегодня, 07:44
        А вот меня настораживают планы по внешнему заимствованию и накоплению в резервном фонде которая как правило финансирует американскую экономику, эти слова звучат как, мы вам дань, вы нам лояльность и признание. Эти бы лишние деньги к нам бы в экономику.
        ИНТЕР
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:19
    Кто бы им рейтинг моральных устоев повысил , только не за что повышать .
    Spartanez300
  3. 210окв Сегодня, 07:19
    Барыги из этих "рейтинговых агентств" деньги делают буквально из воздуха,зачастую держа нос по ветру политических условий..
    210окв
  4. himRa Сегодня, 07:19
    Нефть тут уже и не при чем ! товарооборот на одном только оружии около 4 лярдов ....конечно положительный прогноз !
    himRa
  5. 1536 Сегодня, 07:20
    Неблагозвучное название у этого агентства.
    1536
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
    То есть вырожаясь словами б/у призервадента оба мы мы теперь"стабильно порванная в клочья бензокалонка "? wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. himRa Сегодня, 07:28
      заи ...ся нам ярлыки клеить! тут другое пора или ышшо рано деньги вкладывать laughing
      himRa
  7. Black_PR Сегодня, 07:32
    Хорошее дело Мудисом не назовут...)))
    Black_PR
  8. Jovanni Сегодня, 07:35
    В Moody’s решили улучшить прогноз в отношении российской экономики


    Чудеса! Клочья сползаются...
    Jovanni

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