В Moody’s решили улучшить прогноз в отношении российской экономики

Стабилизация прогноза связана в том числе с рядом внешних изменений. В частности, со стабилизацией цен на нефть. Экономика России впервые продемонстрировала рост после двухлетнего непрерывного спада.

Международное рейтинговое агентство Moody’s нашло в себе силы изменить прогноз по уровню суверенного рейтинга российской экономики с «негативного» на «стабильный». Такое же «повышение» было проведено агентством в отношении прогноза по российским облигациям. Аргументация представителей «Мудис» выглядит следующим образом:В Moody’s заявили, что уровень цен на углеводороды соответствует тем значениям, которые позволяют правительству России исполнять принятый бюджет.Напомним, что ранее в Минэкономразвития РФ было заявлено, что правительство восстановит практику накоплений в резервные фонды в том случае, если цена барреля нефти достигнет значения 50 долларов США. В последние несколько месяцев баррель торгуется выше 50 долларов.Улучшение прогноза суверенного рейтинга международными кредитными агентствами в конечном итоге даст возможность российским финансовым организациям, действующим от имени правительства, осуществлять заимствования на внешнем рынке под меньший процент.Однако проблема для тех, кто такие заимствования хочет осуществить, состоит в том, что де-юре западные источники кредитования для РФ как бы закрыты в связи с санкциями, а те источники, которые открыты, мягко говоря, не всегда доверяют «независимым» рейтинговым агентствам и кредитуют под тот процент, который рассчитывается их собственными финансовыми аналитиками в качестве оптимального. Помимо всего прочего, санкции за то время, в течение которого они действуют, научился фактически обходить как сам Запад, так и Россия... Так что решение «Мудис» в первую очередь говорит о том, что структура захотела напомнить о себе.