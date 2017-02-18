Меркель не увидела налаживания отношений с РФ после распада СССР

За последние 25 лет так и не удалось установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС. Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам. Необходимо не отказываться от акта Россия - НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время. Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща.

Канцлер Ангела Меркель выступила с заявлением в отношении Российской Федерации. По словам Меркель, "международному сообществу так и не удалось наладить отношения с Россией" после распада СССР. Такое заявление Меркель сделала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Кого именно Меркель понимает под международным сообществом, Меркель не конкретизировала...При этом Меркель добавила, что будет прикладывать все силы с целью налаживания отношений. ТАСС приводит заявления немецкого канцлера:Меркель отметила, что с Россией необходимо тесно работать в формате общей борьбы с терроризмом. При этом г-жа канцлер так и не пояснила, что же до сих пор мешало той же Германии, которая не раз испытала на себе весь ужас терроризма, объединить усилия с РФ по борьбе с террористической чумой. Не пояснила Меркель и того, что значит «не удалось наладить отношений с Россией» после распада СССР при учёте того факта, что Россия является одним из крупнейших торгово-экономическим партнёром ФРГ. Десятки крупнейших немецких компаний с начала 90-х осваивали и продолжают осваивать российский рынок. Товарооборот между Германией и РФ порой переваливал за 50 млрд долларов. Немецкая экономика развивается в том числе и на российском газе. Или всё это, по мнению Меркель, не является партнёрством?..