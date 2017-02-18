16:03 18 февраля

Меркель не увидела налаживания отношений с РФ после распада СССР

Канцлер Ангела Меркель выступила с заявлением в отношении Российской Федерации. По словам Меркель, "международному сообществу так и не удалось наладить отношения с Россией" после распада СССР. Такое заявление Меркель сделала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Кого именно Меркель понимает под международным сообществом, Меркель не конкретизировала...

При этом Меркель добавила, что будет прикладывать все силы с целью налаживания отношений.

ТАСС приводит заявления немецкого канцлера:
За последние 25 лет так и не удалось установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС. Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам. Необходимо не отказываться от акта Россия - НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время. Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща.





Меркель отметила, что с Россией необходимо тесно работать в формате общей борьбы с терроризмом. При этом г-жа канцлер так и не пояснила, что же до сих пор мешало той же Германии, которая не раз испытала на себе весь ужас терроризма, объединить усилия с РФ по борьбе с террористической чумой. Не пояснила Меркель и того, что значит «не удалось наладить отношений с Россией» после распада СССР при учёте того факта, что Россия является одним из крупнейших торгово-экономическим партнёром ФРГ. Десятки крупнейших немецких компаний с начала 90-х осваивали и продолжают осваивать российский рынок. Товарооборот между Германией и РФ порой переваливал за 50 млрд долларов. Немецкая экономика развивается в том числе и на российском газе. Или всё это, по мнению Меркель, не является партнёрством?..

Использованы фотографии: @BrettMasonNews
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Комментарии 52
  1. Александр романов Сегодня, 14:18
    Кому нибудь в России вообще интересно,что она сказала?
    Александр романов
    1. maxim947 Сегодня, 14:21
      Как говорят в народе - "И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит"[i][/i]
      maxim947
      1. SSR Сегодня, 14:25
        Цитата: maxim947
        Как говорят в народе - "И слепая лошадь везет, коли зрячий на возу сидит"[i][/i]

        Эта овца даже времён Шрёдера вспомнить не может.
        Кто она после этого???
        SSR
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:37
          Меркель не увидела налаживания отношений с РФ после распада СССР

          А как наладишь: что для русского хорошо, для Меркель - смерть! smile
          СРЦ П-15
          1. Татьяна Сегодня, 14:49
            Меня удивляет, откуда у Меркель такой извращённый ум и язык Сатаны? Кто именно ей подсказывает и пишет для неё такие речи?
            Татьяна
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:52
              Цитата: Татьяна
              Кто именно ей подсказывает и пишет для неё такие речи?

              Тот, кто её подслушивает! hi
              СРЦ П-15
              1. cniza Сегодня, 16:00
                Бабушка Меркель уже отработанный материал , хотя она ещё будет пытаться и данное заявление , именно , пиар ход.
                cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:38
          За последние 25 лет так и не удалось установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС. Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам. Необходимо не отказываться от акта Россия - НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время. Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща.

          Какая хитровычпоканая бабушка ! И переобулась в воздухе накануне выборов , и приказ из-за лужи показать дружественные намерения в отношении России выполнила .
          bouncyhunter
    2. Политотдел Сегодня, 14:22
      Цитата: Александр романов
      Кому нибудь в России вообще интересно,что она сказала?

      Да есть такие...)))) В основном в Москве..
      Политотдел
      1. rasputin17 Сегодня, 14:28
        Вы забыли еще и этих !
        rasputin17
        1. mr.redpartizan Сегодня, 14:36
          Свинец+крематорий=решение проблемы либерастии. Только метод Сталина поможет в борьбе с этим недугом.
          mr.redpartizan
          1. rasputin17 Сегодня, 14:41
            Очень бы хотелось отрубить внутренней змее голову так! hi
            rasputin17
        2. lis-ik Сегодня, 15:04
          Цитата: rasputin17
          Вы забыли еще и этих !

          Где Медведев, где Набиулина, да вообще где всё правительство?
          lis-ik
          1. rasputin17 Сегодня, 15:16
            Цитата: lis-ik
            Где Медведев, где Набиулина, да вообще где всё правительство?

            Не путайте десерт с обедом!! wink
            rasputin17
      2. dorz Сегодня, 14:33
        Предвыборная риторика и только.
        dorz
      3. mr.redpartizan Сегодня, 14:38
        Его могила будет обоссана в день его похорон. Подобное дерьмо не заслуживает даже быть погребенным в российской земле.
        mr.redpartizan
    3. Монос Сегодня, 14:29
      Меркель отметила, что с Россией необходимо тесно работать в формате общей борьбы с терроризмом.

      И всё? Все остальные проблемы уже решили? Ну-ну...
      Монос
      1. mr.redpartizan Сегодня, 14:34
        Чувак просто загорел в солярии, это одно и то же лицо)))
        mr.redpartizan
      2. rasputin17 Сегодня, 15:03
        Вот тут точно задумаешься какая разница между "Аллах Акбар" радикалов и нац.батальонов "Слава Украине"??
        Цитата: Монос
        Меркель отметила, что с Россией необходимо тесно работать в формате общей борьбы с терроризмом.

        И всё? Все остальные проблемы уже решили? Ну-ну...
        rasputin17
    4. vovanpain Сегодня, 14:32
      Цитата: Александр романов
      Меркель не увидела налаживания отношений с РФ после распада СССР

      Она что,ослепла?Или поглупела. request
      vovanpain
    5. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:33
      Цитата: Александр романов
      Кому нибудь в России вообще интересно,что она сказала?

      Честно? Мне даже не интересно, что она имеет в виду под "мировое сообщество"...
      Наблюдатель 33
    6. 79807420129 Сегодня, 14:42
      А не надо будить мишку:Прошёл по лесу слух не добрый,
      -Медведь культурный к ним пришёл,
      И всех, кто наглый и проворный,
      Медведь в лесу за раз нашёл.

      Козла, орла, лисицу, волка,
      Догнал в лесу и «отымел»,
      Кабан, когда орехи щёлкал,
      Увидел этот беспредел.

      Помчался боров меж деревьев,
      Но пятаком впилился в дуб,
      В глазах из искр ожерелье,
      Ой…, Извините милый друг.

      Дразнить не надо было Мишку,
      Чтоб он «культурно» озверел,
      Спокойно ел бы мёд и шишки,
      И вас, придурков не «имел».
      79807420129
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
        Дразнить не надо было Мишку,
        Чтоб он «культурно» озверел,
        Спокойно ел бы мёд и шишки,
        И вас, придурков не «имел».

        Публика неистовствует ! good
        bouncyhunter
  2. rasputin17 Сегодня, 14:18
    «не удалось наладить отношений с Россией» после распада СССР
    Напрашивается один вопрос только: А что Вы господа САМИ для этого сделали? Высоблюли все те документы что подписали?
    rasputin17
  3. 210окв Сегодня, 14:22
    Впадает в маразм...Запор мысли,понос слов fool
    210окв
    1. rasputin17 Сегодня, 14:27
      Видать совсем дела полный швах у старушки Шапокляк!!
      rasputin17
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:24
    Дура, больше про нее сказать нечего!Сама легла под США и всю Европу за собой потянула. Вот что значит курица у власти! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. rasputin17 Сегодня, 15:20
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      курица у власти

      У нас есть возможность насладиться последним кудахтаньем ее! Клохтать этот куринный выкидыш уже не в состоянии после того как ее потоптал белоглавый орел!!! laughing laughing laughing good
      rasputin17
  5. volodya Сегодня, 14:25
    Скоро выборы,надо начинать петь другую песню!
    volodya
    1. vasilev Сегодня, 14:28
      Иначе русские хакеры не будут делать ей победу. smile
      vasilev
  6. Olegater Сегодня, 14:25
    Это меркель, именно ЭТО, так как свои высказывания согласовывает со своими кураторами, которые пишут ей тексты выступлений и они крайне не довольны укреплением России, вот ей и дали такую возможность быть их "рупором". За счет лояльности меркель еще при власти и может идти на выборы снова, а немцы побунтуют и успокоятся.
    Olegater
  7. askort154 Сегодня, 14:26
    Врёшь, фрау в мундире. При Шрёдере у нас с Германией было всё отлично.
    askort154
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:26
    Меркель не увидела налаживания отношений с РФ после распада СССР
    России по- видимому нужно было и дальше быть просто территорией по поставке ресурсов в Европу. Вот тогда мы были бы хорошие.Да и защищать Европу от радикального ислама с Кавказа и Средней Азии.А тут фрицы утром с бодуна после пятничной "кнайпы"-пивнуха проснулись.А тут "о майн гот!" Россия оказывается готова к труду и обороне. laughing Меркель из себя корчила ,корчила что-то существенное.А итог? Немцы с Заподной Германии сейчас только вспоминают прошедшие безвозвратно сытые беззаботные дни laughing
    Наблюдатель2014
  9. mr.redpartizan Сегодня, 14:28
    Зря мы этих гадов не перебили в 45-м, сейчас проблем было бы куда меньше. Наш гуманизм приводит к печальным для нас последствиям постоянно, поэтому нам стоит последовать примеру японцев в их отношении к врагу.
    mr.redpartizan
  10. samarin1969 Сегодня, 14:30
    "Сколько немца не корми" "оно" всё равно с высокомерием, жадностью и страхом будет смотреть на Восток. Таких "партнёров" и враги не не нужны. В живых оставили, войска вывели, воссоединение признали, торгуем ...этим "...рям" всё мало...
    samarin1969
    1. mr.redpartizan Сегодня, 14:33
      Поэтому их злодеяния против нас никогда не должны быть забыты и прощены нашими потомками. Мы не только должны помнить, но и непременно обязаны отомстить нашему вековому врагу. Смоем кровь наших предков кровью врага !!!
      mr.redpartizan
  11. brasist Сегодня, 14:34
    " Как не получить бы от Кремля "- старушка молвила крихтя.
    brasist
  12. behemot Сегодня, 14:37
    эта старая жабо хотела чтобы мы отдавали ресурсы за бесценок и помалкивали? Ну ну. Разбирайся курица с арабами. Если сил хватит. Если они раньше с немцами не разберутся.
    behemot
  13. ЗВС Сегодня, 14:39
    Эта стареющая дева уже перестала воспринимать реальности. России по хрен связи Меркель с Россией. У России достаточно других связей с другими странами.
    ЗВС
  14. Incvizitor Сегодня, 14:45
    Ну так если она мешает "налаживанию отношений" пусть валит.
    Incvizitor
  15. Громобой Сегодня, 14:46
    Необходимо не отказываться от акта Россия - НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время
    НАТО начинает в открытую накапливать ударные группировки на нашей границе,а мы всё пытаемся вести с ними диалог.Вот это "акт" и наш представитель в НАТО,зачем он там сидит?Если не удаётся воздействовать,то необходимо полностью игнорировать эту преступную организацию!Всё пытаемся завоевать их сердца своим благородством,когда уже пора дать сковородкой по лицу.Если не по самому блоку ударить,то проводников их воли ещё вчера надо было окоротить.
    Громобой
  16. Berkut24 Сегодня, 14:53
    Меркель не увидела налаживания отношений с РФ после распада СССР

    А кто тебе, старая выдра, мешал это сделать? И кому теперь жалуешься?
    Berkut24
  17. К-50 Сегодня, 14:55
    У старушки Меркель хроническая слепота, если она не видела "сближений" с Россией за последние 25 лет. request
    К-50
  18. МПК105 Сегодня, 15:03
    Я буду неустанно работать...На пенсию,значит,не собирается...
    МПК105
  19. Bronevick Сегодня, 15:08
    Да мы полную кучу налаживали на меркель.
    Bronevick
  20. Zubr Сегодня, 15:08
    Цитата: Александр романов
    Кому нибудь в России вообще интересно,что она сказала?


    Пора старушке на пенсию, отделалась общими фразами.. smile Папа в БД поменялся, поэтому пока нет чётко сформулированных причин, кроме того, что она сказала. Те имелки с хотелками, что они придумали, теперь их имеют, а хотелок не видно.. smile
    Zubr
  21. Владимир Постников Сегодня, 15:14
    Вот сволочь! СССР и Россия помогли Германии объединиться. За это Германия стала строить заборы у самых границ России и устраивать государственные националистические перевороты в искусственно разделенных странах бывшего СССР. Т.е. за свое объединение она отплатила разъединением. И теперь заявляет, что "международному сообществу так и не удалось наладить отношения с Россией" после распада СССР. Вот сволочь!
    Владимир Постников
  22. Zubr Сегодня, 15:14
    Цитата: rasputin17
    Видать совсем дела полный швах у старушки Шапокляк!!


    Alles kaputt
    Zubr
  23. дед Мих Сегодня, 15:24
    «Меркель отметила, что с Россией необходимо тесно работать в формате общей борьбы с терроризмом». А как-же МН-17? Или:
    дед Мих 23 июля 2016 09:53 | CNN: один из «мюнхенских стрелков» специально целился в детей
    Цитата: APASUS
    Немцы назвали Ангелу Меркель матерью террора.
    Бельё в прыжке меняет. Критические дни.
    дед Мих
  24. viktor. Сегодня, 15:31
    Бабуля МерХель, может у неё инсульт? wassat
    viktor.
  25. pvv113 Сегодня, 15:34
    При этом Меркель добавила, что будет прикладывать все силы с целью налаживания отношений

    Сколько могла она уже наложила на отношения
    pvv113
  26. Sinbad Сегодня, 15:35
    Меркель, вообще, ничего сама сказать не может. Что напишет или нашепчет гос.деп., то и говорит.
    Sinbad

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