18:19 18 февраля

Ту-95МС нанесли удар по боевикам в Ракке

Министерство обороны России публикует кадры нанесения ударов российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС по объектам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), находящимся в сирийской провинции Ракка. В материале сообщается об уничтожении пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Эр-Ракке. Удар наносился крылатыми ракетами класса «воздух-земля».



Российская операция против террористов продолжается на фоне конференции по безопасности в Мюнхене (Бавария, ФРГ), где западные делегации размышляют о том, как им "взаимодействовать с Россией" на антитеррористическом фронте. ВКС РФ демонстрируют, что пока Запад упражняется в жёсткой риторике и постановке условий в адрес России, удары по боевикам в Сирии приносят должный результат, нанося игиловцам значительный ущерб.


А между тем, в западной пресс появился материал, в котором утверждается, что все заявления о силе российской армии "несостоятельны". Автор материала на портале Aleteia (Мишель де Ремонкур) заявляет, что российская армия "вовсе не так сильна, как о ней пишут". Ну, Ремонкуру-то виднее...

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 17
  1. Spartanez300 Сегодня, 17:21
    Пока западные военные трепятся , наши военные получают реальный боевой опыт . А военные навыки США и их прихлебателей мягко говоря не впечатляют.
    Spartanez300
    1. Zibelew Сегодня, 17:27
      Пусть ставят даишевцев Раккой, чтобы в Идлибе и Пальмире видно было.
      Zibelew
    2. rasputin17 Сегодня, 17:28
      Хороший полигон наше МО нашло!!! Тут в реальных боевых условиях можно прогнать все кроме ОМП и ЯБ! Опять пентагон лоханулся! Вложил деньги а Россия тренируется! Но не было бы это так смешно как не грустно! Погибших наших братьев и сестер нам никто не вернет!
      rasputin17
  2. fif21 Сегодня, 17:24
    Посмотрел ! - Промазали -разрыв во дворе! laughing
    fif21
    1. 210окв Сегодня, 17:29
      Вообще то да,промах..Однако почти пол здания в развалинах..
      Цитата: fif21
      Посмотрел ! - Промазали -разрыв во дворе! laughing
      210окв
    2. Громобой Сегодня, 17:29
      Я думал дом сложится.
      Громобой
      1. техмех Сегодня, 17:50
        Цитата: Громобой
        Я думал дом сложится.

        Если бы попали как надо там и подвал сложился бы. С точностью у нас как-то не очень.
        техмех
    3. 3vs Сегодня, 17:47
      Всё было так и задумано!
      Боевики в угловой комнате сидели.
      Угол-то у здания и отбили... bully
      3vs
      1. Iline Сегодня, 18:15
        На дальности 5500 километров круговое вероятное отклонение у этой ракеты 5 метров. И совсем необязательно целить в центр здания, тем более что заряд всего 400килограммов.
        Куда целились туда и попали.
        Iline
    4. krass Сегодня, 18:09
      Цитата: fif21
      Посмотрел ! - Промазали -разрыв во дворе! laughing

      Да судя по видео -- промах однозначный.
      krass
  3. Талгат Сегодня, 17:27
    У России получилась хорошая связка и кооперация с Ираном и Хезболлой - ВКС РФ прикрывают с воздуха - Китай вместе с РФ помогает деньгами и дипломатией - а на земле воюют Хезболла и Иранский КСИР
    Талгат
  4. Mavrikiy Сегодня, 17:27
    " А бьют вас проклятых и самом центре!" И это хорошо... Но внутренний фронт тоже, пора бомбить.
    Mavrikiy
  5. pilot69 Сегодня, 17:37
    Нормальный ход изначально. По своему опыту знаю, что десяток учебных выходов равнозначны одному боевому ( я по земле ползал, но это по-моему всех родов войск касается). Одно дело когда ты десять раз уничтожаешь условного противника, а другое - когда один раз реального.
    pilot69
  6. Авиатор_ Сегодня, 17:41
    Ближневосточный полигон надо использовать по полной!
    Авиатор_
  7. Bronevick Сегодня, 17:53
    Пол подъезда разнесли, шоб не ссали.
    Bronevick
  8. Синьор Помидор Сегодня, 17:56
    Опять роддом для бородатых бармалеев (место, где они размножаются) разбомбили, проклятые!
    Синьор Помидор
  9. роман66 Сегодня, 18:12
    жалко ракеты на фигню разную тратить - столько целей под донбасом!!
    роман66

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