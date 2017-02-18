Ту-95МС нанесли удар по боевикам в Ракке
Министерство обороны России публикует кадры нанесения ударов российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС по объектам террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), находящимся в сирийской провинции Ракка. В материале сообщается об уничтожении пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Эр-Ракке. Удар наносился крылатыми ракетами класса «воздух-земля».
Российская операция против террористов продолжается на фоне конференции по безопасности в Мюнхене (Бавария, ФРГ), где западные делегации размышляют о том, как им "взаимодействовать с Россией" на антитеррористическом фронте. ВКС РФ демонстрируют, что пока Запад упражняется в жёсткой риторике и постановке условий в адрес России, удары по боевикам в Сирии приносят должный результат, нанося игиловцам значительный ущерб.
А между тем, в западной пресс появился материал, в котором утверждается, что все заявления о силе российской армии "несостоятельны". Автор материала на портале Aleteia (Мишель де Ремонкур) заявляет, что российская армия "вовсе не так сильна, как о ней пишут". Ну, Ремонкуру-то виднее...
Российская операция против террористов продолжается на фоне конференции по безопасности в Мюнхене (Бавария, ФРГ), где западные делегации размышляют о том, как им "взаимодействовать с Россией" на антитеррористическом фронте. ВКС РФ демонстрируют, что пока Запад упражняется в жёсткой риторике и постановке условий в адрес России, удары по боевикам в Сирии приносят должный результат, нанося игиловцам значительный ущерб.
А между тем, в западной пресс появился материал, в котором утверждается, что все заявления о силе российской армии "несостоятельны". Автор материала на портале Aleteia (Мишель де Ремонкур) заявляет, что российская армия "вовсе не так сильна, как о ней пишут". Ну, Ремонкуру-то виднее...
Использованы фотографии: МО РФ