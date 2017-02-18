18:27 18 февраля

Подписан указ о признании в России документов жителей отдельных районов Донбасса

Как сообщает ТАСС, Президентом России Владимиром Путиным подписан указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях.

- гласит текст указа.




Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, наделяются правом безвизового въезда в Россию, на основании документов, удостоверяющих личность.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, это сделано "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В указе подчеркнуто, что данные меры действуют "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".


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Комментарии 15
  1. Zibelew Сегодня, 18:08
    Хорошая новость! Начало официального признания республик.
    Zibelew
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:18
      Цитата: Zibelew
      Хорошая новость! Начало официального признания республик.

      Я думаю, это и есть завуалированное признание Новороссии.
      СРЦ П-15
    2. 210окв Сегодня, 18:20
      Признание?Указ почитайте.Кремль признает ЛДНР территорией Украины..Вот и все признание.Это лишь упрощает процедуры на границе и жизнь граждан на территории России.О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРИЗНАНИИ там ни слова.Минский сговор рулит.
      Цитата: Zibelew
      Хорошая новость! Начало официального признания республик.
      210окв
    3. Монос Сегодня, 18:20
      Сначала Лавров в Мюнхене дал леща Западу, теперь этот указ... Что, пошёл процесс признания и легализации ЛДНР ? Педро, пора тикать, а то не успеешь.
      Монос
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:10
    Подписан указ о признании в России документов жителей отдельных районов Донбасса
    По видимому, это ответвет на заявления новой администрации США.
    Давно пора.А не ждать у" моря погоды".
    Наблюдатель2014
  3. Deniska999 Сегодня, 18:11
    В начале указа есть оговорка, что это временная мера.
    Deniska999
    1. inkass_98 Сегодня, 18:18
      Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. А в данном контексте вообще воспринимается как окончательное и бесповоротное решение, поскольку урегулирование явно не закончится торжеством укрофашизма.
      inkass_98
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:21
      Deniska999
      В начале указа есть оговорка, что это временная мера
      . "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".- И этого достаточно.Киев выпендриваться дальше будет.Получит признание референдума.Плюс Шойгу не давно популярно стратегической авиацией объяснил что будет.И Захарченко тоже добавил на днях что готовы ЛДНР освободить от ВСУ полностью области.
      Смотрим дальше на заявления Трампа и его администрации.Ибо чем больше наезжать будут на Россию тем живей ситуация развивается.
      Наблюдатель2014
  4. рюрикович Сегодня, 18:11
    День-то сегодня хороший... Помимо Путина с Лавровым порадовали и биатлонисты! Россияне, с золотом эстафеты!!! drinks fellow
    рюрикович
  5. inkass_98 Сегодня, 18:17
    Де-факто признается независимость ЛДНР. И это ответ всепропальщикам и путинслильщикам. От чистого сердца поздравляю всех жителей республик.
    inkass_98
    1. 210окв Сегодня, 18:22
      Читать умеете?Де-факто и де-юре признается принадлежность ЛДНР Украине. yes
      Цитата: inkass_98
      Де-факто признается независимость ЛДНР. И это ответ всепропальщикам и путинслильщикам. От чистого сердца поздравляю всех жителей республик.
      210окв
  6. словак Сегодня, 18:17
    Это правильно. И необходимо прошерстить всех украинцев, находящихся в России. Слишком много тех, кто живет, работает, пользуется благами и при этом ненавидит Россию, русских. хает и готовы нагадить. Домой их, на родину!
    словак
  7. vladimirvn Сегодня, 18:18
    Хорошая новость. Видел сколько они маялись горемычные из за этих документов. Срывались с работы, пытаясь выехать через блокпосты на Украину для замены паспорта, получения документов об образовании и т.д, попадали под обстрелы, гибли. Слов нет сколько людям досталось.
    vladimirvn
  8. изя топ Сегодня, 18:20
    хи-хи wassat
    *Противостоянием российским войскам на Донбассе Украина защищает НАТО от агрессии России, за что должна получать компенсацию от Запада*. Об этом заявил экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный
    изя топ
  9. вакса Сегодня, 18:21
    Похоже, 2017 - последний для клики Порошенко.
    вакса

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