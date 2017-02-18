Иран предостерег США насчет отправки войск в Сирию
Как сообщает «Интерфакс», министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что переброска американских наземных войск в Сирию для борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ) приведет к вспышке экстремизма в регионе:
Как считает М.Зариф, вторжение и последующая оккупация Ирака США привели к возникновению ИГИЛ (запрещена в РФ):
В связи с этим он предостерег "не повторять историю".
Ранее в американских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Пентагон может рекомендовать президенту США Дональду Трампу переброску подразделений сухопутных войск в Сирию.
Я считаю, что присутствие иностранных на арабской территории - это способ для экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из молодежи, которая лишена прав.
Как считает М.Зариф, вторжение и последующая оккупация Ирака США привели к возникновению ИГИЛ (запрещена в РФ):
Те же люди, которые вооружали ИГИЛ, вооружали террористические группировки, это те же, кто ранее вооружал Саддама Хусейна, кто создал и вооружил "Аль-Каиду" (запрещена в РФ).
В связи с этим он предостерег "не повторять историю".
Ранее в американских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Пентагон может рекомендовать президенту США Дональду Трампу переброску подразделений сухопутных войск в Сирию.