20:29 18 февраля

Иран предостерег США насчет отправки войск в Сирию

Как сообщает «Интерфакс», министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что переброска американских наземных войск в Сирию для борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ) приведет к вспышке экстремизма в регионе:

Я считаю, что присутствие иностранных на арабской территории - это способ для экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из молодежи, которая лишена прав.


Иран предостерег США насчет отправки войск в Сирию



Как считает М.Зариф, вторжение и последующая оккупация Ирака США привели к возникновению ИГИЛ (запрещена в РФ):

Те же люди, которые вооружали ИГИЛ, вооружали террористические группировки, это те же, кто ранее вооружал Саддама Хусейна, кто создал и вооружил "Аль-Каиду" (запрещена в РФ).


В связи с этим он предостерег "не повторять историю".

Ранее в американских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что Пентагон может рекомендовать президенту США Дональду Трампу переброску подразделений сухопутных войск в Сирию.


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Комментарии 9
  1. Ольгович Сегодня, 19:51
    В связи с этим он предостерег "не повторять историю".

    Он, конечно, прав.
    Но Трамп не послушает никого.
    Ольгович
    1. хрыч Сегодня, 20:17
      Тут вопрос Курдистана. США в Сирии могут воевать только на стороне курдов (что ограниченно и делают). Раздел Сирии между РФ, Турцией и Ираном в разгаре. Трамп по курдам еще молчит, однако Ирану, Турции и Асаду курды не нужны. Ракку удобней всего брать курдам они ближе, если США поддержит их авиацией. Ефрат будет под контролем курдов и США, нефть у них, водный ресурс - весомейший аргумент пустыни будет у них.
      хрыч
      1. krass Сегодня, 20:19
        Цитата: хрыч
        однако Ирану, Турции и Асаду курды не нужны

        А с сунитами что делать ? wink
        krass
  2. mad Сегодня, 19:53
    Не эти ли генералы почти полтора года назад скулили голосом шакала Табаки о тысячах гробах, что полетят из Сирии в Россию?
    mad
  3. APASUS Сегодня, 19:54
    Американцы спешат к разделу Сирии ,а ИГИЛ им на хрен не нужен.Стало все больше понятнее что русские ,сирийцы и иранцы добьют бармалеев и без помощи американцев ,но такого не может быть априори ! Ведь Америка в каждой бочке затычка
    APASUS
    1. krass Сегодня, 20:20
      Цитата: APASUS
      Американцы спешат к разделу Сирии

      Сирия уже разделена.
      krass
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:00
    Ирану сейчас выгодно быть хотя в отношении к сирийскому вопросу как минимум попутчиком России.
    Изгоняющий либероидов
  5. kouldoom Сегодня, 20:10
    Что сказать Иран защищает свои интересы.
    kouldoom
  6. Рабинович Сегодня, 20:27
    Иран спонсор терроризма.
    Рабинович

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