Иран предостерег США насчет отправки войск в Сирию

Я считаю, что присутствие иностранных на арабской территории - это способ для экстремистов объединяться и вербовать новых боевиков из молодежи, которая лишена прав.

Те же люди, которые вооружали ИГИЛ, вооружали террористические группировки, это те же, кто ранее вооружал Саддама Хусейна, кто создал и вооружил "Аль-Каиду" (запрещена в РФ).