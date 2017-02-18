22:35 18 февраля

Росавиация готова помочь в дешифровке информации с разбившегося Boeing

По информации РИА Новости, Росавиация сообщила о готовности предоставить международным следователям помощь при дешифровке информации с радиолокатора Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины (погибло 298 чел.).



Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора.

— сообщает Росавиация.


Данные бортовой радиолокационной станции, зафиксировавшей движение разбившегося Boeing и окружающую его обстановку, были переданы Нидерландам в октябре 2016 года в максимально подробном виде, необработанными, что подтверждает их подлинность. При этом прокуратура Нидерландов не смогла расшифровать предоставленные Россией данные, в связи с чем голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.

Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных. Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора.

— говорится в пресс-релизе Росавиации.

Россия проявляет максимальный интерес в выяснении истинных причин авиакатастрофы, добиваясь проведения честного и открытого расследования инцидента. Сразу же после падения Boeing представители РФ оказывали активное содействие официальному следствию, предоставляя данные, имеющие отношение к авиакатастрофе, результаты исследований и экспериментов.


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Комментарии 17
  1. новичок Сегодня, 20:43
    сколь верёвочке не виться, конец всё равео найдут. и вот тогда мало места ьудкт и хохланлу и европе.
    новичок
    1. cniza Сегодня, 20:52
      Как же они вертятся и что дальше ... приплыли.
      cniza
    2. Антон Болдаков Сегодня, 21:05
      Боюсь что Голландия теперь будет биться за свою версию о том кто виновен в катастрофе до последнего. В противном случае им самим могут грозить вопросы - почему Голландия. зная что Боинг сбила Украина. упорно искажает факты в пользу России? Тут уже может возникнуть вопрос не принципа, а престижа самой Голландии.
      Антон Болдаков
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 21:15
        Такие вопросы решаются путем смены власти - а потом всех собак вешают на "бывших"...
        Скептик-Самоучка
    3. maxim947 Сегодня, 22:14
      У правды путь длинный
      maxim947
  2. изя топ Сегодня, 20:57
    Данные бортовой радиолокационной станции, зафиксировавшей движение разбившегося Boeing и окружающую его обстановку, были переданы Нидерландам в октябре 2016 года в максимально подробном виде, необработанными, что подтверждает их подлинность
    вопрос к "расследователям"
    изя топ
    1. Балу Сегодня, 21:01
      Меня поражает пассивность малазийцев. Ведь у премьера в этом рейсе погибла близкая родственница.
      Балу
  3. krass Сегодня, 21:17
    По информации РИА Новости, Росавиация сообщила о готовности предоставить международным следователям помощь при дешифровке информации с радиолокатора Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины

    наверное корреспондент ( или автор статьи ) -- как то неверно интерпретировал информацию.
    Разговор шёл не о радаре Боинга - а об расшифровке с Российского радара
    Росавиация предлагает комиссии по расследованию пассажирского лайнера MH-17 над Донбассом помощь специалистов для расшифровки данных отечественного радиолокатора. Следователи в Нидерландах указывали на необычный формат предоставленных данных и возникшие в связи с этим трудности.

    В пресс-релизе Росавиации указывается на преимущества формата, в котором данные были предоставлены российской стороной: "Формат ASTERIX, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора".

    Ранее голландская прокуратура распространила заявление, в котором отметила, что на анализ первичных радиолокационных данных, полученных из России в рамках проведения уголовного расследования крушения Boeing над Донбассом в 2014 году, потребуется дополнительное время. В ведомстве сослались на необычный формат данных, в связи с чем пришлось привлекать внешнюю экспертизу для дополнительной проверки.

    Прокуратура отметила, что российские власти предоставили отдельное программное обеспечение для анализа данных. Однако ведомству потребовалось дополнительное время для того, чтобы перевести его с русского языка, а затем проверить.

    Подробнее: http://www.newsru.com/russia/18feb2017/rosavia.ht
    ml

    те всё таки Россия признала , что передала данные не в обычном международном формате , а именно в своём .
    Я так понимаю.
    krass
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 21:27
    А почему данные с локатора были переданы так поздно? Почти спустя два года?
    Вождь краснокожих
    1. dvina71 Сегодня, 22:22
      Цитата: Вождь краснокожих
      А почему данные с локатора были переданы так поздно?

      Потому что за новостями надо следить. Передали сразу данные с Ростовской станции,а сейчас передали необработанные данные с сервера станции слежения,так сказать, исходник.
      ВОт тут голландцы отмазку и нашли..типа данные записаны в неизвестном им формате.
      dvina71
  5. Incvizitor Сегодня, 21:28
    Им платят из за лужи не для того, чтобы расследовали а для того чтобы затягивали расследование.
    Incvizitor
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:42
    Вот до чего у людей мозги атрофированы -они смогли за все время понять только одно-самолет упал, и,самое главное-он упал на землю fool
    Изгоняющий либероидов
  7. WildFox Сегодня, 22:08
    Цитата: Вождь краснокожих
    А почему данные с локатора были переданы так поздно? Почти спустя два года?

    Данные подготовили сразу и заявили что готовы передать, а теперь их привезли в Голландию и ткнули в морду следователей. hi
    WildFox
  8. Горный стрелок Сегодня, 22:17
    Я помню, что на этом "Боинге" сломали Меркель. Так что это была многоходовочка не только руко..опых щеневмерликов. Вполне возможно, что и полосатые ушки там торчат. Не даром хваленые мерикосовские спутники внезапно все "ослепли". Куда делись записи укропских диспетчеров? А инвентаризацию ракет почему не провели. А зачем укропы долбили артиллерией по полям, усеянным обломками самолета? И этот фейк с пусковой. Которой НЕЛЬЗЯ сбить самолёт, но картинку с командной машиной и локатором "вкинуть" совершенно забыли. Да и ту, которую вкинули, забыли почистить от лишних подробностей, и обман вскрылся.
    Нидерланды уже и не знают, что ещё сделать для затягивания расследования.
    А ведь если бы реальные улики против России были - из каждого утюга мы бы о них слышали. Уж тут бы никаких проволочек бы не случилось.
    Горный стрелок
    1. ViKLeV Сегодня, 22:33
      Многоходовка достаточно сложная. За несколько дней на территории непризнанных республик сел самолёт ВСУ - су25. В прошлом году даже допрашивали свидетеля с Украины, приехавшего в рф по поводу версии сбития боинга штурмовиком. Об перелетевшем самолете не упоминает ни одна сторона. Также не обсуждается непонятный маневр боинга перед гибелью со снижением высотности
      ViKLeV
  9. Баракуда Сегодня, 22:25
    Вот только помощью никто не воспользуется. Она им не надо.. Скажут снова-опять хакеры, под личным руководством ВВП...
    да и НидерГланды - очень "продвинутая " страна в авиации... ? Или трубу имеет супер "аэродинамическую " .. request очень "хочет" знать правду sad Им в нос тыкай, не догоняют.
    Баракуда
  10. bubalik Сегодня, 22:29
    ,,,там помогут,с ТУ 154 не могут,,,бред,,,
    bubalik

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