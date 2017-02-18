Росавиация готова помочь в дешифровке информации с разбившегося Boeing
По информации РИА Новости, Росавиация сообщила о готовности предоставить международным следователям помощь при дешифровке информации с радиолокатора Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины (погибло 298 чел.).
— сообщает Росавиация.
Данные бортовой радиолокационной станции, зафиксировавшей движение разбившегося Boeing и окружающую его обстановку, были переданы Нидерландам в октябре 2016 года в максимально подробном виде, необработанными, что подтверждает их подлинность. При этом прокуратура Нидерландов не смогла расшифровать предоставленные Россией данные, в связи с чем голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.
— говорится в пресс-релизе Росавиации.
Россия проявляет максимальный интерес в выяснении истинных причин авиакатастрофы, добиваясь проведения честного и открытого расследования инцидента. Сразу же после падения Boeing представители РФ оказывали активное содействие официальному следствию, предоставляя данные, имеющие отношение к авиакатастрофе, результаты исследований и экспериментов.
Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора.
— сообщает Росавиация.
Данные бортовой радиолокационной станции, зафиксировавшей движение разбившегося Boeing и окружающую его обстановку, были переданы Нидерландам в октябре 2016 года в максимально подробном виде, необработанными, что подтверждает их подлинность. При этом прокуратура Нидерландов не смогла расшифровать предоставленные Россией данные, в связи с чем голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.
Данные первичной радиолокации, переданные Россией, представляют собой данные, циркулирующие внутри самого радиолокатора, который является специфическим профессиональным оборудованием и всегда имеет собственный формат шифрования данных. Формат ASTERIX же, о котором заявляют Нидерланды, предполагает передачу данных уже в обработанном виде, что, по сути, делает их вторичной информацией, которая не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора.
— говорится в пресс-релизе Росавиации.
Россия проявляет максимальный интерес в выяснении истинных причин авиакатастрофы, добиваясь проведения честного и открытого расследования инцидента. Сразу же после падения Boeing представители РФ оказывали активное содействие официальному следствию, предоставляя данные, имеющие отношение к авиакатастрофе, результаты исследований и экспериментов.