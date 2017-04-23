09:00 23 апреля

«Арадо» и «Зибель» на границе

«Арадо» и «Зибель» на границе


– Махнул не глядя, – так герой любимого всеми фильма «В бой идут одни старики» объясняет своему механику ситуацию, вернувшись с задания на захваченном у врага самолёте. Случалось ли такое? Оказывается, да. Трофейные летательные аппараты активно использовались нашими лётчиками как в годы Великой Отечественной войны, так и после её окончания. Мало кто знает, но германские самолёты какое-то время стояли на вооружении авиации войск и органов обеспечения государственной безопасности страны. Теперь можно открыть эти малоизвестные страницы истории.

Как в годы Великой Оте­чественной войны, так и в послевоенный период Советское государство остро нуждалась в транспортных самолётах. Уже после Сталинградской битвы в Красной Армии оказалось в качестве трофеев более 50 самолётов фирмы «Юнкерс» – W-52 (Ю-52). Число такого рода трофеев росло по мере продвижения наших войск на Запад, при освобождении территории с расположенными там аэродромами и складами. В 1945 году в советской оккупационной зоне Германии оказалось более половины её авиастроительных заводов и конструкторских бюро, а также большое число самолётов различных типов – экспериментальных, боевых, транспортных. Эти трофеи содержались в советских авиационных частях на балансе, потом передавались в народное хозяйство СССР как имущество Красной Армии. Среди них оказалось и большое число транспортных самолётов, в том числе производства фирмы «Юнкерс: W-34 и W-52», а также «Зибель» Si-204, «Хейнкель» Хе-III (бомбардировщик). Основными потребителями трофейной авиационной техники стали советские ВВС, Управление полярной авиации, Министерство авиационной промышленности, ГВФ, «хозяйственная авиация» МВД, а также погранвойска.


МОНОПЛАН НА ПОПЛАВКАХ

Одним из трофеев стал немецкий гидросамолет «Арадо-196».

Использование этого самолёта при охране государственной границы было связано с тем, что к завершению войны авиационные подразделения погранвойск МВД СССР, охранявшие морские участки государственной границы на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток, Камчатка), оказались в сложной ситуации. Ещё в середине 30-х годов погранвойска получили на вооружение первую советскую летающую лодку военного назначения МБР-2. Однако спустя десятилетие ресурс планёра и двигателей практически был исчерпан.

Положение усугублялось ещё и тем, что в первые послевоенные годы советская авиационная промышленность каких-то других типов гидросамолётов, пригодных для несения пограничной службы, не выпускала. В этих условиях весьма своевременной оказалась информация о том, что на некоторых приморских аэродромах Польши и Германии обнаружены самолёты на поплавках, оставленные немцами при отступлении. В Германию убыла группа инженерно-технического состава из отдельной авиационной бригады НКВД СССР во главе с подполковником-инженером Г.Л. Шварцем.

Инженеры тщательно осмотрели все самолёты и пришли к выводу, что их можно восстановить. Было также установлено, что вблизи Дамгарстена располагается и авиационный завод, где в годы войны на гидросамолётах «Арадо-196» выполнялись регламентные и ремонтные работы.

Когда первые самолёты были отремонтированы, встал вопрос об испытаниях их в воздухе. Для этого отыскали бывшего немецкого лётчика-испытателя. Он и обучил наших пилотов особенностям пилотирования «Арадо-196». В результате напряженной работы авиационным специалистам удалось восстановить 37 гидросамолётов. Помимо авиатехники, обнаружилось ещё множество двигателей и запасных частей, которые несколькими эшелонами были отправлены в Советский Союз.

Более десяти лет немецкие гидросамолёты успешно применялись при охране морских границ СССР на Балтийском и Чёрном морях, во всех пограничных авиачастях Дальнего Востока. Они использовались для освещения побережья, прибрежных вод и дальних подступов к острову Сахалин, разведки ледовой обстановки в заливе Анива, проливе Лаперуза и в прибрежных водах Охотского моря, выявления очагов лесных пожаров в южной части Сахалина, а также для вылетов на установление государственной принадлежности неизвестных плавсредств и многих других задач.

Использование в охране границы трофейных самолётов было достаточно результативным. Так, в 1956 году экипажи самолётов Ли-2 и «Арадо-196» обнаружили вблизи наших вод, на кромке их и в территориальных водах 251 японскую шхуну. По данным воздушной разведки пограничные корабли тогда задержали 12 иностранных судов.

В процессе эксплуатации в погранвойсках самолёты «Арадо-196» переоборудовались, на них устанавливались отечественные средства радиосвязи и навигации, свои двигатели. Немецкие гидросамолёты эксплуатировались вплоть до 1962 года, и только тогда были списаны окончательно.

АВИАЦИЯ ПОГРАНВОЙСК И ВАСИЛИЙ СТАЛИН

Вторым типом немецкого трофейного самолёта, применявшимся в авиации погранвойск МВД СССР в 1947–1952 гг., был лёгкий транспортный самолёт «Зибель» Si-204.

Началось эксплуатация этого самолёта летом 1947-го, когда группа специалистов авиации погранвойск была направлена в Берлин для переучивания и получения трофейных «зибелей». В процессе получения и переучивания авиаторы-пограничники при довольно курьёзных обстоятельствах встретились с Василием Сталиным, который ведал этими машинами. Во время активного отдыха на одном из озёр они так увлеклись, что едва не утопили незнакомца, по-свойски вклинившегося в их компанию. Только когда тот надел брюки с генеральскими лампасами, поняли, кто с ними веселился. Оказалось, сын самого Сталина!

– Лётчики? За «зибелями» приехали? Ну, подходите через часик в кабинет, обсудим вопрос, – вполне миролюбиво сказал генерал, командовавший автокорпусом, в котором и находились тогда «зибели».

Из архивных документов видно, что в пограничную авиацию таких самолётов поступило всего шесть. Три из них были перегнаны в 1-й транспортный авиаполк погранвойск МВД СССР, который дислоцировался в Быково. Остальные поступили на вооружение в другие подразделения погранавиации. Эти самолёты эксплуатировали в основном в высокогорных районах Памира. Так, авиазвено в составе трёх «зибелей», командиром которого был старший лейтенант И.Г. Ладария, в июле 1948 года с аэродрома Ош производило переброску технических средств, продовольствия и других грузов для пограничных застав в горах Киргизии. Полёты производились на высотах до 5500 метров.
Автор: Олег ГРОЗНЫЙ
Первоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-35/item/32861-arado-i-zibel-na-granitse


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Комментарии 7

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:41
    – Махнул не глядя, – так герой любимого всеми фильма «В бой идут одни старики» объясняет своему механику ситуацию, вернувшись с задания на захваченном у врага самолёте
    .
    Mystery12345
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    Трофей он и в Африке трофей, чего добру пропадать, вот и "трудились" машинки во благо нашего государства.
    a.s.zzz888
    1. dauria Сегодня, 08:39
      Трофей он и в Африке трофей, чего добру пропадать


      Наши Пе-2 в финских ВВС ( тогда ещё союзников немцев ). Потом было наоборот - финские мессеры Bf. 109 воевали за нас .
      dauria
  3. demiurg Сегодня, 08:28
    И мы, и немцы активно использовали всё что можно. Война шла на пределе ресурсов обоих стран. Были неважны ТТХ, важно наличие бесплатного трофея. Евреи до 60х годов использовали немецкие пазики, не потому что они были настолько хороши, а потому что их было нечем заменить.
    demiurg
    1. Avis Сегодня, 08:48
      Цитата: demiurg
      И мы, и немцы активно использовали всё что можно.

      Нашу авиационную технику, в отличие от "наземной", гансы не очень жаловали. Вот у финнов, у тех, да, целый "зоопарк" был.
      Avis
  4. амурец Сегодня, 08:34
    В принципе: в 30-е годы немцы создавали многие свои самолёты в гражданском варианте, по заказам Люфтганзы и тайно, как почтовые и скоростные траспортные в военном варианте. Об этом писал и журнал МК. Так первые модификации Ю-52 выпускались в том виде, в котором они использовались первоначально, хотя небольшая серия использовалась как бомбардировщики в Испании. Самолёты До-17, Ю-86, Хе-111 разрабатывались как почтовые, вооружённые варианты этих самолётов вышли после того как Гитлер разорвал Версальский договор.
    амурец
  5. Avis Сегодня, 08:45
    Теперь можно открыть эти малоизвестные страницы истории.


    А раньше, типа, это было нельзя... :)
    Avis
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