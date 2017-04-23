«Арадо» и «Зибель» на границе

– Махнул не глядя, – так герой любимого всеми фильма «В бой идут одни старики» объясняет своему механику ситуацию, вернувшись с задания на захваченном у врага самолёте. Случалось ли такое? Оказывается, да. Трофейные летательные аппараты активно использовались нашими лётчиками как в годы Великой Отечественной войны, так и после её окончания. Мало кто знает, но германские самолёты какое-то время стояли на вооружении авиации войск и органов обеспечения государственной безопасности страны. Теперь можно открыть эти малоизвестные страницы истории.Как в годы Великой Оте­чественной войны, так и в послевоенный период Советское государство остро нуждалась в транспортных самолётах. Уже после Сталинградской битвы в Красной Армии оказалось в качестве трофеев более 50 самолётов фирмы «Юнкерс» – W-52 (Ю-52). Число такого рода трофеев росло по мере продвижения наших войск на Запад, при освобождении территории с расположенными там аэродромами и складами. В 1945 году в советской оккупационной зоне Германии оказалось более половины её авиастроительных заводов и конструкторских бюро, а также большое число самолётов различных типов – экспериментальных, боевых, транспортных. Эти трофеи содержались в советских авиационных частях на балансе, потом передавались в народное хозяйство СССР как имущество Красной Армии. Среди них оказалось и большое число транспортных самолётов, в том числе производства фирмы «Юнкерс: W-34 и W-52», а также «Зибель» Si-204, «Хейнкель» Хе-III (бомбардировщик). Основными потребителями трофейной авиационной техники стали советские ВВС, Управление полярной авиации, Министерство авиационной промышленности, ГВФ, «хозяйственная авиация» МВД, а также погранвойска.Одним из трофеев стал немецкий гидросамолет «Арадо-196».Использование этого самолёта при охране государственной границы было связано с тем, что к завершению войны авиационные подразделения погранвойск МВД СССР, охранявшие морские участки государственной границы на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток, Камчатка), оказались в сложной ситуации. Ещё в середине 30-х годов погранвойска получили на вооружение первую советскую летающую лодку военного назначения МБР-2. Однако спустя десятилетие ресурс планёра и двигателей практически был исчерпан.Положение усугублялось ещё и тем, что в первые послевоенные годы советская авиационная промышленность каких-то других типов гидросамолётов, пригодных для несения пограничной службы, не выпускала. В этих условиях весьма своевременной оказалась информация о том, что на некоторых приморских аэродромах Польши и Германии обнаружены самолёты на поплавках, оставленные немцами при отступлении. В Германию убыла группа инженерно-технического состава из отдельной авиационной бригады НКВД СССР во главе с подполковником-инженером Г.Л. Шварцем.Инженеры тщательно осмотрели все самолёты и пришли к выводу, что их можно восстановить. Было также установлено, что вблизи Дамгарстена располагается и авиационный завод, где в годы войны на гидросамолётах «Арадо-196» выполнялись регламентные и ремонтные работы.Когда первые самолёты были отремонтированы, встал вопрос об испытаниях их в воздухе. Для этого отыскали бывшего немецкого лётчика-испытателя. Он и обучил наших пилотов особенностям пилотирования «Арадо-196». В результате напряженной работы авиационным специалистам удалось восстановить 37 гидросамолётов. Помимо авиатехники, обнаружилось ещё множество двигателей и запасных частей, которые несколькими эшелонами были отправлены в Советский Союз.Более десяти лет немецкие гидросамолёты успешно применялись при охране морских границ СССР на Балтийском и Чёрном морях, во всех пограничных авиачастях Дальнего Востока. Они использовались для освещения побережья, прибрежных вод и дальних подступов к острову Сахалин, разведки ледовой обстановки в заливе Анива, проливе Лаперуза и в прибрежных водах Охотского моря, выявления очагов лесных пожаров в южной части Сахалина, а также для вылетов на установление государственной принадлежности неизвестных плавсредств и многих других задач.Использование в охране границы трофейных самолётов было достаточно результативным. Так, в 1956 году экипажи самолётов Ли-2 и «Арадо-196» обнаружили вблизи наших вод, на кромке их и в территориальных водах 251 японскую шхуну. По данным воздушной разведки пограничные корабли тогда задержали 12 иностранных судов.В процессе эксплуатации в погранвойсках самолёты «Арадо-196» переоборудовались, на них устанавливались отечественные средства радиосвязи и навигации, свои двигатели. Немецкие гидросамолёты эксплуатировались вплоть до 1962 года, и только тогда были списаны окончательно.Вторым типом немецкого трофейного самолёта, применявшимся в авиации погранвойск МВД СССР в 1947–1952 гг., был лёгкий транспортный самолёт «Зибель» Si-204.Началось эксплуатация этого самолёта летом 1947-го, когда группа специалистов авиации погранвойск была направлена в Берлин для переучивания и получения трофейных «зибелей». В процессе получения и переучивания авиаторы-пограничники при довольно курьёзных обстоятельствах встретились с Василием Сталиным, который ведал этими машинами. Во время активного отдыха на одном из озёр они так увлеклись, что едва не утопили незнакомца, по-свойски вклинившегося в их компанию. Только когда тот надел брюки с генеральскими лампасами, поняли, кто с ними веселился. Оказалось, сын самого Сталина!– Лётчики? За «зибелями» приехали? Ну, подходите через часик в кабинет, обсудим вопрос, – вполне миролюбиво сказал генерал, командовавший автокорпусом, в котором и находились тогда «зибели».Из архивных документов видно, что в пограничную авиацию таких самолётов поступило всего шесть. Три из них были перегнаны в 1-й транспортный авиаполк погранвойск МВД СССР, который дислоцировался в Быково. Остальные поступили на вооружение в другие подразделения погранавиации. Эти самолёты эксплуатировали в основном в высокогорных районах Памира. Так, авиазвено в составе трёх «зибелей», командиром которого был старший лейтенант И.Г. Ладария, в июле 1948 года с аэродрома Ош производило переброску технических средств, продовольствия и других грузов для пограничных застав в горах Киргизии. Полёты производились на высотах до 5500 метров.