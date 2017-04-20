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Чрезвычайный съезд РВС: Общество, родители и школа практически проиграли детей

Чрезвычайный съезд РВС: Общество, родители и школа практически проиграли детейВ Москве прошел III съезд Родительского всероссийского сопротивления. Этот съезд стал чрезвычайным. Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян и руководство РВС попросили соратников срочно собраться в столице, чтобы обсудить новую политическую ситуацию, которую создали протестные митинги 26 марта. Активисты подвели и промежуточные итоги борьбы с ювенальным законодательством и озвучили новые угрозы, среди которых – введение в школах института медиаторов. По словам координатора регионального отделения движения "Суть времени" в Екатеринбурге Артема Брусницына, таким образом в российскую действительность вновь возвращаются ювенальные суды, введение которых ранее удалось остановить. Об этом участник съезда рассказал в интервью Накануне.RU.

Вопрос: Много внимания на вашем съезде было уделено ювенальной новелле – введению института медиаторов в школах. Можете подробнее рассказать, что это за институт?

Артем Брусницын: Если помните, была история с попыткой введения ювенальных судов, которые должны были заниматься делами несовершеннолетних и их родителей. Институт медиаторов – система, которая вводится в обход провалившейся инициативы ювенальных судов, это система школьных чиновников, которые должны будут заниматься как внутришкольными детскими конфликтами, так и конфликтами родителей с детьми, родителей и педагогов. По существу, этот институт ничем не отличается от ювенальных судов. Немного непонятно пока, какие у них будут полномочия, но это гораздо круче, чем просто психологи.


Вопрос: Есть какие-то подтверждения вашей тревоги по поводу этого нового института, документы, инструкции?

Артем Брусницын: Все это делается на основе внутриведомственных регламентов, приказов. Если мне не изменяет память, в основе лежит приказ не Министерства образования даже, а Министерства экономического развития и предложения неких фондов. То есть, работа таких медиаторов не определяется даже законом или подзаконным актом. Инициатива никак не обсуждалась обществом и в Госдуме, тем не менее, продолжает продвигаться, и школы уже отчитываются перед министерством [образования и науки РФ] о том, как у них идет внедрение так называемой медиации.

Вопрос: А продвижение этой инициативы идет пока только в экспериментальных регионах?

Артем Брусницын: Пока да, но этот проект планируется экстраполировать на всю страну, причем делать это собираются без всякого общественного обсуждения. Как будто бы уже принят федеральный закон, как будто бы всей страной эту инициативу обсудили, хотя это приходит изнутри ведомств, от непонятных людей.

Вопрос: Сторонники такого подхода, возможно, возразят, что в школе много криминала и неблагополучия, и если в школе будет сильный психолог с полномочиями, то что же в этом плохого?

Артем Брусницын: В школах всегда были отдельные педагоги, которые вели воспитательную работу с детьми, занимались проблемами неблагополучных детей, никогда это не было проблемой. Нужно просто вернуть преподавателям воспитательную функцию и вернуть воспитательную составляющую в школу в целом. Тогда не будет никаких проблем. Не нужно будет вводить ювенальных чиновников в школу со сверхполномочиями, все вернется в нужное русло. Школа должна воспитывать человека, выпускать из своих стен сформировавшуюся личность, а не только оказывать образовательную услугу. Это невозможно без воспитательной функции, которой преподаватели лишены.

Должно быть трудовое воспитание, должны быть дежурства, должны проводиться родительские собрания и вестись внеклассная работа. Воспитательную функцию изъяли, а теперь вводят каких-то странных медиаторов, которые даже не с последствиями борются, а сразу применяют карательные меры. Ведь эти медиаторы будут работать с последствиями, которые возникли в результате отмены воспитания.

Вопрос: На этот раз ваш съезд собирался чрезвычайно, чем вызвана чрезвычайность?

Артем Брусницын: Она вызвана чрезвычайными политическими событиями. Речь идет о том, что происходило на улицах российских городов 26 марта и позднее, а также о том, что во всех антивластных протестах участвовало большое количество детей, хотя митинги были незаконными. Это о многом говорит. Например, о том, что значительная часть подрастающего поколения потеряна. Причем никто не скрывает, даже организаторы акций, их манипулятивный характер. Обвинения в коррупции – полное барахло. Мы бьем тревогу, мы говорим о том, что общество, родители и школа практически проиграли детей.

Вопрос: Вы уже видели реакцию в оппозиционных СМИ на ваше мероприятие? Что думаете?

Артем Брусницын: Да, вышла публикация у одного крупного либерального издания. Они сослались на публикации "Новых известий", которых давно не существует на бумаге, существуют они только в электронном формате, где снова подняли тему, что РВС вдруг стало религиозной организацией. Это смешно. Наш ответ обязательно будет, потому что так нельзя. Нужно как-то фильтровать информацию.
Автор: Иван Зуев
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112815/


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Комментарии 26

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  1. Zadayvoprosy Сегодня, 15:28
    Опять начинаются песни «школа должна воспитывать и т.д.», никто не задумывается, что в современных реалиях, учителя вынуждены брать огромные ставки и уделять больше времени урокам, чтобы их зарплата становилась достойной. У самого мама учитель, наслышан об этом. А здесь звучит фактически предложение перекладывать воспитательские функции с родителей на школу, а следом и ответственность за плохое воспитание ребёнка.
    Не пора ли начинать своих детей самим воспитывать и самим нести за них ответственность?
    Zadayvoprosy
    1. виктор н Сегодня, 17:25
      Не пора! Это надо было делать с самого рождения. А функции воспитания у каждого свои: институт школы апробирован временем, а ОБЩЕСТВО должно заставлять его работать как надо. Иначе зачем Минобр? Проблемы с воспитанием и образованием очень динамичны, их нужно постоянно отслеживать и находить адекватные решения. Как говорил Бисмарк: войну выигрывает учитель.
      виктор н
      1. проходящий Сегодня, 17:53
        Не пора!


        Как правило ребенок наибольшее время находится вне дома- школа,кружки,секции и т.д.
        они и должны воспитывать ребенка, а родители в это время работают что бы оплатить все это.
        Понятно что родители должны в этом принимать максимальное участие, но как правило у многих на это слишком мало времени.
        проходящий
        1. Zadayvoprosy Сегодня, 20:03
          Верно конечно, да только и у учителей свои дети есть. А уж по наставлению д.а. учителя в бизнес поуходят, и вряд-ли у кого хватит наглости их в этом винить, всё-же ответственность на них возлагается совсем не соответствующая вознаграждению за эту ответственность. Ну да это уже тема давняя...
          Zadayvoprosy
      2. МВГ Сегодня, 19:40
        Согласен с " виктор н" полностью. У всех своя толика вклада в воспитание и в адаптацию молодежи в обществе
        МВГ
    2. сибиралт Сегодня, 22:10
      А зачем тогда государственные школы, если там отсутствует важнейшая функция - воспитание? Или запустим туда кого ни поподя: попов, навальных и прочих медиаторов? Сколько же можно проводить эксперименты над детьми и педагогами?! Одни вопросы, да только общество никто слушать не желает.
      сибиралт
  2. ava09 Сегодня, 15:32
    "Реформаторы" и прочие "улучшатели" жизни пользуются одним - фрагментарным сознанием и как следствие, непониманием большинством элементарного: "От добра добра не ищут"... Так какого ... "реформировать" Лучшую мире СИСТЕМУ образования? Ответ один - в результате она не станет ЛУЧШЕЙ.
    ava09
    1. виктор н Сегодня, 17:30
      Система образования не может быть инертной, а соответствовать процессам в обществе. Миф о "Лучшей в мире СИСТЕМЕ" - это всего лишь МИФ, иначе не понять и не объяснить произошедшее в 90-х. Родители на съезде - молодцы!
      виктор н
      1. ava09 Сегодня, 18:41
        Цитата: виктор н
        Система образования не может быть инертной

        Система - фундамент Воспитания Личности. Фундамент ОБЯЗАН быть монолитным. А учебные планы могут меняться в зависимости от требований времени.
        ava09
      2. сибиралт Сегодня, 22:16
        Но почему тогда этот "миф" переняли у нас американцы, китайцы и пр.?
        сибиралт
  3. sds87 Сегодня, 15:32
    Враги сидят на высоких постах и внедряют законы, разрушающие успешно работающие системы. Я в школе учился в 1994-2004 годах. И в десятом (последнем классе) уже поучаствовал в тестировании ЕГЭ. Ничего, кроме недоумения эти тесты с вариантами ответов у меня не вызвали. Вместо показа решения уравнения и задачи - надо просто поставить галочку. И да! Учителя нас воспитывали и рассказывали, что есть хорошо, а что есть плохо. А как без этого можно ребенку что-либо преподавать?
    sds87
  4. Zadayvoprosy Сегодня, 15:47
    Очень интересно выглядит попытка автора увязать митинги 26 марта и воспитательную работу в школах.
    Федеральный закон 273 статья 48 пункт 3 гласит:
    Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них

    В связи с чем вопрос, респондент готов оплачивать штрафы учителей за нарушение закона, или просто балаболит?
    Zadayvoprosy
  5. samarin1969 Сегодня, 16:40
    "Должно быть трудовое воспитание, должны быть дежурства, должны проводиться родительские собрания и вестись внеклассная работа. Воспитательную функцию изъяли..." Автор слов про "должно быть..и ..изъяли..." наверно приехал их другой страны. В школах воспитательной работы, дежурств, собраний, внеклассной работы в разы больше, чем в советское время...помимо этого некоторые дети иногда учатся. У авторов статьи похоже есть "социально-денежный заказ" с малопонятными целями - вот и отрабатывают. У "Сути времени", судя по обилию сотрудников и килограммов печатной продукции, ...- далеко идущие планы.
    samarin1969
    1. Ehanatone Сегодня, 20:34
      Недавно здесь же читал статью о молодежном движении "Наши" ,та красно прописывается мысль ,чТо если детьми не занимается своё государство ,то ими будут заниматься другие очень дружественные партнеры
      Ehanatone
  6. 1536 Сегодня, 16:50
    Все эти "съезды" и "конференции" по детям напоминают старую интермедию Аркадия Райкина "Родительское собрание". Кому интересно, вот ссылка на YouTube:
    https://www.youtube.com/watch?v=MWJ9qecJ5TM

    Первый раз артист прочитал ее в 1965. Кстати, тогда А.Н. Косыгин объявил о реформах в промышленности, которые потом успешно провалились.
    1536
  7. knn54 Сегодня, 17:11
    Мы теряем не только детей,мы теряем и себя...
    knn54
  8. NUR Сегодня, 18:15
    Сейчас дети много времени проводят в интернете и популярный блогер воздействует на ребенка сильнее чем учитель или родители. Не зря Навальный хочет использовать их в своих целях об этом уже была статья.
    NUR
  9. михаил3 Сегодня, 19:16
    Хочешь раздавить врага - воспитай его детей.
    михаил3
    1. мармеладный Сегодня, 20:21
      ....и женщин-они как и дети одинаково внушаемы
      мармеладный
  10. Активист СВ Сегодня, 21:51
    Довольно вялое обсуждение в комментариях. Чтобы взбодриться, предлагаю собравшимся послушать заключительное слово С.Е. Кургиняна на III съезде РВС. Всё выложено в интернете. Его (Кургиняна) основной посыл - в условиях чрезвычайного обострения конфликта РФ с Западом (а потому и съезд наш был чрезвычайным), прозападная часть российской элиты пойдёт буквально на всё, чтобы свалить Путина и сдать РФ своему Хозяину - т.е. Западу. В этом конфликте с Западом, наиболее влиятельная часть элиты РФ действует на стороне Запада, становясь при этом всё менее разборчивой в методах борьбы. Ситуация в текущем и следующем годах ХУЖЕ, чем в 2011 - 2012 г.г.
    Активист СВ
  11. nesvobodnye Сегодня, 21:56
    При капитализме работодатель выжимает из работника всё, что возможно, стараясь заплатить как можно меньше. Родители вынуждены пахать много, значит устают. Одна или две работы выматывают всё силы. На детей остаётся мало, отношение к ним меняется в сторону сыт/одет/здоров и ладно. И тут их подхватывают соцсети и игры. Это проигрыш? Да. Есть выход? Нет.
    nesvobodnye
    1. Был Мамонт Сегодня, 22:00
      Цитата: nesvobodnye
      Это проигрыш? Да. Есть выход? Нет.

      Есть. Социализм.
      Был Мамонт
      1. nesvobodnye Сегодня, 22:04
        Варианты фантастические я не рассматриваю.
        Единственный выход я вижу в росте сознательности населения, в смене ценностей, отказе от культа денег, когда семья будет на первом месте, а потреблядство - не на первом.
        Но это тоже фантастика.
        nesvobodnye
        1. Был Мамонт Сегодня, 22:18
          Когда-то фантаст Г.Уэльс назвал В. Ленина "кремлевским мечтателем". Социализм вернется. Когда , не знаю. Без мечты нет человека, нет движения к лучшему.
          Был Мамонт
    2. Активист СВ Сегодня, 22:35
      Выход есть, но чтобы им воспользоваться необходима сила воли. Вот например, на III съезд РВС люди приехали в своё личное время, за свои личные деньги, из не ближних городов, проведя тяжёлую ночь в транспорте (а потом 8 часов работы съезда), "отпахав" перед этим свою рабочую неделю. Уезжали по домам бодрые, как будто и не было этих нагрузок. Просто надо оставаться личностью даже под гнётом обстоятельств жизни, тогда и детей своих не проиграешь, знаю по собственному опыту. Ещё нужен коллектив единомышленников, коим является для меня СВ. Но это рекомендация "на сей час". А общее спасение для всего народа - коммунизм. Надо перестать ныть и начать работать на его достижение. Как? Обращайтесь в СВ. Научим.
      Активист СВ
  12. сибиралт Сегодня, 22:20
    Цитата: samarin1969
    "Должно быть трудовое воспитание, должны быть дежурства, должны проводиться родительские собрания и вестись внеклассная работа. Воспитательную функцию изъяли..." Автор слов про "должно быть..и ..изъяли..." наверно приехал их другой страны. В школах воспитательной работы, дежурств, собраний, внеклассной работы в разы больше, чем в советское время...помимо этого некоторые дети иногда учатся. У авторов статьи похоже есть "социально-денежный заказ" с малопонятными целями - вот и отрабатывают. У "Сути времени", судя по обилию сотрудников и килограммов печатной продукции, ...- далеко идущие планы.

    А что вы скажете на то, что Первый съезд РВС посетил президент Путин и, образно выражаясь, благословил их деятельность? Или он тоже завязан в "денежно-социальном заказе?
    сибиралт
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