Чрезвычайный съезд РВС: Общество, родители и школа практически проиграли детей

В Москве прошел III съезд Родительского всероссийского сопротивления. Этот съезд стал чрезвычайным. Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян и руководство РВС попросили соратников срочно собраться в столице, чтобы обсудить новую политическую ситуацию, которую создали протестные митинги 26 марта. Активисты подвели и промежуточные итоги борьбы с ювенальным законодательством и озвучили новые угрозы, среди которых – введение в школах института медиаторов. По словам координатора регионального отделения движения "Суть времени" в Екатеринбурге Артема Брусницына, таким образом в российскую действительность вновь возвращаются ювенальные суды, введение которых ранее удалось остановить. Об этом участник съезда рассказал в интервью Накануне.RU.Вопрос: Много внимания на вашем съезде было уделено ювенальной новелле – введению института медиаторов в школах. Можете подробнее рассказать, что это за институт?Артем Брусницын: Если помните, была история с попыткой введения ювенальных судов, которые должны были заниматься делами несовершеннолетних и их родителей. Институт медиаторов – система, которая вводится в обход провалившейся инициативы ювенальных судов, это система школьных чиновников, которые должны будут заниматься как внутришкольными детскими конфликтами, так и конфликтами родителей с детьми, родителей и педагогов. По существу, этот институт ничем не отличается от ювенальных судов. Немного непонятно пока, какие у них будут полномочия, но это гораздо круче, чем просто психологи.Вопрос: Есть какие-то подтверждения вашей тревоги по поводу этого нового института, документы, инструкции?Артем Брусницын: Все это делается на основе внутриведомственных регламентов, приказов. Если мне не изменяет память, в основе лежит приказ не Министерства образования даже, а Министерства экономического развития и предложения неких фондов. То есть, работа таких медиаторов не определяется даже законом или подзаконным актом. Инициатива никак не обсуждалась обществом и в Госдуме, тем не менее, продолжает продвигаться, и школы уже отчитываются перед министерством [образования и науки РФ] о том, как у них идет внедрение так называемой медиации.Вопрос: А продвижение этой инициативы идет пока только в экспериментальных регионах?Артем Брусницын: Пока да, но этот проект планируется экстраполировать на всю страну, причем делать это собираются без всякого общественного обсуждения. Как будто бы уже принят федеральный закон, как будто бы всей страной эту инициативу обсудили, хотя это приходит изнутри ведомств, от непонятных людей.Вопрос: Сторонники такого подхода, возможно, возразят, что в школе много криминала и неблагополучия, и если в школе будет сильный психолог с полномочиями, то что же в этом плохого?Артем Брусницын: В школах всегда были отдельные педагоги, которые вели воспитательную работу с детьми, занимались проблемами неблагополучных детей, никогда это не было проблемой. Нужно просто вернуть преподавателям воспитательную функцию и вернуть воспитательную составляющую в школу в целом. Тогда не будет никаких проблем. Не нужно будет вводить ювенальных чиновников в школу со сверхполномочиями, все вернется в нужное русло. Школа должна воспитывать человека, выпускать из своих стен сформировавшуюся личность, а не только оказывать образовательную услугу. Это невозможно без воспитательной функции, которой преподаватели лишены.Должно быть трудовое воспитание, должны быть дежурства, должны проводиться родительские собрания и вестись внеклассная работа. Воспитательную функцию изъяли, а теперь вводят каких-то странных медиаторов, которые даже не с последствиями борются, а сразу применяют карательные меры. Ведь эти медиаторы будут работать с последствиями, которые возникли в результате отмены воспитания.Вопрос: На этот раз ваш съезд собирался чрезвычайно, чем вызвана чрезвычайность?Артем Брусницын: Она вызвана чрезвычайными политическими событиями. Речь идет о том, что происходило на улицах российских городов 26 марта и позднее, а также о том, что во всех антивластных протестах участвовало большое количество детей, хотя митинги были незаконными. Это о многом говорит. Например, о том, что значительная часть подрастающего поколения потеряна. Причем никто не скрывает, даже организаторы акций, их манипулятивный характер. Обвинения в коррупции – полное барахло. Мы бьем тревогу, мы говорим о том, что общество, родители и школа практически проиграли детей.Вопрос: Вы уже видели реакцию в оппозиционных СМИ на ваше мероприятие? Что думаете?Артем Брусницын: Да, вышла публикация у одного крупного либерального издания. Они сослались на публикации "Новых известий", которых давно не существует на бумаге, существуют они только в электронном формате, где снова подняли тему, что РВС вдруг стало религиозной организацией. Это смешно. Наш ответ обязательно будет, потому что так нельзя. Нужно как-то фильтровать информацию.