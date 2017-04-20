"Карл Винсон" не двигался в направлении КНДР. Трамп ошибся...
В западных и восточно-азиатских СМИ обсуждают очередной странный ход президента США Дональда Трампа. 9 апреля Трамп заявил, что к берегам Корейского полуострова была направлена авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном». По словам американского президента, авианосец в сопровождении других кораблей изначально двигался в направлении Сингапура, а затем, изменив курс, начал подходить к берегам Северной Кореи. После этого и стали публиковаться материалы о том, что США собираются нанести по КНДР ракетный удар.
Время шло, но у корейских берегов американские военные корабли так и не появились. Мало того, было установлено, что расстояние между авианосной группой США и берегами Корейского полуострова только увеличивается. Накануне было заявлено, что это расстояние составляет около 3 тыс. миль.
Американские и британские журналисты попытались прояснить ситуацию, задав вопрос пресс-службе Пентагона. По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, «авианосная группа ВМС США действительно направляется в западную часть Тихого океана». Об этом сообщает "Би-Би-Си" . При этом военному ведомству пришлось констатировать, что на момент выступления Трампа «Карл Винсон» и другие корабли группы ещё не шли к Корейским берегам, двигаясь в противоположном направлении для участия в совместных с австралийскими военными учениях. При этом командование только вынашивало такие планы. Трамп слил?..
Это породило волну заявлений в американских СМИ и социальных сетях о том, что Трамп "ошибся сознательно", фактически предупредив Пхеньян и дав тому возможность подготовиться к прибытию американских военных кораблей к берегам Северной Кореи.
По последней информации, авианосная группа США «теперь точно движется в направлении Корейского полуострова и выйдет на позиции к 25 апреля». По крайней мере, именно так ситуацию описывают в Пентагоне.
Время шло, но у корейских берегов американские военные корабли так и не появились. Мало того, было установлено, что расстояние между авианосной группой США и берегами Корейского полуострова только увеличивается. Накануне было заявлено, что это расстояние составляет около 3 тыс. миль.
Американские и британские журналисты попытались прояснить ситуацию, задав вопрос пресс-службе Пентагона. По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, «авианосная группа ВМС США действительно направляется в западную часть Тихого океана». Об этом сообщает "Би-Би-Си" . При этом военному ведомству пришлось констатировать, что на момент выступления Трампа «Карл Винсон» и другие корабли группы ещё не шли к Корейским берегам, двигаясь в противоположном направлении для участия в совместных с австралийскими военными учениях. При этом командование только вынашивало такие планы. Трамп слил?..
Это породило волну заявлений в американских СМИ и социальных сетях о том, что Трамп "ошибся сознательно", фактически предупредив Пхеньян и дав тому возможность подготовиться к прибытию американских военных кораблей к берегам Северной Кореи.
По последней информации, авианосная группа США «теперь точно движется в направлении Корейского полуострова и выйдет на позиции к 25 апреля». По крайней мере, именно так ситуацию описывают в Пентагоне.
Использованы фотографии: Политика сегодня
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