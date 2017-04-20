11:04 20 апреля

"Карл Винсон" не двигался в направлении КНДР. Трамп ошибся...

В западных и восточно-азиатских СМИ обсуждают очередной странный ход президента США Дональда Трампа. 9 апреля Трамп заявил, что к берегам Корейского полуострова была направлена авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном». По словам американского президента, авианосец в сопровождении других кораблей изначально двигался в направлении Сингапура, а затем, изменив курс, начал подходить к берегам Северной Кореи. После этого и стали публиковаться материалы о том, что США собираются нанести по КНДР ракетный удар.

Время шло, но у корейских берегов американские военные корабли так и не появились. Мало того, было установлено, что расстояние между авианосной группой США и берегами Корейского полуострова только увеличивается. Накануне было заявлено, что это расстояние составляет около 3 тыс. миль.

"Карл Винсон" не двигался в направлении КНДР. Трамп ошибся...



Американские и британские журналисты попытались прояснить ситуацию, задав вопрос пресс-службе Пентагона. По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, «авианосная группа ВМС США действительно направляется в западную часть Тихого океана». Об этом сообщает "Би-Би-Си" . При этом военному ведомству пришлось констатировать, что на момент выступления Трампа «Карл Винсон» и другие корабли группы ещё не шли к Корейским берегам, двигаясь в противоположном направлении для участия в совместных с австралийскими военными учениях. При этом командование только вынашивало такие планы. Трамп слил?..

Это породило волну заявлений в американских СМИ и социальных сетях о том, что Трамп "ошибся сознательно", фактически предупредив Пхеньян и дав тому возможность подготовиться к прибытию американских военных кораблей к берегам Северной Кореи.

По последней информации, авианосная группа США «теперь точно движется в направлении Корейского полуострова и выйдет на позиции к 25 апреля». По крайней мере, именно так ситуацию описывают в Пентагоне.

Использованы фотографии: Политика сегодня
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 06:22
    Чудны дела у заштатников..Сюр какой то.. belay
    210окв
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:27
      Мало того, было установлено, что расстояние между авианосной группой США и берегами Корейского полуострова только увеличивается. Накануне было заявлено, что это расстояние составляет около 3 тыс. миль
      .это они с разгона хотят подъехать,с "дрифтом"-типа "круто"....
      Mystery12345
      1. 24rus Сегодня, 07:05
        Передумали плыть к КНДР после корейского ролика где авианосец горит названый извращёным животным
        24rus
        1. san4es Сегодня, 08:33
          ...А тем временем на "Винсоне"
          san4es
      2. Аскет Сегодня, 08:52
        Цитата: Mystery12345
        Мало того, было установлено, что расстояние между авианосной группой США и берегами Корейского полуострова только увеличивается. Накануне было заявлено, что это расстояние составляет около 3 тыс. миль
        .это они с разгона хотят подъехать,с "дрифтом"-типа "круто"....

        С разгона можно и болт сломать laughing
        Аскет
    2. Ныробский Сегодня, 10:19
      Цитата: 210окв
      Чудны дела у заштатников..Сюр какой то..

      Это не сюр....... Это похоже сознательная подстава Трампа со стороны силовых структур, дабы создать ему имидж "президента клоуна с непредсказуемым поведением". По сути, удар топорами по Сирии за вымышленную химатаку, тоже подстава из этой же серии, так как решение было принято до появления результатов расследования и определения виновной стороны т.е. на шару. Похоже, что советники у Трампа, целенаправленно дают ему советы и пишут тексты, которые должны его дискредитировать. Ему бы команду свою через сито перетрясти, а не мир пугать, а то он на дурака больше похож, чем на "мирового решалу".
      Ныробский
  2. Ferdinant Сегодня, 06:27
    Хитер Трамп,ой хитер
    Ferdinant
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:34
      Цитата: Ferdinant
      Хитер Трамп,ой хитер

      у этого трампа семб пятниц на неделе. по пять раз в неделю свои решения меняет
      ЛукичЪ
    2. Zoldat_A Сегодня, 08:20
      Цитата: Ferdinant
      Хитер Трамп,ой хитер
      Трамп "ошибся сознательно", фактически предупредив Пхеньян и дав тому возможность подготовиться к прибытию американских военных кораблей к берегам Северной Кореи.

      Только Америка начала верить, что Трамп не кремлёвский агент, как выяснилось, что он северокорейский шпион.... Штирлиц, блин....
      Zoldat_A
    3. Стирбьорн Сегодня, 09:18
      Цитата: Ferdinant
      Хитер Трамп,ой хитер

      В чем хитрость - просто понял, что Ким не прогнулся, не стал к ООН обращаться и международному праву, а сразу сказал - в ответку получите по всем базам, до которых достанем! Трамп и решил свернуть, пока еще не влез в эту заварушку!
      Стирбьорн
  3. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:29
    Цэ зрада! Трамп-пам пам....
    Лёня Пантелеев
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:30
    По последней информации, авианосная группа США «теперь точно движется в направлении Корейского полуострова и выйдет на позиции к 25 апреля».


    Дай БОГ к 2025 году выйдет к нашим ЦИРКОНАМ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дай БОГ к 2025 году выйдет к нашим ЦИРКОНАМ.

      ох...тут или "ишак" или "падишах"...
      Mystery12345
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:11
        допускаю следующее развитие событий: для удара,одной АУГ мало поэтому будут ждать ещё пару...чтоб увеличить возможность перехвата корейских ракет "иджисом",и плюс ещё несколько сотен "томагавков" для первого удара... рад буду ошибаться...
        андрей юрьевич
        1. Reptiloid Сегодня, 07:29
          Просто трамп изучал поведение Псаки и решил вести себя ещё круче.
          Reptiloid
        2. kirieeleyson Сегодня, 09:31
          Цитата: андрей юрьевич
          одной АУГ мало поэтому будут ждать ещё пару.

          фейки о том. что еще "пара" придет туда - уже устарели. Так что забудьте, войнушка отменяется.
          Рыжий понты колотит.
          kirieeleyson
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дай БОГ к 2025 году выйдет к нашим ЦИРКОНАМ.

      Для применения ЦИРКОНОВ надо волю иметь, а у нас, дальше решительных протестов и серьезных озабоченностей дело не идет.
      Стирбьорн
  5. Доктор Хаб Сегодня, 06:38
    Ну, что Вы на матрасников наехали. Не думайте, что Трамп глупый , он лучше Вас знает, что Земля круглая и подойдет эта чудесная авианосная ударная группа к КНДР с другой стороны, пердварительно совершив кругосветку. Видимо помимо всех прочих и лавры Магеллана не дают президенту США спать спокойно.
    Доктор Хаб
    1. Wedmak Сегодня, 06:46
      подойдет эта чудесная авианосная ударная группа к КНДР с другой стороны,

      Боюсь, не осилят волоком тащить авианосец через Гималаи.
      Wedmak
      1. Доктор Хаб Сегодня, 06:54
        Через Гималаи китайцы не пустят, а вот со стороны Желтого, или Японского морей вполне
        Доктор Хаб
      2. Uncle Lee Сегодня, 06:55
        "Нормальные герои всегда идут в обход" !
        Айболит-66
        Uncle Lee
        1. Доктор Хаб Сегодня, 06:59
          Правильно ))))) Читайте классиков, смотрите классику. История имеет свойство повторяться )))
          Доктор Хаб
        2. Аскет Сегодня, 08:55
          Цитата: Uncle Lee
          "Нормальные герои всегда идут в обход" !
          Айболит-66

          Ну да, попутно восстановив демократию в Лимпопо и свергнув тирана Айболита laughing
          Аскет
      3. avg-mgn Сегодня, 07:31
        Доктор Хаб
        Через Гималаи китайцы не пустят ...
        А Трамп об этом знает???
        avg-mgn
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:51
      Доктор Хаб
      Земля круглая и подойдет эта чудесная авианосная ударная группа к КНДР с другой стороны, пердварительно совершив кругосветку. Видимо помимо всех прочих и лавры Магеллана не дают президенту США спать спокойно.
      Гениально ! good laughing
      Наблюдатель2014
      1. Доктор Хаб Сегодня, 06:58
        Наверное Вы правы, все-таки Трамп не просто не глупый, а гениальный . Повезло же американскому народу, такого кормчего себе отхватили
        Доктор Хаб
  6. Zeddd Сегодня, 06:39
    создается впечатление, что у янков другой глобус ))
    Zeddd
    1. nadezhiva Сегодня, 09:06
      Может карту не ту взялиwink
      nadezhiva
      1. Zeddd Сегодня, 09:50
        наверно вот такой -
        Zeddd
    2. Zeddd Сегодня, 09:51
      и с географией у них ну его нах ))
      Zeddd
  7. Masya Masya Сегодня, 06:54
    Да, уже все знают что, с географией у них не очень... прямо скажем, глухо совсем... wink
    Masya Masya
  8. Доктор Бармалей Сегодня, 07:09
    Могучий До и крепыш Ким

    Крепыш азиатской внешности вышел из душа, на ходу вытираясь простеньким вафельным полотенцем, и направился к своему шкафчику.
    Бугрящийся мышцами блондин, обёрнутый полотенцем от Версаче, развалившись на вип-диване и обнимая парочку девушек в толковых бикини, окликнул крепыша:
    – Как зовут?
    – Ким, – ответил тот, вежливо улыбнувшись, как учили папа и дедушка.
    – А я Могучий До, так зовут меня друзья, – небрежно представился брутальный красавец и бросил перед Кимом мятые сто долларов. – Слышь, Ком, смотайся в магазин и принеси-ка нам пивка. Анжелочке немецкого, Терезочке британского, а нашей Федерике…
    – Вино. Только вино! – игриво засмеялась та. – Не виноватая я, ты сам ко мне пришёл!
    – А ей вина, итальянского, очень хорошего, – ущипнул девушку за мягкое Могучий До. – Десять минут у тебя, родной. Время пошло.
    – Извините, но я не официант, – холодно ответил Ким. – Поищите официанта, думаю, в этом большом фитнес-центре их предостаточно.
    Он отвернулся и пошёл было к своему шкафчику, как тяжёлая рука опустилась ему на плечо.
    – Ты, наверное, не расслышал, Кам, – услышал он. – Метнулся в магазин, принёс выпивку и поклонился, как там у вас принято.
    Не оборачиваясь, Ким, одним движением, вывернул его кисть наизнанку, как учили папа и дедушка. Красавец взвыл и упал, засучив ногами по кафельному полу. Девушки дружно завизжали.
    Уже уходя, Ким услышал вслед зловещее: «Конец тебе! У меня уже есть несколько очень-очень хороших планов, как сделать тебе конец!»

    ………….

    Утром, Ким, как обычно, варил себе дома в кастрюльке рис, когда снаружи донеслось:
    – Сюда иди!
    Ким выглянул и увидел огромный чёрный джип «кадиллак» у своей ограды. Возле джипа стоял Могучий До в окружении крепких парней с автоматами.
    Ким выключил горелку под кастрюлей и вежливо, как учили папа и дедушка, вышел на крылечко.
    – Извиниться не хочешь? – крикнул ему Могучий До. – У меня рука до сих пор болит, между прочим.
    – Не хочу, – твёрдо ответил Ким, с любопытством рассматривая диковинный автомобиль.
    – Это неправильный ответ! – побагровел Могучий До. – Впрочем, ты уже в курсе, что тебе конец.
    Кадиллак взревел могучим мотором и стремительно уехал.

    ……………

    На следующий день к домику Кима приехало два чёрных «кадиллака».
    – Тебе конец! Ты труп! – опять услышал Ким. – У нас есть такие приборы, но мы о них тебе не расскажем!
    Ким не успел ничего ответить, так как машины сорвались с места и унеслись в закат под зловещий хохот Могучего До.

    …………….

    На третий день с той же программой было уже три «кадиллака».

    ………………..

    По деревне пошли досужие пересуды.
    – Что-то городские к нашему Киму зачастили, – тревожно сказал селянин Володя соседу, китайцу Си. – Странно это. Убеждён.
    – Тоже удивляюсь, – пожал плечами Си. – Вроде кредитов он ни у кого не брал, живёт скромно, по средствам.

    ................

    На четвёртый день Ким жарил кукурузные лепёшки. В дверь постучали. Открыв, Ким увидел на пороге грустного Могучего До.
    Он укоризненно посмотрел на Кима и сказал:
    – А вот, если по-людски, по-человечески – не стыдно? Я ведь тебя не трогал. Это ты мне руку вывихнул, а она болит до сих пор.
    Ким посмотрел в полные слёз глаза гостя и не выдержал:
    – Ну, ты это, извини. Я не хотел.
    Немедленно, из всех кустов появились люди с кинокамерами, над домиком зависли съёмочные вертолёты, засверкали фотовспышки и Могучий До радостно взревел:
    – !!!
    К нему тут же подбежали восторженно визжащие девушки, расцеловали и подняли его на руки.
    – И запомни – где ты, и где Я! – последнее, что услышал оторопевший Ким.
    Он вернулся на свою маленькую кухоньку и занялся своими кукурузными лепёшками, периодически удивлённо покачивая головой.

    Green Tea
    https:[email protected]/590607
    Доктор Бармалей
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:16
    Ну, до этого дня Корейский полуостров дрейфовал со скоростью американской эскадры в противоположную сторону! Поэтому и расстояние не менялось!
    Изгоняющий либероидов
  10. роман66 Сегодня, 07:42
    это негодяй негорро подложил топор под компАс, не уймется никак
    роман66
  11. Altona Сегодня, 07:54
    Иванка Трамп вызывала стриптизеров-морячков со своим кораблем на корпоратив видимо.
    Altona
  12. злой партизан Сегодня, 08:14
    На юго-север наступают... sad
    злой партизан
  13. zivXP Сегодня, 08:17
    Развели журналистов
    zivXP
  14. san4es Сегодня, 09:29
    - Эй! На шхуне! ...Пора НЕвыдвигаться !
    san4es
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