В США роботизировали Т-72

Micro Systems гордится тем, что поддерживает Штаб управления мишенями армии США новыми возможностями, которые обеспечивают использование в качестве мишени машины с высокой степенью угрозы.

Как сообщает американская компания Kratos Defense & Security Solutions , Inc. в ответ на запрос армии США она модернизировала танк Т-72, обеспечив его работу без экипажа.Дистанционное управление осуществляется с помощью системы AGATCS (Army Ground Aerial Target Control System — Армейская наземная система управления воздушными целями). AGATCS - это система дистанционного управления с каналом передачи данных, которая ранее была сопряжена с разнообразными воздушными, сухопутными и морскими транспортными средствами армии США. AGATCS позволяет управлять широким спектром различных транспортных средств с сильно отличающимися требованиями с их стороны.- пояснил старший вице-президент Kratos Micro Systems Кевин Фергюсон (Kevin Ferguson).