11:06 20 апреля

В США роботизировали Т-72

Как сообщает американская компания Kratos Defense & Security Solutions , Inc. в ответ на запрос армии США она модернизировала танк Т-72, обеспечив его работу без экипажа.

Дистанционное управление осуществляется с помощью системы AGATCS (Army Ground Aerial Target Control System — Армейская наземная система управления воздушными целями). AGATCS - это система дистанционного управления с каналом передачи данных, которая ранее была сопряжена с разнообразными воздушными, сухопутными и морскими транспортными средствами армии США. AGATCS позволяет управлять широким спектром различных транспортных средств с сильно отличающимися требованиями с их стороны.

В США роботизировали Т-72



Micro Systems гордится тем, что поддерживает Штаб управления мишенями армии США новыми возможностями, которые обеспечивают использование в качестве мишени машины с высокой степенью угрозы.

- пояснил старший вице-президент Kratos Micro Systems Кевин Фергюсон (Kevin Ferguson).


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Комментарии 41

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  1. basil200 Сегодня, 08:16
    Хотят обстрелять на ходу? В реальных условиях.
    basil200
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:19
      толку то , судя по фото на нём ни каких обвесов нет, да и броню по моему на новых моделях уже сменили, так что это просто пук в лужу fellow
      Кот Всапогах
      1. Wedmak Сегодня, 08:27
        Тем не менее, опыт стрельбы по реальной цели типа Т-72 получат. А вот у нас подобного нет.
        Wedmak
        1. Кот Всапогах Сегодня, 08:40
          думаете, что наши танкисты по 9-ти этажке, в виде абрамса в движении промазать могут?
          Кот Всапогах
          1. Арарат Сегодня, 08:46
            Танковый биатлон показал что могут
            Арарат
            1. Кот Всапогах Сегодня, 08:49
              ну если брать биатлон как показатель, то 2 танка с 3х выстрелов всем бы такие показатели)))
              Кот Всапогах
              1. Арарат Сегодня, 09:10
                Вот этот третий промах и будет стоить жизни экипажа и очень возможно задания
                Арарат
            2. НЕКСУС Сегодня, 09:39
              Цитата: Арарат
              Танковый биатлон показал что могут

              Кто бы говорил...в прошлом году,на аналоге танкового биатлона,ваша команда была последней,а первое место взяли,если не ошибаюсь,поляки. wassat
              НЕКСУС
          2. DimerVladimer Сегодня, 08:48
            Цитата: Кот Всапогах
            думаете, что наши танкисты по 9-ти этажке, в виде абрамса в движении промазать могут?


            Они и в танковом биатлоне, по неподвижной мишени не всегда попадают...
            Это лучшие...

            Можно говорить, что адреналин соревнований и т.п.
            А танковый бой это еще больший адреналин.

            Подвижные мишени, с возможностью маневрирования - это тренажером не заменишь!
            DimerVladimer
            1. Кот Всапогах Сегодня, 08:56
              ну если давить на реализм тренинга, то и мишени должны быть реальными а не начала 80х годов. будут долбить ураном башню навылет , а на самом деле потом окажется пук)))
              Кот Всапогах
              1. abrakadabre Сегодня, 10:39
                ну если давить на реализм тренинга
                Если давить на реализм, то в данной модификации автоматики надо так же ввести дистанционное управление оружием и загружать БК в танк. И, естественно, вести огонь из танка по обучаемым.
                Вот тогда будет что-то приближенное к реализЬму.
                abrakadabre
                1. Кот Всапогах Сегодня, 10:44
                  полное моё согласие fellow
                  Кот Всапогах
            2. jonhr Сегодня, 10:16
              плюс на биатлон откомандированы лучшие из лучших
              jonhr
      2. Red_Hamer Сегодня, 09:52
        толку то , судя по фото на нём ни каких обвесов нет, да и броню по моему на новых моделях уже сменили, так что это просто пук в лужу
        Все лучше, нежели т-72 слепленный из гофрированного картона!
        Red_Hamer
      3. LostCoast Сегодня, 10:43
        Цитата: Кот Всапогах
        толку то , судя по фото на нём ни каких обвесов нет, да и броню по моему на новых моделях уже сменили, так что это просто пук в лужу fellow

        На Т-72А и Т-72Б идентичная ВЛД,разница лишь в наличии пакета с отражающими листами в башне Т-72Б. Если будут пулять по нему из 120мм снарядом типа М829А2/А3 разницы никакой.Гарантированное поражение в любую проекцию на дальности прямого выстрела...
        LostCoast
    2. DimerVladimer Сегодня, 08:56
      Цитата: basil200
      Хотят обстрелять на ходу? В реальных условиях.


      Вряд ли боевыми - дорого выйдет, скорее всего через "стволик".

      Танкисты в курсе

      Баллистика 14,5 мм пули, совпадает с баллистикой 125 мм снаряда.

      То что стрелять будут не по фанерному щиту, равномерно движущемуся по рельсам по известному маршруту мишенной обстановки, а по непредсказуемо движущемуся реальному танку - это действительно приближает стрельбу к реальности.
      DimerVladimer
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:01
        что то подобное у нас для РПГ-7в было)))
        Кот Всапогах
        1. Арарат Сегодня, 09:12
          У нас 9мм патрон на АТ-4 стоял для имитации, и 9мм на РПГ SMAW
          Арарат
      2. abrakadabre Сегодня, 10:43
        А такой калибр пули не слишком сильно подрихтует внешний обвес столь реалистичной мишени? Интересно, возможно разработать какой аналог по баллистике, но очень легко разрушаемый? На манер пеинтбольныйх маркеров. Тогда возможно было бы вести обоюдный обстрел штатной техники на учениях.
        abrakadabre
  2. cniza Сегодня, 08:17
    Американцы рискуют ," наша " мишень может взбунтоваться. laughing
    cniza
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:20
      Пусть посмотрят фильм "Жаворонок" ! И сделают выводы....
      Uncle Lee
    2. Кюстенкац Сегодня, 10:00
      "И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война за уничтожение человечества"...
      Кюстенкац
  3. Wedmak Сегодня, 08:19
    Контракт на поставку "мишеней" еще не заключили? С Украиной например.
    Wedmak
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:42
      у украины нет т-72, если только со славаками, сербы не дадут!!
      Кот Всапогах
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:45
        Есть. Советского выпуска.
        Лёня Пантелеев
        1. Кот Всапогах Сегодня, 08:50
          Украина появление т-72 у ополчения предъявляла как доказательство помощи России !!!
          Кот Всапогах
          1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:52
            Им достались 1039 Т-72
            Лёня Пантелеев
            1. Кот Всапогах Сегодня, 08:57
              я как говорится за что купил за то и продаю request
              Кот Всапогах
            2. jonhr Сегодня, 10:19
              проблема в том -что на начало конфликта все т-72 были на базах хранения в довольно плачевном состоянии. эксплуатировался в основном т-64
              jonhr
      2. 72jora72 Сегодня, 08:58
        у украины нет т-72, если только со славаками, сербы не дадут!!
        .у .украины, ЕСТЬ Е-72.........не пишите того чего не знаете.
        72jora72
        1. Кот Всапогах Сегодня, 09:07
          Цитата: Кот Всапогах
          Украина появление т-72 у ополчения предъявляла как доказательство помощи России !!!

          я уже ответил вроде)))
          Цитата: Кот Всапогах
          я как говорится за что купил за то и продаю request
          Кот Всапогах
  4. zivXP Сегодня, 08:25
    Ну думаю молодцы, прогресс пошел. А оказалось только езда по радиоканалу.
    zivXP
  5. Уралмаш Сегодня, 08:26
    Вроде как было интервью представителя Уралвагонзавода примерно год назад, и говорил он, про разработанную роботизтрованную систему управления танков т90. Якобы обкатывают технологии, для разработки танков след поколения. Так что матрасы опоздали
    Уралмаш
  6. профессор Сегодня, 08:34
    Телетанк был создан еще в 1930-е. Поздравляем американцев с опозданием на 80 лет.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%
    D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
    профессор
  7. синоби Сегодня, 08:46
    Сейчас обстреляют старую лысую машину современными снарядами и возвестят на веесь мир что танки русских плохие и круче Абраш нет.Пиар чистой воды.Надо же как то оправдывать бюджет.
    синоби
    1. Арарат Сегодня, 09:14
      А что Абрамсы в Ираке по Т-72 не стреляли и не знают что с ними происходит после попадания из 120мм?
      Арарат
      1. К0щей Сегодня, 10:32
        это когда на один т-72 (причем экспорт. вариант), которых перед этим утюжили ракетами и бомбами пару дней, и с арабским экипажем, который любит тикать чуть-что, приходится по нескольку абрамсов? тогда "да", знаем. а вот в других условиях - нет, не любят америкосы воевать на не вызженной дотла земле.
        К0щей
  8. 72jora72 Сегодня, 09:08
    у украины нет т-72, если только со славаками, сербы не дадут!!
    .у .украины, ЕСТЬ Е-72.........не пишите того чего не знаете.
    Цитата: Кот Всапогах
    я как говорится за что купил за то и продаю request

    Боевой состав семьдесятдвоек укровермахта выглядит, следующим образом:

    10-я горнопехотная бригада – батальон трёхротного состава (31 машина Т-72АВ и Б1, включая танки 46-го тербата);

    128-я горнопехотная бригада – батальон трёхротного состава (31 машина Т-72АВ и Б1);

    53-я механизированная бригада – батальон трёхротного состава (31 (30 своих) машина Т-72АВ и Б1);

    56-я мотопехотная бригада – танковая рота (10 машин Т-72АВ и Б1);

    57-я мотопехотная бригада – танковая рота (10 машин Т-72Б1);

    58-я мотопехотная бригада – танковая рота (10 машин Т-72АВ);

    59-я мотопехотная бригада – танковая рота (10 машин Т-72АВ);
    72jora72
  9. ydjin Сегодня, 09:17
    А вот Абрашу как ни крути, не роботизируешь. Без негра заряжалы он небоеспособен! crying
    ydjin
    1. basil200 Сегодня, 10:37
      Цитата: ydjin
      А вот Абрашу как ни крути, не роботизируешь. Без негра заряжалы он небоеспособен! crying

      Можно, негров в америке полно.
      basil200
    2. abrakadabre Сегодня, 10:46
      Нигра не в счет. Его можно оставить в составе роботизированного танка.
      abrakadabre
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