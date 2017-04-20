11:07 20 апреля

Командование коалиции не подтвердило гибель мирных граждан на востоке САР

Западная коалиция по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ) не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан в результате авиаудара союзников в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает РИА Новости сообщение представителя коалиции.

Командование коалиции не подтвердило гибель мирных граждан на востоке САР


Коалиция нанесла удары в непосредственной близости от обоих этих мест (города Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль) 17 апреля, но не может подтвердить правдивость заявлений о жертвах среди мирного населения,
сказал агентству представитель командования.


Он добавил, что расследование инцидента, возможно, приведшего к гибели гражданских лиц, будет продолжено.

Напомним, ранее спутниковый канал сирийского телевидения сообщил, что ВВС коалиции нанесли новые удары по территории провинции Дейр-эз-Зор, в результате которых погибли 16 мирных граждан и еще 40 получили ранения.

Использованы фотографии: rfsmediaoffice.com
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Комментарии 4

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  1. krops777 Сегодня, 09:17
    Западная коалиция по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ) не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан в результате авиаудара союзников в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает РИА Новости сообщение представителя коалиции.


    Убивать мирных граждан это нормальное для них явление, наказание же не последует.
    krops777
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:45
    Он добавил, что расследование инцидента, возможно, приведшего к гибели гражданских лиц, будет продолжено.

    Ну продолжат - и что ? Всё равно не признают - ключевое слово я специально выделил .
    bouncyhunter
  3. zivXP Сегодня, 10:16
    Прямо как в песне - ни чего не вижу, ни чего не слышу
    zivXP
  4. Лелёк Сегодня, 10:45
    (Коалиция нанесла удары в непосредственной близости от обоих этих мест (города Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль) 17 апреля, но не может подтвердить правдивость заявлений о жертвах среди мирного населения)

    Ну да, не может подтвердить, во-первых нЕкогда коалиции заниматься такими "мелочами", во-вторых убивали не люди, а бомбы, ну и в третьих - сейчас время ланча.
    Лелёк
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