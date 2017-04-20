Командование коалиции не подтвердило гибель мирных граждан на востоке САР

Коалиция нанесла удары в непосредственной близости от обоих этих мест (города Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль) 17 апреля, но не может подтвердить правдивость заявлений о жертвах среди мирного населения,

Западная коалиция по борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ) не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан в результате авиаудара союзников в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает РИА Новости сообщение представителя коалиции.сказал агентству представитель командования.Он добавил, что расследование инцидента, возможно, приведшего к гибели гражданских лиц, будет продолжено.Напомним, ранее спутниковый канал сирийского телевидения сообщил, что ВВС коалиции нанесли новые удары по территории провинции Дейр-эз-Зор, в результате которых погибли 16 мирных граждан и еще 40 получили ранения.