11:04 20 апреля

В Сирии уничтожен Т-72М1 местной модификации

Как сообщает « Вестник Мордовии », в последние дни были опубликованы материалы, свидетельствующие об уничтожении двух танков Т-72М1, прошедших в Сирии модернизацию. До недавнего времени данная бронетехника демонстрировала высокую защищенность.

Как ранее сообщалось , первым был поражен Т-72 с так называемой "уголковой защитой". На этот раз удача отвернулась от Т-72М1 Республиканской гвардии Сирии, который был подбит террористами в Адре (Дамаск). Бронемашина с бортовым номером 382674 была вначале подбита, что привело к гибели механика-водителя Мохамада Абдуллаха. Два других танкиста эвакуировались. Впоследствии брошенный танк, по всей видимости, был подорван боевиками. Возможно, что данный танк был выведен из строя РПГ-29 "Вампир", использование которого уже было замечено в указанном районе.

В Сирии уничтожен Т-72М1 местной модификации







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Комментарии 12

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  1. Andrewgross Сегодня, 09:38
    Хороший вопрос: откуда у террористов "Вампир"?
    Andrewgross
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:41
      у нас очень много "друзей" на постсоветском пространстве!!!
      Кот Всапогах
      1. Айрателинсион Сегодня, 09:46
        Согласно вики, находится на вооружении России, Сирии, Казахстана и Мексики. Что то мне кажется, что это скорее сирийцы просрали склады с данным видом вооружения, чем казахи продали.
        Айрателинсион
        1. Кот Всапогах Сегодня, 09:49
          всё может быть в наше неспокойное время, даже мексиканского происхождения исключать нельзя!!! wassat
          Кот Всапогах
        2. Now we are free Сегодня, 10:10
          Новость из разряда "Капитан Очевидность"... Против "Вампира" у обваренного решётками Т-72 не было никаких шансов. хорошо ещё, что у террористов "Крюка" не было. А двум членам экипажа сильно повезло, что успели вылезти...
          Now we are free
    2. Тринадцатый Сегодня, 09:43
      Законы рынка. Если есть спрос - будет и предложение.
      Тринадцатый
    3. zoolu300 Сегодня, 09:44
      Да скорее всего иорданский "Хашим" он же РПГ - 27.
      zoolu300
      1. Аскет Сегодня, 09:58
        Цитата: zoolu300
        Да скорее всего иорданский "Хашим" он же РПГ - 27.

        РПГ -32 наверное? Он же "Баркас"
        Аскет
        1. zoolu300 Сегодня, 10:03
          Пусть будет РПГ-32, хотя это тот же РПГ-27 в другом обвесе.
          zoolu300
          1. Челентаныч Сегодня, 10:53
            Могу ошибаться но 27 это разве не Таволга, 105 мм?
            Челентаныч
  2. avg-mgn Сегодня, 09:47
    Откуда предположение, что именно "Вампиром", ведь пишут - Впоследствии брошенный танк, по всей видимости, был подорван боевиками., или только потому, что кем то раньше они в этом районе замечены?

    Так мы и пробирку то же видели и много чего слышали.
    avg-mgn
  3. Комментарий был удален.
  4. дед_Костя Сегодня, 10:55
    Из приведённых картинок я так и не понял, где нашли слабое место.
    дед_Костя
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