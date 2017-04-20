В Сирии уничтожен Т-72М1 местной модификации
Как сообщает « Вестник Мордовии », в последние дни были опубликованы материалы, свидетельствующие об уничтожении двух танков Т-72М1, прошедших в Сирии модернизацию. До недавнего времени данная бронетехника демонстрировала высокую защищенность.
Как ранее сообщалось , первым был поражен Т-72 с так называемой "уголковой защитой". На этот раз удача отвернулась от Т-72М1 Республиканской гвардии Сирии, который был подбит террористами в Адре (Дамаск). Бронемашина с бортовым номером 382674 была вначале подбита, что привело к гибели механика-водителя Мохамада Абдуллаха. Два других танкиста эвакуировались. Впоследствии брошенный танк, по всей видимости, был подорван боевиками. Возможно, что данный танк был выведен из строя РПГ-29 "Вампир", использование которого уже было замечено в указанном районе.
Как ранее сообщалось , первым был поражен Т-72 с так называемой "уголковой защитой". На этот раз удача отвернулась от Т-72М1 Республиканской гвардии Сирии, который был подбит террористами в Адре (Дамаск). Бронемашина с бортовым номером 382674 была вначале подбита, что привело к гибели механика-водителя Мохамада Абдуллаха. Два других танкиста эвакуировались. Впоследствии брошенный танк, по всей видимости, был подорван боевиками. Возможно, что данный танк был выведен из строя РПГ-29 "Вампир", использование которого уже было замечено в указанном районе.
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