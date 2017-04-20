РФ и Иран внесут в ОЗХО новые предложения по расследованию химатаки в Сирии

Мы внесли свой, вместе с иранцами, обновленный проект. Вызвали замешательство западных делегаций. Они попросили время для консультации со столицами. По регламенту такое возможно – 24 часа. Условились собраться завтра и предупредили партнеров, что поставим вопрос о принятии решения по нашему с иранцами проекту на голосование,

В частности, мы соглашаемся с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время,

Мы исходим из того, что команда миссии посетит не только Хан-Шейхун, для того чтобы проверить утверждения о применении химоружия, но также обязательно посетит авиабазу Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетели сирийские самолеты с химическими бомбами,