РФ и Иран внесут в ОЗХО новые предложения по расследованию химатаки в Сирии
Москва и Тегеран поставят на голосование в Организации по запрещению химического оружия обновленные предложения, касающиеся расследования инцидента в провинции Идлиб (Сирия), в них учтены критические замечания ряда стран, передает РИА Новости сообщение постпреда РФ при организации Александра Шульгина.
Ранее было предложено создать независимую комиссию по расследованию химического инцидента.
В обновленных предложениях, по его словам, «учтены замечания, высказанные нашими партнерами».
В документе также приветствуется желание некоторых стран выделить своих экспертов.
Он также отметил, что «упорство, с которым наши американские партнеры уводят коллег в сторону от принятия решения, наводит на мысль, что они, наверное, не хотят расследования, наверное, им есть, что скрывать».
Напомним, о химической атаке в Идлибе сирийская оппозиция заявила 4 апреля.
Ранее было предложено создать независимую комиссию по расследованию химического инцидента.
Мы внесли свой, вместе с иранцами, обновленный проект. Вызвали замешательство западных делегаций. Они попросили время для консультации со столицами. По регламенту такое возможно – 24 часа. Условились собраться завтра и предупредили партнеров, что поставим вопрос о принятии решения по нашему с иранцами проекту на голосование,сказал Шульгин.
В обновленных предложениях, по его словам, «учтены замечания, высказанные нашими партнерами».
В частности, мы соглашаемся с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время,рассказал дипломат.
В документе также приветствуется желание некоторых стран выделить своих экспертов.
Мы исходим из того, что команда миссии посетит не только Хан-Шейхун, для того чтобы проверить утверждения о применении химоружия, но также обязательно посетит авиабазу Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетели сирийские самолеты с химическими бомбами,подчеркнул Шульгин.
Он также отметил, что «упорство, с которым наши американские партнеры уводят коллег в сторону от принятия решения, наводит на мысль, что они, наверное, не хотят расследования, наверное, им есть, что скрывать».
Напомним, о химической атаке в Идлибе сирийская оппозиция заявила 4 апреля.
Использованы фотографии: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
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