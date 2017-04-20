11:10 20 апреля

РФ и Иран внесут в ОЗХО новые предложения по расследованию химатаки в Сирии

Москва и Тегеран поставят на голосование в Организации по запрещению химического оружия обновленные предложения, касающиеся расследования инцидента в провинции Идлиб (Сирия), в них учтены критические замечания ряда стран, передает РИА Новости сообщение постпреда РФ при организации Александра Шульгина.

РФ и Иран внесут в ОЗХО новые предложения по расследованию химатаки в Сирии


Ранее было предложено создать независимую комиссию по расследованию химического инцидента.


Мы внесли свой, вместе с иранцами, обновленный проект. Вызвали замешательство западных делегаций. Они попросили время для консультации со столицами. По регламенту такое возможно – 24 часа. Условились собраться завтра и предупредили партнеров, что поставим вопрос о принятии решения по нашему с иранцами проекту на голосование,
сказал Шульгин.

В обновленных предложениях, по его словам, «учтены замечания, высказанные нашими партнерами».

В частности, мы соглашаемся с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время,
рассказал дипломат.

В документе также приветствуется желание некоторых стран выделить своих экспертов.

Мы исходим из того, что команда миссии посетит не только Хан-Шейхун, для того чтобы проверить утверждения о применении химоружия, но также обязательно посетит авиабазу Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетели сирийские самолеты с химическими бомбами,
подчеркнул Шульгин.

Он также отметил, что «упорство, с которым наши американские партнеры уводят коллег в сторону от принятия решения, наводит на мысль, что они, наверное, не хотят расследования, наверное, им есть, что скрывать».

Напомним, о химической атаке в Идлибе сирийская оппозиция заявила 4 апреля.

Использованы фотографии: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
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Комментарии 9

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:21
    Никто и не будет расследовать , сейчас комнатные собачки Белого дома посовещаются с хозяином и скажут что это им не нужно .
    Spartanez300
    1. oleg-gr Сегодня, 10:25
      Надо "партнеров" в тонусе держать и не давать расслабиться. Правильно МИД поступает.
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 10:28
        Бесполезно. Пока эта ОЗХО будет лежать под американцами, все эти обращения и предложения будут ими игнорироваться.
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
          Цитата: Чёрный
          Бесполезно. Пока эта ОЗХО будет лежать под американцами, все эти обращения и предложения будут ими игнорироваться.

          hi Тем более что пример в виде ООН есть .
          bouncyhunter
    2. Кот Всапогах Сегодня, 10:25
      Они уже провели своё расследование по образцам , которые им любезно предоставили "белые горшочки"
      Кот Всапогах
    3. svp67 Сегодня, 10:34
      Цитата: Spartanez300
      Никто и не будет расследовать , сейчас комнатные собачки Белого дома посовещаются с хозяином и скажут что это им не нужно

      И тем не менее действовать НЕОБХОДИМО.
      svp67
    4. Владимир 38 Сегодня, 10:48
      Цитата: Spartanez300
      Никто и не будет расследовать , сейчас комнатные собачки Белого дома посовещаются с хозяином и скажут что это им не нужно .

      Даже совещаться не будут. Там все и так знали. Все выводим запад на чистую воду, а толку? Мир уже по другим правилам играет- правило сильного. Все , всё прекрасно понимают. Зачем нам это?
      Владимир 38
  2. Рабинович Сегодня, 10:57
    Уже всё расследовали и показали.
    Рабинович
  3. Monster_Fat Сегодня, 11:10
    "Существующая миссия" полностью прикормлена США и ЕС. Объективности в их расследовании будет "0", несмотря на соблюдение каких-то там "мандатов"-чего США и добиваются. Пример вам- "комиссия" расследующая катастрофу "боинга" над Новороссией. "Независимости" там нет ни на йоту-все под контролем ЦРУ и АНБ. Так же и с ОЗХО.
    Monster_Fat
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