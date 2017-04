РФ и Иран внесут в ОЗХО новые предложения по расследованию химатаки в Сирии









Ранее было предложено создать независимую комиссию по расследованию химического инцидента.





Мы внесли свой, вместе с иранцами, обновленный проект. Вызвали замешательство западных делегаций. Они попросили время для консультации со столицами. По регламенту такое возможно – 24 часа. Условились собраться завтра и предупредили партнеров, что поставим вопрос о принятии решения по нашему с иранцами проекту на голосование, сказал Шульгин.



В обновленных предложениях, по его словам, «учтены замечания, высказанные нашими партнерами».



В частности, мы соглашаемся с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время, рассказал дипломат.



В документе также приветствуется желание некоторых стран выделить своих экспертов.



Мы исходим из того, что команда миссии посетит не только Хан-Шейхун, для того чтобы проверить утверждения о применении химоружия, но также обязательно посетит авиабазу Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетели сирийские самолеты с химическими бомбами, подчеркнул Шульгин.



Он также отметил, что «упорство, с которым наши американские партнеры уводят коллег в сторону от принятия решения, наводит на мысль, что они, наверное, не хотят расследования, наверное, им есть, что скрывать».



Использованы фотографии: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons