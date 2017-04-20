Египту передана первая субмарина проекта 209/1400Mod
Как сообщает блог dambiev.livejournal.com , 19 апреля 2017 года в порт Александрия прибыла первая дизель-электрическая подводная лодка S 41 проекта 209/1400Mod, предназначенная для военно-морских сил Египта. Она была построена на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).
Данная поставка осуществлена в соответствие с контрактом на строительство для Египта двух подводных лодок проекта 209/1400Mod, подписанным в 2011 году. Финансирование осуществляется в счет выданных германским правительством кредитных гарантий на 700 млн. евро. В 2014 году было заключено новое соглашение о строительстве еще двух субмарин данного типа. Строительство всех четырех лодок ведет HDW на верфи в Киле. Возможно, что египетская серия будет продолжена строительством еще двух или даже четырех подводных лодок. Всего с 1970 года построено 64 субмарины семейства проекта 209. Передача Египту второй подлодки запланирована на конец 2017 года.
Египетские субмарины проекта 209/1400Mod оснащены традиционной дизель-электрической энергетической установкой. В качестве основного вооружения выступают заказанные у германской компании Atlas Elektronik 533-мм торпеды DM2A4/SeaHake mod 4 и американские противокорабельные ракеты Boeing UGM-84 Harpoon Block II.
Данная поставка осуществлена в соответствие с контрактом на строительство для Египта двух подводных лодок проекта 209/1400Mod, подписанным в 2011 году. Финансирование осуществляется в счет выданных германским правительством кредитных гарантий на 700 млн. евро. В 2014 году было заключено новое соглашение о строительстве еще двух субмарин данного типа. Строительство всех четырех лодок ведет HDW на верфи в Киле. Возможно, что египетская серия будет продолжена строительством еще двух или даже четырех подводных лодок. Всего с 1970 года построено 64 субмарины семейства проекта 209. Передача Египту второй подлодки запланирована на конец 2017 года.
Египетские субмарины проекта 209/1400Mod оснащены традиционной дизель-электрической энергетической установкой. В качестве основного вооружения выступают заказанные у германской компании Atlas Elektronik 533-мм торпеды DM2A4/SeaHake mod 4 и американские противокорабельные ракеты Boeing UGM-84 Harpoon Block II.
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